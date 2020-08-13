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Новости Коронавирус и карантин
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В первые месяцы у детей в школах будет корректирующее обучение, - Минобразования

В первые месяцы у детей в школах будет корректирующее обучение, - Минобразования

"Корректирующее обучение" будет введено для проверки знаний.

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что знания, которые дети усваивали при дистанционном обучении, будут проверяться в школах в новом учебном году. Проверка будет происходить благодаря "корректирующему обучению", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Именно в первые месяцы 2020 - 2021 учебного года в школах будет организовано так называемое "корректирующее обучение", во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материала, который пришелся на карантин", - сказали в пресс-службе ведомства.

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Топ комментарии
+1
Школи, як такої взагалі не існує. Є певні вчителя, які мають якійсь рівень і це залежить від вдачі дітей. Пощастить їм із хіміком, чи математиком, значить будуть мати якісь знання з цих предметів, ні значить ні. Комусь пощастить із біологом, а комусь із істориком.
Доходить до того, що випускники шкіл повністю стерильні. Зараз мав приклад, коли батьки дитини, яка планують після 9 класу відправити її до коледжу, бачучі усі ці оналйн заняття, вирішили підтягти рівень і відправили до репетиторів. І тут їх чекав неприємний сюрприз. Деякі просто відмовляються брати коли чують у яку школу дитина ходить і це міська школа і одна із найкращих. Спочатку не повірив, а потім виявилось, що вчитель математики повний дегенерат. Він вчить тільки 3-х дітей із класу, батьки яких окремо йому платять. Решта дітей, залишилась на рівні 5 класу, коли від них пішов попередній вчитель. Деякі діти, після 8 класу не знають таблицю множення!!! І так не тільки із цього предмету, чи у цій школі. Так в усьому місті!
У мене виникає питання, а нах.ра тоді ця державна/безкоштовна школа потрібна? Краще вже із першого класу платити ніж дійти до випускних класів і дізнатись, що 9 років пішло у нікуди?
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13.08.2020 10:34 Ответить
+1
гарна спроба, репетиторе, але ні
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13.08.2020 10:53 Ответить
+1
С 1 сентября начнётся адский скачёк заболеваемости - школы - это всегда был первый рассадник эпидемий гриппа.
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13.08.2020 11:18 Ответить
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за 3 місяці канікул вони вже забули те, "що навчили" хоча не всі і вчили
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13.08.2020 10:22 Ответить
Школи, як такої взагалі не існує. Є певні вчителя, які мають якійсь рівень і це залежить від вдачі дітей. Пощастить їм із хіміком, чи математиком, значить будуть мати якісь знання з цих предметів, ні значить ні. Комусь пощастить із біологом, а комусь із істориком.
Доходить до того, що випускники шкіл повністю стерильні. Зараз мав приклад, коли батьки дитини, яка планують після 9 класу відправити її до коледжу, бачучі усі ці оналйн заняття, вирішили підтягти рівень і відправили до репетиторів. І тут їх чекав неприємний сюрприз. Деякі просто відмовляються брати коли чують у яку школу дитина ходить і це міська школа і одна із найкращих. Спочатку не повірив, а потім виявилось, що вчитель математики повний дегенерат. Він вчить тільки 3-х дітей із класу, батьки яких окремо йому платять. Решта дітей, залишилась на рівні 5 класу, коли від них пішов попередній вчитель. Деякі діти, після 8 класу не знають таблицю множення!!! І так не тільки із цього предмету, чи у цій школі. Так в усьому місті!
У мене виникає питання, а нах.ра тоді ця державна/безкоштовна школа потрібна? Краще вже із першого класу платити ніж дійти до випускних класів і дізнатись, що 9 років пішло у нікуди?
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13.08.2020 10:34 Ответить
гарна спроба, репетиторе, але ні
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13.08.2020 10:53 Ответить
Репетитор репетитору - рознь...
Во вторых : в кто же тогда у ахмета, пинчера и каламойского в шахтах/рудниках и на заводах за еду вкалывать будет, если у всех будут дипломы «с высшим» как минимум от «юного» эрэктора поплавского ....
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13.08.2020 10:58 Ответить
я адвокат, мені тупі випускники шкіл, тільки на користь.
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13.08.2020 11:21 Ответить
кома зайва
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13.08.2020 11:37 Ответить
і що?
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13.08.2020 11:40 Ответить
Отакий ти і адвокат. Не знаєш, куди би кому втулити.
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13.08.2020 13:55 Ответить
ааа, ось у чому справа. Я знаю геніального хірурга який х.р взагалі клав на правопис і що? Іпать ви дебіли...
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13.08.2020 15:31 Ответить
Никому из нынешних и предыдущих не нужна здоровая и просвещённая нация.
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13.08.2020 10:53 Ответить
С 1 сентября начнётся адский скачёк заболеваемости - школы - это всегда был первый рассадник эпидемий гриппа.
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13.08.2020 11:18 Ответить
Корректирующее, потом стабилизирующее потом ... выше дворников не "прыгнуть".
«Худший враг пропаганды - интеллектуализм» (с) Геббельс
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13.08.2020 11:54 Ответить
 
 