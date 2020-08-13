В первые месяцы у детей в школах будет корректирующее обучение, - Минобразования

"Корректирующее обучение" будет введено для проверки знаний.

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что знания, которые дети усваивали при дистанционном обучении, будут проверяться в школах в новом учебном году. Проверка будет происходить благодаря "корректирующему обучению", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Именно в первые месяцы 2020 - 2021 учебного года в школах будет организовано так называемое "корректирующее обучение", во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материала, который пришелся на карантин", - сказали в пресс-службе ведомства.

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