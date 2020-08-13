Силовики Беларуси провели обыск в квартире правозащитницы, у которой останавливались ранее задержанные украинские волонтеры Реуцкий и Васильев

Правоохранители Беларуси провели обыск в квартире правозащитницы Татьяны Ревяко, у которой останавливались задержанные ранее украинские волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Обыск связан с задержанием украинских правозащитников Константин Реуцкий и Евгения Васильева, в рамках дела по статье 293 УК РБ (массовые беспорядки. – Ред.). Они останавливались у Ревяко на время пребывания в Минске", - сообщила член правления благотворительной организации "Восток SOS", координатор Офиса по разработке гуманитарной политики Украины Александра Дворецкая.

Она уточнила, что обыск проводился Следственным комитетом по г. Минск и продолжался полчаса.

"Изъяли компьютер Реуцкого, компьютер Татьяны и паспорт Васильева", - добавила Дворецкая.

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Местонахождение граждан Украины пока неизвестно.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, граждан Украины Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. Украинские дипломаты заявили, что знают о задержании и выясняют, где находятся задержанные украинцы.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.