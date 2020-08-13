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Новости Революция в Беларуси
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Силовики Беларуси провели обыск в квартире правозащитницы, у которой останавливались ранее задержанные украинские волонтеры Реуцкий и Васильев

Силовики Беларуси провели обыск в квартире правозащитницы, у которой останавливались ранее задержанные украинские волонтеры Реуцкий и Васильев

Правоохранители Беларуси провели обыск в квартире правозащитницы Татьяны Ревяко, у которой останавливались задержанные ранее украинские волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Обыск связан с задержанием украинских правозащитников Константин Реуцкий и Евгения Васильева, в рамках дела по статье 293 УК РБ (массовые беспорядки. – Ред.). Они останавливались у Ревяко на время пребывания в Минске", - сообщила член правления благотворительной организации "Восток SOS", координатор Офиса по разработке гуманитарной политики Украины Александра Дворецкая.

Она уточнила, что обыск проводился Следственным комитетом по г. Минск и продолжался полчаса.

"Изъяли компьютер Реуцкого, компьютер Татьяны и паспорт Васильева", - добавила Дворецкая.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинских волонтеров Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. ВИДЕО

Местонахождение граждан Украины пока неизвестно.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, граждан Украины Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. Украинские дипломаты заявили, что знают о задержании и выясняют, где находятся задержанные украинцы.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Также на Цензор.НЕТ: "Четверо белорусов и украинцы": белорусское ТВ показало избитых задержанных. ВИДЕО

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Беларусь (7937) выборы (24763) задержание (6692) Лукашенко Александр (3625) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+4
Як же бояться вони біндер.
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13.08.2020 10:22 Ответить
+3
Ти шукаєш співрозмовників по свому розуму ? Тобі на «Однокласнікі/Вконтактє».
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13.08.2020 10:30 Ответить
+2
Тобто йде системне переслідування українців у Бєларусі. Тепер громадянам України треба забувати мантри про "братів-слов'ян".
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13.08.2020 10:22 Ответить
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Як же бояться вони біндер.
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13.08.2020 10:22 Ответить
Тобто йде системне переслідування українців у Бєларусі. Тепер громадянам України треба забувати мантри про "братів-слов'ян".
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13.08.2020 10:22 Ответить
Ти шукаєш співрозмовників по свому розуму ? Тобі на «Однокласнікі/Вконтактє».
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13.08.2020 10:30 Ответить
Ни то великий розум який доріс до Цензора) Взагалі тебе не рухали, але щось мабуть теж відгукнулось?
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13.08.2020 10:34 Ответить
Загострення дається взнаки чи підлітковий максималізм з браком розуму? Ти де там натяк на транслейтед знайшов?
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13.08.2020 10:45 Ответить
Силовики Білорусі провели обшук у квартирі правозахисниці, у якої зупинялися раніше затримані українські волонтери Реуцький і Васильєв - Цензор.НЕТ 5472
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13.08.2020 11:09 Ответить
 
 