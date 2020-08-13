За сутки в Киеве выявлено 133 новых случая COVID-19, два человека умерли, всего 10 тыс. инфицированных, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки у 133 жителей столицы обнаружили коронавирус. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 149 киевлян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

На сегодня в столице уже 10 002 подтвержденных случев заболевания COVID-19.

Так, заболели: 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, 53 человека в возрасте от 21 до 75 лет, 5 девочек от 1 до 14 лет и 2 мальчика - 3 и 14 лет.

Заболели в том числе и 6 медиков.

Также Кличко сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 38, Соломенском - 19 и в Деснянском районе - 16 случаев.

"Сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. - От того, как мы придерживаемся элементарных правил, насколько мы внимательны к своему здоровью", - написал Кличко.





