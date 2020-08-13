РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10467 посетителей онлайн
Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
9 783 48

Задержанный в Беларуси российский журналист Телиженко: "Людей избивали на этажах под нами и над нами, их втаптывали в бетон"

Задержанный в Беларуси российский журналист Телиженко:

Журналист российского издания Znak.com Никита Телиженко поехал в Минск освещать протесты против итогов выборов президента Беларуси, был задержан и доставлен в Московское РУВД. О зверствах, которые ему довелось там увидеть, он подробно рассказал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Телиженко.

"Первый раз меня ударили, именно когда выводили из автозака, я просто недостаточно низко нагнулся и получил удар рукой по голове, а потом коленом в лицо. В здании РУВД нас сначала завели в какое-то помещение на четвертом этаже. Люди там лежали прямо на полу живым ковром, и нам пришлось идти прямо по ним. Мне было очень неудобно, что я все-таки наступил кому-то на руку, но я совсем не видел, куда шел, потому что голова была наклонена сильно в пол. "Все на пол, лицом вниз", - орали нам. А я понимаю, что лечь некуда, кругом в лужах крови лежат люди", - рассказывает Телиженко.

По его словам, чтобы отпроситься в туалет, нужно было поднять руку: "Некоторые из тех, кто нас охранял, разрешали и выводили людей в уборную. Некоторые говорили: "Ходи под себя"".

"Милиционеры заставляли задержанных молиться, читать "Отче наш…", кто отказывался, избивали всеми подручными средствами. Сидя в актовом зале, мы слышали, как избивают людей на этажах под нами и над нами. Ощущение было такое, что людей практически втаптывали в бетон", - пишет журналист.

Смотрите также: "Вы пытаетесь нас сделать рабами. Думаете, что я и все айтишники - сцикло? Вы вот это видели!?" - глава IT-компании в Минске заявил о давлении властей. ВИДЕО

После Телиженко рассказывает, как его и других задержанных везли из изолятора в тюрьму.

"В автозаке нас снова стали укладывать штабелями, живым ковром. Нам орали: "Ваш дом - тюрьма". Те, кто лежал на полу, задыхались от тяжести тел: сверху было еще три слоя людей... Просьбы об остановках, чтобы сходить в туалет, игнорировались. Нам просто предложили ходить под себя. Некоторые не выдерживали, ходили даже по-большому. И так мы и ехали в хлюпающих испражнениях", - пишет он.

В тюрьме, отмечает Телиженко, отношение к задержанным отличалось в лучшую сторону.

"Мы смогли впервые за сутки опустить руки, разогнуться, лечь, и, самое главное, нас пока никто не бил. У одного парня был поврежден позвоночник, в Московском РУВД на нем прыгали омоновцы, и выбита коленка, она прямо болталась и торчала в строну. Так вот он просто вышел в этот двор и упал. К нам впервые отнеслись, как к людям: принесли ведро, чтобы сходить в туалет, некоторые из нас не делали этого почти сутки, принесли полуторалитровую бутылку воды.

Впервые за сутки мы смогли друг с другом поговорить. Со мной оказались предприниматели, айтишники, слесари, два инженера, один строитель, были бывшие заключенные", - рассказывает журналист.

Смотрите также: Задержанных на протестах в Беларуси начали выпускать из переполненных СИЗО. ВИДЕО

Телиженко смог выбраться из колонии и покинуть Беларусь только благодаря действиям российского посла. В противном случае ему грозил суд и арест на срок от 15 суток до полугода.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
Поедь на Донбасс и посмотри, как твои соплеменники убивают украинцев
показать весь комментарий
13.08.2020 10:43 Ответить
+32
А після роботи менти і омонівці приходять додому, лягають в ванну з томиком Єсеніна і плачуть. Бо не вміють читати...
показать весь комментарий
13.08.2020 10:46 Ответить
+24
«Люди там лежали прямо на полу живым ковром, и нам пришлось идти прямо по ним. Источник: https://censor.net/n3213506»

Українці!
Якщо б Турчинов, Ярош, Порошенко - героїзмом Армії, Добробатів і Українців не зупинили армію Россіі у 2014, то отак ходили б й по нам.
З ізвінєніями.
Ну, аякже.
Росіяни добрий нарід.
показать весь комментарий
13.08.2020 10:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поедь на Донбасс и посмотри, как твои соплеменники убивают украинцев
показать весь комментарий
13.08.2020 10:43 Ответить
Судя по количеству отморозков в омоне, отнюдь не удивительно.
показать весь комментарий
13.08.2020 10:52 Ответить
Это не скрепно для него. Не давали команду сверху. Поступила команда пошатать Луку и максимально перессорить его с западом.
показать весь комментарий
13.08.2020 10:54 Ответить
Ну да. В последнее время лука от рук отбился, вот ***** и решило показать, кто в доме хозяин
показать весь комментарий
13.08.2020 11:06 Ответить
Таки да.
показать весь комментарий
13.08.2020 11:38 Ответить
Такі дії є системними порушеннями прав людей і на громадянство, журналістів...такі тоталітарні країни не дивляться.
показать весь комментарий
13.08.2020 10:45 Ответить
Всьо як заповідало *****. Мочитимуть і в сортирах, якщо не буде реального спротиву.
показать весь комментарий
13.08.2020 10:45 Ответить
А після роботи менти і омонівці приходять додому, лягають в ванну з томиком Єсеніна і плачуть. Бо не вміють читати...
показать весь комментарий
13.08.2020 10:46 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2020 10:49 Ответить
https://belarus.d3.ru/fleshmob-2023147/ Флэшмоб

видео -- https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=Lltbhz8ivTo&feature=emb_logo Белорусы, служившие в спецназе, массово выбрасывают форму в мусорку
показать весь комментарий
13.08.2020 10:46 Ответить
Когда в Одессе штурмовали здание МВД с требованиями отпустить ублюдков из антимайдана, менты тоже бросили щиты и отказались защищать здание УВД. А вот автомайдановцев семафорили на каждом углу
показать весь комментарий
13.08.2020 11:00 Ответить
«Люди там лежали прямо на полу живым ковром, и нам пришлось идти прямо по ним. Источник: https://censor.net/n3213506»

Українці!
Якщо б Турчинов, Ярош, Порошенко - героїзмом Армії, Добробатів і Українців не зупинили армію Россіі у 2014, то отак ходили б й по нам.
З ізвінєніями.
Ну, аякже.
Росіяни добрий нарід.
показать весь комментарий
13.08.2020 10:47 Ответить
Ти у якому окопі сидів?
показать весь комментарий
13.08.2020 11:21 Ответить
Мусарів готували. Лукашенко мав уявлення, що буде після виборів, тому йшло накачування. А тепер,вони як роздражнені пси просто рвуть людей. Ну, то така справа. По переду і так, стояння на колінах, пробачення, а для деяких і в'язниця. Не тепер, так із часом... Придушити можно, а відкотити назад, вже ні.
показать весь комментарий
13.08.2020 10:48 Ответить
З усім згоден, тільки перед словами "роздражені пси" слово "як" лишнє.
показать весь комментарий
13.08.2020 10:51 Ответить
Та ні, колін напевно не буде. Не буде й пробачень, тим більше, не буде в`язниць. Просто те, що твориться, то ліквідація Республіки Білорусь. Чи залишиться Лукашенко? Може так, може й ні, але йому за то все нічого не буде. Просто тихо доживатиме собі до старості.
Хотів би помилитись, але думаю, що так і буде, пілять... І найгірше, що щось подібне чекає й нас...
показать весь комментарий
13.08.2020 11:00 Ответить
Мусара всегда готовы. К примеру в мае этого года 38 отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада Вооружённых Сил Республики Беларусь уже подавляла выступления, это когда Лукашенко разогнал кандидатов в президенты.
показать весь комментарий
13.08.2020 11:02 Ответить
Лука став дуже токсичним, а тому пуйлу доведеться його поміняти. Може не відразу, але доведеться. На кого? Та там на будь-кого, яка різниця.
показать весь комментарий
13.08.2020 11:05 Ответить
Яка різниця токсичному *****, токсичність Лукі? Тим паче, що він умисно його до цього спонукав. Слабкий Лука, це головна мета *****.
показать весь комментарий
13.08.2020 11:37 Ответить
Не думаю, що нема різниці. Пуйло, принаймі до цих пір, робив вигляд, що він кінчена тварюка, хоча передбачити дії божевільного не є можливим.
показать весь комментарий
13.08.2020 11:40 Ответить
Все як в кращі часи Сталіна, пздц...
показать весь комментарий
13.08.2020 10:50 Ответить
"рускій мір" - він такий...
показать весь комментарий
13.08.2020 10:59 Ответить
Сергей Михалок высказался по поводу президентских выборов. «Я здесь не для того, чтобы геополитическую х… рассказывать, а для того, чтобы петь вам ох…ные песни».
показать весь комментарий
13.08.2020 10:54 Ответить
А ведь песня "Воены Светы" была пророческой.
показать весь комментарий
13.08.2020 11:03 Ответить
Это у него случайно получилось.
показать весь комментарий
13.08.2020 11:13 Ответить
чему он удивляется - Все по российскому принципу. Бьет - значит Любит
все как у него дома - на России
показать весь комментарий
13.08.2020 10:55 Ответить
Кацап он и в Африке кацап. Больше всего понравилось в этом рассказе вот что: К нам впервые отнеслись, как к людям: принесли ведро, чтобы сходить в туалет... Для полуледей из мокшляндии это человеческое отношение. П...здец. У меня гордость за свою страну, мы ее в 2014 г. не просрали. Если б овощ остался презиком, то вот что наш ждало, радость в тюреге от того, что вертухаи нам принесли ведро в качестве сартира. В жопу кацапов...
показать весь комментарий
13.08.2020 10:57 Ответить
Нічого, в 14-му не просрали, так тепер то виправимо. Зебіли он як постарались.
показать весь комментарий
13.08.2020 11:03 Ответить
Чет я не я не завидую этим ментам с общем и Луке в частности.
Ответка прийдёт, более умная, более грамотная, более эффективная.
Но однозначно одно, ментам пригодятся ложки... гавно жрать)))
показать весь комментарий
13.08.2020 11:00 Ответить
Судя по нашим майдановским ментам и их паханату и особенно, в свете последних назначений НОВЫХ ЛИЦ в ОП(Карл!!!) - говно с ложки придется есть... но не ментам...
показать весь комментарий
13.08.2020 12:44 Ответить
Задержанный в Беларуси российский журналист Телиженко: "Людей избивали на этажах под нами и над нами, их втаптывали в бетон" - Цензор.НЕТ 7003
показать весь комментарий
13.08.2020 11:03 Ответить
" отнеслись, как к людям: принесли ведро, чтобы сходить в туалет, некоторые из нас не делали этого почти сутки, принесли полуторалитровую бутылку воды."

Какое интересное у этого кацапа представление об "отношении как к людям". У нас так к свиньям относятся.
показать весь комментарий
13.08.2020 11:12 Ответить
придёт время и втаптываемые будут заливать топтунов в бетон. так рождается ненависть к совку и совкодрочерам у тех, кому по возрасту не довелось почувствовать его на своей шкуре во времена его цветения.
показать весь комментарий
13.08.2020 11:12 Ответить
не факт... не факт... Для иных народов - это ИХ время и оно будет... ВСЕГДА!
показать весь комментарий
13.08.2020 12:42 Ответить
a що цього козломордого лаптя здивувало?? що недостатньо побили....чи він здивован оскалом русцкого миру...
показать весь комментарий
13.08.2020 11:15 Ответить
Совкодрочери та вата мусять бути задоволеними - все як в сталінськи часи.
показать весь комментарий
13.08.2020 11:19 Ответить
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами " ( Уинстон Черчилль), мудрость великих в предвидении. А кто у нас "скрепные подедоностные самые главные антифашисты мира"... то то... - РФерия пукина , Беларусь луки ,Северная Корея кима.- прямые наследники палачей и изуверов Ади и Сосо.
показать весь комментарий
13.08.2020 11:23 Ответить
Это тамошняя беркутня так мстит за Украину.
показать весь комментарий
13.08.2020 11:31 Ответить
ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО МИЛИЦИОНЕРЫ НЕ ГРАЖДАНЕ БЕЛОРУССИИ, А ПРИЕХАЛИ ИЗ РОССИИ "НАВОДИТЬ ПОРЯДОК"
показать весь комментарий
13.08.2020 11:36 Ответить
Нет, смотря на них, и на наш опыт, туда идут маньяки, обиженные в детстве, и люди с повышенной самооценкой, нормальный человек туда не пойдёт, он выберет путь саморазвития
показать весь комментарий
13.08.2020 12:25 Ответить
Читаю и понимаю; писал 1000%%% Мокшанин! Цыцырую: К нам впервые отнеслись, как к людям: принесли ведро, чтобы сходить в туалет, некоторые из нас не делали этого почти сутки, принесли полуторалитровую бутылку воды.Источник: https://censor.net/n3213506
Я бы добавил: а потом нас просто порадовали, всеобщим омовением из пожарного брандспойта и беганьем по кругу во дворе, чтоб быстрее подохсохли!

Мрак!!!
показать весь комментарий
13.08.2020 12:40 Ответить
Трудно сказать,что булет дальше...Их прессуют не по детски...
Но если подавят протест-больше белорусам головы не поднять.
показать весь комментарий
13.08.2020 14:48 Ответить
 
 