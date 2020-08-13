Задержанный в Беларуси российский журналист Телиженко: "Людей избивали на этажах под нами и над нами, их втаптывали в бетон"

Журналист российского издания Znak.com Никита Телиженко поехал в Минск освещать протесты против итогов выборов президента Беларуси, был задержан и доставлен в Московское РУВД. О зверствах, которые ему довелось там увидеть, он подробно рассказал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Телиженко.

"Первый раз меня ударили, именно когда выводили из автозака, я просто недостаточно низко нагнулся и получил удар рукой по голове, а потом коленом в лицо. В здании РУВД нас сначала завели в какое-то помещение на четвертом этаже. Люди там лежали прямо на полу живым ковром, и нам пришлось идти прямо по ним. Мне было очень неудобно, что я все-таки наступил кому-то на руку, но я совсем не видел, куда шел, потому что голова была наклонена сильно в пол. "Все на пол, лицом вниз", - орали нам. А я понимаю, что лечь некуда, кругом в лужах крови лежат люди", - рассказывает Телиженко.

По его словам, чтобы отпроситься в туалет, нужно было поднять руку: "Некоторые из тех, кто нас охранял, разрешали и выводили людей в уборную. Некоторые говорили: "Ходи под себя"".

"Милиционеры заставляли задержанных молиться, читать "Отче наш…", кто отказывался, избивали всеми подручными средствами. Сидя в актовом зале, мы слышали, как избивают людей на этажах под нами и над нами. Ощущение было такое, что людей практически втаптывали в бетон", - пишет журналист.

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После Телиженко рассказывает, как его и других задержанных везли из изолятора в тюрьму.

"В автозаке нас снова стали укладывать штабелями, живым ковром. Нам орали: "Ваш дом - тюрьма". Те, кто лежал на полу, задыхались от тяжести тел: сверху было еще три слоя людей... Просьбы об остановках, чтобы сходить в туалет, игнорировались. Нам просто предложили ходить под себя. Некоторые не выдерживали, ходили даже по-большому. И так мы и ехали в хлюпающих испражнениях", - пишет он.

В тюрьме, отмечает Телиженко, отношение к задержанным отличалось в лучшую сторону.

"Мы смогли впервые за сутки опустить руки, разогнуться, лечь, и, самое главное, нас пока никто не бил. У одного парня был поврежден позвоночник, в Московском РУВД на нем прыгали омоновцы, и выбита коленка, она прямо болталась и торчала в строну. Так вот он просто вышел в этот двор и упал. К нам впервые отнеслись, как к людям: принесли ведро, чтобы сходить в туалет, некоторые из нас не делали этого почти сутки, принесли полуторалитровую бутылку воды.

Впервые за сутки мы смогли друг с другом поговорить. Со мной оказались предприниматели, айтишники, слесари, два инженера, один строитель, были бывшие заключенные", - рассказывает журналист.

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Телиженко смог выбраться из колонии и покинуть Беларусь только благодаря действиям российского посла. В противном случае ему грозил суд и арест на срок от 15 суток до полугода.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.