Взрыв дома на Позняках: Перед демонтажем здание будет дополнительно укреплено, чтобы жильцы могли забрать свое имущество

В управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации поясняют, что пострадавшее от взрыва здание на улице Крушельницкой, 1/5 нужно укрепить для его безопасного демонтажа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщил начальник управления вопросов гражданской защиты Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.

"Специалисты Научно-исследовательского проектного института строительного производства разрабатывают проект по укреплению пострадавшего здания на улице Крушельницкой, 1/5. Перед тем, как разобрать дом, его нужно укрепить. Параллельно с работой над проектом демонтажа идет процесс по созданию крепежа для пострадавшего здания. Проектировщики придумали специальную конструкцию, которая будет вставляться внутрь образовавшегося провала в доме, чтобы укрепить поврежденные конструкции", - отметил чиновник.

Это будет металлическая конструкция, с помощью которой подопрут 9-й и 10-й этажи поврежденного взрывом здания. Также будет установлена сквозная металлическая балка, которой зафиксируют аварийные плиты, они могут выпасть со стороны двора.

"После того, как крепеж будет установлен на здании, начнется процесс выноса личных вещей жителей из пострадавших квартир. Когда они заберут свое имущество, начнем разбирать дом", - добавил Ткачук.

Он добавил, что за состоянием поврежденного здания постоянно следят сотрудники строительной лаборатории. Они с определенной периодичностью приезжают к дому и ведут за ним наблюдение - по поставленным маякам проводят все необходимые замеры

"Пока, по их данным, здание не разрушается, все показатели находятся в пределах нормы. Напомню, что руководством города была поставлена задача полностью разобрать пострадавший от взрыва дом до начала отопительного сезона", - подчеркнул Ткачук.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

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