"Слуга народа" Шевченко: В Беларуси протестуют, потому что людям "скучно", им "приелась стабильность"

Нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что жители Беларуси протестуют, потому что им "приелась стабильность".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"С одной стороны, понятно, что людям, которые жили в Беларуси, особенно молодежи, приелась стабильность. Им хочется адреналина, им скучно, они не хотят платить налоги, потому что они еще молоды, работают, но они забывают, что когда-нибудь они станут старше, и кто-то должен будет платить налоги, чтобы им платили пенсию", - сказал нардеп монобольшинства.

"Слуга народа" Шевченко заявил, что не может понять - "а что именно они требуют от Лукашенко, от власти"?

"Я ничего не слышал, кроме "Уходи, Лукашенко". Спроецируем ситуацию: Лукашенко уходит, Тихановская взяла в руки власть. Двух слов связать не может, никогда в жизни ничем не занималась. Какие будут последствия? Заводы, фабрики, колхозы остановятся, придут иностранцы и начнут грабить, землю продадут непонятно кому, социальные устои, которые Лукашенко сохранял, все уйдут в небытие", - заявил парламентарий.

Шевченко также объяснил, что поздравил Лукашенко с переизбранием, руководствуясь "геополитическими интересами Украины как государства".

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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