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Новости Революция в Беларуси
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"Слуга народа" Шевченко: В Беларуси протестуют, потому что людям "скучно", им "приелась стабильность"

Нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что жители Беларуси протестуют, потому что им "приелась стабильность".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"С одной стороны, понятно, что людям, которые жили в Беларуси, особенно молодежи, приелась стабильность. Им хочется адреналина, им скучно, они не хотят платить налоги, потому что они еще молоды, работают, но они забывают, что когда-нибудь они станут старше, и кто-то должен будет платить налоги, чтобы им платили пенсию", - сказал нардеп монобольшинства.

"Слуга народа" Шевченко заявил, что не может понять - "а что именно они требуют от Лукашенко, от власти"?

"Я ничего не слышал, кроме "Уходи, Лукашенко". Спроецируем ситуацию: Лукашенко уходит, Тихановская взяла в руки власть. Двух слов связать не может, никогда в жизни ничем не занималась. Какие будут последствия? Заводы, фабрики, колхозы остановятся, придут иностранцы и начнут грабить, землю продадут непонятно кому, социальные устои, которые Лукашенко сохранял, все уйдут в небытие", - заявил парламентарий.

Шевченко также объяснил, что поздравил Лукашенко с переизбранием, руководствуясь "геополитическими интересами Украины как государства".

Также читайте: Силовики Беларуси провели обыск в квартире правозащитницы, у которой останавливались ранее задержанные украинские волонтеры Реуцкий и Васильев

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Также смотрите: "Мы больш не зможам жыць, як раней", - актеры белорусского театра имени Янки Купалы обратились к милиции с призывом прекратить применение силы. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Шевченко Евгений Слуга народа (79) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+84
Лопату блинов ему в пасть
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13.08.2020 11:10 Ответить
+76
Враг народа
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13.08.2020 11:09 Ответить
+71
Зелохи, это ваш далбон?
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13.08.2020 11:10 Ответить
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Страница 3 из 3
Ну тут питання більше до наріду.
Хотіли ринкову економіку але доручили це робити комуністу Кравчуку.
Хотіли до Європи, але вибрали промосковського Кучму.
А янукович з Зеленським це взагалі шедевр.

Тобто наявність ресурсів без здорового глузду в наріду на-жаль не помагає.
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13.08.2020 13:10 Ответить
И только буржуй Пе - хороший.
В постсоциалистических странах "рынок" приводит к грабежу госсобственности преступниками. Нужен переходный период.
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13.08.2020 13:15 Ответить
в порівнянні з іншими українськими президентами найкращий.

Ну а про "грабеж" то коли вибирати злодіїв і популістів то важко сподіватись на щось інше.
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13.08.2020 13:21 Ответить
вово, патриот и державник
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13.08.2020 15:53 Ответить
в даному конкретному випадку альтернативи просто, ну дуже не дотягують.
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13.08.2020 16:46 Ответить
пэдро - это друг путлера! крашеная лиса!!! его вешать в один рядок с папередниками!!!
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14.08.2020 11:03 Ответить
в порівнянні з іншими українськими президентами найхитріший, і мабуть найбагатший. Все.
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13.08.2020 17:03 Ответить
ну, бути хитрим це не сама гірша характиристика для президента.
на рахунок найбагатший, це Ви серйозно?
а як на рахунок статку Кучма він же Пінчук,
чи масові рейдерства часів януковича,
чи те що зараз 5млрд.$ коштів вкладників виведених Коломойським, з кримінальною справою в Америці, але нивинним ні в чому в Україні.
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13.08.2020 17:56 Ответить
1)Не найбагатший, третій по списку. 2)Масові рейдерства часів Януковича нікуди не поділися, просто сім'я Януковича тепер у вигнанні. 3)Пригадайте оффшорний скандал, про це писали навіть The new york times. Пригадайте покази О. Онищенка. Пригадайте гладковських-семочко... в кінці кінців Медведчука у ткг в Мінську. пригадайте плівки Деркача.
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13.08.2020 21:18 Ответить
І на відміну від багатьох я не боготворю Зеленського. Та олігарха з прізвиськом беня не виправдовую. Усі олігархи в Україні здобули свої статки кримінальним шляхом.... у тому числі Порошенко. Але ж ві його фанат і не хочете бачити очевидного.
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13.08.2020 21:21 Ответить
Найгірший.
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13.08.2020 17:47 Ответить
Это не "слуги", а прислуга нашего северного агрессивного соседа.
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13.08.2020 13:12 Ответить
Власть должна быть сменяемой. И это - закон. Точка.
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13.08.2020 13:22 Ответить
"Слуга народу" Шевченко: У Білорусі протестують, бо людям "нудно", їм "приїлася стабільність" - Цензор.НЕТ 385
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13.08.2020 13:25 Ответить
и до сих пор не покаялся, а ведь пусти в тираж по раша-тв - какой будет вред Украине
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13.08.2020 16:34 Ответить
Палачи и садисты в Беларусских РУВД мучают людей.
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ!!!

https://twitter.com/A_Removich_St
https://twitter.com/A_Vit_/status/1293635723397079042
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13.08.2020 13:25 Ответить
ото мерзота!!!
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13.08.2020 17:24 Ответить
саме так. щоб вони повиздихали, холуi узурпаторiв, диктаторiв та ************!
особливо ботоксного Сцарька-пуйла!
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13.08.2020 18:07 Ответить
"Слуга народу" Шевченко: У Білорусі протестують, бо людям "нудно", їм "приїлася стабільність" - Цензор.НЕТ 9595"Слуга народу" Шевченко: У Білорусі протестують, бо людям "нудно", їм "приїлася стабільність" - Цензор.НЕТ 9595
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15.08.2020 18:41 Ответить
"Слуга народу" Шевченко: У Білорусі протестують, бо людям "нудно", їм "приїлася стабільність" - Цензор.НЕТ 3349
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13.08.2020 13:28 Ответить
Понабирают дураков в депутаты!
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13.08.2020 13:31 Ответить
і в призеденти! "двох слів звязати не може!"" (С) гггггг
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13.08.2020 13:43 Ответить
зараз тiльки **********
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13.08.2020 16:05 Ответить
Понабирают дураков в депутаты!
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13.08.2020 13:32 Ответить
народ за
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13.08.2020 16:35 Ответить
Прекрасно!!" Тихановская ничем в жизни не занималась " , то ли дело Нелох и х#ем на рояле , и геем , и гольім , и просто дебилом - огромньій опьіт управления страной , а самое главное достижение - казино и " велике будівництво" .
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13.08.2020 13:32 Ответить
Что не прислуга зеленского, то подонок или дегенерат.
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13.08.2020 14:12 Ответить
На каких кастингах клоуны этих дегенератов отбирали? Дебил на дебиле!
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13.08.2020 14:34 Ответить
точно, дебил на дебиле и дебилом погоняет...
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13.08.2020 19:00 Ответить
Та все правильно сказав Шевченко! Які вимоги в протестувальників? Просто Лкашенко щоб пішов? А щось про Европейські цінності чи тому подібне не вимагають? Тоді їм точно НУДНО там від стабільності!
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13.08.2020 14:36 Ответить
Скажи еще что выборы прошли открыто и демократично, а кому не нравится, тому дубинкой по роже.
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13.08.2020 14:38 Ответить
Вот тут то Лукашенко перестраховался немного. Делать предварительное голосование было глупо и недальновидно! Это же ему не голосование поправок в конституцию как было в России! Тут он лажанул конечно. Но то что на протест вышли люди без какой либо цели - это дурдом конечно! Стадо какое то, а не борцы за какие то либо ценности!
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14.08.2020 13:23 Ответить
У вас, зе-дебіли, що,спеціальний інкубатор існує,де ви таких вирощуєте?
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13.08.2020 14:39 Ответить
Как то был лучшего мнения о команде Зеленского.Тезис Ленина не помнишь-"Страной может править даже кухарка".Ленин конечно был носителем не лучших идей, но не дураком, как некоторые...Всё играет команда.Но как вижу у комика из 95 квартала она не на высоте.
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13.08.2020 14:43 Ответить
НЕ перевирай Ильича!
Не "кухарка может управлять" а "научить кухарку управлять"!
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13.08.2020 15:47 Ответить
так научили же, пианистов и клоунов
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13.08.2020 16:37 Ответить
Следующий президент у беларуского народа Вадзі́м Па́ўлавіч Галы́гін ...
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13.08.2020 19:44 Ответить
И носит же такое хорошую фамилию....Навыбирали на свою голову.
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13.08.2020 14:46 Ответить
Этому дебиллу на сменить фамилиё на ************ ! Позорит такую известную фамилию
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13.08.2020 14:47 Ответить
Цей Шевченко точно з СН чи опзж?
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13.08.2020 14:58 Ответить
а что, есть разница?
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13.08.2020 18:11 Ответить
ДЕБИЛ !!!!!
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13.08.2020 15:07 Ответить
так езжайте туда всем монобольшинством чисто по приколу и народ повеселеет и скуку разго
ните...............
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13.08.2020 15:07 Ответить
Правда завжди боляча. Їм обридло нормальне життя, а бариги вже положили лапу на МАЗ Белаз, нафтозаводи, Белшину, ліс і мисливство в Біловежскій пущі. Гуляй банда ось що хочуть горлопани Білорусі !
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13.08.2020 15:08 Ответить
Ой дурак....
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13.08.2020 15:41 Ответить
56 место Беларусь по уровню жизни, РФ 60 а Украина 80 - вопрос на каком месте будет Беларусь когда победит кандидат с куринными мозгами? Так что поживем и увидим кто будет дурак.
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13.08.2020 16:14 Ответить
Так. Але їх використовують. Люди дуже наївні.
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13.08.2020 17:06 Ответить
Нет никаких луг Народа... совершенно очевидно, что это слуги ОПЗЖ...
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13.08.2020 15:11 Ответить
*слуг
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13.08.2020 15:18 Ответить
это не слуги народа, а слуги олигархов, разве вы ещё не поняли???
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13.08.2020 19:07 Ответить
а ведь женя прав. на тихановскую он спроэцировал ситуацию оманского барана один в один: ни думать, ни говорить, ни принимать верных решений не умеет и в итого в течение более года наблюдаем ситуацию, когда страна катится уже за дном.
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13.08.2020 15:13 Ответить
Смотрю трансляции с Менска, этот слуга путина вызывает желание въехать ему с розмаху лопатой по морде за такие слова.
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13.08.2020 15:15 Ответить
АЛЕ Ж 73% ЗА НЬОГО ГОЛОСУВАЛО...
І як їм зараз ось це чути?
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13.08.2020 15:18 Ответить
по приколу
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13.08.2020 18:26 Ответить
какой округ представляет етот гидроцефал?
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13.08.2020 15:20 Ответить
Боже мой, какой старый. Может быть не по годам, но по мыслям - слава кпсс. Среднее образование хотя бы есть? Назови хотя бы одну приличную страну мира, где отсутствует смена власти. И ответь на вопрос: почему победитель во Второй мировой войне живет хуже побежденного.
И потом, ребята, УХОДИТЕ, вы уже за год всем осточертели. Другого ты не услышишь, как и Лука в Беларуси.
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13.08.2020 15:24 Ответить
победитель во Второй мировой войне живет хуже

там совок, а там капитализм
там протестанты, а там православные
и т.д.
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13.08.2020 16:41 Ответить
Представь как порох людям за шесть лет осточертел.
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13.08.2020 17:08 Ответить
Шевченко, мне тебя жаль... ТЫ РАБ!
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13.08.2020 15:29 Ответить
Поц.
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13.08.2020 15:32 Ответить
Правильно сказал. Альтернативы Лукашенко на сегодня нет. За него большинство.
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13.08.2020 15:36 Ответить
и что ж большинство не выходит поддержать своего лидера?
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13.08.2020 15:55 Ответить
ты спрашиваешь у тупого кацапа "где аргументы"???Его аргументы "правильно сказал". И ЧЕ?
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13.08.2020 18:29 Ответить
аааааааааа!! селёдку потрошишь?? не навигация для кораблей береговой охраны, конешно, но тоже полезно, вкусная у вас селёдка
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13.08.2020 15:57 Ответить
То кацап спрятался за флаг Норвегии-своего флага стыдится...
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13.08.2020 17:00 Ответить
у пацаков не флаг.У пацаков "тряпище"
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13.08.2020 18:30 Ответить
Большинство из таких долбо$бов как ты, впрочем тебя видно давно не рихтовали менты.
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14.08.2020 11:15 Ответить
"Я ничего не слышал, кроме "Уходи, Лукашенко". Спроецируем ситуацию: Лукашенко уходит, Тихановская взяла в руки власть. Двух слов связать не может, никогда в жизни ничем не занималась. Какие будут последствия?Источник: https://censor.net/n3213515
А какіє послєдствія? Нє хужє чєм послєдствія послє пріхода х*єграя піанінного...
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13.08.2020 15:39 Ответить
- В Беларуси революция!!!
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
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13.08.2020 15:57 Ответить
ты либо троль низкого пошиба,либо невежда.Тихановская заявила,что после победы на выборах сразу обьявит новые честные выборы и откажется от президенства.Как ты мог это пропустить ??? Чебурнет или кривая земля???
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13.08.2020 18:32 Ответить
Тут є два варіанта : 1) В тебе проблеми з аналізом прочитаного.
2) В тебе зі сприйняттям прочитаного.
І взагалі,після її заяв по темі Криму мені якось піх*й,що 3.14здить ця напів ватна курка.
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16.08.2020 12:16 Ответить
Типа: - пойду попротестую от скуки, пусть меня убьют, все ж веселее будет...Да, Шевченко? Так получается по твоей дебильной логике? Ты латентный дебил?
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13.08.2020 15:40 Ответить
Да нет, не латентный дебил - вполне ярковыраженный ЗЕбил.
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13.08.2020 16:52 Ответить
Так у нас адреналіну з надлишком. Ніяк не скучно, регочимо кожен день від чергового Оратора. А стаБІЛЬНІСТЬ рубає таким фонтаном, хоч би голово не знесло...
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13.08.2020 15:45 Ответить
Страшно даже представить, что произойдет с Беларусью если светоч-Лукашенко внезапно умрет от болезни?
Это ж будет пестец всем "устоявшимся устоям"...
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13.08.2020 15:50 Ответить
Е. Шевченко -долбодятел и гнус!
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13.08.2020 15:51 Ответить
Какой дурак
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13.08.2020 15:51 Ответить
Он идиот или притворяется, отрабатывая кремлебаксы? Похоже, что все слабоумные, выпущенные из позакрывавшихся при зебиле психушек, массово вступили в слуги народа.
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13.08.2020 15:51 Ответить
Мало зеленки випив,,вавка в голові збільшується. Потрібно терміново закусити, бажано миш'яком.
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13.08.2020 15:53 Ответить
бизнесюк жеж полюбасу, вот нравицця мне их логика: если кого и будут всяки лукашенки раздевать, то только не меня
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13.08.2020 15:54 Ответить
И это мурло - народный депутат! ОМОНовскую палку тебе в срамное место ( рот)
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13.08.2020 15:55 Ответить
Зеленский пришёл, потому, что скучно людям.Порошенко -уходи.Пришёл Зеленский.Двух слов связать не может, никогда в жизни ничем не занимался. Какие будут последствия? Заводы, фабрики, колхозы остановятся, придут иностранцы и начнут грабить, землю продадут непонятно кому, социальные устои, которые Порошенко сохранял, все уйдут в небытие", - заявил парламентарий.Источник: https://censor.net/n3213515
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13.08.2020 16:25 Ответить
все как по-писаному!
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13.08.2020 17:14 Ответить
Скажу просто: гнойрый 3,14дор.
Эй, кто там голосовал за этого выб..ядка? Вам надо либо мозги подлечить, либо руки поотрывать. Отзывайте назад урода, а то только вонь от него и позорище нации.
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13.08.2020 16:26 Ответить
Скучает эта морда об Януковиче...Хочет стабильности...Сидеть на жопе во власти пожизненно...
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13.08.2020 16:46 Ответить
самая стабильная стабильность - в тюряге! там ему и место сидеть на жопе!! равно как и его боссу
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13.08.2020 17:16 Ответить
слуга народа на опыте после избрания такого же "двух слов связать не может" и "ничем не занимался".
зеленые то в курсе этого)
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13.08.2020 16:53 Ответить
Такой же круглый ДУРАК и дебил, как и его вдохновитель дегенерат ЗЕянелох.
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13.08.2020 16:53 Ответить
ой, тихановская его беспокоит! держите меня семеро! она, видите ли ничего не умеет! а как зеленый клоун к власти дорвался, который вообще в управлении государством валенок, так это ничего. впрочем, какой преЗедент, таковы и его слуги, типа шевченка - тупо антигосударственные хмыри
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13.08.2020 17:13 Ответить
Какая - то скучная у этого типа физиономия.... Надо его зеленкой развеселить...
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13.08.2020 17:17 Ответить
Ну ты смотри...Уже лысый а ума ни на грош...
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13.08.2020 17:24 Ответить
Для тех, кто не жил при СССР и хочет разобраться, и тем, кто ностальгирует по этому. Беларусь.https://www.youtube.com/watch?v=FXJsHBamRxU аплодисменты перед речью Лукашенко перед выборами .
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13.08.2020 18:25 Ответить
состав слуг урода - треть таких гнид, как этот Шевченко, Бужанский и дубинский с василевской-смаглюк, треть случайных людей, вообще не отбивающих дупля, что происходит типа Лизы Богуцкой, а еще треть - упыри, которые хотели депутатство, чтобы успеть накрасть в турборежиме.
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13.08.2020 22:42 Ответить
https://prm.ua/ye-oznaki-togo-shho-sluga-narodu-shilyayetsya-do-koalitsiyi-z-opzzh-goncharenko/ Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко вважає що є ознаки того, що "Слуга народу" схиляється до коаліції з ОПЗЖ , про що він заявив в ефірі "Прямого".
"Я бачу ознаки того, що "Слуга народу" схиляється до коаліції з ОПЗЖ, я це бачу по абсолютно однаковим постам про Білорусь. Наприклад, у Рабіновича і Дубінського, де вони кажуть, що Лукашенко демонструє, як правильно потрібно реагувати на вуличні протести і коли від Рабіновича ми іншого не чекали, а Дубінський, це ж голова Київського обласного осередку "Слуги народу", тобто один з лідерів, і вони слово в слово однаково московський текст...", - сказав Гончаренко.
Нагадаємо, що нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський та нардеп партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович опублікували одинакові дописи у соцмережі Facebook щодо протестів у Білорусі після президентських виборів.
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13.08.2020 23:02 Ответить
Шо це за *******. Он шо за *******ов считает и всех остальніх? Хоча гроші могут лепить из людей всякое говно.
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14.08.2020 00:17 Ответить
проституирующие украинские журнашлюхи с таким рвением освещают события в Беларуси, радуясь тому, что та, как и Украина, пойдет в никуда, что совсем забыли о протестах в Хабаровске... журналистика и средства массовой информации Украины наводнены такими низкосортнейшими непрофессиональными журналистами, дикторами, редакторами и т.п., что... нет слов, только вздохи... чего стоит вбивание в головы украинцев слова суднО, вместе сУдно...почему-то "знаменитейшие" украинские дикторы ведущих каналов заменили КОРАБЛЬ на СРАЛЬНИК и вещают об этом на всех каналах каждый день...
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14.08.2020 06:58 Ответить
А принципіальний лохторат від таких вибраних зе-дебілів вже б повісився.
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14.08.2020 11:13 Ответить
Если коротко,то кто не бастует тот в КНДР.
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14.08.2020 11:44 Ответить
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