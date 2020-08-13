"Слуга народа" Шевченко: В Беларуси протестуют, потому что людям "скучно", им "приелась стабильность"
Нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что жители Беларуси протестуют, потому что им "приелась стабильность".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"С одной стороны, понятно, что людям, которые жили в Беларуси, особенно молодежи, приелась стабильность. Им хочется адреналина, им скучно, они не хотят платить налоги, потому что они еще молоды, работают, но они забывают, что когда-нибудь они станут старше, и кто-то должен будет платить налоги, чтобы им платили пенсию", - сказал нардеп монобольшинства.
"Слуга народа" Шевченко заявил, что не может понять - "а что именно они требуют от Лукашенко, от власти"?
"Я ничего не слышал, кроме "Уходи, Лукашенко". Спроецируем ситуацию: Лукашенко уходит, Тихановская взяла в руки власть. Двух слов связать не может, никогда в жизни ничем не занималась. Какие будут последствия? Заводы, фабрики, колхозы остановятся, придут иностранцы и начнут грабить, землю продадут непонятно кому, социальные устои, которые Лукашенко сохранял, все уйдут в небытие", - заявил парламентарий.
Шевченко также объяснил, что поздравил Лукашенко с переизбранием, руководствуясь "геополитическими интересами Украины как государства".
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Хотіли ринкову економіку але доручили це робити комуністу Кравчуку.
Хотіли до Європи, але вибрали промосковського Кучму.
А янукович з Зеленським це взагалі шедевр.
Тобто наявність ресурсів без здорового глузду в наріду на-жаль не помагає.
В постсоциалистических странах "рынок" приводит к грабежу госсобственности преступниками. Нужен переходный период.
Ну а про "грабеж" то коли вибирати злодіїв і популістів то важко сподіватись на щось інше.
на рахунок найбагатший, це Ви серйозно?
а як на рахунок статку Кучма він же Пінчук,
чи масові рейдерства часів януковича,
чи те що зараз 5млрд.$ коштів вкладників виведених Коломойським, з кримінальною справою в Америці, але нивинним ні в чому в Україні.
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ!!!
https://twitter.com/A_Removich_St
https://twitter.com/A_Vit_/status/1293635723397079042
особливо ботоксного Сцарька-пуйла!
Не "кухарка может управлять" а "научить кухарку управлять"!
ните...............
І як їм зараз ось це чути?
И потом, ребята, УХОДИТЕ, вы уже за год всем осточертели. Другого ты не услышишь, как и Лука в Беларуси.
там совок, а там капитализм
там протестанты, а там православные
и т.д.
А какіє послєдствія? Нє хужє чєм послєдствія послє пріхода х*єграя піанінного...
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
2) В тебе зі сприйняттям прочитаного.
І взагалі,після її заяв по темі Криму мені якось піх*й,що 3.14здить ця напів ватна курка.
Это ж будет пестец всем "устоявшимся устоям"...
Эй, кто там голосовал за этого выб..ядка? Вам надо либо мозги подлечить, либо руки поотрывать. Отзывайте назад урода, а то только вонь от него и позорище нации.
зеленые то в курсе этого)
"Я бачу ознаки того, що "Слуга народу" схиляється до коаліції з ОПЗЖ, я це бачу по абсолютно однаковим постам про Білорусь. Наприклад, у Рабіновича і Дубінського, де вони кажуть, що Лукашенко демонструє, як правильно потрібно реагувати на вуличні протести і коли від Рабіновича ми іншого не чекали, а Дубінський, це ж голова Київського обласного осередку "Слуги народу", тобто один з лідерів, і вони слово в слово однаково московський текст...", - сказав Гончаренко.
Нагадаємо, що нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський та нардеп партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович опублікували одинакові дописи у соцмережі Facebook щодо протестів у Білорусі після президентських виборів.