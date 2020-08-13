Кулеба о задержании Реуцкого и Васильева в Беларуси: Устанавливаем их местонахождение, консул объезжает все точки

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ищут задержанных вчера в Беларуси украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Их местонахождение пока неизвестно.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кулеба рассказал, что белорусские правоохранители провели обыск по месту временного проживания волонтеров и изъяли ноутбук и паспорта. МИД требует объяснения, почему их задержали и где они находятся. Белорусские власти не сообщают, где находятся Реуцкий и Васильев.

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"Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан... Консул объезжает все точки, где могут быть задержанные, для того, чтобы установить хоть какие-то данные о местонахождении наших граждан", - заявил он.

Также министр отметил, что у посла Украины был разговор с министром иностранных дел Беларуси по этому вопросу.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, граждан Украины Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. Украинские дипломаты заявили, что знают о задержании и выясняют, где находятся задержанные украинцы.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.