РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10284 посетителя онлайн
Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
1 427 9

Кулеба о задержании Реуцкого и Васильева в Беларуси: Устанавливаем их местонахождение, консул объезжает все точки

Кулеба о задержании Реуцкого и Васильева в Беларуси: Устанавливаем их местонахождение, консул объезжает все точки

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ищут задержанных вчера в Беларуси украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Их местонахождение пока неизвестно.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кулеба рассказал, что белорусские правоохранители провели обыск по месту временного проживания волонтеров и изъяли ноутбук и паспорта. МИД требует объяснения, почему их задержали и где они находятся. Белорусские власти не сообщают, где находятся Реуцкий и Васильев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинских волонтеров Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. ВИДЕО

"Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан... Консул объезжает все точки, где могут быть задержанные, для того, чтобы установить хоть какие-то данные о местонахождении наших граждан", - заявил он.

Также министр отметил, что у посла Украины был разговор с министром иностранных дел Беларуси по этому вопросу.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, граждан Украины Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. Украинские дипломаты заявили, что знают о задержании и выясняют, где находятся задержанные украинцы.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) задержание (6692) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) украинцы (3880) Кулеба Дмитрий (2880) Реуцкий Константин (14) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Точки это там где Самжане продают ...
показать весь комментарий
13.08.2020 11:14 Ответить
2 вариант проверить закладки.
показать весь комментарий
13.08.2020 11:29 Ответить
«13.08.20 11:12 Кулеба о задержании Реуцкого и Васильева в Беларуси: Устанавливаем их местонахождение, консул объезжает все точки»

О в країні «порядок», да?
показать весь комментарий
13.08.2020 11:15 Ответить
Вспомните Жизневского! Это поддержка в ответ! Это не те идиоты, которые просто едут в маскву или крым и попадают в тюрьму.
показать весь комментарий
13.08.2020 11:16 Ответить
Гриба расспросите как действует милиция в данной ситуации.
показать весь комментарий
13.08.2020 11:18 Ответить
Звездит, как дышит.

В Беларуси на них уже завели дело. Это значит белорусские силовики знают, где они содержатся.
А это означает, что либо Кулеба лох, либо никто никого не ищет.
показать весь комментарий
13.08.2020 11:54 Ответить
"консул объезжает все точки" - таке відчуття що главторчку шукає дозу
показать весь комментарий
13.08.2020 12:19 Ответить
Some would not only be hurt by your video and your words, but some would be furious https://tructiephd.tv truc tiep bong da
показать весь комментарий
13.08.2020 12:27 Ответить
А может пора уже ноту протеста в МИД Беларуси подать?
показать весь комментарий
13.08.2020 15:25 Ответить
 
 