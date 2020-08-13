Пошлины на дизтопливо позволили украинским НПЗ повысить цены на свою продукцию, – Куюн
Специальные пошлины на импорт дизельного топлива дали возможность украинским производителям, крупнейшим из которых является ПАО "Укртатнафта", повысить цены на свою продукцию.
Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. "Эта пошлина хорошо помогла внутренним производителям. То есть, она приподняла цены ровно на свой размер… Украинского производителя дизеля от этого больше не стало, потому что он просто не может его больше производить. Но зато он стал его продавать дороже", - сообщил эксперт.
По его словам, финансовое состояние украинских НПЗ благодаря пошлинам и росту цен улучшилось, но заметных инвестиций в производство они не продемонстрировали. "Финансовое состояние явно она улучшила. Вряд ли кто-то сильно разбогател, конечно, но это, безусловно, помогло производителям. Но сказать, что они что-то, достойные какие-то провели инвестиции, мы не видим просто этого", - добавил Куюн.
По утверждению владельца сети АЗС Prime Дмитрия Леушкина, пошлины позволили перекроить рынок дизельного топлива в пользу Кременчугского НПЗ компании "Укртатнафта". "Пошлина перекроила рынок топлива в пользу восходящей тогда звезды – Кременчугского НПЗ. Чье влияние на фоне этой позитивной волны распространилась и на Одессу, и на Борисполь, и на Черкассы, и на Днепр. Таким образом левый берег Днепра практически был обречен любить "Укртатнафту", - прокомментировал владелец сети АЗС на своей странице в Facebook.
Напомним, в июне "Укртатнафта" обратилась к Минэнерго с просьбой инициировать введение специальных пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России на уровне 8,46% уже с 1 августа 2020 г. Эта просьба не была поддержана экспертным советом при Министерстве энергетики. По оценкам "Нефтегазовой ассоциации Украины", введение пошлин приведет к росту цен и убыткам экономики на уровне 11 млрд гривен в год. Также ограничения на импорт может разрушить диверсифицированную систему поставок топлива на украинский рынок и усилить монополизацию группы "Приват" как владельца Кременчугского НПЗ. Это вторая попытка ПАО "Укртатнафта" ограничить импорт нефтепродуктов с начала текущего года. Еще в январе компания обратилась с соответствующей просьбой в Межведомственную комиссию по международной торговле, но в июне ее заявление было отклонено.
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Общество / Видео 13-авг, 07:329 865 0
Отец погибшего морского пехотинца ВСУ Ярослава Журавля рассказал о своем возмущении тем фактом, что разведчика, который оставил на поле боя героя, наградили орденом «За мужество» III степени. Он поделился своими соображениями на YouTube-канале блогера Андрея Луганского.
Отец считает, что видеозапись с камеры погибшего военного медика Николая (Эстонца) Ильина подтверждает, что один из побратимов Журавля бросил его в опасности.
По его словам, когда узнаешь правду, становится сложно управлять своими конечностями.
«Прежде всего хочу сказать о подлости, которую я не могу носить в сердце. Моего сына наградили орденом «За мужество» III степени вместе с лжецом, предателем морской пехоты, который бросил своих товарищей», - сказал он.
Мужчина подчеркнул, что исключительно благодаря видео медика может с уверенностью говорить об этом.
Беглец, говорит он, потерял магазины, оставив эти 60 патронов врагам, оставил товарищей.
«Если бы они не убежали, Пецух и как его (фамилия уже вылетела из головы), то этого бы не было. Не было бы погибшего Эстонца - Коли Ильина, не было бы контуженного, раненого Андрея Пидлисного. Совсем все было бы по-другому. И те 25-30 метров, которые оставались до моего сына, они бы прошли, и они бы его вынесли», - добавил он.
После того, как пользователи социальных сетей написали множество возмущенных постов по поводу трагедии, к нему приезжало руководство морской пехоты и оправдывалось, не рассказывая позорных обстоятельствах.
«Те лжецы рассказывали сказки, наибольшую ложь о четырех выходах для спасения моего сына. Они скрыли, что были спецназовцы, которым не дали добро забрать моего сына оттуда», - отметил он.
Возмутила его и фальсификация, совершенная после гибели Журавля.
«Когда складывали в гроб останки моего сына, мне позвонили и спросили, класть ли берет в могилу. Для меня это было просто чем-то святым», - сказал отец.
Тогда он ответил, что берет останется в семье. Ему его передали. Потом, оказалось, что это берет не сына.
«Меня просто поразил цинизм этой лжи. Чужой берет, с чужой головы, к нему никогда рука моего сына не касалась. До гибели он просто не имел права его носить», - резюмировал мужчина.
- 13 июля в районе Зайцево, несмотря на договоренность о «режиме тишины», боевики обстреляли группу военных, которая пыталась эвакуировать тело погибшего военнослужащего ВСУ Дмитрия Красногрудя. В результате обстрела погиб военный медик Николай Ильин. Также на поле боя остался раненый сержант Ярослав Журавель.
- 14 июля Зеленский отреагировал на убийство морпехов и медика на Донбассе и позже взял дело под личное руководство.
- 17 июля террористы передали тело медика украинской стороне, однако опознать его было невозможно.
- 21 июля боевики передали Украине тело военного Журавля.
- 23 июня стало известно, что из тела медика Ильина вырезали внутренности и кости, а Журавель истек кровью.
- Побратимы погибших морпехов обвинили руководство батальона в бездействии.
Мнения / Общество 13-авг, 08:079 1 969 0
Вот что реально вызывает омерзение, так это двуличность.
Бесспорный факт - в этом мире существуют жлобы. Мелкие пи#дюки, не отвечающие за свои слова.
Но хуже всего то, что нет среди них мудаков, открыто декларирующих это: да, я жлоб.
Да, я пользуюсь любой возможностью нае@ать ближнего своего, а еще лучше оптом.
Да, я имею ПРАВО пользоваться государственной дачей и БУДУ это делать. Потому что это по крайней мере честно. Но честным не дают шансов.
Кто б голосовал за Володеньку, если б он не пи#дел заливисто про то, какой он «нитакой», не барыга, человек не из системы и не будет злоупотреблять президентскими льготами, поскольку «всего добился сам»?
Правильно, никто.
Люди не любят честных жлобов и поэтому постоянно бывают наё@аны жлобами традиционными.
Вот казалось бы: у тебя только по официальной декларации пять квартир, вилла в Италии, немношк квадратных метров в Англии и в Грузии.
Не вопрос - я без зависти, заработал - молодец.
Но какого буя ты, молодец, будучи человеком крайне небедным, почему-то не стесняешься пользоваться денежкой налогоплательщиков, декларируя при этом совершенно другое?
Какого буя ты, ***** хитрозадый, обвинял предшественников во всех смертных грехах марнотратства и жирування на теле голой босой Украины, и внезапно переезжаешь на держ.дачу для пожить? Попередники так не делали.
Дача пустовала со времён Януковича. Какого буя ты, соловей хриплый, щебетал про детей, которым ты отдашь в пользование дачи, дома отдыха и тыды и тыпы, а теперь этих детей вертишь на неприличном месте, у смысле переносному, канечна.
И почему у вас, ховрашки лишайные, нисколько не бентежить это несоответствие рекламы и реального качества купленного товара? Что за места у нас такие, накуренные?!
Ремонт Дома отдыха в Конча-Заспе с червня по липень 2020-го обошелся нам только официально в 1млн 300к грн. Мелочи, ей богу, обойки переклеить, линолеум постелить, ага.
Это помимо обслуживающего персонала, охраны и прочего. На самом деле, лично я только за.
Пусть уставший президент нормально отдохнёт среди свеженьких обоев.
Но:
1. От чего ты, упырь мокрозадый, устал? Ты за свою недолгую каденцию уже 19 раз отдыхал, работяга.
2. Если ты планируешь жить на держ.даче, не ссы это сообщить своим ховрахам. Мол так и так, Порох мог себе позволить сэкономить немножко ваших денег, а я не могу. Не подрасчитал свой предвыборный чёс. Простити-извинити, но так надо.
Больше жлобов, торгующихся с бабулькой за 50 копеек, ненавижу только жлобов хитросделаных.
Потому что поговорка «Оглянись вокруг себя, не е@ёт ли кто тебя?» мне никогда не нравилась.
Предпочитаю точно знать, не оглядываясь. Но края у нас реально накуренные: половине людей почему-то нравится быть вые@анными незаметно.
И с каких пор ослиную мочу производимую спижженной у татар укрнафтой каламойским принято считать дизтопливом ???
Эта просьба не была поддержана экспертным советом при Министерстве энергетики. По оценкам "Нефтегазовой ассоциации Украины", введение пошлин приведет к росту цен и убыткам экономики на уровне 11 млрд гривен в год. Также ограничения на импорт может разрушить диверсифицированную систему поставок топлива на украинский рынок и усилить монополизацию группы "Приват" как владельца Кременчугского НПЗ. Это вторая попытка ПАО "Укртатнафта" ограничить импорт нефтепродуктов с начала текущего года. Еще в январе компания обратилась с соответствующей просьбой в Межведомственную комиссию по международной торговле, но в июне ее заявление было отклонено.Источник: https://censor.net/n3213518
А теперь пишут что ввели. Цензор как всегда жжет.