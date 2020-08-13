Пошлины на дизтопливо позволили украинским НПЗ повысить цены на свою продукцию, – Куюн

Специальные пошлины на импорт дизельного топлива дали возможность украинским производителям, крупнейшим из которых является ПАО "Укртатнафта", повысить цены на свою продукцию.

Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. "Эта пошлина хорошо помогла внутренним производителям. То есть, она приподняла цены ровно на свой размер… Украинского производителя дизеля от этого больше не стало, потому что он просто не может его больше производить. Но зато он стал его продавать дороже", - сообщил эксперт.

По его словам, финансовое состояние украинских НПЗ благодаря пошлинам и росту цен улучшилось, но заметных инвестиций в производство они не продемонстрировали. "Финансовое состояние явно она улучшила. Вряд ли кто-то сильно разбогател, конечно, но это, безусловно, помогло производителям. Но сказать, что они что-то, достойные какие-то провели инвестиции, мы не видим просто этого", - добавил Куюн.

По утверждению владельца сети АЗС Prime Дмитрия Леушкина, пошлины позволили перекроить рынок дизельного топлива в пользу Кременчугского НПЗ компании "Укртатнафта". "Пошлина перекроила рынок топлива в пользу восходящей тогда звезды – Кременчугского НПЗ. Чье влияние на фоне этой позитивной волны распространилась и на Одессу, и на Борисполь, и на Черкассы, и на Днепр. Таким образом левый берег Днепра практически был обречен любить "Укртатнафту", - прокомментировал владелец сети АЗС на своей странице в Facebook.

Напомним, в июне "Укртатнафта" обратилась к Минэнерго с просьбой инициировать введение специальных пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России на уровне 8,46% уже с 1 августа 2020 г. Эта просьба не была поддержана экспертным советом при Министерстве энергетики. По оценкам "Нефтегазовой ассоциации Украины", введение пошлин приведет к росту цен и убыткам экономики на уровне 11 млрд гривен в год. Также ограничения на импорт может разрушить диверсифицированную систему поставок топлива на украинский рынок и усилить монополизацию группы "Приват" как владельца Кременчугского НПЗ. Это вторая попытка ПАО "Укртатнафта" ограничить импорт нефтепродуктов с начала текущего года. Еще в январе компания обратилась с соответствующей просьбой в Межведомственную комиссию по международной торговле, но в июне ее заявление было отклонено.