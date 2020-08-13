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Новости Революция в Беларуси
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Украина примет решение о реакции на результаты выборов в Беларуси после их официального объявления, - Кулеба

Украина примет решение о реакции на результаты выборов в Беларуси после их официального объявления, - Кулеба

Украина будет принимать решение о признании либо не признании результатов выборов в Беларуси после их официального обнародования Центральной избирательной комиссией этой страны.

Об этом заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Официальные результаты выборов президента Беларуси еще не объявлены. После того, как белорусская Центральная избирательная комиссия их официально объявит, мы будем принимать решение относительно того, как реагировать на этот факт", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, отвечая на вопрос, какой будет официальная реакция украинских властей на результаты выборов в Беларуси.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Кулеба Дмитрий (2880) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+17
В спам вали, козломордое
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13.08.2020 11:26 Ответить
+13
Ставлю бакс, что оно будет настолько размытым, что даже консилиум профессоров по философии не сможет его пояснить)
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13.08.2020 11:25 Ответить
+9
А осудить террор усатого фюрера не пробовали, скоты ЗЕбильные
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13.08.2020 11:25 Ответить
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«Между капель дождя...»
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13.08.2020 11:21 Ответить
А что бежать впереди паровоза, как госдеп скажет, так и будет.
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13.08.2020 11:23 Ответить
В спам вали, козломордое
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13.08.2020 11:26 Ответить
Як забажаєш!
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13.08.2020 12:45 Ответить
Считаете себя умнее госдепа в международной политике45?
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13.08.2020 11:26 Ответить
Да я не против, вся Европа молчит, а мы что должны тявкать, по меньшей мере это смешно будет, что-то в свое время белорусы не очень возмущались когда майдан в Киеве разгоняли и Крым отжимали, так какого х мы должны за них сердце рвать.
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13.08.2020 11:30 Ответить
А что Беларусь была когда то образцом демократии, что ее мнение было так важно?
У наших вождей тоже с этим проблемы, и как видим остаются сейчас, но если чё не так, то народ будку шатает регулярно.
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13.08.2020 11:37 Ответить
Ну как бы Беларусь одна из стран основателей ООН, в прочем как и Украина - это насчет важности.
И создание всей этой дестабилизации на руку только *****. Вот сейчас он получит поле деятельности, потому что больше НИКТО вмешиваться не будет, так ограничатся общими фразами и озабоченностями.
И если кому-то сзади свербить в Киеве еще раз замайданит, то вначале пускай подумают сколько территории мы тогда еще потеряем.
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13.08.2020 11:43 Ответить
от тебя воняет, рузькэ.
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13.08.2020 11:54 Ответить
А у тебя мозг отсутствует
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13.08.2020 12:02 Ответить
Всякие дестабилизации, перемены и т.д. боятся трусы, лентяй, прикорытники и инфантилы.
Жизнь это борьба, борьба с движением вперёд и с шашкой)
Любая остановка это начало медленной смерти.
Остановимся и через 10 лет ты окажешься с каменном веке или в феодализме как сейчас Беларусь.
Хотя... может и повезти оказаться в северной Корее)
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13.08.2020 11:57 Ответить
Ну да так разогнались, что прямо под нижний уровень африканских стран влетели.
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13.08.2020 12:03 Ответить
Сам придумали или на лахте подсказали?
Україна 78
Россия 134
Беларусь 150
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13.08.2020 12:17 Ответить
А чё спешить? """"Настоящий **********"""" уже высказался!
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13.08.2020 11:37 Ответить
золотого.
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13.08.2020 11:48 Ответить
кулєба, який же ж ти жалюгідний.
і поводишся як справжій слуга віслюка
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13.08.2020 11:23 Ответить
правильно відгукуються...може ж ціхановській-пилипчук у белЦВК намалюють аж 51 відсоток...отоді треба виступити з заявою
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13.08.2020 11:39 Ответить
Ставлю бакс, что оно будет настолько размытым, что даже консилиум профессоров по философии не сможет его пояснить)
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13.08.2020 11:25 Ответить
Можно понять, после выкуривания всех айкосов)
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13.08.2020 11:28 Ответить
Таки, да.
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13.08.2020 11:30 Ответить
Кращий комент з усіх!
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13.08.2020 12:43 Ответить
состоится ли шестой презик беларуси ? )) символично, потому и выжидают.
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13.08.2020 11:25 Ответить
А осудить террор усатого фюрера не пробовали, скоты ЗЕбильные
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13.08.2020 11:25 Ответить
Вот еще один зебильный скот:
https://censor.net/news/3213451/pompeo_pro_situatsiyu_v_belarusi_ssha_esche_ne_opredelilis_s_tem_kakoyi_budet_nasha_reaktsiya
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13.08.2020 11:27 Ответить
Лахта в будку
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13.08.2020 11:29 Ответить
Разошлась затычка, на всех кидается.
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13.08.2020 11:32 Ответить
Напевно хвоста відрубали!)))
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13.08.2020 12:46 Ответить
То йди, хто ж тебе тримає?
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13.08.2020 12:46 Ответить
Мы еще не определились с тем, какая будет надлежащая реакция, но могу сказать одно: мы будем сотрудничать с нашими европейскими друзьями, которые ценят свободу и которые так же обеспокоены тем, что произошлоИсточник: https://censor.net/n3213451

но зесрань читает только заголовки)
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13.08.2020 11:31 Ответить
Глава МИД Кулеба предостерег власти Беларуси от обострения, которое может ослабить страну.
МИД Украины пока не дает официальной оценки результатам президентских выборов в Беларуси и внимательно изучает ситуацию. Об этом в эфире Радио НВ заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://news.liga.net/politics/news/mid-ukrainy-poka-ne-daet-otsenki-vyboram-v-belarusi-no-osujdaet-nasilie---kuleba ЛигаБизнесИнформ .
Кулеба отметил, что Украина осуждает насилие, призывает к освобождению задержанных и началу диалога.
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13.08.2020 11:35 Ответить
Интересно что шмаркля прогундосит по этому поводу.
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13.08.2020 11:25 Ответить
Что напишут, то и прогундосит, сам он не в курсе.
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13.08.2020 12:01 Ответить
* Оно конечно да,потому что очень и очень ,но нет*,- примерно так прогундосит ,но вряд ли вообще решится
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13.08.2020 12:04 Ответить
будет принимать решение о признании либо не признании результатов выборов в Беларуси после их официального обнародования Центральной избирательной комиссией этой страны, а что может быть какой то неожиданный результат выборов?
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13.08.2020 11:27 Ответить
Сейчас все может быть. Вплоть до такой казалось бы фантастической ситуации когда их официально не обнародуют и назначат перевыборы.
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13.08.2020 13:16 Ответить
- представляю, как рассердится папа
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13.08.2020 11:31 Ответить
Папа Малыша?
Представляю как рассердятся в Орде...
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13.08.2020 11:32 Ответить
ты не путай Украину с зеленой блевотиной из 95квартальных офшорных стран.
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13.08.2020 11:33 Ответить
Ещё не решили - к умным или к красивым ?
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13.08.2020 11:37 Ответить
Причем тут выборы?
Дайте оценку массовым избиениям и арестам!
Дайте оценку антикрнстуционным и антигуманнымдействиям шизофреника!
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13.08.2020 11:40 Ответить
Типа дать московским инфошлюхам дополнительную возможность гавкать о вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси?
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13.08.2020 13:17 Ответить
19:44 12.08.2020

«Белорусские власти должны немедленно прекратить насилие и освободить политзаключенных - заявление Порошенко
......
Порошенко также подчеркивает, что белорусские власти должны объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси "с широким привлечением БДИПЧ/ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур, что будет способствовать доверию избирательному процессу".
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13.08.2020 11:42 Ответить
Вот, только о нём подумал, почему Петя молчит ? Он должен немедленно сделать заявление, шо не признаёт результаты выборов !
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13.08.2020 11:45 Ответить
От, Порошенко все чітко сказав :
«....Порошенко также подчеркивает, что белорусские власти должны объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси "
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13.08.2020 11:49 Ответить
Порошенко может говорить что угодно. Он не президент и не действующая власть. Он не выражает официальную точку зрения Украины. А на свое мнение и свое отношение он имеет право как любой гражданин Украины.
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13.08.2020 13:18 Ответить
В свое время Пепа и за Пашиняна топив, который дорвавшись до власти моментально под Кацапстан лег и начав ***** деферамбы про братство кацапов с хачами петь. У белорусов же ********* с опоциционерами тоже далеко не однозначна.Такшо, як кажуть в рекламі, іноді краще жувати ніж говорити...
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13.08.2020 12:04 Ответить
Всё так. Но у армян ситуация ещё очень проблемная. Ведь вокруг - только Турция (враг), Азербайджан (ещё более лютый враг) и Грузия (ещё так-сяк, но отношения с ними тоже достаточно натянутые). Конечно, пуйло тоже далеко не друг армянам, но выбора у них особо нет. Ведь США далеко, а враги - вот они, все здесь, рядом.
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13.08.2020 12:17 Ответить
*пепа*- твой сожитель в теплотрассе чебоксар ,чмо мордовское...
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13.08.2020 14:06 Ответить
Сцыкуны зеленые...

Даже импотентный Евросоюз уже определился с оценкой выборов в Беларуси.
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13.08.2020 11:48 Ответить
А что изменится после официального объявление фальсифицированных результатов было 80,02 а станет 79,95.. Или количество избитых, задержанных, убитых, осужденных, бежавших от репрессий за рубеж уменьшится.. Понятно что ситуация не простая ( для Украины), но сила в правде, когда не знаешь что говорить, говори правду. Кроме этого - поздравлений или заявлений по признанию итогов выборов не посылать и не произносить, даже на уровне посла, оказать всестороннюю помощь бежавшим белорусам их " бацькиного рая", поддержать все решения по поводу "выборов" которые озвучит ЕС и НАТО ( включая санкции), вытянуть от туда всех задержанных граждан Украины . И главное отменить все виды визитов в Минск от уровня министра , руководителя комитета Рады и выше. ( тем паче президента, премьера или спикера) И это только минимум... Потому что заигрывание с Лукой ничего не даст.. Раша теперь его окончательно подомнет и будет он дуть в их дуду.. уже в унисон. Ждите в скорости заявлений об участии Украины в попытке "свержения законной власти в Минске", о "гражданской войне" на востоке Украины, признание Крыма рашистским, "независимости" Абхазии и Юж. Осетии, о "едином народе", "происках запада".. ну и в этом духе.
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13.08.2020 11:50 Ответить
Просто хитрожопая позиция: 1. Если вдруг Бацька пойдет на попятную и откажется, то у Зе вздохнут с облегчением, что ничего заявлять не надо. 2. Если Бацька подавит манифестантов, то Зе вздохнет с облегчением, что ничего плохого ему не наговорил и тупо поздравит, для вида ляпнет там про демократию....3. Если Бацька пролетит то Зе уже выступит с гневным заявлением требующим честные перевыборы....
Это была бы мудрая позиция, если бы ситуация в данной стране не была бы для нас стратегически важна. Украина первая из всех стран должна трубить во все трубы, чтобы не дать Рашке склонить ситуацию там в свою сторону.
Это вопрос нашего выживания, но Шмаркля есть Шмаркля - ничтожество во всем!!!
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13.08.2020 12:49 Ответить
То есть есть сомнения, что колхозный фюрер терроризирует белорусский народ?
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13.08.2020 11:55 Ответить
А є стовідсоткова впевненість, що та частина народу, яку тероризує не топить за інтеграцію з Кацапією??? Бо шось на мітингах не видно жодного прапора евросоюзу і не чути антикацапських висловів...
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13.08.2020 12:12 Ответить
Та хоть и за Гваделупу! Ты видел,что мусора там с людьми делают?
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13.08.2020 12:41 Ответить
Гы в ЕС уже оценили выборы в Беларуси,а в Украине жаркие дискусии.
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13.08.2020 12:04 Ответить
напевно кривавої бійні, яку влаштував диктатор-людожер Лука, тому Кулєбє недостатньо задля того, щоб визначитися, та назвати речі своїми іменами. Які гидотні люди, така в них і гидотна політика.
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13.08.2020 12:08 Ответить
хитрови####ні вирішили дочекатися чия візме, тоді на ту сторону і стануть... нічого дивного,какаяразніци
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13.08.2020 12:23 Ответить
Не могут усесться одной жопой на два унитаза.
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13.08.2020 12:33 Ответить
Шануймося українці!
Нічого там думати!
Няких САНКЦІЙ!
Визнавайте Тіхановську єдиним легітимно обраним ПРЕЗИДЕНТОМ !!!!!!!!!
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13.08.2020 12:47 Ответить
 
 