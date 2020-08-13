Украина примет решение о реакции на результаты выборов в Беларуси после их официального объявления, - Кулеба
Украина будет принимать решение о признании либо не признании результатов выборов в Беларуси после их официального обнародования Центральной избирательной комиссией этой страны.
Об этом заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Официальные результаты выборов президента Беларуси еще не объявлены. После того, как белорусская Центральная избирательная комиссия их официально объявит, мы будем принимать решение относительно того, как реагировать на этот факт", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, отвечая на вопрос, какой будет официальная реакция украинских властей на результаты выборов в Беларуси.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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У наших вождей тоже с этим проблемы, и как видим остаются сейчас, но если чё не так, то народ будку шатает регулярно.
И создание всей этой дестабилизации на руку только *****. Вот сейчас он получит поле деятельности, потому что больше НИКТО вмешиваться не будет, так ограничатся общими фразами и озабоченностями.
И если кому-то сзади свербить в Киеве еще раз замайданит, то вначале пускай подумают сколько территории мы тогда еще потеряем.
Жизнь это борьба, борьба с движением вперёд и с шашкой)
Любая остановка это начало медленной смерти.
Остановимся и через 10 лет ты окажешься с каменном веке или в феодализме как сейчас Беларусь.
Хотя... может и повезти оказаться в северной Корее)
Україна 78
Россия 134
Беларусь 150
і поводишся як справжій слуга віслюка
https://censor.net/news/3213451/pompeo_pro_situatsiyu_v_belarusi_ssha_esche_ne_opredelilis_s_tem_kakoyi_budet_nasha_reaktsiya
но зесрань читает только заголовки)
МИД Украины пока не дает официальной оценки результатам президентских выборов в Беларуси и внимательно изучает ситуацию. Об этом в эфире Радио НВ заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://news.liga.net/politics/news/mid-ukrainy-poka-ne-daet-otsenki-vyboram-v-belarusi-no-osujdaet-nasilie---kuleba ЛигаБизнесИнформ .
Кулеба отметил, что Украина осуждает насилие, призывает к освобождению задержанных и началу диалога.
Представляю как рассердятся в Орде...
Дайте оценку массовым избиениям и арестам!
Дайте оценку антикрнстуционным и антигуманнымдействиям шизофреника!
«Белорусские власти должны немедленно прекратить насилие и освободить политзаключенных - заявление Порошенко
......
Порошенко также подчеркивает, что белорусские власти должны объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси "с широким привлечением БДИПЧ/ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур, что будет способствовать доверию избирательному процессу".
«....Порошенко также подчеркивает, что белорусские власти должны объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси "
Даже импотентный Евросоюз уже определился с оценкой выборов в Беларуси.
Это была бы мудрая позиция, если бы ситуация в данной стране не была бы для нас стратегически важна. Украина первая из всех стран должна трубить во все трубы, чтобы не дать Рашке склонить ситуацию там в свою сторону.
Это вопрос нашего выживания, но Шмаркля есть Шмаркля - ничтожество во всем!!!
Нічого там думати!
Няких САНКЦІЙ!
Визнавайте Тіхановську єдиним легітимно обраним ПРЕЗИДЕНТОМ !!!!!!!!!