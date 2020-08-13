За прошедшие сутки во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны около 700 человек, - МВД РБ
За минувшие сутки во время акций протеста милиция задержала около 700 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание TUT.by со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.
Таким образом, число задержанных в Беларуси со дня выборов составляет более 6,7 тысяч человек.
В МВД отметили, что "беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким".
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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