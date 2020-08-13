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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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За прошедшие сутки во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны около 700 человек, - МВД РБ

За прошедшие сутки во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны около 700 человек, - МВД РБ

За минувшие сутки во время акций протеста милиция задержала около 700 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание TUT.by со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.

Таким образом, число задержанных в Беларуси со дня выборов составляет более 6,7 тысяч человек.

В МВД отметили, что "беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким".

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

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В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

За прошедшие сутки во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны около 700 человек, - МВД РБ 01

Беларусь (7937) выборы (24763) задержание (6692) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+2
Сколько гадства из-за того, что наверху иерархии оказался всего один усатый таракан...
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13.08.2020 11:24 Ответить
+1
"Только вдруг из-за кусточка, Из-за синего лесочка, Из далеких из полей Прилетает Воробей. Прыг да прыг Да чик-чирик, Чики-рики-чик-чирик! Взял и клюнул Таракана, Вот и нету великана. Поделом великану досталося, И усов от него не осталося."
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13.08.2020 11:26 Ответить
+1
Пока в Беларуси не появятся хорошие олигархи, ничего у них не получится. Добрый дядя не придет и просто так денег на революцию не даст.
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13.08.2020 11:31 Ответить
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Сколько гадства из-за того, что наверху иерархии оказался всего один усатый таракан...
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13.08.2020 11:24 Ответить
Напомните мне-сколько времени занял путь Каддафи.от начала протестов,до лопаты,в жопе.
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13.08.2020 11:32 Ответить
У Чаушеску ещё меньше. Рука Литвы, фигли.
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13.08.2020 11:34 Ответить
"Только вдруг из-за кусточка, Из-за синего лесочка, Из далеких из полей Прилетает Воробей. Прыг да прыг Да чик-чирик, Чики-рики-чик-чирик! Взял и клюнул Таракана, Вот и нету великана. Поделом великану досталося, И усов от него не осталося."
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13.08.2020 11:26 Ответить
Пока в Беларуси не появятся хорошие олигархи, ничего у них не получится. Добрый дядя не придет и просто так денег на революцию не даст.
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13.08.2020 11:31 Ответить
там Усач - это самый главный олигарх
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13.08.2020 11:35 Ответить
Хороший олигарх это что, как добрый насильник или ласковый людоед?
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13.08.2020 11:36 Ответить
Трэш,жесть,но к сожалению законы Ньютона отменить нельзя"сила действия имеет силу противодействия"и никакого другого способа нет и быть не может.
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13.08.2020 11:35 Ответить
Просто пи*дец! Если убрать шизофреника, то придет ху*ло со своими "зелеными человечиками"! Не шлепнуть шизика и продолжать "майданить" - умалишённый все равно попросит "братской помощи у ваты.
Я даже не знаю что бульбашам лучше?
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13.08.2020 11:50 Ответить
В любом случае это их путь и похоже они его пройдут.
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13.08.2020 13:30 Ответить
И не только они. Во всех республиках СНГ подобное рано или поздно произойдет...
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14.08.2020 00:52 Ответить
Согласен. Вопрос времени. Диктатуры обычно долго не держатся. Только у каждого все равно свой путь будет и своя особенность.
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14.08.2020 08:58 Ответить
так тому и быть...
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14.08.2020 09:09 Ответить
"Батька"
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13.08.2020 12:03 Ответить
 
 