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Новости Революция в Беларуси
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Зеленский: Протесты в Беларуси не повлияют на работу ТКГ в Минске, ближайшая встреча планируется 18 августа. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты в Беларуси никак не повлияют на работу Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время брифинга в Бориспольской многопрофильной больнице интенсивного лечения.

"Что касается заседания ТКГ в Минске, я уверен, что процесс не остановится. Ближайшая встреча планируется на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Кравчука. Один из главных вопросов - продление режима тишины и вопрос обмена. Мы в ОБСЕ уже в этом формате передали новый список, ОБСЕ подтвердила уже список на обмен, там более ста людей. Ожидаем от той стороны, что они тоже предоставят свой список. Потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате, Украина-Россия-ОБСЕ, когда может технически уже проводиться обмен", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны около 700 человек, - МВД РБ

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Зеленский Владимир (21057) Лукашенко Александр (3625) Трехсторонняя контактная группа (842) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+41
Зеленский: Протесты в Беларуси не повлияют на работу ТКГ в Минске, ближайшая встреча планируется 18 августа - Цензор.НЕТ 9080
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13.08.2020 11:38 Ответить
+24
А как насчёт поздравить Лукадрища с 13%? Мудаки из совка и китая уже поздравили.
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13.08.2020 11:38 Ответить
+21
Да зеля давно уже не понимает, что делает, даже на унитазе. Сначала срет, потом штаны снимает. Выбрали, блд, перЗЕдента.
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13.08.2020 11:47 Ответить
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Зеленский: Протесты в Беларуси не повлияют на работу ТКГ в Минске, ближайшая встреча планируется 18 августа - Цензор.НЕТ 9080
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13.08.2020 11:38 Ответить
кравчук же озвучив - варто переходити до нового будапештського меморандуму...мінськ - всьо
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13.08.2020 11:45 Ответить
Ага, еще Кравчука с Фокиным по фейсам дубинками менты посреди Минска отоварят, вот смеху будет...
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13.08.2020 11:51 Ответить
Я только за. Будет потом объяснять, что просто мимо проходил.
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13.08.2020 11:52 Ответить
і засланцями обізвуть
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13.08.2020 11:58 Ответить
Так это друганы х-ла усатого,он лично их встретит и расскажет как наркоманы и алкаши с улицы не дают этому дрыщу победу на выборах отпраздновать.
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13.08.2020 12:06 Ответить
Нее, у Луки серьезный стресс, может не разобрать что к чему, не до них ему. Ведь случился глобальный кирдык, на который он давно нарывался, он теперь полностью под кремлем, алес...
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13.08.2020 12:13 Ответить
Така собі креативненька... бездумність
Іманентна ЗЕленим "віндеркіндам", "кіндер-сюрпризам" та й дорослим..., але з палати №6... з надписом на дверях "Найвеличніший лідер **********"
Тоді, ще логічніше було б провести зустріч на лінії розмежування з ОРДЛО, чи в Сірії?!
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13.08.2020 15:06 Ответить
Воно не дурень,воно - зрадник.
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13.08.2020 11:52 Ответить
Навіщо ви обмежуєте його властивості?
Він, схоже, одночасно і дурень і зрадник, а це ще гірше для України.
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13.08.2020 12:59 Ответить
в Белорусии украинцев задержали а етот клоун поедет как будто ничего не сталося
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13.08.2020 13:13 Ответить
цензорята напоминают мне старый анекдот.
подходит илья муромец к пещере и орет
- змей выходи драться
- ну драться так драться. кули в жо.у кричать.
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13.08.2020 12:07 Ответить
Эт да, Оззи.
Звездуй, пуйленыш.
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13.08.2020 13:01 Ответить
А как насчёт поздравить Лукадрища с 13%? Мудаки из совка и китая уже поздравили.
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13.08.2020 11:38 Ответить
Зеленский может и бубочка, но умная бубочка как ни крути))
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13.08.2020 11:40 Ответить
Дурачок би на піаніно не зіграв би прутнем. Адназначна хєній!
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13.08.2020 11:44 Ответить
Может и не сыграл бы, но поздравлять не стал, и это факт, это тебе не тоталитарный комми Китай.
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13.08.2020 11:46 Ответить
Не кажи гоп, поки не перескочеш. Зє сцикло ще себе покаже.
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13.08.2020 11:50 Ответить
Ожидай.
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13.08.2020 11:53 Ответить
Можу грошей йому скинуть на квиток до ростова
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13.08.2020 11:57 Ответить
Прямо як в тому анєгдотє - про Лєніна.
Дєдушка брєєтся і на мальчіка смотріт.
...
Ну а мог би і прирєзать ...
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13.08.2020 11:52 Ответить
Да зеля давно уже не понимает, что делает, даже на унитазе. Сначала срет, потом штаны снимает. Выбрали, блд, перЗЕдента.
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13.08.2020 11:47 Ответить
Тим більше, що номер він, все одно, зтиндячив у інших коміків.
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13.08.2020 12:44 Ответить
Хто до сих пір НЕ бачить досягнень Зеленського, подивіться на спалену Теслу Богдана !
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13.08.2020 11:45 Ответить
Не поверишь, но мне богданова Тесла глубоко...индифирентна
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13.08.2020 11:47 Ответить
а других достижений для вас нет)
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13.08.2020 11:53 Ответить
Тоже мне достижение, сгоревшая машина.
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13.08.2020 11:57 Ответить
Ти дебіл
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13.08.2020 12:00 Ответить
В спаме довоняешь, кацапська наволоч.
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13.08.2020 12:16 Ответить
А ты то чего так возбудилась на чужое авто, да ещё и сгоревшее?)
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13.08.2020 12:26 Ответить
Это зеля спалил? Зеля недееспособный. Просто кода перЗЕдент - идиот, шушера вокруг него начинает выяснять отношения.
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13.08.2020 11:49 Ответить
Хіба ж то досягненення?
От якби зеля спалив свою машину, тоді б то було досянення.
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13.08.2020 13:02 Ответить
Умная??? Ну может по сравнению с тобой и да!
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13.08.2020 11:54 Ответить
Да какая бубочка. Найвеличніший лідер **********
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13.08.2020 11:59 Ответить
https://www.facebook.com/ntina.*********.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY3MTQxMzk3Mzk1M18xMDE1ODY3NDA4MTUwODk1Mw%3D%3D Ntina *********

Єдине притомне рішення для Білорусі - це заявити про своє бажання вступити до складу Любліна-2020. Люблінський трикутник вже офіційно висловив своє ставлення до Білорусі. А білорусам, включно із Ціхановською, це психологічно зручніше, ніж думати про асоціацію з ЄС (що наразі неможливо і з боку ЄС також). У багатьох білорусів є родичі і в Польщі, і в Литві, тому навряд чи серед білорусів є негативні ставлення до цих країн.

До речі, це й спасіння для самого Лукашенка. Бо інакше йому точно гаплик настане. Не сьогодні - через рік з ним "невідомі люди" зроблять летальні штуки. ((

А в союзі із "люблінцями" в нього є надія на збереження коштів, життя своєї родини та деякого впливу. Європейці не зіжруть його ніколи. Доведено кейсом постМайданної України. Нікого із головних злочинців та узурпаторів серйозно не покарали.
Дивно, що Лукашенко досі цим не займається.. Звичайно перемовини повинні йти із Дудою та президентами Балтії. (( Не знаю, як балтійці, але Польща тільки й мріє стати головним лідером регіону... Стати гарантом Білорусі - це ж крокування до наступної сходинки нагору в геополітиці.. Польське, вмотивоване ПіСом, суспільство буде тільки ЗА!. Дуда набере додаткового рейтингу.

А нашого ПреЗЕдента Лукашенко, це очевидно, за рівного собі не сприймає і розуміє "вартість" його слова та гарантій. ((
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13.08.2020 11:38 Ответить
і люблінський трикутник перетворити у брестський квадрат
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13.08.2020 11:43 Ответить
біловезька традиція похорону імперії має бути продовжена
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13.08.2020 11:52 Ответить
Справжній президент не дозволив би проведення будь-яких переговорів в "країні посереднику", якщо цією країною керує диктатор.
Але нажаль, в нас не має справжнього президента.
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13.08.2020 11:39 Ответить
это просто позор
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13.08.2020 11:39 Ответить
Ти думаєш?! О це так сказав так сказав... сміливо, сміливо...
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13.08.2020 11:43 Ответить
Тобто жорстоке побиття мирних громадян, що вийшли на протест - це надумана "проблема"?
Мда. Нажаль і в Україні є люди, що мислять такими категоріями.
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13.08.2020 11:43 Ответить
Це не мислення, пілять, це в них рефлекси!
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13.08.2020 11:45 Ответить
Ти ще скажи, що амеба мислить, блін. А ці створіння ще примітивніші.
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13.08.2020 11:46 Ответить
Зеленский: Протесты в Беларуси не повлияют на работу ТКГ в Минске, ближайшая встреча планируется 18 августа - Цензор.НЕТ 6064
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13.08.2020 11:40 Ответить
дебил
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13.08.2020 11:40 Ответить
Сцикло абазначілось.
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13.08.2020 11:41 Ответить
Ню-ню...Давай Зе сначала доживём до 18 го там(в Беларуси)все может стремительно поменяется...
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13.08.2020 11:41 Ответить
Дійсно, акакаяразніца.
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13.08.2020 11:42 Ответить
віслюк гундосий вперто йде до цугундера
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13.08.2020 11:42 Ответить
"та вобщем небыло войны. и людям всё это приснилось"
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13.08.2020 11:43 Ответить
Зеленский: Протесты в Беларуси не повлияют на работу ТКГ в Минске, ближайшая встреча планируется 18 августа - Цензор.НЕТ 663
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13.08.2020 11:44 Ответить
Израиль создавали люди, родившиеся в Беларуси
https://naviny.by/article/20180419/1524114349-lidery-prezidenty-ministry-belorusy-kotorye-sozdavali-izrail
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13.08.2020 12:12 Ответить
А вот на выдачу военных преступников Украине волнения в Беларуси повлияли.

А может так и было задумано и поэтому ЗЕлупок, МИД и прокуратура не чесались.
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13.08.2020 11:45 Ответить
От, шоб під роздачу загребли ще й отих старперів маразматиків і ********** !!!!
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13.08.2020 11:45 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/3839755.html Народ солидарен с народом, менты - с ментами

Зеленский: Протесты в Беларуси не повлияют на работу ТКГ в Минске, ближайшая встреча планируется 18 августа - Цензор.НЕТ 7123
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13.08.2020 11:47 Ответить
Зеленський: Протести в Білорусі не вплинуть на роботу ТКГ в Мінську, найближча зустріч планується 18 серпня - Цензор.НЕТ 4269
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13.08.2020 11:52 Ответить
Тобто Лука буде мочити людей, а ви далі будете ткг-єшнічать?
Лука-міротворєц **** там
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13.08.2020 11:49 Ответить
зесрань даже не врубилась ,что этим зекретин поддержал луку...
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13.08.2020 11:51 Ответить
А ім врубатись нічим.
Їх мозок, дисплей телевізора.
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13.08.2020 11:53 Ответить
Представляю как вислюку сейчас страшно,надо поздравлять х-ло усатое иначе х-ло кацапское обидеться,опять в эфир , дыр дыров выйдет! А поздравишь весь мир обидеться,могут и сбережения выведенные из привата отобрать.
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13.08.2020 11:53 Ответить
Может это всё к Назарбаеву перенести,в государстве Беларусь всё что могли мы сделали Нужно что бы Зеленский съездил в Астану
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13.08.2020 11:56 Ответить
Мягко говоря странный подход.. Там кровь на улицах льется, узурпатор втаптывает людей в асфальт.. Хотя политика вещь лицемерная но все же как то нужно реагировать. Изначально проводить такие переговоры на территории военно - политического союзника РФ и по статусу, его вассала конечно полная ахинея.... Есть страны не НАТО и не Таежного союза - Финляндия, Швеция, Австрия, Швейцария.. а то нашли место для переговоров, или забыли как нашего парня от туда вывезли в Рф и засудили. Так что нужно менять это "несчастливое место" ( там уже больше 20 лет решают карабахский вопрос), тем более сейчас к этому есть благовидный повод.
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13.08.2020 11:56 Ответить
Этот подонок насрал на присягу и подтёрся конституцией,
Когда у авакяна обвинил Антоненко и Кузьменко
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13.08.2020 12:11 Ответить
Белорусов жаль, но если они не против Кремля, то помогать им не надо.
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13.08.2020 11:57 Ответить
тварь
Зеленський: Протести в Білорусі не вплинуть на роботу ТКГ в Мінську, найближча зустріч планується 18 серпня - Цензор.НЕТ 433
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13.08.2020 11:58 Ответить
Це національна ідея Білорусі?
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13.08.2020 12:14 Ответить
...Якщо розглядати білоруську диктатуру в координатах - як країну ("республіку"! а ля Л/ДНР), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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13.08.2020 12:18 Ответить
Вава, ты сцыкло
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13.08.2020 11:59 Ответить
Зеленський: Протести в Білорусі не вплинуть на роботу ТКГ в Мінську, найближча зустріч планується 18 серпня - Цензор.НЕТ 2824
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13.08.2020 12:53 Ответить
Зеля так спішить здати Україну фуйлу...
Це ж вибори скоро.
Треба сепарів легалізувати.
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13.08.2020 12:04 Ответить
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/08/13/119206/moskva-vvela-v-belarus-svoi-silovye-bandy--oni-proyavlyayut-naibolshuyu-zhestokost-protiv-belarusov.shtml Россия ввела войска. Со вчерашнего дня Витебск, Гомель и Минск - там это уже не скрывается. Они с российской экипировкой разгоняют белорусов», - сказал Безсмертный.
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13.08.2020 12:04 Ответить
где ум, где логика? хороший ведь повод послать все эти соглашения куда подальше.
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13.08.2020 12:06 Ответить
Зеленский гнида мусорская
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13.08.2020 12:07 Ответить
ПОЗОР. Такое заявление . МИНСК не может быть местом МИРОТВОРЧЕСТВА после ГЕНОЦИДА белорусских властей по отношению к своему народу. ФОРМАТ и место встречи изменить должно.
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13.08.2020 12:16 Ответить
Впоротый до сдачи интересов аж кипит , плохой актер в роли президента вата так и прет из ушей
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13.08.2020 12:19 Ответить
Да уж ,почему то когда Зеленский играл дурака в 95- квартале , то он не выглядел таким дураком , каким выглядит сейчас .
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13.08.2020 12:22 Ответить
Володя, ты @банутый?
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13.08.2020 12:23 Ответить
Да, и справка есть!
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13.08.2020 13:13 Ответить
идиот
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13.08.2020 12:24 Ответить
Дід Кравчук, ти уху їв? Куди ти поїдеш? Ти будеш спостерігати як у Мінську людей вбивають? Чи тобі за це жиди пообіцяли пенсію підняти? Отямся, бо ганьба тобі буде до смерті, а після і могилу люди оплюють.
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13.08.2020 12:25 Ответить
Зеленский, чего язык в ж@пу засунул? А то отребье, которое ты привёл во власть, поздравляет Лукашенко Август 13, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba-%d0%b2-%d0%b6%d0%bf%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%83%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b0-%d1%82%d0%be.html#comments Комментарии: 1
Зеленський: Протести в Білорусі не вплинуть на роботу ТКГ в Мінську, найближча зустріч планується 18 серпня - Цензор.НЕТ 8738Наступает момент, когда дипломатично молчать - значит предать.
Об этом https://censor.net/blogs/3213479/nastupaet_moment_kogda_diplomatichno_molchat_znachit_predat сегодня в блоге «Цензор.нет» публицист и бизнесмен Алексей Давиденко.
Предать себя.

Зеленський: Протести в Білорусі не вплинуть на роботу ТКГ в Мінську, найближча зустріч планується 18 серпня - Цензор.НЕТ 109

Фуфло.
Не молчи. Ты молчишь от имени всех нас - 40 миллионов украинцев.
Нет таких интересов, которые могут оправдать согласие с насилием, с тиранией, с избиением до смерти людей, с беспределом.
Скажу на знакомом тебе языке.
Ты чего язык в жопу засунул?!
Ты молчишь!
А то отребье, которое ты привёл во власть, весело поздравляет Лукашенко с победой на выборах.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%80.html Одно мудило из «Слуги народа» еще вчера поздравило Лукашенко с победой
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD.html В «Слуге народа» и в ОПЗЖ по одному темнику комментируют события в Беларуси
Уроды! Очнитесь.
Посмотрите, что творит Лукашенко в стране, где безоружные люди выходят на мирный протест против обмана.
Покажите мне, где те 80% страны, которые проголосовали за Лукашенко?!
80!!! ЗА!!!
Да в такой пропорции улицы были бы забиты сторонниками Монарха и голоса недовольных были бы даже не слышны.
Да если бы они были, эти 80% - они бы уже давно все вышли за своего вечного тирана.
Их нет.
Это обман.
Зеленский.
Не позорься - запиши видео
Одно к Лукашенко.
С призывом остановиться пока не стало поздно.
Второе к Беларуси.
Которое благодаря интернету в миг увидят миллионы простых белорусов, где ты их поддерживаешь и желаешь добиться справедливости.
Именно так сделал бы простой сельский Учитель Голобородько.
Не молчи.
Твоё молчание говорит громче твоих слов.
Ты вообще ничего не сделал в своей стране за год. Сделай хоть что-то хорошее для наших добрых соседей.
Не бзди.
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13.08.2020 12:26 Ответить
Он не бздит... Это он ТАК дышит...
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13.08.2020 13:14 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1293837400616194049 15 мин

Зеленский поспешил уверить Россию, что ни крики избиваемых беларусов, ни смерти украинских военных не помешают ему прислать Кравчука в Минск 18 августа.
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13.08.2020 12:27 Ответить
Голубая маска очень подходит к его голосу и его сути !
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13.08.2020 12:28 Ответить
А может надо сменить место проведения ткг, могда весь мир увидел, что власть в беларусии захватил преступник, а клоун, как ты считаешь?
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13.08.2020 12:31 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1293801017260351488 2 ч

"Вільна економічна зона» в ОРДЛО, про яку говорять спікери від Зеленського - це лише спосіб підіграти Росії, що війна у нас не з нею, а «з Донбасом», який, виявляється, треба «повертати» привабливою економічною зоною.
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13.08.2020 12:31 Ответить
сученок
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13.08.2020 12:52 Ответить
Ладно крыса, китайская морда и *****/презик Казахстана. Но почему поздравили еще презик Кыргызстана и премьер пашинян из Армении??? Вот суки эти двое, их народ выбрал, а они открыто оказывают поддержку таракану. Суки. Все пятеро.
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13.08.2020 13:06 Ответить
Щоб в світі не трапилось, та ніщо не завадить зеленському здати Україну фуйлу, за командою кадирова.
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13.08.2020 13:06 Ответить
Зеленський: Протести в Білорусі не вплинуть на роботу ТКГ в Мінську, найближча зустріч планується 18 серпня - Цензор.НЕТ 9914

Не надо стрілять свої, здаємося! Мир! Капітуляція,капітуляція, капітуляція....!!!
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13.08.2020 13:08 Ответить
Ни одного лайка ЗЕбилу??? Эй, борцуны с Порохом, вы чё?
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13.08.2020 13:57 Ответить
Ідіот,після того,як лука розпочав криваву бойню,треба тікати з цього грьобаного мінська,як чорт від ладану!
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13.08.2020 15:02 Ответить
 
 