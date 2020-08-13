Зеленский: Протесты в Беларуси не повлияют на работу ТКГ в Минске, ближайшая встреча планируется 18 августа. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты в Беларуси никак не повлияют на работу Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время брифинга в Бориспольской многопрофильной больнице интенсивного лечения.

"Что касается заседания ТКГ в Минске, я уверен, что процесс не остановится. Ближайшая встреча планируется на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Кравчука. Один из главных вопросов - продление режима тишины и вопрос обмена. Мы в ОБСЕ уже в этом формате передали новый список, ОБСЕ подтвердила уже список на обмен, там более ста людей. Ожидаем от той стороны, что они тоже предоставят свой список. Потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате, Украина-Россия-ОБСЕ, когда может технически уже проводиться обмен", - отметил Зеленский.

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