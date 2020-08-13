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Новости Репрессии в Беларуси
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Кулеба сообщил о задержании в Беларуси еще одной гражданки Украины - Оксаны Алешиной: в МИД РБ направлены две ноты протеста

Кулеба сообщил о задержании в Беларуси еще одной гражданки Украины - Оксаны Алешиной: в МИД РБ направлены две ноты протеста

Посольство Украины в Беларуси направило в белорусский МИД две ноты по поводу задержанных на протестах граждан Украины и требует встречи с ними.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Посольство направило две ноты в МИД Беларуси с запросом предоставить информацию обо всех гражданах Украины, задержанных 9-12 августа, и предоставить информацию о причинах задержания и месте их пребывания", - сообщил Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас известно о трех задержанных украинцах - это волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев, а также Оксана Алешина. Он подтвердил, что по месту временного проживания Реуцкого и Васильева провели обыск, во время которого изъяли ноутбук Реуцкого и паспорт Васильева.

Реуцкого и Васильева обвиняют в преступлении по п. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь "Массовые беспорядки", по которой предусмотрены санкции в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

"Мы требуем немедленной встречи консула с этими задержанными, а если будет информация о других - то с ними тоже. Кроме того, мы требуем немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью возвращения в Украину", - заявил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцев в Беларуси просят воздержаться от участия в акциях протеста, - посольство

Он отметил, что согласно нормам международного права граждане, задержанные за рубежом, имеют право на немедленный контакт с консулом.

Дмитрий Кулеба рассказал, что украинский консул уже посетил два центра временного содержания, но никакой информации о задержанных получить не удалось. Он продолжает объезжать места, где они могут находиться.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, граждан Украины Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. Украинские дипломаты заявили, что знают о задержании и выясняют, где находятся задержанные украинцы.

По словам Александры Дворецкой, участницы правления благотворительной организации "Восток SOS", МИД Беларуси заявил, что причина задержания в том, что украинцы работали без аккредитации. При этом она подчеркнула, что Васильев и Реуцкий находились в Беларуси на законных основаниях, при пересечении границы к ним не было вопросов у пограничников.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) МИД (7030) посольство (1087) посольство Украины (334) репрессии (2771) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Ищите у кацапов...История Гриба никого ничему не научила...
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13.08.2020 11:46 Ответить
+4
Гестапо "Минского генерал губернаторства" возглавляемого старшим отпрыском гауляйтера Лу после недоразумения с вагнеравцами ( братьев по оружию) получило указание нахватать как можно больше граждан Украины оказавшихся в это время на этой территории , что бы показать что все протесты и волнения народа это " происки злобных нациков и бЕндЕровцев", " соросят" - прислужников НАТО , ЕС, США и "злобного империалистического ХфаСшистского запада"
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13.08.2020 12:05 Ответить
+2
Я у розпачі що писати...
Чи
Неуй шастать
Чи щастя вам на бЯлоруССкій землі.
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13.08.2020 11:46 Ответить
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Я у розпачі що писати...
Чи
Неуй шастать
Чи щастя вам на бЯлоруССкій землі.
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13.08.2020 11:46 Ответить
переважний мотив усіх цих нехта і тутбай - застрашити й деморалізувати глядача картинами насильства, при тому, що антиколоніальний дискурс там відсутній геть і білоруського слова не почути

Кулеба сообщил о задержании в Беларуси еще одной гражданки Украины - Оксаны Алешиной: в МИД РБ направлены две ноты протеста - Цензор.НЕТ 2439
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13.08.2020 11:46 Ответить
https://mobile.twitter.com/salomon_vm salomon https://mobile.twitter.com/salomon_vm @salomon_vm https://mobile.twitter.com/salomon_vm/status/1293154803623833601 20 ч

коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?

https://mobile.twitter.com/gln_gln2
https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2

Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
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13.08.2020 11:46 Ответить
Спасибо. Мнение Саломона и Галины теперь всё объясняет. Это нога крымля
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13.08.2020 11:58 Ответить
https://mobile.twitter.com/zabugina zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina @zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina/status/1293083558538510338 11 авг.

По настоятельной просьбе кремлевских Лука отрубил интернет.
Все новости о Беларуси в режиме нон-стоп сейчас строчат рашистские СМИ.

"Беларуский майдан" вперемешку с "беларуской весной" и "витебской народной республикой".
Говно, пчёлы и мёд.
Только без мёда и пчёл
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13.08.2020 12:02 Ответить
Я дивлюсь Белсат, все біларуСькою.
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13.08.2020 11:47 Ответить
Белсат мовить з Польщі, але в них уже майже не лишилося польових репортерів - їх похапали у перші 2 дні й ніхто не знає, де вони і що з ними...
а відео нехта з тутбаями не шкодять ніякі відключення інтернету, їх матеріал ганяють усі російськи медіа та й наші підкасаблені на кшталт НВ також...
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13.08.2020 11:51 Ответить
Біларуська мова знищена. Лука хоч раз щось казав нею?
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13.08.2020 11:57 Ответить
коли касаби за сраку притисли, бовкнув

Вместе с кремлевскими льготами глава Беларуси теряет нужду приспосабливаться к России. На глазах Путина «мухи отделяются от котлет». Александр Лукашенко начал говорить по-белорусски. Трех минут хватило для создания информационной волны. - https://belsat.eu/ru/in-focus/aleksandr-lukashenko-zagovoril-po-belorusski/
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13.08.2020 12:04 Ответить
Ищите у кацапов...История Гриба никого ничему не научила...
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13.08.2020 11:46 Ответить
Вообще то, как бы двух украинцев, уже по тв Беларуси показали. И кажется к ним применили пытки.
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13.08.2020 11:51 Ответить
клепать ноты по поводу и без це настоящее искусство, теперь можно за гроши давать мастер-классы прочим отсталым дипломатам мира
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13.08.2020 11:53 Ответить
По этим нотам ЗЕчмо на рояле членом играет
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13.08.2020 11:59 Ответить
Да, как ты смеешь критиковать самого гениального в мире пианиста, играющего без рук!
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13.08.2020 12:06 Ответить
Гестапо "Минского генерал губернаторства" возглавляемого старшим отпрыском гауляйтера Лу после недоразумения с вагнеравцами ( братьев по оружию) получило указание нахватать как можно больше граждан Украины оказавшихся в это время на этой территории , что бы показать что все протесты и волнения народа это " происки злобных нациков и бЕндЕровцев", " соросят" - прислужников НАТО , ЕС, США и "злобного империалистического ХфаСшистского запада"
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13.08.2020 12:05 Ответить
В БелоруссИИ кацапы против кацапов бунтуют! Чё туда лезть?
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13.08.2020 12:21 Ответить
 
 