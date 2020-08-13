Кулеба сообщил о задержании в Беларуси еще одной гражданки Украины - Оксаны Алешиной: в МИД РБ направлены две ноты протеста
Посольство Украины в Беларуси направило в белорусский МИД две ноты по поводу задержанных на протестах граждан Украины и требует встречи с ними.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Посольство направило две ноты в МИД Беларуси с запросом предоставить информацию обо всех гражданах Украины, задержанных 9-12 августа, и предоставить информацию о причинах задержания и месте их пребывания", - сообщил Дмитрий Кулеба.
По его словам, сейчас известно о трех задержанных украинцах - это волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев, а также Оксана Алешина. Он подтвердил, что по месту временного проживания Реуцкого и Васильева провели обыск, во время которого изъяли ноутбук Реуцкого и паспорт Васильева.
Реуцкого и Васильева обвиняют в преступлении по п. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь "Массовые беспорядки", по которой предусмотрены санкции в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.
"Мы требуем немедленной встречи консула с этими задержанными, а если будет информация о других - то с ними тоже. Кроме того, мы требуем немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью возвращения в Украину", - заявил глава МИД.
Он отметил, что согласно нормам международного права граждане, задержанные за рубежом, имеют право на немедленный контакт с консулом.
Дмитрий Кулеба рассказал, что украинский консул уже посетил два центра временного содержания, но никакой информации о задержанных получить не удалось. Он продолжает объезжать места, где они могут находиться.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, граждан Украины Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. Украинские дипломаты заявили, что знают о задержании и выясняют, где находятся задержанные украинцы.
По словам Александры Дворецкой, участницы правления благотворительной организации "Восток SOS", МИД Беларуси заявил, что причина задержания в том, что украинцы работали без аккредитации. При этом она подчеркнула, что Васильев и Реуцкий находились в Беларуси на законных основаниях, при пересечении границы к ним не было вопросов у пограничников.
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Чи
Неуй шастать
Чи щастя вам на бЯлоруССкій землі.
коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?
https://mobile.twitter.com/gln_gln2
https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2
Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
По настоятельной просьбе кремлевских Лука отрубил интернет.
Все новости о Беларуси в режиме нон-стоп сейчас строчат рашистские СМИ.
"Беларуский майдан" вперемешку с "беларуской весной" и "витебской народной республикой".
Говно, пчёлы и мёд.
Только без мёда и пчёл
а відео нехта з тутбаями не шкодять ніякі відключення інтернету, їх матеріал ганяють усі російськи медіа та й наші підкасаблені на кшталт НВ також...
Вместе с кремлевскими льготами глава Беларуси теряет нужду приспосабливаться к России. На глазах Путина «мухи отделяются от котлет». Александр Лукашенко начал говорить по-белорусски. Трех минут хватило для создания информационной волны. - https://belsat.eu/ru/in-focus/aleksandr-lukashenko-zagovoril-po-belorusski/