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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в ВСУ зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, всего болеют 354 человека, - Командование Медсил

За сутки в ВСУ зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, всего болеют 354 человека, - Командование Медсил

По состоянию на 10:00 13 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 354 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования Медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровели - 727 человек, летальных исходов - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляциb) находятся 680 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 274 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

По данным Командования Медсил, из них в учреждениях здравоохранения находятся 7 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащих, Кропивницкая ЦРБ - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

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На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 39 человек (Львовская область - 25 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Киевская область - 7 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Днепропетровская область - 1 военнослужащий, Черновицкая область - 1 военнослужащий).

За сутки в ВСУ зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, всего болеют 354 человека, - Командование Медсил 01

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13.08.2020 12:12 Ответить
Этот год крысы по восточному календарю(востоком в др.был Кавказ). Крыса на одэри(азэри-язык межнац.общения на Кавказе вплоть до 18в по Лермонтову) сычан, но нужно читать как Сачан-Световой нимб извергающийся.Этот год еще много событий даст. Светящийся Нимб напоминает кто главный на этой планете.Будем готовы!
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13.08.2020 12:13 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам
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13.08.2020 13:01 Ответить
 
 