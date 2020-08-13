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Новости Революция в Беларуси
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Украина требует от властей Беларуси как можно скорее освободить незаконно задержанных Реуцкого и Васильева, - Ермак

Украина требует от властей Беларуси как можно скорее освободить незаконно задержанных Реуцкого и Васильева, - Ермак

Украина обращается к властям Республики Беларусь с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

По его словам, граждане Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев были задержаны белорусскими правоохранителями без каких-либо законных оснований.

"По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов. Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода свободного передвижения - базовые демократические принципы, которые уважают во всем мире. Их нарушение недопустимо", - сказал Ермак.

Руководитель Офиса Президента отметил, что МИД Украины через украинское дипломатическое представительство активно работает над скорейшим установлением и освобождением всех украинских граждан, задержанных во время последних событий.

Он также отметил, что Украина чрезвычайно ценит добрососедские отношения с Республикой Беларусь.

"Мы гораздо больше, чем просто соседи, - мы всегда были хорошими друзьями и партнерами", - отметил Ермак.

Также читайте: Ермак о заявлении контрразведки США: Украина не собирается вмешиваться в выборы в США, и точка. Готовы отвечать на любые официальные запросы

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, граждан Украины Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. Украинские дипломаты заявили, что знают о задержании и выясняют, где находятся задержанные украинцы.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Также читайте: МИД призывает украинцев не ездить в Беларусь

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Ермак Андрей (1277) Реуцкий Константин (14) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+14
ну нарешті знайшовся президент д'Єрмак, який зробив рішучу заяву..
А що, зараз він виконує й ще обов'язки міністра закордонних справ?
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13.08.2020 12:04 Ответить
+8
Верить зелёным кидалам надо быть мусором или полоумным
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13.08.2020 12:14 Ответить
+7
Дермак это ты про себя ,друзья и партнеры с х-лом усатым?
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13.08.2020 12:08 Ответить
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Обращение полковника ГРУ РБ:
https://www.youtube.com/watch?v=F7tztfsnNg0
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13.08.2020 12:02 Ответить
ну нарешті знайшовся президент д'Єрмак, який зробив рішучу заяву..
А що, зараз він виконує й ще обов'язки міністра закордонних справ?
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13.08.2020 12:04 Ответить
Наш Ермак, на все руки мастак...
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13.08.2020 12:37 Ответить
У кого требует? У шизика у которого обострение и истерика?
Сцапайте какого нибудь консула ихнего и меняйте...
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13.08.2020 12:04 Ответить
Вот уж кого непереношу...
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13.08.2020 12:07 Ответить
Освободить надо ермака зеленского. От должности. И прямо сейчас, возможно, хороший момент, пока кремлядь занята бсср...
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13.08.2020 12:07 Ответить
а где Петро Алексеич?
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13.08.2020 14:29 Ответить
Что значит "а где Петро Алексеич" ? Он должен вам лично доложить где он находится ?
Он свое четкое заявление по поводу событий в Беларуси сделал.
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13.08.2020 15:19 Ответить
Депутатствует в Раде. Надеюсь, это его потолок, ибо шокин-ярема-луценко, судебная "реформа", медведчук и еще куча запоротых бочин.
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13.08.2020 15:40 Ответить
Дермак это ты про себя ,друзья и партнеры с х-лом усатым?
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13.08.2020 12:08 Ответить
Вах-вах-вах... як там просувається справа із державним злочинцем Вовком?
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13.08.2020 12:12 Ответить
Верить зелёным кидалам надо быть мусором или полоумным
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13.08.2020 12:14 Ответить
https://twitter.com/A_Removich_St

https://twitter.com/A_Removich_St
https://twitter.com/A_Removich_St

Removich

@A_Removich_St


В Украине силовиков сильно охладило, когда в сети (в подобных чатах и в соцсетях) начали обнародовать их личные данные и данные их семей - жена, дети, родители, семейная фоточка. Без касок и масок, зато с контактами или просто именами и фото. Вот тогда они сильно испугались.

9:33 PM · 11 авг. 2020 г.·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter Web App
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13.08.2020 12:21 Ответить
а чего дермак про вагнеровцев смело молчит????????
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13.08.2020 12:33 Ответить
Надеется и верит, что скоро привезут их в Киев...
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13.08.2020 12:38 Ответить
Що, кацапські куратори дозволили дєрмаку зробити таку "грізну" заяву?
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13.08.2020 12:34 Ответить
єрмак, курва кремлівська, от хйла нічого не хочеш потрєбовать?
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13.08.2020 12:39 Ответить
- Отпустите наших граждан!!!
Шепотом
-только сначала дайте им как следует
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13.08.2020 12:40 Ответить
Кто дал право завхозу говорить
от имени УКРАИНЫ!?!?
так может и дворник с нашей улицы будет выступать ???
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13.08.2020 12:46 Ответить
взагалі-то ви помиляєтесь. наразі "президентом" є єрмак, а от ким є зеленське - питання.
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13.08.2020 13:10 Ответить
Скорее на вашу ТГК с краЧУХЧей ЧУХайте!!! Может, и вас... Свинтят! Вот порадуемся-то!
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13.08.2020 13:21 Ответить
От окупанта россии Ермак хоть когда-нибудь что-то требовал?
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13.08.2020 13:24 Ответить
А ведь он открытым текстом говорит своим российским кураторам, что Константин Реуцкий и Евгений Васильев - отличные кандидаты для будущего обмена!
Не удивляйтесь если завтра вы узнаете , что Реуцкий и Васильев находятся в московском фсб- шном подвале...
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13.08.2020 14:09 Ответить
Из за того что их сильно избил ОМОН из них сделают организаторов и т.д.
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13.08.2020 14:20 Ответить
Даже удивительно, что язык не там, где обычно в подобных случаях...
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13.08.2020 15:24 Ответить
https://censor.net/user/138003 Молодец , сильное выступление , Офицер
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13.08.2020 15:59 Ответить
Через 8 лет
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13.08.2020 17:44 Ответить
Почему агент ФСБ "Козырь" подменяет собой государственный институты: Президента и МИД Украины?
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13.08.2020 18:05 Ответить
А де ж наш **********? Де то посміховисько? Йому хіба вже з його мордою запухлою вже й тексти начитувати не до снаги.
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13.08.2020 22:33 Ответить
А где протест против избивания беларуского народа?
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13.08.2020 22:36 Ответить
В конституции Украины про дерьмака и его полномочия ни слова не упоминается.
Зато в уголовной кодексе за захват власти - хватает частей
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13.08.2020 22:48 Ответить
Пока вы нам не друзья. Простите.
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13.08.2020 23:12 Ответить
Я так зрозумів,що в нас вже змінився президент і міністр ЗС і ці посади зайняв завхоз попереднього президента зеленського,і прізвище його єрмак.
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14.08.2020 01:15 Ответить
Подумал-вагнеровцев требуют отпустить.
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14.08.2020 04:55 Ответить
 
 