Украина требует от властей Беларуси как можно скорее освободить незаконно задержанных Реуцкого и Васильева, - Ермак
Украина обращается к властям Республики Беларусь с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
По его словам, граждане Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев были задержаны белорусскими правоохранителями без каких-либо законных оснований.
"По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов. Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода свободного передвижения - базовые демократические принципы, которые уважают во всем мире. Их нарушение недопустимо", - сказал Ермак.
Руководитель Офиса Президента отметил, что МИД Украины через украинское дипломатическое представительство активно работает над скорейшим установлением и освобождением всех украинских граждан, задержанных во время последних событий.
Он также отметил, что Украина чрезвычайно ценит добрососедские отношения с Республикой Беларусь.
"Мы гораздо больше, чем просто соседи, - мы всегда были хорошими друзьями и партнерами", - отметил Ермак.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, граждан Украины Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. Украинские дипломаты заявили, что знают о задержании и выясняют, где находятся задержанные украинцы.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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https://www.youtube.com/watch?v=F7tztfsnNg0
президентд'Єрмак, який зробив рішучу заяву..
А що, зараз він виконує й ще обов'язки міністра закордонних справ?
Сцапайте какого нибудь консула ихнего и меняйте...
ермаказеленского. От должности. И прямо сейчас, возможно, хороший момент, пока кремлядь занята бсср...
Он свое четкое заявление по поводу событий в Беларуси сделал.
https://twitter.com/A_Removich_St
https://twitter.com/A_Removich_St
Removich
@A_Removich_St
В Украине силовиков сильно охладило, когда в сети (в подобных чатах и в соцсетях) начали обнародовать их личные данные и данные их семей - жена, дети, родители, семейная фоточка. Без касок и масок, зато с контактами или просто именами и фото. Вот тогда они сильно испугались.
9:33 PM · 11 авг. 2020 г.·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter Web App
Шепотом
-только сначала дайте им как следует
от имени УКРАИНЫ!?!?
так может и дворник с нашей улицы будет выступать ???
Не удивляйтесь если завтра вы узнаете , что Реуцкий и Васильев находятся в московском фсб- шном подвале...
Зато в уголовной кодексе за захват власти - хватает частей