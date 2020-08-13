Кулеба о намерении РФ ликвидировать Сибирский центр украинской культуры "Ciрий Клин": Это продолжение репрессивной политики России
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает продолжением репрессивной политики РФ против общественных организаций украинцев в РФ намерение ликвидировать Сибирский центр украинской культуры "Серый Клин".
"Нам стало известно о том, что российская власть закрывает очередную украинскую организацию в России – это украинская община "Серого Клина", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам министра, на 28 августа в Омске запланировано судебное заседание по ликвидации омской региональной общественной организации Сибирский центр украинской культуры "Серый Клин". "Мы рассматриваем это как продолжение репрессивной политики России против общественных организаций украинцев в России", - подчеркнул он.
Кулеба отметил, что МИД протестует против таких действий и требует от РФ соблюдать нормы международного права.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Така слабка позиція гарантує нам лише поразку.
А так гавкнули з переляку і заткнулись.
Не серйозно ж ?
Кулебі РЕСПЕКТ !
А де Дворкович? Чи хто там зараз тимчасово замість В'ятровича?
Чому мовчить?
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
П.С. Увы, при нынешней власти - это не возможно....