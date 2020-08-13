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Зеленский советует гражданам Украины пока не ездить в Беларусь: "Там сложная, нестабильная, серьезная ситуация"

Зеленский советует гражданам Украины пока не ездить в Беларусь:

В связи с задержанием граждан Украины в Беларуси официальный Киев добивается их освобождения. На сегодня известно о трех задержанных гражданах Украины.

Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Там трое наших, на сегодняшнюю статистику, другой у меня нет, украинских граждан задержанных. Сейчас идут переговоры. Мы хотим настойчиво, чтобы нам вернули наших граждан в Украину", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина требует от властей Беларуси как можно скорее освободить незаконно задержанных Реуцкого и Васильева, - Ермак

Он также прокомментировал ситуацию в стране.

"Я хочу, чтобы не было смертей и пострадавших, и чтобы власть нашла диалог со своим обществом. Сейчас мы видим то, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы сейчас советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не стабилизируется ситуация", - добавил Зеленский.

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На данный момент известно о задержании волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также Оксаны Алешиной.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, граждан Украины Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. Украинские дипломаты заявили, что знают о задержании и выясняют, где находятся задержанные украинцы.

По словам Александры Дворецкой, участницы правления благотворительной организации "Восток SOS", МИД Беларуси заявил, что причина задержания в том, что украинцы работали без аккредитации. При этом она подчеркнула, что Васильев и Реуцкий находились в Беларуси на законных основаниях, при пересечении границы к ним не было вопросов у пограничников.

13 августа Кулеба сообщил о задержании в Беларуси еще одной гражданки Украины - Оксаны Алешиной: в МИД РБ направлены две ноты протеста.

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) задержание (6692) Зеленский Владимир (21057) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) украинцы (3880) Реуцкий Константин (14) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+20
Зеля, когда перестанешь вертеть жопой и сделаешь заявлении о непризнании выборов в Беларуси?
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13.08.2020 12:23 Ответить
+13
так у него папа профессор
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13.08.2020 12:25 Ответить
+10
Клован, твої уроди очікують від тебе офіційної позиції з приводу білоруської трагедії та оцінки фальсифікації минулиз "виборів"!
А про "небезпеку" - ми самі все знаємо: проходили... Аж три Майдани ми проходили!
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13.08.2020 12:24 Ответить
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Зеля, когда перестанешь вертеть жопой и сделаешь заявлении о непризнании выборов в Беларуси?
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13.08.2020 12:23 Ответить
Зачем? Какую пользу это принесет Украине?
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13.08.2020 12:28 Ответить
Вы оба по своему правы...
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13.08.2020 12:32 Ответить
А Зеленський сам не хоче відмінити свою заплановану поїздку в Мінськ?
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13.08.2020 12:49 Ответить
нет..он не сможет скоро у кровавого клопа "инаугурация".Фоф.ка на корпоративе отработает,чай не впервой.
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13.08.2020 15:16 Ответить
Беларусь будет свободной страной, а не российской куклой.
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13.08.2020 12:38 Ответить
А коли ти полишиш мастурбувати?
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13.08.2020 12:43 Ответить
Тебя 🤢🤡марионетку путлерастов, ждёт такая же «любовь «. народных масс
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13.08.2020 13:26 Ответить
Кто его учил строить предложения?
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13.08.2020 12:23 Ответить
так у него папа профессор
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13.08.2020 12:25 Ответить
Проффесор
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13.08.2020 12:28 Ответить
Беня его создатель , из табуретки в ***********
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13.08.2020 13:27 Ответить
буратина из табуретки
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13.08.2020 13:36 Ответить
Режиссер..😃
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13.08.2020 12:26 Ответить
ска ....
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13.08.2020 12:26 Ответить
Отакий в голові каламбур замість роздумів.
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13.08.2020 12:29 Ответить
https://mobile.twitter.com/medved056

https://mobile.twitter.com/medved056 Andrey Trusov https://mobile.twitter.com/medved056 @medved056 https://mobile.twitter.com/medved056/status/1293694986618392578 9 ч

Теперь в Минске, чтобы выйти на протест, просто нужно подойти к окну.
Каратели стреляют по окнам
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13.08.2020 12:24 Ответить
Клован, твої уроди очікують від тебе офіційної позиції з приводу білоруської трагедії та оцінки фальсифікації минулиз "виборів"!
А про "небезпеку" - ми самі все знаємо: проходили... Аж три Майдани ми проходили!
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13.08.2020 12:24 Ответить
Мы хотим настойчиво...нда
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13.08.2020 12:24 Ответить
Язык не успевает за головой..
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13.08.2020 12:26 Ответить
Зєля! расскажи бєларусскам пра ********** палачькі! ета же очінь смєшно!
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13.08.2020 12:26 Ответить
а так виглядає білоруська тактична мітка - знак активного контролю громади на СВОЇЙ території

Зеленский советует гражданам Украины пока не ездить в Беларусь: "Там сложная, нестабильная, серьезная ситуация" - Цензор.НЕТ 9026
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13.08.2020 12:26 Ответить
взять такую октаву на фортепьяно без рук свидетельствует о высших признаках мастерства и гениальности исполнителя
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13.08.2020 12:28 Ответить
https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory

https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory Памяць Сікоры @pamiac_sikory

https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory



Беларусы праяўляюць сябе з лепшага боку.
Ніводнага нападу на крамы з алкаголем, ніводнага раскурочанага банкамата ці інфакіёска.
Нават людзі, што прафесійна ********** на хлеб крадзяжамі, устрымліваюцца "працаваць" падчас пратэстаў.
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13.08.2020 12:28 Ответить
Гнида мусорская
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13.08.2020 12:30 Ответить
Зеля разродился бессмысленным пассажем. Дурник, что там по "вагнеровцам"? Тебя колхозник уже послал или еще нет?
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13.08.2020 12:30 Ответить
Уже послал..😃
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13.08.2020 12:31 Ответить
Нормально так дві новини з різницею менше години:

12:20https://censor.net/news/3213538/zelenskiyi_sovetuet_grajdanam_ukrainy_poka_ne_ezdit_v_belarus_tam_slojnaya_nestabilnaya_sereznaya_situatsiya

11:36https://censor.net/news/3213528/zelenskiyi_protesty_v_belarusi_ne_povliyayut_na_rabotu_tkg_v_minske_blijayishaya_vstrecha_planiruetsya
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13.08.2020 12:33 Ответить
https://site.ua/yevhen.bulavka/30396-chi-e-u-nas-pidstavi-vtishatis/ Чи є у нас підстави втішатись

https://site.ua/yevhen.bulavka/ Yevhen Bulavka

Скільки вже сказано і написано фраз на кшталт "якби щось подібне до Білорусі відбулося в Україні, то…"
Але чи є у нас підстави почувати себе так спокійно?
Відмінність між Україною і Білоруссю лише частково грунтується на різниці менталітетів. Що не робить білорусів менш сміливими чи згуртованими. Вони просто інші, до того ж генетично - балти, що означає значно меншу експресивність.
В Білорусі фактично немає незалежних ЗМІ, а більшість опозиційних політиків пройшли застінки, або виїхали за кордон. Білорусь більш однорідна ніж Україна, в якій завжди в парламенті були опозиційні політики. Там же парламент зачищено ще на початку правління Лукашенка.
Україна - країна олігархів і регіональних кланів. Олігархат в Україні і є основним джерелом влади, володіє величезним фінансовим, інформаційним та силовим ресурсом. В Білорусі - ні.
Як би не хотілося українцям відчувати себе більш "крутими" за білорусів або росіян, всі ці фактори відігравали величезну, якщо не ключову роль у наших протестах.
Як би не вимагали у 2014 українці "майдану без політиків", саме політичні лідери, опозиційні народні депутати, виконували надзвичайно важливу функцію в організації, забезпеченні акцій, у формальній і неформальній комунікації на їхню підтримку.
А тепер давайте подивимося що відбувається в Україні зараз.
Кримінальні справи порушено проти знакових активістів Майдану. Проти ветеранів і волонтерів. І проти політиків. І якщо справи проти Порошенка можна, крім всього, пояснювати помстою, ревнощами, чим завгодно, то слова щойно призначеного в ОП Татарова про готовність у короткі терміни "закрити" Парубія, Турчинова та інших лідерів "перевороту" вінчають всю цю загальну картину у бажання обезголовити будь-який опір. Він про це заявляв ще у статусі адвоката, і отримав посаду.
Є очевидне бажання і припинити мовлення Прямого та Еспресо, на які тиснуть і руками ДБР, і руками Нацради, призначають перевірки і т.д.
В той же час проросійський інформаційний пул розгортається все ширше. Все більше ознак співпраці "слуг" та ОПЗЖ.
Можна ще довго перелічувати симптоми прямого реваншу, і системної, наголошую, роботи з повного взяття під контроль країни орієнтованими на Росію, на авторитарну модель влади силами. Та достатньо буде нагадати, що правоохоронну систему віддано людям Януковича.
А "вічний" глава МВС сам має амбіції жорсткого політичного лідера. Згадаймо хоча б вкиди від його радників на початку карантинна, в яких українцям пропонували трохи пожити в режимі концтабору.
До речі, Лукашенко тепер може спиратися лише на своїх силовиків. А значить і залежить від них. Чим не модель для Арсена Борисовича? По суті, він її і намагається реалізувати.
Тут би вставити пасаж про необхідність об'єднуватись, і бути, як кажуть пильними, замість танцювати гопака. Щоб не перевіряти потім чий протест крутіший.
Але ж навіть формально демократичні партії можуть ПРИТУЛити таке, що "найбільший ворог - Порошенко".
На цьому тлі ще задумаєшся, чиї перспективи кращі, українські чи білоруські. Адже там як раз все тільки починається.
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13.08.2020 12:34 Ответить
Какая разница, зЄ?
Кали улицы асфальтированы и освещены?
Аль твои сладки слова на хлеб намажешь?
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13.08.2020 12:34 Ответить
и это вместо того чтобы обратиться и поддержать белорусский народ
мразь, клоун, подонок
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13.08.2020 12:34 Ответить
вова, совсем скоро, тебя ждет тоже самое
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13.08.2020 12:36 Ответить
Зеленський радить громадянам України поки не їздити в Білорусь: "Там складна, нестабільна, серйозна ситуація" - Цензор.НЕТ 7320
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13.08.2020 12:39 Ответить
А на відпочинок до Оману рейсовими літаками літати Він не радить? А що ж так?
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13.08.2020 12:39 Ответить
ішак-чьмо во всьом.
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13.08.2020 12:43 Ответить
У Зе також шоколадне око зжалося і судячи по тому що відбувається в країні у нас буде щось скоро буде щось доволі схоже.
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13.08.2020 12:43 Ответить
Схожого точно не буде, у людей стільки зброї, і у багатьох щей бойовий досвід, що лише повний креатин може сподіватися на придушення бунту силою.
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13.08.2020 13:04 Ответить
правильно всё сказал.
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13.08.2020 13:11 Ответить
Ни слова в осуждение Лукашенко, ни слова. Сторонники Зеленского, вы избрали президента-говно, президента-сявку, президента-пустое место.
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13.08.2020 13:14 Ответить
їхати чи ні ми у шмарклі питати не будемо
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13.08.2020 13:19 Ответить
ЗНХ ПНХ
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13.08.2020 14:28 Ответить
Цей зевиродок не розуміє, що його чекає, небагато жахливіша доля...???⁹
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13.08.2020 16:11 Ответить
 
 