Зеленский советует гражданам Украины пока не ездить в Беларусь: "Там сложная, нестабильная, серьезная ситуация"
В связи с задержанием граждан Украины в Беларуси официальный Киев добивается их освобождения. На сегодня известно о трех задержанных гражданах Украины.
Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Там трое наших, на сегодняшнюю статистику, другой у меня нет, украинских граждан задержанных. Сейчас идут переговоры. Мы хотим настойчиво, чтобы нам вернули наших граждан в Украину", - заявил Зеленский.
Он также прокомментировал ситуацию в стране.
"Я хочу, чтобы не было смертей и пострадавших, и чтобы власть нашла диалог со своим обществом. Сейчас мы видим то, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы сейчас советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не стабилизируется ситуация", - добавил Зеленский.
На данный момент известно о задержании волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также Оксаны Алешиной.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, граждан Украины Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. Украинские дипломаты заявили, что знают о задержании и выясняют, где находятся задержанные украинцы.
По словам Александры Дворецкой, участницы правления благотворительной организации "Восток SOS", МИД Беларуси заявил, что причина задержания в том, что украинцы работали без аккредитации. При этом она подчеркнула, что Васильев и Реуцкий находились в Беларуси на законных основаниях, при пересечении границы к ним не было вопросов у пограничников.
13 августа Кулеба сообщил о задержании в Беларуси еще одной гражданки Украины - Оксаны Алешиной: в МИД РБ направлены две ноты протеста.
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Теперь в Минске, чтобы выйти на протест, просто нужно подойти к окну.
Каратели стреляют по окнам
А про "небезпеку" - ми самі все знаємо: проходили... Аж три Майдани ми проходили!
https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory Памяць Сікоры @pamiac_sikory
https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory https://mobile.twitter.com/pamiac_sikory
Беларусы праяўляюць сябе з лепшага боку.
Ніводнага нападу на крамы з алкаголем, ніводнага раскурочанага банкамата ці інфакіёска.
Нават людзі, што прафесійна ********** на хлеб крадзяжамі, устрымліваюцца "працаваць" падчас пратэстаў.
12:20https://censor.net/news/3213538/zelenskiyi_sovetuet_grajdanam_ukrainy_poka_ne_ezdit_v_belarus_tam_slojnaya_nestabilnaya_sereznaya_situatsiya
11:36https://censor.net/news/3213528/zelenskiyi_protesty_v_belarusi_ne_povliyayut_na_rabotu_tkg_v_minske_blijayishaya_vstrecha_planiruetsya
https://site.ua/yevhen.bulavka/ Yevhen Bulavka
Скільки вже сказано і написано фраз на кшталт "якби щось подібне до Білорусі відбулося в Україні, то…"
Але чи є у нас підстави почувати себе так спокійно?
Відмінність між Україною і Білоруссю лише частково грунтується на різниці менталітетів. Що не робить білорусів менш сміливими чи згуртованими. Вони просто інші, до того ж генетично - балти, що означає значно меншу експресивність.
В Білорусі фактично немає незалежних ЗМІ, а більшість опозиційних політиків пройшли застінки, або виїхали за кордон. Білорусь більш однорідна ніж Україна, в якій завжди в парламенті були опозиційні політики. Там же парламент зачищено ще на початку правління Лукашенка.
Україна - країна олігархів і регіональних кланів. Олігархат в Україні і є основним джерелом влади, володіє величезним фінансовим, інформаційним та силовим ресурсом. В Білорусі - ні.
Як би не хотілося українцям відчувати себе більш "крутими" за білорусів або росіян, всі ці фактори відігравали величезну, якщо не ключову роль у наших протестах.
Як би не вимагали у 2014 українці "майдану без політиків", саме політичні лідери, опозиційні народні депутати, виконували надзвичайно важливу функцію в організації, забезпеченні акцій, у формальній і неформальній комунікації на їхню підтримку.
А тепер давайте подивимося що відбувається в Україні зараз.
Кримінальні справи порушено проти знакових активістів Майдану. Проти ветеранів і волонтерів. І проти політиків. І якщо справи проти Порошенка можна, крім всього, пояснювати помстою, ревнощами, чим завгодно, то слова щойно призначеного в ОП Татарова про готовність у короткі терміни "закрити" Парубія, Турчинова та інших лідерів "перевороту" вінчають всю цю загальну картину у бажання обезголовити будь-який опір. Він про це заявляв ще у статусі адвоката, і отримав посаду.
Є очевидне бажання і припинити мовлення Прямого та Еспресо, на які тиснуть і руками ДБР, і руками Нацради, призначають перевірки і т.д.
В той же час проросійський інформаційний пул розгортається все ширше. Все більше ознак співпраці "слуг" та ОПЗЖ.
Можна ще довго перелічувати симптоми прямого реваншу, і системної, наголошую, роботи з повного взяття під контроль країни орієнтованими на Росію, на авторитарну модель влади силами. Та достатньо буде нагадати, що правоохоронну систему віддано людям Януковича.
А "вічний" глава МВС сам має амбіції жорсткого політичного лідера. Згадаймо хоча б вкиди від його радників на початку карантинна, в яких українцям пропонували трохи пожити в режимі концтабору.
До речі, Лукашенко тепер може спиратися лише на своїх силовиків. А значить і залежить від них. Чим не модель для Арсена Борисовича? По суті, він її і намагається реалізувати.
Тут би вставити пасаж про необхідність об'єднуватись, і бути, як кажуть пильними, замість танцювати гопака. Щоб не перевіряти потім чий протест крутіший.
Але ж навіть формально демократичні партії можуть ПРИТУЛити таке, що "найбільший ворог - Порошенко".
На цьому тлі ще задумаєшся, чиї перспективи кращі, українські чи білоруські. Адже там як раз все тільки починається.
Кали улицы асфальтированы и освещены?
Аль твои сладки слова на хлеб намажешь?
мразь, клоун, подонок