Дезинформация о COVID-19 привела к смерти по меньшей мере 800 человек, почти 6 тысяч оказались в больницах, - исследование
Группа из десяти исследователей из Бангладеш, Австралии, Таиланда и Японии проанализировала дезинформацию о коронавирусе и обнаружила, что из-за нее умерли по меньшей мере 800 человек. Большинство из них скончались в результате отравления метанолом или дезинфекторами на спиртовой основе, приняв их за лекарство от COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.
Исследование охватило 2276 сообщений из 87 стран мира на 25 разных языках. Из них 1856 (82%) оказались ложными. Большинство из них содержала фейки о природе коронавирусной болезни, путях ее передачи, профилактических мерах, а также способах лечения.
Из-за этой дезинформации, указывают авторы, около 800 человек умерли, почти 6 тысяч оказались в больницах, а еще 60 потеряли зрение (метанол имеет такой побочный эффект).
Кроме алкоголя, за "лекарство от коронавируса" принимали, в частности, коровью мочу, большое количество чеснока или витаминов (ничего из этого не помогло). Всё - из ложных сообщений в СМИ и соцсетях, говорится в исследовании.
Всемирная организация здравоохранения еще с начала пандемии коронавируса отмечала: угрозу несет не только COVID-19, но и ложная информация о нем. "Мы боремся не только с эпидемией, но и инфодемией. Фальшивые новости распространяются быстрее и легче, чем вирус, и не менее опасны", — говорил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус еще в феврале, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
ВОЗ определяет инфодемию как избыток информации — как проверенной, так и нет, — который случается во время эпидемий. Опасность инфодемии в том, что в ее условиях дезинформация распространяется быстрее и достигает большего количества людей, а когда речь идет о здоровье человека, она может поставить под угрозу и его жизнь, считают в Организации.
ВОЗ считает, что преодолеть инфодемию невозможно. Но это явление можно взять под контроль — с помощью распространения проверенной информации и подстройки проверенных мер по противодействию вирусу так, чтобы они были действенными для отдельных аудиторий.
Отметим, что по данным центра Worldometers, на сегодняшний день в мире зафиксировано 20 806 965 случаев инфицирования и 747 258 смертей из-за коронавируса.
Наиболее пострадавшими от пандемии странами являются Соединенные Штаты, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Количество людей, у которых обнаружили COVID-19, в США уже превысила 5 миллионов. В Бразилии коронавирусной болезнью болели или болеют более 3,1 миллиона человек.
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Старик Дарвин рулит.
Кто ему платит.
https://radiokp.ru/zdorove/byl-uveren-chto-eto-obman-koronavirusnyy-skeptik-skonchalsya-ot-covid-19_nid27248_au507au «Был уверен, что это обман»: «коронавирусный» скептик скончался от COVID-19
Житель американского штата Техас, скептически относившийся к коронавирусной инфекции, не веря в то, что ей можно заразиться, скончался от COVID-19. Мужчина подхватил болезнь на тематической вечеринке, посвященной коронавирусу.
Смысл мероприятия заключался в желании проверить, можно ли подцепить инфекцию, или же это лишь пугающие слова. На деле оказалось - можно.
30-летний американец едва ли не сразу после вечеринки загремел в больницу, где у него диагностировали коронавирус.
Мужчина находился в медучреждении несколько дней под пристальным наблюдением врачей. Однако болезнь оказалась сильнее.
Последними словами скептика стало признание своей ошибки.
https://nypost.com/2020/07/11/texas-millennial-dies-after-attending-covid-19-party/
Дальше можно не продолжать.
https://news4sanantonio.com/news/local/i-thought-this-was-a-hoax-patient-in-their-30s-dies-after-attending-covid-party
Там есть видеоролик, где доктор Jane Appleby рассказывает об этом случае. Если кто-то подозревает, что это все снова происки вездесущих левых, он может подать в суд и выиграть кучу денег. Вы не хотите этим заняться? Все равно ведь на карантине паритесь. Ну, во имя правого дела?
''Последними словами скептика стало признание своей ошибки.''
А це вже схоже на те,як Дарвін перед смертю відмовився від своєї теорії.
Некоторые из детей были болезненны или слабы, и Чарлз Дарвин боялся, что причина этого в их родственной близости с Эммой, что было отражено в его работах по болезненности потомков от близкородственного скрещивания и преимуществах далёких скрещиваний.
https://news4sanantonio.com/news/local/i-thought-this-was-a-hoax-patient-in-their-30s-dies-after-attending-covid-party
Там есть видеоролик, где доктор Jane Appleby рассказывает об этом случае.