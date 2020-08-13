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Новости Коронавирус и карантин
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Дезинформация о COVID-19 привела к смерти по меньшей мере 800 человек, почти 6 тысяч оказались в больницах, - исследование

Дезинформация о COVID-19 привела к смерти по меньшей мере 800 человек, почти 6 тысяч оказались в больницах, - исследование

Группа из десяти исследователей из Бангладеш, Австралии, Таиланда и Японии проанализировала дезинформацию о коронавирусе и обнаружила, что из-за нее умерли по меньшей мере 800 человек. Большинство из них скончались в результате отравления метанолом или дезинфекторами на спиртовой основе, приняв их за лекарство от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Исследование охватило 2276 сообщений из 87 стран мира на 25 разных языках. Из них 1856 (82%) оказались ложными. Большинство из них содержала фейки о природе коронавирусной болезни, путях ее передачи, профилактических мерах, а также способах лечения.

Из-за этой дезинформации, указывают авторы, около 800 человек умерли, почти 6 тысяч оказались в больницах, а еще 60 потеряли зрение (метанол имеет такой побочный эффект).

Кроме алкоголя, за "лекарство от коронавируса" принимали, в частности, коровью мочу, большое количество чеснока или витаминов (ничего из этого не помогло). Всё - из ложных сообщений в СМИ и соцсетях, говорится в исследовании.

Всемирная организация здравоохранения еще с начала пандемии коронавируса отмечала: угрозу несет не только COVID-19, но и ложная информация о нем. "Мы боремся не только с эпидемией, но и инфодемией. Фальшивые новости распространяются быстрее и легче, чем вирус, и не менее опасны", — говорил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус еще в феврале, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

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ВОЗ определяет инфодемию как избыток информации — как проверенной, так и нет, — который случается во время эпидемий. Опасность инфодемии в том, что в ее условиях дезинформация распространяется быстрее и достигает большего количества людей, а когда речь идет о здоровье человека, она может поставить под угрозу и его жизнь, считают в Организации.

ВОЗ считает, что преодолеть инфодемию невозможно. Но это явление можно взять под контроль — с помощью распространения проверенной информации и подстройки проверенных мер по противодействию вирусу так, чтобы они были действенными для отдельных аудиторий.

Отметим, что по данным центра Worldometers, на сегодняшний день в мире зафиксировано 20 806 965 случаев инфицирования и 747 258 смертей из-за коронавируса.

Наиболее пострадавшими от пандемии странами являются Соединенные Штаты, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Количество людей, у которых обнаружили COVID-19, в США уже превысила 5 миллионов. В Бразилии коронавирусной болезнью болели или болеют более 3,1 миллиона человек.

дезинформация (346) исследование (567) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Почему не напишут сколько людей в Украине умерли от борьбы с коронавирусом. От карантина, от того что лечились в украинских "больницах".
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13.08.2020 12:30 Ответить
+4
Этого возовского гоминида Трамп уже снял с довольствия.
Кто ему платит.
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13.08.2020 12:27 Ответить
+4
Нахрен эту вакцину.
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13.08.2020 12:31 Ответить
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А есть ещё люди страусы, они прячут голову в песок и кричат что вируса нет, думают если отрицать не коснётся.
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13.08.2020 12:25 Ответить
Еще неизвестно, кто тупее: люди-страусы или люди-параноики кричащие, что вирус везде, выходить из дому, всем нужно запретить и в маске, нужно даже спать.
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13.08.2020 12:34 Ответить
Если пердеть, то тоже маска на жопу нужна.
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13.08.2020 12:40 Ответить
если учесть что представительницы слабого пола ходят в стрингах, то да!
Дезінформація про COVID-19 призвела до смерті щонайменше 800 осіб, майже 6 тисяч опинилися в лікарнях, - дослідження - Цензор.НЕТ 8609
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13.08.2020 13:32 Ответить
Метанол, коровья моча...
Старик Дарвин рулит.
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13.08.2020 12:26 Ответить
Именно он, виновен в их смерти - придумал, проклятый естественный отбор
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13.08.2020 12:31 Ответить
Так більших дезінформаторів,ніж возовці немає.Навіть слово яке придумали інфодемія.А ще наприклад спочатку казали за носіння окулярів,а зараз води в рот понабирали.
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13.08.2020 12:27 Ответить
Этого возовского гоминида Трамп уже снял с довольствия.
Кто ему платит.
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13.08.2020 12:27 Ответить
https://censor.net/user/63125 Це наче і великі гроші.Але ж він сказав.що вакцина буде коштувати 100 мільярдів доларів.
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13.08.2020 12:30 Ответить
Нахрен эту вакцину.
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13.08.2020 12:31 Ответить
https://censor.net/user/63125 Та її може і не бути взагалі,а гроші розпилять.
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13.08.2020 12:33 Ответить
Та він міг би сказати і 200 мілліардів. В нього розуму не більше чим в Зеленського.
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13.08.2020 12:34 Ответить
https://censor.net/user/439819 Та ні.Розум якраз в таких є.
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13.08.2020 18:10 Ответить
Почему не напишут сколько людей в Украине умерли от борьбы с коронавирусом. От карантина, от того что лечились в украинских "больницах".
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13.08.2020 12:30 Ответить
https://censor.net/user/439819 За чотири місяці померло майже дві тисячі від коронавірусу.Але ж за цей самий період від онкології,в 10 разів більше померло.І ніякої трагедії не було.
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13.08.2020 12:32 Ответить
Я не впевнений що всі кого записують як померлі від коронавірусу дійсно померли від коронавірусу. Може в них був коронавірус, а померли від іншої причини.
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13.08.2020 12:37 Ответить
А цей взагалі був впевнений, що коронавірусу не існує...
https://radiokp.ru/zdorove/byl-uveren-chto-eto-obman-koronavirusnyy-skeptik-skonchalsya-ot-covid-19_nid27248_au507au «Был уверен, что это обман»: «коронавирусный» скептик скончался от COVID-19
Житель американского штата Техас, скептически относившийся к коронавирусной инфекции, не веря в то, что ей можно заразиться, скончался от COVID-19. Мужчина подхватил болезнь на тематической вечеринке, посвященной коронавирусу.
Смысл мероприятия заключался в желании проверить, можно ли подцепить инфекцию, или же это лишь пугающие слова. На деле оказалось - можно.
30-летний американец едва ли не сразу после вечеринки загремел в больницу, где у него диагностировали коронавирус.
Мужчина находился в медучреждении несколько дней под пристальным наблюдением врачей. Однако болезнь оказалась сильнее.
Последними словами скептика стало признание своей ошибки.
https://nypost.com/2020/07/11/texas-millennial-dies-after-attending-covid-19-party/
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13.08.2020 12:53 Ответить
"где у него диагностировали коронавирус."

Дальше можно не продолжать.
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13.08.2020 13:14 Ответить
Вы по нижней ссылке перейдите, там ссылка на оригинальную статью «New York Post».
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13.08.2020 22:38 Ответить
Спасибо; я ещё в детстве, когда научился читать, понял что газета "Правда" называется так понапрасну.
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14.08.2020 04:54 Ответить
А что не так с єтим новостным агенством?
https://news4sanantonio.com/news/local/i-thought-this-was-a-hoax-patient-in-their-30s-dies-after-attending-covid-party

Там есть видеоролик, где доктор Jane Appleby рассказывает об этом случае. Если кто-то подозревает, что это все снова происки вездесущих левых, он может подать в суд и выиграть кучу денег. Вы не хотите этим заняться? Все равно ведь на карантине паритесь. Ну, во имя правого дела?
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14.08.2020 07:46 Ответить
https://censor.net/user/95229 Одразу загримів в лікарню. Та й взагалі,як ви можете перевірити і чому ви вірите в те,що написано.Це ж лише стаття.

''Последними словами скептика стало признание своей ошибки.''

А це вже схоже на те,як Дарвін перед смертю відмовився від своєї теорії.
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13.08.2020 13:26 Ответить
Дарвін був одружений з кузиною і подружжя мало дітей, троє з яких померли в дитинстві, решта були хворобливими. Нашо істерічки нам скрізь цього Дарвіна сують?
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13.08.2020 15:11 Ответить
https://censor.net/user/126283 В ті часи діти частіше ніж зараз помирали,це не пов'язано з його одруженням.
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13.08.2020 18:41 Ответить
Це не мої слова, це з Вікі.
Некоторые из детей были болезненны или слабы, и Чарлз Дарвин боялся, что причина этого в их родственной близости с Эммой, что было отражено в его работах по болезненности потомков от близкородственного скрещивания и преимуществах далёких скрещиваний.
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13.08.2020 19:04 Ответить
https://censor.net/user/126283 Ну деякі з дітей,а не всі.
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13.08.2020 20:26 Ответить
Звісно - деякі, інакше людство не створювало б нові породи тварин або гібриди рослин.
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13.08.2020 22:12 Ответить
Це стаття Нью Йорк пост. Виходить з 1801 гоку. Одна з найбільших і найстаріших газет США.
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13.08.2020 22:33 Ответить
https://censor.net/user/95229 Це ж ліваки.А ліваки взагалі чудять.BBC наприклад авторитетна контора,навіть більш авторитетна.Але за Порошенка вибачалася.Просто брати і вірити,це ж наївно.
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13.08.2020 22:50 Ответить
Ну, не вірити, так не вірити. Я не вірю Вам.
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13.08.2020 23:34 Ответить
https://censor.net/user/95229 Я не казав мені вірити.Але ви повинні до всього критично ставитись.І зрозуміти,що в тій же США не добрі дядечки живуть.
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13.08.2020 23:47 Ответить
А что не так с єтим новостным агенством?
https://news4sanantonio.com/news/local/i-thought-this-was-a-hoax-patient-in-their-30s-dies-after-attending-covid-party

Там есть видеоролик, где доктор Jane Appleby рассказывает об этом случае.
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14.08.2020 08:06 Ответить
таку статистику мабуть і не ведуть..кому ці гої потрібні..?
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13.08.2020 12:32 Ответить
 
 