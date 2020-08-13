Дезинформация о COVID-19 привела к смерти по меньшей мере 800 человек, почти 6 тысяч оказались в больницах, - исследование

Группа из десяти исследователей из Бангладеш, Австралии, Таиланда и Японии проанализировала дезинформацию о коронавирусе и обнаружила, что из-за нее умерли по меньшей мере 800 человек. Большинство из них скончались в результате отравления метанолом или дезинфекторами на спиртовой основе, приняв их за лекарство от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Исследование охватило 2276 сообщений из 87 стран мира на 25 разных языках. Из них 1856 (82%) оказались ложными. Большинство из них содержала фейки о природе коронавирусной болезни, путях ее передачи, профилактических мерах, а также способах лечения.

Из-за этой дезинформации, указывают авторы, около 800 человек умерли, почти 6 тысяч оказались в больницах, а еще 60 потеряли зрение (метанол имеет такой побочный эффект).

Кроме алкоголя, за "лекарство от коронавируса" принимали, в частности, коровью мочу, большое количество чеснока или витаминов (ничего из этого не помогло). Всё - из ложных сообщений в СМИ и соцсетях, говорится в исследовании.

Всемирная организация здравоохранения еще с начала пандемии коронавируса отмечала: угрозу несет не только COVID-19, но и ложная информация о нем. "Мы боремся не только с эпидемией, но и инфодемией. Фальшивые новости распространяются быстрее и легче, чем вирус, и не менее опасны", — говорил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус еще в феврале, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

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ВОЗ определяет инфодемию как избыток информации — как проверенной, так и нет, — который случается во время эпидемий. Опасность инфодемии в том, что в ее условиях дезинформация распространяется быстрее и достигает большего количества людей, а когда речь идет о здоровье человека, она может поставить под угрозу и его жизнь, считают в Организации.

ВОЗ считает, что преодолеть инфодемию невозможно. Но это явление можно взять под контроль — с помощью распространения проверенной информации и подстройки проверенных мер по противодействию вирусу так, чтобы они были действенными для отдельных аудиторий.

Отметим, что по данным центра Worldometers, на сегодняшний день в мире зафиксировано 20 806 965 случаев инфицирования и 747 258 смертей из-за коронавируса.

Наиболее пострадавшими от пандемии странами являются Соединенные Штаты, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Количество людей, у которых обнаружили COVID-19, в США уже превысила 5 миллионов. В Бразилии коронавирусной болезнью болели или болеют более 3,1 миллиона человек.