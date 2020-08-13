В Минске за Лукашенко проголосовали 64,5% избирателей, за Тихановскую - 14,9%, за границей - 30,8% и 64,6% соответственно, - данные облкомиссии. ИНФОГРАФИКА
В Минске и во всех областях уже подвели итоги выборов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.
По данным издания, на заседаниях комиссий, которые проходили 11 и 12 августа, были приняты решения "Об установлении результатов голосования по выборам Президента Республики Беларусь". Но итоговые данные опубликовал только сайт Мингорисполкома.
Согласно документу, за Александра Лукашенко свои голоса отдали 64,5% избирателей, за Светлану Тихановскую 14,9%. Активнее всего за действующего президента голосовали в Ленинском и Фрунзенском районах, за Светлану Тихановскую - в Заводском районе.
Решение Минская городская комиссия передала в ЦИК.
Подобные заседания прошли во всех регионах страны 11 и 12 августа, однако решения областные комиссии пока не публикуют.
Напомним, согласно последним официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов белорусских избирателей, Светлана Тихановская — 10,09%.
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Тобі тільки тут кажуть, що ти ідіот?
Оно в Севастополі в березні 2014, за путіна проголосувало 122%.
114%
https://lb.ua/blog/kiselev/300961_rossiya_brala_sevastopol.html Как Россия брала Севастополь.
с таким разрывом нечего же боятся)))
Тому те, що
гапонтіхановська втекла - на кращє. Може хтось більш-менш нормальний викришталізується у протестах. І якщо пропозиція Порошенка буде прийнята (про нові вибори), білоруси насправді матимуть шанс.
Квіточки гондомонівцям хотів подарувати...
Этот зелёный наркоман не отдаст власть ...
Общественный совет при Минюсте Украины начал процедуру запрета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партии Шария"
наблюдатели были со всего СНГ .....
во фритюр, бульбофюрера!!!
А Цензор какую то муйню - "облкомиссия". Они с точки зрения легитимности в глазах беларуского народа - никто и зовут их - никак
Новина ця для того, щоб знати що там намутила гебня із відсотками.
"Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом. "
побіжить за психічно хворим лукашенком по асфальту на ковзанах у бік Ростова по прикладу відомого донецького персонажа.
важно кто и как считает
Перевыборы должны быть, с международжной комиссией.
А не эта пародия на демократию по-российски.
За Тихановскую - 1979 голосов, за Лукашенко - 255.
Примерно такое же соотношение по всем остальным участкам, если без фальсификаций.