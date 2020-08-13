В Минске за Лукашенко проголосовали 64,5% избирателей, за Тихановскую - 14,9%, за границей - 30,8% и 64,6% соответственно, - данные облкомиссии. ИНФОГРАФИКА

В Минске и во всех областях уже подвели итоги выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.

По данным издания, на заседаниях комиссий, которые проходили 11 и 12 августа, были приняты решения "Об установлении результатов голосования по выборам Президента Республики Беларусь". Но итоговые данные опубликовал только сайт Мингорисполкома.



Согласно документу, за Александра Лукашенко свои голоса отдали 64,5% избирателей, за Светлану Тихановскую 14,9%. Активнее всего за действующего президента голосовали в Ленинском и Фрунзенском районах, за Светлану Тихановскую - в Заводском районе.

Решение Минская городская комиссия передала в ЦИК.

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Подобные заседания прошли во всех регионах страны 11 и 12 августа, однако решения областные комиссии пока не публикуют.

Напомним, согласно последним официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов белорусских избирателей, Светлана Тихановская — 10,09%.



