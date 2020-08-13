"Я здесь не для того, чтобы геополитическую х#йню рассказывать", - Михалок в Одессе о протестах в Беларуси. ФОТОрепортаж
Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой", фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок после нескольких дней молчания во время концерта 12 августа в Одессе наконец высказался по поводу президентских выборов и последовавших за ними массовых акций протеста у себя на родине в Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".
В начале концерта Михалок вышел на сцену и произнес: "Я знаю, что все наши братья-белорусы - Воины Света поборят всех Дартов Вейдеров, но я здесь не для того, чтобы геополитическую х#йню рассказывать, а для того, чтобы петь вам ох#енные песни".
Больше ничего на тему протестов Михалок во время выступления не говорил.
На размещенных в соцсетях снимках видно, что перед концертом "Ляписа 98" возле клуба "Ибица" собрался митинг. Люди держали в руках плакаты: "Михалок! В Беларуси убивают людей, а ты тут поешь ртом", "Свободу сябрам, геть диктатора", "Нет кровавой диктатуре".
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Не, ну позицию он все-таки высказал однозначную, хоть и иносказательно.
И ясно всем дал понять, что возвращаться в Беларусь, чтобы сидеть там в кутузке он не собирается.
но остепенился БГ присмирел...культурным посланником россии по украине катал... песен протестно-иносказательных не поет
понимаю, что у каждого есть, но усатая тварь так заткнула рот Тихановской, что и под охраной молчит, совершенно очевиден шантаж родными
а в Беларуси- геополитическая ...уйня?
А на...уя нам такой ренегат?
Он на концерте - люди на его концерт пришли на его выступление как артиста, а не как политика. Думаю, именно это он имел ввиду.
Я имел ввиду, что мы уже выбрали артиста в политики.
В комментариях статей о разных монатиках и повалий и глюкозах Ваш вопрос будет весьма уместен.
Это не так.
Мой вопрос касается темы статьи.
В действительности, Вы можете оказаться весьма удачным провокатором.
Не хочу флудить.
точно так же депардье кадырову с путиным поможет...ну, этот не боец
Силовики убедили Лукашенко, что ситуацию качает несостоявшийся посол РФ в Украине
Телеграмм-канал Очки Баканова пишет: «у белорусов очень печальная ситуация. Да, есть протестные настроения. Для молодежи Лука - нонсенс. При нем всем душно. Но управляет протестами российское ГРУ. Некст - грушный канал, приготовленный заранее».
Тенденцию уловили. Но более точная раскладка такая. У Лукашенко был жесточайший конфликт с Михаилом Бабичем, которого Украина не приняла послом, и он 2018 году был назначен в Беларусь. Через год его отозвали и назначили первым замминистра экономики.
Лукашенко сам дал подсказки через интервью Гордону: «Заместители министра, некоторые по Белоруссии побегали, не получилось... рассчитывали на то, что мы тепленькую Белоруссию принесем и бросим к кремлевской башне... перепутал независимое государство с федеральным округом».
Бабич проводник идеи, что Беларусь живет за счет России и обходится дорого из-за колхозного шантажиста Лукашенко. Можно удешевить этот кейс преемственностью власти в лице более покладистого чиновника.
Специфика белоруссов такая, что на сегодня выборы выигрывает только пророссийский кандидат. Виктор Бабарико - это стопроцентный «Газпром», он 20 лет возглавлял газпромовский банк в Минске. Подсчеты давали ему 45%.
Столько же мог получить премьер Сергей Румас, тоже из банкиров и тоже абсолютно пророссийский. Оба ездили на смотрины. КГБ это отследил. Лукашенко параноик, он поверил в заговор банкиров. Бабарико посадили, Румаса уволили. Оба события в июне. Тогда появилась идея раскачать обстановку для третьего тура без Лукашенко, но с освобожденным из тюрьмы Бабарико или с уволенным Румасом.
Риска для русских нет - прозападный кандидат Тихановская больше 10% не возьмет. Она так и не поняла, куда попала и что происходит. Запад тоже ничего не понимает, потому что грантовых структур в Беларуси нет с 1996 года, они наблюдают издалека, с Украины.
Судьба Лукашенко сейчас в руках силовиков. Они пока за него.(с)
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Светлана Георгиевна Тихановская- законно избранный президент Республики Беларусь. Это мужественная и достойная женщина, жена, мать, ГРАЖДАНИН!!!
А все кто тут льёт на неё грязь- лукапуйловские прихвостни...
Він понад політикою.
Я буду вам красивые песенки петь, а вы платите мне за это.
Ничего личного, просто бизнес.
73% масса приписала Зеленскому мысли которые он не говорил а теперь ноет "нас опять обманули".
Так же и с этим певцом. С какого кто-то решил что он "светоч свободы"? Потому что спел песенку продаваемую? Ну так это его работа - петь песенки которые хорошо продаются.
Не сотвори себе кумира.
И от себя добавлю...
И зарабатывают они при любой власти...и вообще им пох какая власть...лишь бы их не трогали..