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Новости Революция в Беларуси
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"Я здесь не для того, чтобы геополитическую х#йню рассказывать", - Михалок в Одессе о протестах в Беларуси. ФОТОрепортаж

Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой", фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок после нескольких дней молчания во время концерта 12 августа в Одессе наконец высказался по поводу президентских выборов и последовавших за ними массовых акций протеста у себя на родине в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".

В начале концерта Михалок вышел на сцену и произнес: "Я знаю, что все наши братья-белорусы - Воины Света поборят всех Дартов Вейдеров, но я здесь не для того, чтобы геополитическую х#йню рассказывать, а для того, чтобы петь вам ох#енные песни".

Больше ничего на тему протестов Михалок во время выступления не говорил.

На размещенных в соцсетях снимках видно, что перед концертом "Ляписа 98" возле клуба "Ибица" собрался митинг. Люди держали в руках плакаты: "Михалок! В Беларуси убивают людей, а ты тут поешь ртом", "Свободу сябрам, геть диктатора", "Нет кровавой диктатуре".

Также читайте: Украина требует от властей Беларуси как можно скорее освободить незаконно задержанных Реуцкого и Васильева, - Ермак

Я здесь не для того, чтобы геополитическую х#йню рассказывать, - Михалок в Одессе о протестах в Беларуси 01
Я здесь не для того, чтобы геополитическую х#йню рассказывать, - Михалок в Одессе о протестах в Беларуси 02
Я здесь не для того, чтобы геополитическую х#йню рассказывать, - Михалок в Одессе о протестах в Беларуси 03
Я здесь не для того, чтобы геополитическую х#йню рассказывать, - Михалок в Одессе о протестах в Беларуси 04

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) музыка (798) Одесса (7953) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+23
Я так думаю , там проходить операція кацапської контори. Він правий.
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13.08.2020 12:53 Ответить
+13
"Я знаю, что все наши братья-белорусы - Воины Света поборят всех Дартов Вейдеров"

Не, ну позицию он все-таки высказал однозначную, хоть и иносказательно.
И ясно всем дал понять, что возвращаться в Беларусь, чтобы сидеть там в кутузке он не собирается.
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13.08.2020 12:48 Ответить
+13
То есть ляписксные вопли- о...уенные,
а в Беларуси- геополитическая ...уйня?
А на...уя нам такой ренегат?
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13.08.2020 12:53 Ответить
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"Я знаю, что все наши братья-белорусы - Воины Света поборят всех Дартов Вейдеров"

Не, ну позицию он все-таки высказал однозначную, хоть и иносказательно.
И ясно всем дал понять, что возвращаться в Беларусь, чтобы сидеть там в кутузке он не собирается.
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13.08.2020 12:48 Ответить
об эту одессу певчие и раскалываются...щаз михалок, а раньше БГ запевал для михо...
но остепенился БГ присмирел...культурным посланником россии по украине катал... песен протестно-иносказательных не поет
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13.08.2020 13:05 Ответить
родители, родственники, знакомые.....

понимаю, что у каждого есть, но усатая тварь так заткнула рот Тихановской, что и под охраной молчит, совершенно очевиден шантаж родными
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13.08.2020 13:08 Ответить
Фразу Міхалка можна зрозуміти двояко, він не уточнив, кого вважає Воїнами Світла, а кого Дарт Вейдерами. Все таки він ухиляється від прояву своєї позиції.
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13.08.2020 14:09 Ответить
То есть ляписксные вопли- о...уенные,
а в Беларуси- геополитическая ...уйня?
А на...уя нам такой ренегат?
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13.08.2020 12:53 Ответить
Почему ренегат?
Он на концерте - люди на его концерт пришли на его выступление как артиста, а не как политика. Думаю, именно это он имел ввиду.
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13.08.2020 12:57 Ответить
Ваша точка зрения мне понятна.
Я имел ввиду, что мы уже выбрали артиста в политики.
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13.08.2020 13:59 Ответить
И, знаете, значение термина "ренегат", по-моему, как нельзя более точно соответствует особи, называющей насильство против своего родного народа - "геополитической х...йней".
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13.08.2020 14:13 Ответить
Тоесть про разных монатиков и повалий и глюкоз вопрос "А на...уя нам такой ренегат?" не возникает, а про Ляписа - возникает . Вам не кажется это странным?
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13.08.2020 12:59 Ответить
Нет.
В комментариях статей о разных монатиках и повалий и глюкозах Ваш вопрос будет весьма уместен.
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13.08.2020 14:02 Ответить
Дак в том то и дело, что в тех статьях вашего вопроса нет. Но есть тут
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13.08.2020 14:37 Ответить
Дело в том, что Вы себя представляете, видимо, удачным провокатором.
Это не так.
Мой вопрос касается темы статьи.
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13.08.2020 14:53 Ответить
Кем я себя представляю - это не ваше дело. Не надо мне приписывать ваши собственные домыслы
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13.08.2020 14:55 Ответить
Могли бы и поблагодарить...
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13.08.2020 14:59 Ответить
За что? За то, что вы назвали меня неудачным провокатором? Если б ещё удачным - то куда ни шло...
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13.08.2020 15:02 Ответить
Это моё предположение.
В действительности, Вы можете оказаться весьма удачным провокатором.
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13.08.2020 15:07 Ответить
Вот теперь - спасибо на добром слове
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13.08.2020 15:30 Ответить
Это было недоброе слово.
Не хочу флудить.
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13.08.2020 15:40 Ответить
Это вы себе просто так представляете
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13.08.2020 16:49 Ответить
Я так думаю , там проходить операція кацапської контори. Він правий.
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13.08.2020 12:53 Ответить
Именно.
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13.08.2020 12:57 Ответить
верь всему и не верь никому
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13.08.2020 13:07 Ответить
Воїнів світла втемну використовують кацапи - і йому від цього сумно
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13.08.2020 14:06 Ответить
мені теж...((((((((((((((((((((((((((((((((((
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13.08.2020 14:10 Ответить
замість того щоб відкрито підтримати білорусів в боротьбі проти диктатури, смердюча і бздліва гидота, Президент України за сумісництвом, ховає голову в дупу - ГАНЬБА !!!
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13.08.2020 12:54 Ответить
ПНХ на мск
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13.08.2020 12:59 Ответить
і це мабуть єдине за понад рік його мудре рішення - бо хаос в Білорусі це спецоперація ГРУ і Газпрому
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13.08.2020 14:09 Ответить
В Белоруссии назревает государственный переворот. Улица не побеждает, но развязывает руки серьезным парням, которым тоже надоел диктат Лукашенко. Для многих из них, но не для Тихановской, наступает звезд час, осталось лишь воспользоваться моментом и возглавить Белоруссию, прекратив для начала бойню на улицах и громогласно объявив об аресте Александра Григорьевича, который, впрочем, может совершенно случайно погибнуть при задержании. - alexxbezz
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13.08.2020 12:55 Ответить
а где занимать очередь выбивать табуретку?
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13.08.2020 13:11 Ответить
а стивен сигал у батьки морковку ел, а, как помочь, то ни-ни...
точно так же депардье кадырову с путиным поможет...ну, этот не боец
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13.08.2020 13:11 Ответить
Где эти парни? Они или сбежали давным давно, или Лука их устранил.
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13.08.2020 14:35 Ответить
скоро узнаем.. не может быть чтобы пошла такая волна и никто не возглавил ее, правда со своим интересом с протестов.
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13.08.2020 17:56 Ответить
На Майдане ему было безопасно , а дома страшно ... Пора людям научиться понимать артиста-художника и не ждать от него невозможного... Один красиво придумывает, другой красиво исполняет, и неважно шутки юмора или патриотическую тематику, а сегоднешних ГАВЕЛОВ пока на горизонте не видно...
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13.08.2020 12:55 Ответить
Анонимус:
Силовики убедили Лукашенко, что ситуацию качает несостоявшийся посол РФ в Украине
Телеграмм-канал Очки Баканова пишет: «у белорусов очень печальная ситуация. Да, есть протестные настроения. Для молодежи Лука - нонсенс. При нем всем душно. Но управляет протестами российское ГРУ. Некст - грушный канал, приготовленный заранее».

Тенденцию уловили. Но более точная раскладка такая. У Лукашенко был жесточайший конфликт с Михаилом Бабичем, которого Украина не приняла послом, и он 2018 году был назначен в Беларусь. Через год его отозвали и назначили первым замминистра экономики.
Лукашенко сам дал подсказки через интервью Гордону: «Заместители министра, некоторые по Белоруссии побегали, не получилось... рассчитывали на то, что мы тепленькую Белоруссию принесем и бросим к кремлевской башне... перепутал независимое государство с федеральным округом».
Бабич проводник идеи, что Беларусь живет за счет России и обходится дорого из-за колхозного шантажиста Лукашенко. Можно удешевить этот кейс преемственностью власти в лице более покладистого чиновника.
Специфика белоруссов такая, что на сегодня выборы выигрывает только пророссийский кандидат. Виктор Бабарико - это стопроцентный «Газпром», он 20 лет возглавлял газпромовский банк в Минске. Подсчеты давали ему 45%.
Столько же мог получить премьер Сергей Румас, тоже из банкиров и тоже абсолютно пророссийский. Оба ездили на смотрины. КГБ это отследил. Лукашенко параноик, он поверил в заговор банкиров. Бабарико посадили, Румаса уволили. Оба события в июне. Тогда появилась идея раскачать обстановку для третьего тура без Лукашенко, но с освобожденным из тюрьмы Бабарико или с уволенным Румасом.
Риска для русских нет - прозападный кандидат Тихановская больше 10% не возьмет. Она так и не поняла, куда попала и что происходит. Запад тоже ничего не понимает, потому что грантовых структур в Беларуси нет с 1996 года, они наблюдают издалека, с Украины.
Судьба Лукашенко сейчас в руках силовиков. Они пока за него.(с)

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13.08.2020 12:56 Ответить
Да нет веры всем этим телеграмм-парашам. Каждый ноунейм там строчит, что хочет под видом удивительных "инсайдов".
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13.08.2020 12:59 Ответить
верь всему и не верь никому
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13.08.2020 13:13 Ответить
Тихановская не прозападный кандидат. Ее муж вообще ватник, который поддержал оккупацию Крыма
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13.08.2020 13:12 Ответить
Тихановская-обычная тупая домохозяйка,она не прозападная и не пророссийская.Ее просто используют,как таран.А ее муж-да,мутный чел,долгое время проживавший в Москве,и внесенный у вас на Миротворец.Но самый цимес в том,что эту парочку активно поддерживают белорусские националисты
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13.08.2020 13:25 Ответить
Ещё раз повторяю тебе, максимка, ты *********-сипатый провокатор! Украинцы, не ведитесь на его враньё, умри тараканий ********. Зайдите в его профиль , этот ноунейм - обнулёнышь, я на сайте лет 8, меня читают 40 уважаемых юзеров и я ценю их выбор :
https://charter97.org/ru/news/

Читайте правду о событиях в Беларуси из первых рук! Жыве Беларусь! Слава Украине!
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13.08.2020 13:46 Ответить
Ты провокатор ********** провокатор ! Тихановская набрала более 70%. Никаких про-срашенских кандидатов народ Беларуси не потерпит! Только на Запад! Времена поменялись НАВСЕГДА! Орут ором : Живе Беларусь! абсолютно все , лозунг из оппозиционного стал народным. Нех тут в уши заливать про гру , решаем мы, беларусы! Вот что прямо сейчас происходит по всей стране - забастовка и океан людей везде и вся по всей стране! :
https://charter97.org/ru/news/
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13.08.2020 13:36 Ответить
Если ты действительно из Беларуси(только почему под британским флагом?)-то очень скоро убедишься лично,как,,Беларусь идет на Запад,,Работяги БелАЗа,устроившие забастовку тоже все,,прозападные,,? Мой напарник на работе уверен,что как только скинем Луку-тут же войдем в состав одной недоимперии))
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13.08.2020 13:43 Ответить
Ты тупой? . не знаешь как флажки прога тусует? Работяги БЕЛАЗа голосовали за Тихановскую и честные выборы. Твой напарник, как и ты сам ************* отребье. Будущее Беларуси, там , где ей и место : в НАТО первым делом, в Шенгене и возможно в ЕС.
https://charter97.org/ru/news/

Читайте правду о Беларуси онлайн.
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13.08.2020 13:59 Ответить
так называемый макс- обычный лукашенковский тролль, мне psiphon австрийский флаг пришпилил. Шаноуныя браты украинцы- мы всегда поддерживали вас и ваших воинов света и против российской агрессии. Надеемся теперь на вашу поддержку- у нас есть погибшие, покалеченные, уже силовики применяют боевые патроны (кто не верит, смотрите интернет и кадры из Минска и Бреста ). Но моё твёрдое убеждение- правлению кровавого ставленника кремля луки пришёл конец, партизанская Беларусь долго терпела, но предел наступил.
Светлана Георгиевна Тихановская- законно избранный президент Республики Беларусь. Это мужественная и достойная женщина, жена, мать, ГРАЖДАНИН!!!
А все кто тут льёт на неё грязь- лукапуйловские прихвостни...
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13.08.2020 14:25 Ответить
Да знает Серега, видимо, что за фрукты эти Цепкалы-Бабарики-Тихановские. Народ поддерживает, но и на баррикады не зовет.
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13.08.2020 12:56 Ответить
Він хоче продавати музику, заробляти.
Він понад політикою.
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13.08.2020 12:57 Ответить
Давайте розважатись поки там білорусів вбивають.
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13.08.2020 12:58 Ответить
Пані Оксано!Скажу Вам чесно,мені щиро жаль ВСІХ білорусів,яких було побито та закатовано,але я не вважаю,що це якісь дійсно ідейні протести.Більш того,з плином часу я все більш пересвідчуюся в "несправності",та провокативно ті цих процесів...
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13.08.2020 13:09 Ответить
Ідея - позбутись Лукашенка.
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13.08.2020 13:19 Ответить
Замість 99%-ватного лукашенка буде 100%-ватна тихановська.
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13.08.2020 14:11 Ответить
так сценарій написаний, графік складений, квитки продані, глядач прийшов
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13.08.2020 13:17 Ответить
То, что касается политики и белорусов Михалок изложил в песне "Родный край", если вы этого не слышали, ваши проблемы.
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13.08.2020 14:48 Ответить
не сделай себе кумира,особливо если он артист,ибо сущность артиста-*******.
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13.08.2020 12:59 Ответить
Сущность человека не лучше...
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13.08.2020 13:02 Ответить
Почему вся ************* попса осталась законсервированной на сценах рашистской недоимперии и в экранах телеящиков - а потому ша они совковое недоумение несут , тупое, попсовое, а Михалки по безопасным для них сценам играют в мужиков героев ...
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13.08.2020 12:59 Ответить
мы любим
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13.08.2020 13:10 Ответить
Ну он все сказал.
Я буду вам красивые песенки петь, а вы платите мне за это.
Ничего личного, просто бизнес.
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13.08.2020 13:03 Ответить
Залез единожды в политику - теперь привыкай, что плебс будет требовать постоянно.
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13.08.2020 13:04 Ответить
Не трогайте артистов и кучеров, они служат любой власти. (с)...
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13.08.2020 13:06 Ответить
а что он ещё скажет? пока идёт борьба между совком и ватой, невозможно кого-то поддержать. ну может Вейшнорию только.
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13.08.2020 13:07 Ответить
просто когда он у нас позволял себе вмешиваться в наши выборы ,топя за зекретина - не страшно было... а в свои выборы залезть страшно стало)
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13.08.2020 13:09 Ответить
Надо полагать, что все эти певцы ртом, что Сырьожи, что обисравшиеся без боя, одной масти - пешушинной.
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13.08.2020 13:10 Ответить
А може не хоче стати другою Лижичко)))) "Дикі танці" тоже бігали по Майдану? як шалена...а потім здулася))))
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13.08.2020 13:11 Ответить
Фу-у--у... Ссыкливое , продажное ничтожество....Оно только песенки петь за деньги может....Убедился, на сцене толкутся 99% ничтожеств и чмошников....
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13.08.2020 13:20 Ответить
На сегодня белорусов жаль, но к сожалению, даже на бытовом уровне, они почти все настроены пророссийски и не очень дружелюбны к Украине. Это не прибалтийцы. Приходилось с ними общаться. Даже в таких вещах как муз. фестивали или спорт. соревнования, они всегда поддерживают россиян.
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13.08.2020 13:20 Ответить
Сергей Михалок живет в Украине. Боится что его перестанут пускать в Беларусь. Как бы не горлопанили все эти "помощники Украины" что Украина вся такая европейская, они готовы в любой момент бежать. А куда ему возвращаться кроме Беларуси. Раньше он сбежал от Батьки в рашку, но после Майдана он туда невъездной. А в Европе он никому не нужен.
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13.08.2020 13:25 Ответить
"Я тут не для того, щоб геополітичну х#йню розповідати", - Міхалок в Одесі щодо протестів у Білорусі - Цензор.НЕТ 4378

"Я тут не для того, щоб геополітичну х#йню розповідати", - Міхалок в Одесі щодо протестів у Білорусі - Цензор.НЕТ 1547
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13.08.2020 13:32 Ответить
Вакарчук и Михалок - артисты, политику используют, как предлог к творчествованию, потокомыслию. у них это складно получается. дальше - не их дело.
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13.08.2020 13:39 Ответить
Люди сами приписывают публичным людям (певцам, актерам) какие-то свои мысли, а потом возмущаются почему они делают не то что якобы должны.
73% масса приписала Зеленскому мысли которые он не говорил а теперь ноет "нас опять обманули".
Так же и с этим певцом. С какого кто-то решил что он "светоч свободы"? Потому что спел песенку продаваемую? Ну так это его работа - петь песенки которые хорошо продаются.
Не сотвори себе кумира.
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13.08.2020 13:47 Ответить
Да не скурвился он, на концерте месяц назад просил помогать братьям беларусам в их борьбе. Кричал Жыве Беларусь. Просто то, что происходит сейчас, видимо не соответствует его представлениям о демократической революции в Беларуси. Скинуть бацьку ради бабарики? Ну такое...
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13.08.2020 13:53 Ответить
Извозчиков..проституток и артистов не трогайте...они работают при любой власти..(с)

И от себя добавлю...
И зарабатывают они при любой власти...и вообще им пох какая власть...лишь бы их не трогали..
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13.08.2020 13:54 Ответить
Чимось цей пєвец ротом нагадує одного нашого пєвуна. Того,хто не збирався здаватись без бою...
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13.08.2020 14:48 Ответить
Каков поп таков и приход,мене завжди коробила ця пафосна пісня яку приліпили до майдану пачитатєлі рос.культури,а родітєль євонной сцикло.
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13.08.2020 14:59 Ответить
Хорошо сказал какой то дядя -Когда воюет дерьмо с дерьмом,не важно кто победит...Совок борется с ватанами,Михалок не слепой,обидно досадно но ни чего не поделаешь...
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13.08.2020 15:51 Ответить
Михалок честный смелый мужик . артист, талант , патриот. А тут амебы запели , какой он плохой . Нападайте на воров у власти и продажных артистов . а не таких .В итоге то все равно в Беларуси победит РАБссия и Михалок это понимает .
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13.08.2020 18:02 Ответить
 
 