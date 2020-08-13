"Я здесь не для того, чтобы геополитическую х#йню рассказывать", - Михалок в Одессе о протестах в Беларуси. ФОТОрепортаж

Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой", фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок после нескольких дней молчания во время концерта 12 августа в Одессе наконец высказался по поводу президентских выборов и последовавших за ними массовых акций протеста у себя на родине в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".

В начале концерта Михалок вышел на сцену и произнес: "Я знаю, что все наши братья-белорусы - Воины Света поборят всех Дартов Вейдеров, но я здесь не для того, чтобы геополитическую х#йню рассказывать, а для того, чтобы петь вам ох#енные песни".

Больше ничего на тему протестов Михалок во время выступления не говорил.

На размещенных в соцсетях снимках видно, что перед концертом "Ляписа 98" возле клуба "Ибица" собрался митинг. Люди держали в руках плакаты: "Михалок! В Беларуси убивают людей, а ты тут поешь ртом", "Свободу сябрам, геть диктатора", "Нет кровавой диктатуре".

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