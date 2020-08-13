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Предприятия авиастроения выведут из "Укроборонпрома" и объединят в холдинг с аэрокосмическими, - Уруский

Предприятия авиастроения выведут из

Государственный концерн "Укроборонпром" планируется трансформировать в две управляющие государственные холдинговые компании, сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на брифинге во время визита премьер-министра Дениса Шмыгаля на Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) в четверг.

"Мы предусматриваем, что трансформация государственного концерна "Укроборонпром" будет заключаться (в том), что мы реально получим две управляющие холдинговые компании государственные: одна из них будет сосредоточена на функциях оборонных отраслей, а авиацию мы вместе с космосом хотим перевести в государственную холдинговую компанию "Аэрокосмические системы Украины", – сказал вице-премьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил, что предприятия Национального космического агентства Украины также будут подлежать реформированию.

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"Там также будет осуществлена корпоратизация. Мы полагаем, что такая синергия таких двух высокотехнологических отраслей промышленности Украины, которыми являются авиапромышленность и ракетно-космическая отрасль, позволит нам существенно улучшить показатели, которые мы имеем на сегодня, и самое главное - создать механизмы для привлечения инвестиций в эти отрасли, чтобы они могли конкурировать в этой очень непростой среде мировых рынков". – заявил Уруский.

Автор: 

авиация (2870) космос (788) авиакосмическая отрасль (72) Укроборонпром (1239) Уруский Олег (116)


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Топ комментарии
+3
Геніально!
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13.08.2020 12:50 Ответить
+3
Вообщем перевожу, прибыльные предприятия выведут из Укрооборонпрома, и передадут в холдинг Коломойского
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13.08.2020 13:06 Ответить
+3
очнись зелебоб, Порошенко уже как 1,5 года страной не рулит ))
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13.08.2020 13:40 Ответить
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13.08.2020 12:50 Ответить
Треба розуміти, зіллються в екстазі.
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13.08.2020 13:49 Ответить
Разумно. Но без финансирования они будут как два бомжа у мусорного бака.
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13.08.2020 13:04 Ответить
"Предприятия авиастроения выведут из "Укроборонпрома" и объединят в холдинг с аэрокосмическими" - "Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать".
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13.08.2020 13:05 Ответить
Треба розуміти, маємо версію «Рагозін 2.0» ?
(Ну явно не Ілон Маск. Доречі, в Україні десь ШІСТЬ ракетобудівних фірм, які напряму УСПІШНО співробітничають з США, Англією, Австралією...)
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13.08.2020 13:06 Ответить
Вообщем перевожу, прибыльные предприятия выведут из Укрооборонпрома, и передадут в холдинг Коломойского
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13.08.2020 13:06 Ответить
Тогда уж скорее в холдинг Порошенко, к Богданам и Кузням )
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13.08.2020 13:18 Ответить
очнись зелебоб, Порошенко уже как 1,5 года страной не рулит ))
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13.08.2020 13:40 Ответить
То что уже не рулит это слава богу, но холдинг (точнее холдинги) ведь у него остались. Причем за 5 лет его президентства они заметно разжирели ))
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13.08.2020 13:54 Ответить
ты сам считал что разжирели? а во сколько раз в 81 или 568 раз разжирели? ))
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13.08.2020 14:06 Ответить
Прокуратура разберется (надеюсь)
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13.08.2020 14:08 Ответить
ахах.. на 200% человек клоуна Венидиктова ?))
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13.08.2020 14:09 Ответить
Аааа...Для тебя каждый человек должен быть чей-то? С тобой все понятно )

Мне все равно, кто разберется - прокуратура, НАБУ или Божий Суд. Но уверен, что рано или поздно разберутся.
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13.08.2020 14:14 Ответить
так зеля сам сказал что предыдущий прокурор Рябошапка был его на 100% человеком.. что тебе ещё не ясно? ))
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13.08.2020 14:34 Ответить
У Пети прокурором был его кум Луценко, ну и шо ? ))
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13.08.2020 14:39 Ответить
Згоріла хата, гири й село....
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13.08.2020 13:22 Ответить
Объединения, переобъединения и тд., смысл которых перераспределить финансовые потоки для воровства, а не повысить эффективность предприятий!
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13.08.2020 13:49 Ответить
Авиапредприятия выведенные из оборонного комплекса ,отправляются в свободное плавание.....В мире гражданской авиации все полки заполнены. Здесь нам ничего не светит ....кроме бесславного конца. Национальной авиапромышленности без поддержки государства не бывает. Сие решение весьма сомнительно!
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13.08.2020 14:18 Ответить
А потом продадут.
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13.08.2020 14:20 Ответить
Очередная смена кроватей в борделе.
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13.08.2020 17:05 Ответить
 
 