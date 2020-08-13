Предприятия авиастроения выведут из "Укроборонпрома" и объединят в холдинг с аэрокосмическими, - Уруский

Государственный концерн "Укроборонпром" планируется трансформировать в две управляющие государственные холдинговые компании, сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на брифинге во время визита премьер-министра Дениса Шмыгаля на Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) в четверг.

"Мы предусматриваем, что трансформация государственного концерна "Укроборонпром" будет заключаться (в том), что мы реально получим две управляющие холдинговые компании государственные: одна из них будет сосредоточена на функциях оборонных отраслей, а авиацию мы вместе с космосом хотим перевести в государственную холдинговую компанию "Аэрокосмические системы Украины", – сказал вице-премьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил, что предприятия Национального космического агентства Украины также будут подлежать реформированию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все руководство "Укроборонпрома" будет заменено, - Уруский

"Там также будет осуществлена корпоратизация. Мы полагаем, что такая синергия таких двух высокотехнологических отраслей промышленности Украины, которыми являются авиапромышленность и ракетно-космическая отрасль, позволит нам существенно улучшить показатели, которые мы имеем на сегодня, и самое главное - создать механизмы для привлечения инвестиций в эти отрасли, чтобы они могли конкурировать в этой очень непростой среде мировых рынков". – заявил Уруский.