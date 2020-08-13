Очищение министерства и подконтрольных предприятий от "одиозных фамилий" - одно из ключевых достижений, - Криклий

29 августа исполняется год с тех пор, как Владислав Криклий стал министром инфраструктуры.

Криклий считает, что за это время удалось вернуть доверие, поддержку и желание рынка взаимодействовать с Мининфраструктуры, сообщает Экономическая правда.



По словам Криклия, значительно увеличить прозрачность удалось благодаря запуску цифровых решений. Министр убежден: когда на процессы влияет человеческий фактор, риски всегда больше, чем при автоматизации.



"В пилотном режиме находятся наши комплексы взвешивания для проверки грузового транспорта. До конца 2020 года по Украине будет установлено более 50 таких комплексов. Это также системы автоматической фото- и видеофиксации ", - отметил Криклий.



Разрешения на международные грузоперевозки тоже начали выдавать через электронный кабинет. Вскоре запустят информационно-транспортную систему. Она объединит все возможные реестры, которые существуют в сфере транспорта - говорит Криклий.



Реализуются и концессионные проекты, в частности подписание договора о передаче в концессию порта "Ольвия". Это произойдет в последнюю декаду августа - подчеркнул министр инфраструктуры. В концессию планируется передать также еще три морских порта, железнодорожные вокзалы, аэропорты и автомобильные дороги.



"Нам уже удалось отремонтировать более 1200 км автодорог. За 2019 было отремонтировано 850 км. Общая цифра будет более 4 тыс. км дорог государственного значения и более 2 тыс. км дорог местного значения, которые мы отремонтируем или построим. Там есть и капитальный ремонт, и новые дороги".



В планах Владислава Криклия разгрузить дороги и сделать реку еще одной крупной транспортной артерией. Он отмечает, что закон о внутренних водных путях должны принять в сентябре.