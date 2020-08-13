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Очищение министерства и подконтрольных предприятий от "одиозных фамилий" - одно из ключевых достижений, - Криклий

Очищение министерства и подконтрольных предприятий от

29 августа исполняется год с тех пор, как Владислав Криклий стал министром инфраструктуры.

 Криклий считает, что за это время удалось вернуть доверие, поддержку и желание рынка взаимодействовать с Мининфраструктуры, сообщает Экономическая правда.


По словам Криклия, значительно увеличить прозрачность удалось благодаря запуску цифровых решений. Министр убежден: когда на процессы влияет человеческий фактор, риски всегда больше, чем при автоматизации.


"В пилотном режиме находятся наши комплексы взвешивания для проверки грузового транспорта. До конца 2020 года по Украине будет установлено более 50 таких комплексов. Это также системы автоматической фото- и видеофиксации ", - отметил Криклий.


Разрешения на международные грузоперевозки тоже начали выдавать через электронный кабинет. Вскоре запустят информационно-транспортную систему. Она объединит все возможные реестры, которые существуют в сфере транспорта - говорит Криклий.


Реализуются и концессионные проекты, в частности подписание договора о передаче в концессию порта "Ольвия". Это произойдет в последнюю декаду августа - подчеркнул министр инфраструктуры. В концессию планируется передать также еще три морских порта, железнодорожные вокзалы, аэропорты и автомобильные дороги.


"Нам уже удалось отремонтировать более 1200 км автодорог. За 2019 было отремонтировано 850 км. Общая цифра будет более 4 тыс. км дорог государственного значения и более 2 тыс. км дорог местного значения, которые мы отремонтируем или построим. Там есть и капитальный ремонт, и новые дороги".


В планах Владислава Криклия разгрузить дороги и сделать реку еще одной крупной транспортной артерией. Он отмечает, что закон о внутренних водных путях должны принять в сентябре.

Автор: 

Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+4
дубинский, герус, криклий, коломойский, ермак с братом. Записывай
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13.08.2020 12:54 Ответить
+1
А де кстаті піаніст Голобородько з містєром POHUYI ?
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13.08.2020 12:57 Ответить
+1
Халва! Халва ! Сладкая халва !
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13.08.2020 12:59 Ответить
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????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! этот оно про беню????
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13.08.2020 12:50 Ответить
Хотілось би бачти не тільки такі мікроуспіхи міністра інфраструктури! Потрібні реальні досягнення - збільшення перевалки вантажів в портах, збільшення перевезення пасажирів та вантажів залізницею, літаками та автомобільним транспортом, збільшення надходжень в державний бюджет від всіх транспортних підприємств мінінфраструктури! Поки що суцільний провал! Навіть дороги ремонтують з порушенням технології та ГОСТів. Капітальний ремонт автодороги передбачає повну заміну і збільшення всіх мостів, ливневих та дренажних споруд, заміну всієх дорожної інфраструктури! А підрядники тільки свіжий асфальт накатують на стару криву дорогу - це не капремонт дороги, це фальсифікація за яку Кріклія посадять!
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13.08.2020 12:52 Ответить
Кто же его посадит ? 73 %?
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13.08.2020 12:57 Ответить
дубинский, герус, криклий, коломойский, ермак с братом. Записывай
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13.08.2020 12:54 Ответить
Там їм закусювати треба, перед тим, як таке казати ....
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13.08.2020 12:59 Ответить
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13.08.2020 13:08 Ответить
А де кстаті піаніст Голобородько з містєром POHUYI ?
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13.08.2020 12:57 Ответить
Халва! Халва ! Сладкая халва !
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13.08.2020 12:59 Ответить
«Худобо, це: дощ ! дощ! дощ !»
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13.08.2020 13:01 Ответить
Да уж. В Киеве в первый раз за все годы Независимости не нанесли разметку в летний период! "ДБ" (с)
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13.08.2020 13:01 Ответить
Это чмо видимо пишет шутки для 95 квартала
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13.08.2020 13:06 Ответить
Это походу их главное достижение: рассадили на хлебные должности своих людей. Какие цели - такие и достижения
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13.08.2020 13:11 Ответить
Знову самовихваляння.
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13.08.2020 20:09 Ответить
 
 