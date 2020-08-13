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Новости Местные выборы-2020
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Изменения в Избирательный кодекс могут быть приняты еще до выборов, - Разумков

Изменения в Избирательный кодекс могут быть приняты еще до выборов, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает внесение изменений в Избирательный кодекс в ближайшее время.

"Я знаю, что есть инициатива от наших коллег, чтобы еще до того, как прошли выборы, даже во время избирательного процесса это возможно, внести некоторые изменения (в Избирательный кодекс. - Ред.), чтобы унормировать проблемные аспекты, которые будут появляться по ходу", - сказал Разумков журналистам в Сумах в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, хотелось бы изменения в Избирательный кодекс внести раньше, но "это достаточно громоздкий документ… и он достаточно заполитизирован".

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"Не могу сказать, что он достаточно усовершенствованный, но будет надеяться, что выборы состояться надлежащим образом", - сказал Разумков.

Как сообщалось, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября 2020 года.

Автор: 

ВР (29302) избирательный закон (230) местные выборы (2752) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+7
А законы и конституция как? Побоку? Вам зеленым на них нас@ать? Запрещено же менять правила накануне выборов !
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13.08.2020 13:02 Ответить
+4
Посмотрели на лушашенку слуги и решили усовершенствовать изберательный закон - внести поправки о разрешении корректировать Ослом результаты выборов. Зетипиллы будут в восторге, а сам Осел. Осел то как рад будет!
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13.08.2020 13:13 Ответить
+3
Болт вам ,прислужники 👿🤢🤡💩👹 сатаната , гебни кровавой
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13.08.2020 13:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та так, вибори то ж як постять сходить...
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13.08.2020 13:02 Ответить
А законы и конституция как? Побоку? Вам зеленым на них нас@ать? Запрещено же менять правила накануне выборов !
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13.08.2020 13:02 Ответить
У нас что Конституция что законы всего лишь инструмент тех кто на данный момент при власти
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13.08.2020 13:07 Ответить
Посмотрели на лушашенку слуги и решили усовершенствовать изберательный закон - внести поправки о разрешении корректировать Ослом результаты выборов. Зетипиллы будут в восторге, а сам Осел. Осел то как рад будет!
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13.08.2020 13:13 Ответить
Болт вам ,прислужники 👿🤢🤡💩👹 сатаната , гебни кровавой
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13.08.2020 13:20 Ответить
"Изменения в Избирательный кодекс могут быть приняты еще до выборов, - Разумков" - лучше было бы изменить Избирательный кодекс во время выборов.
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13.08.2020 13:25 Ответить
не помню еще такого что бы новая метла не меняла под себя избирательные законы... хозяйва уже в ах.... от таких слуг народа
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13.08.2020 13:32 Ответить
Лупоглазка, не борзій.
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13.08.2020 13:50 Ответить
Землю нашу разворовал, мафию легализовал, заводы и фабрики разворовал, ломбарды свои поразводил, как *********. И что теперь будешь делать? Убивать людей, как в Белорусии?
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13.08.2020 13:57 Ответить
Запрошуємо до гри! Але ми лишаємо за собою право змінювати правила під час гри!
ШУЛЄРИ, курва!
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13.08.2020 14:27 Ответить
ЗЕбобики, а как там в Беларуси?
Попу не жмет? Билеты на Ростов еще есть.
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13.08.2020 14:32 Ответить
Дійсн, шулєрство. І не соромляться, бо українці, як показують опитування, згодні з усім, що вони робляютьі.
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13.08.2020 16:35 Ответить
Міняти правила під час гри - це так по кацапськи.
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13.08.2020 17:02 Ответить
https://ye.ua/vuboru/50440_Golos__bez_golosu__chomu_partiya_vidklikaye_svoyih__iz_viborchih_komisiy_Hmelnichchini.html Зеленський формує виборчі комісії старими методами, повністю узурпуючи владу в них. Місцеві вибори ще не оголосили, а застосування підкилимних схемам виборчого процесу вже розпочато. І в ці фальсифікації втягнуто ніби опозиційну партію "Голос"

Постановою ЦВК 10 серпня у Хмельницькій області було сформовано 17 територіальних виборчих комісій. Вони діятимуть під час місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня. Але територіальні виборчі комісії у Хмельницькій області сформовані таким чином, що керівні органи у всіх без винятку ТВК повністю контролює партія влади, а опозиція не отримала жодного представника. Це є безпрецедентним порушенням одного із засадничих принципів проведення виборів - рівного виборчого права.
У Хмельницькій області партію "Голос" підозрюють у співпраці зі "Слугами народу" у частині отримання керівних посад у територіальних виборчих комісіях. Постановою ЦВК до складу ТВК, зокрема, увійшли 36 представників партії «Голос». А от керівники "Європейської Солідарності" стурбовані, оскільки не отримали жодного місця у керівних органах.
"Я за весь час не пам'ятаю такого, щоб усі керівні посади у виборчих комісіях відходили до однієї партії або під крило однієї партії. Навіть у часи Януковича такого не було. Це значить, що на Хмельниччині готують масштабні фальсифікації", - сказав народний депутат від "ЄС" Володимир Ар'єв.

Керівні посади в комісіях Хмельниччини отримали представники партій «Слуга народу», «Голос» і «Солідарність жінок України» (про існування якої ви, напевно, ніколи не чули). Розслідування показало, що кандидатури від цих трьох політичних сил готувались в одному офісі, і навіть на одному комп'ютері друкувались всі три подання. Фактично це означає, що партія Зеленського взяла під свій абсолютний контроль хід виборів на Хмельниччині. Про це повідомила https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20239-golos-na-khmelnichchini-vidklikatime-z-tvk-usikh-svoyikh-predstavnikiv?fbclid=IwAR2VgixJFxTHwupNJTvFjWuWynBf5APYVb3mHaCmFFTNzpIqmJJN0rrNrCA Громадянська мережа ОПОРА . І звернуло увагу, що таке зухвале порушення законів і принципів демократії відбулося під кураторством члена Центральної виборчої комісії Олександри Кармази, яка стала членом ЦВК за квотою … «Слуги народу»!Скандал з такою фальсифікацією набув такої гучності, що очільниця партії "Голос" Кіра Рудик не змогла проігнорувати це. https://ngp-ua.info/2020/08/46239 «...Сьогодні до мене звернулися десятки людей, обурених ситуацією на Хмельниччині. Є підозра про співпрацю членів ТВК (тервибочкомів), поданих від «Голосу», з іншими партіями. Наша служба безпеки перевірила інформацію негайно. Підозра обґрунтована. І мені, і голові Хмельницького осередку цього достатньо для негайного рішення: ми відкликаємо всіх 35-х членів ТВК. Голова осередку вже підписує відповідне подання в Центрвиборчком», - написала вона в середу ввечері, 12 серпня, в Facebook.

У телефонній розмові з представницею ОПОРИ керівник Хмельницького обласного осередку партії «Голос» Віктор Артеменко зазначив, що інформація, яка надійшла до керівництва партії, настільки критична, що партійці вирішили перестрахуватися. За його словами, це принципова позиція партії, з таким не жартують.
«Ми отримали з місцевих осередків інформацію, що окремі представники територіальних виборчих комісій, яких ми подали, пов'язані з іншими партіями. Для нас це неприпустимо. Наша безпекова служба перевірила цю інформацію, вона підтвердилася. Тому всіх, кого ми подавали членами ТВК у Хмельницькій області, знімаємо. Спробуємо знайти нових людей. Якщо не встигнемо - так вже й буде», - прокоментував рішення партії голова обласної організації партії.Раніше https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20221-bilshist-chleniv-tvk-khmelnichchini-vid-slugi-narodu представники ОПОРИ повідомляли, що загалом до роботи в територіальних виборчих комісій Хмельницької області було залучено 306 представників 42 політичних сил. Найбільше представництво отримали парламентські політичні партії. Зокрема, «Слуга народу» - 39 представників, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» - 37, «Голос» - 36, «Опозиційна платформа - За життя» - 36, а «Європейська Солідарність» - 35.

Детальніше дивіться у відео: https://prm.ua/zaradi-otrimannya-kerivnih-posad-u-viborchih-komisiyah-golos-pidozryuyut-u-spivpratsi-zi-slugami-narodu/
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13.08.2020 19:34 Ответить
 
 