Сотни рабочих завода "БелАЗ" вышли на забастовку против Лукашенко: "Уходи! Уходи!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сотни рабочих бастуют на БелАЗе, одном из крупнейших предприятий Беларуси.
Об этом сообщает Telegram-канал оппозиционного журналиста Сергея Путило Nexta Live.
Уточняется, что на БелАЗе в настоящее время проводится собрание. Работники различных цехов одного из крупнейших в мире производителей карьерной техники присоединяются к протесту.
Также сообщается, что весь коллектив предприятия "Терразит" ушёл на забастовку, начал забастовку Лидский рынок.
К общенациональной забастовке планирует присоединится "Гродно-Азот".
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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а політичний-проти репресій і брехі лукавого!
Остановились ключевые предприятия страны.
Сегодня к Всебелорусской забастовке присединились главные промышленные предприятия страны.
Остановили работу коллективы БелАЗа, «Гродно Азот», «Керамина», «Белмедпрепаратов», «Гродножилстроя», «Мапида», «Интеграла», «МАЗа» и других важных для экономики производств.
попросту уже прошло Время для таких дремучих тиранозавров:
президенты соседних демократических стран и даже депутат ГД России - коммуняка с очень символической фамилией Рашкин уже открыто назвали этого совкового упыря убийцей и преступником, а он всё надеется, что ситуация "как-нибудь рассосётся" и он будет править как правил эти последние 26 лет...
в своём твиттере от 13 августа Рашкин с вершины Эльбруса назвал Лукашеску "антинародным диктатором, который развязал позорную подлую войну на улицах городов против своих же соотечественников".
Наверное, такое высказывание вызвано тем, что этот Рашкин - мастер спорта международного класса по альпинизму и настоящий доктор экономических наук. Навреное, просто на личном уровне презирает колхозного замполита-долбака за тупость и провинциальное невежество. Плюс к этому презрению - зависть, что колхозник Лука в течение 26 лет президент, а он, доктор наук Рашкин, всего лишь депутат.
Рашкин сейчас во главе группы альпинистов совершает последний этап восхождения на Эльбрус.Нашел всё-таки время пустить даже с вершины с Эльбруса ядовитую стрелу в Лукашеску...
те некоторые "акционеры"уже накрали с корыта миллиарды а страна теперь покупает с Беларуси бензин,диз-топливо,авиакеросин,автогаз,автобусы,грузовики,трактора и т.д... это не говоря уже про отсутствие доступной медицины,поголовного унижения простого обывателя везде и всюду...,а в Беларуси авто не поставят на учёт если доходы(по выплоченым налогам) не позволяют физлицу приобрести авто ...-дискриминация -угнетение-и т.д..
а ведь в Третьем рейхе ещё лучше всё работало, чем у колхозен-фюрера Лукашеску:
все заводы работали и давали продукция на высшем мировом уровне качества, замечательный автомобиль Фольксвашен стоил 990 рейхсмарок: это три обычных месячных зарплаты немецкого рабочего в 1939 году;
во всех сферах был образцовый порядок, шикарные автомагистрали, чистота на улицах, бесплатный отдых всех детей на природе с прекрасным питанием.
Ну, так, что с этого ? Будем строить третий рейх, что ли?
Армия, это не прикормленные гестаповцы Диктатора, они из народа и присягали народу.
11 000 сотрудников ))
https://www.youtube.com/watch?v=lrpAH2S_OVI
Согласно информации портала, самолет с бортовым номером EW-005DE около 6:30 по местному времени в среду,12 августа, вылетел из белорусской столицы и приземлился в районе подмосковной Кубинки, где расположен военный аэродром. Затем, около 10:46, предположительно, транспортник покинул авиабазу и спустя четыре часа полета приземлился в аэропорту Новосибирска. В обратную сторону самолет выдвинулся спустя три часа после посадки - в 23:00 по местному времени он совершил посадку в аэропорту Минска.12 августа стало https://lenta.ru/news/2020/08/12/vipvks/ известно о том, что в Белоруссии приземлились VIP-самолеты Воздушно-космических сил России. Авиаперелет из Москвы в Минск осуществили сразу несколько пассажирских Ту-134АК. Последние их сигналы зафиксированы в районе населенного пункта Замок Минской области. https://lenta.ru/news/2020/08/13/il76/ Походу,уже началось.Дибилы гробят собственную страну.
кто за него голосовал !
Правда - искали долго , но ведь нашли же !!!
https://youtu.be/d5fOHjz8qQ8
будут хрустеть как тараканы.
Таргани.