Сотни рабочих завода "БелАЗ" вышли на забастовку против Лукашенко: "Уходи! Уходи!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотни рабочих бастуют на БелАЗе, одном из крупнейших предприятий Беларуси.

Об этом сообщает Telegram-канал оппозиционного журналиста Сергея Путило Nexta Live.

Уточняется, что на БелАЗе в настоящее время проводится собрание. Работники различных цехов одного из крупнейших в мире производителей карьерной техники присоединяются к протесту.







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Также сообщается, что весь коллектив предприятия "Терразит" ушёл на забастовку, начал забастовку Лидский рынок.





К общенациональной забастовке планирует присоединится "Гродно-Азот".

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.