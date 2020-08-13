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Новости Революция в Беларуси
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Сотни рабочих завода "БелАЗ" вышли на забастовку против Лукашенко: "Уходи! Уходи!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотни рабочих бастуют на БелАЗе, одном из крупнейших предприятий Беларуси.

Об этом сообщает Telegram-канал оппозиционного журналиста Сергея Путило Nexta Live.

Уточняется, что на БелАЗе в настоящее время проводится собрание. Работники различных цехов одного из крупнейших в мире производителей карьерной техники присоединяются к протесту.

Сотни рабочих завода БелАЗ вышли на забастовку против Лукашенко: Уходи! Уходи! 01
Сотни рабочих завода БелАЗ вышли на забастовку против Лукашенко: Уходи! Уходи! 02
Сотни рабочих завода БелАЗ вышли на забастовку против Лукашенко: Уходи! Уходи! 03

Читайте также: В Минске за Лукашенко проголосовали 64,5% избирателей, за Тихановскую - 14,9%, за границей - 30,8% и 64,6% соответственно, - данные облкомиссии. ИНФОГРАФИКА

Также сообщается, что весь коллектив предприятия "Терразит" ушёл на забастовку, начал забастовку Лидский рынок.

Сотни рабочих завода БелАЗ вышли на забастовку против Лукашенко: Уходи! Уходи! 04
Сотни рабочих завода БелАЗ вышли на забастовку против Лукашенко: Уходи! Уходи! 05

К общенациональной забастовке планирует присоединится "Гродно-Азот".

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Беларусь (7937) выборы (24763) забастовка (321) Лукашенко Александр (3625) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+29
Вони зробили ставку на тебе.
Не підкачай!
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13.08.2020 13:07 Ответить
+28
БелАЗ и ряд других предприятий Беларуси начали забастовку - Цензор.НЕТ 3913
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13.08.2020 13:09 Ответить
+26
так держать товарищи!
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13.08.2020 13:05 Ответить
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так минимордор уже давно стал болотным улусом мордовско удмуртской орды.
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13.08.2020 14:20 Ответить
Требуют закрыть БелАЗ ? Так это будет очень быстро....
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13.08.2020 14:11 Ответить
Які вони тупі, замість створення робітницих комітетів, взяти під охорону завод, і очолити контроль за адміністрацією, ці бовдури бастують, тобто гроблять власне виробництво на радість конкурентів із Заходу і орді РФ зі сходу. Для того щоб бастувати нехай дадуть собі відповідь, ну викинуть Лукашенка, і що? Та кандидатка з мізками курки їх захистить, їх же перших і викинуть із заводів, як це робили в Україні щоб розв'язати руки в пограбунку країни, олігархія і окупант боїться пролетаріату, як організованого класу, тому їх викинуть першими на базари торгувати барахлом.
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13.08.2020 14:13 Ответить
страйк не єкономічний,
а політичний-проти репресій і брехі лукавого!
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13.08.2020 14:18 Ответить
Страйк (удар) буде по виробництву, як би там були розумні то створили б робочий комінтет і працювали, а всі хто вільний ходили б мітингувати. Чи агент ФСБ підбурив баранів і вони радо кинули роботу (а значить не виконають контрактів) і бастують на радість конкурентам і ворогам Білорусі. Розвалом виробництва ніяк не допоможеш скинути Лукашенка, а от робітничий контроль над заволом це те що бояться і окупанти і конкуренти.
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13.08.2020 14:29 Ответить
Хочется верить, что мужики взяли с собой што надо для разговора уголовниками комунофашиста, и не будете пассивно наблюдать, как вас уничтожают. Живе Беларусь!
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13.08.2020 14:19 Ответить
В администрации завода забастовку отрицают, проходит собрание с участием руководства.
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13.08.2020 14:20 Ответить
Рабочие БЕЛАЗА, которые на фото, они не на забастовку идут. Они идут сразу в Россию, которую им Бацька обещал, но долго вел.
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13.08.2020 14:21 Ответить
а где ты это увидел, что рабочие внезапно полюбили кацапских козлин???
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13.08.2020 19:58 Ответить
Так там все любят кацапов, это же Беларусь тотально ватная..
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14.08.2020 00:13 Ответить
Из всего того, что я успел в общих чертах понять о ситуации в Беларуси,это то,что Лукашенко как и раньше имел у населения реальных 75% поддержки населения,так и имеет! Ну может немного меньше. Что данная"революция" кем то организованна,только не могу понять Россия организовала а воспользоваться хотела ей хотела "соросня" или наоборот "Соросня" организовала ,а воспользоваться хотела Россия!.. Или и то и другое! Но ясно одно: за Лукашенко и Беларусь совершенно ни для кого неожиданно вступился Китай,и тем самым поломал планы и тех и других!.. Как выяснилось Китай оказался крайне не заинтересован в поглощении Беларуси Россией! Впрочем как и Европой,которая не сильно для этого старается. Россия собиралась вводить в Беларусь свои войска,для того чтобы шантажировать Лукашенко согласиться на будушее "объединение" с Россией на их драконовских условиях ,на что бацька ни в какую не соглашался! Но китайцам каким то образом удалось выявить офшорные счета высших российских чиновников договорились с влиятельными людьми и под угрозой заблокировать эти счета запретили россиянам вводить в Беларусь свои войска! Таким образом Лукашенко и Беларусь временно спасены! Но теперь ждем ,что в ответ предпримет разозленная Россия!..
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13.08.2020 14:30 Ответить
Хватит бредить, китайцам хоть бы самим свои счета на западе уберечь а не указывать кому там что блокировать.
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13.08.2020 14:35 Ответить
Я думаю тут обоюдная смычка и Запада (им зачем конкуренты тот же Белаз) и РФ, которая без больших жертв захватит Беларусь и в плотную приблизится к границам Запада на радость США, А темный народ думает, что это ему все бескорыстно помогают. Они еще узнают "доброту" и Орды и Запада с их МВФ, **** и прочими экономическими убийцами.
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13.08.2020 14:42 Ответить
Сумний досвід України їх не зупиняє, а шкода. Народ лінується думати і відрізняти друзів від ворогів, і дуже легко ведеться на маніпуляції.
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13.08.2020 16:55 Ответить
на заводе в гродно --директор -вибори состоялись- голос из зала - кто голосовал за тихановскую встаньте- встает практически 90% зала- сядьте -кто голосовал за луку? встало 3 человека ---- и после этого тварь ты тут будеш рассказывать о 75% поддержке луки? кыш на хрен тварь в свое ольгинское стойло
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13.08.2020 18:17 Ответить
Да ты, просто, аналитик от Бога... . Хотелось бы услышать твой анализ путина и медведчука..., ну, что бы окончательный диагноз поставить.
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13.08.2020 19:00 Ответить
Вас муха це-це в мозг укусила? Что вы несете о 75% поддержки? Если глупости нести с умным выражением лица они (глупости) не перестают быть глупостями.
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13.08.2020 19:42 Ответить
Шины БелАЗа моШШно горят.
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13.08.2020 14:31 Ответить
Та й самим БелАЗом можна багато чого зробити. Чавити ОМОН, прориватися до стратегічно важливих об'єктів... а якщо завантажити вибухівкою та заблокувати руль - це зброя для потужних терактів (якщо дійде до громадянської війни). Або використовувати як шасі для мобільних артилерійських та мінометних комплексів для обстрілів державних установ та стратегічних об'єктів. А під час тотальної війни протестувальникам треба буде знищувати інфраструктуру - електростанції, нафтові та газові об'єкти, станції водопостачання... чим більше руїни та хаосу, тим ближче перемога над режимом.
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14.08.2020 01:05 Ответить
Вопрос по протестам в Беларуси. Где созданный комитет народного порятунку? Где официально выдвинутые требования? Где новый лидер оппозиции?..Кто вообще берет на себя ответственность за происходящее?.. С кем Лукашенко должен разговаривать? Можете мне ответить?.. Такое впечатление,что "лидеров оппозиции" про это не проинструктировали!.. Что это вообще не входило в планы организаторов!..
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13.08.2020 14:31 Ответить
А там лидеров нет, как и оппозиции. Единственные кто дает координацию протестов это блогеры.
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13.08.2020 14:37 Ответить
безобразие, пишите сразу в ООН
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13.08.2020 14:39 Ответить
В Румунії теж не було лідерів, але це не завадило здихатися Чаушеску.
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13.08.2020 16:42 Ответить
С летальным исходом для последнего.
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13.08.2020 17:22 Ответить
Умные люди с Западу говорят что если параша будет явно давить народ то отключат СВИФТ и аннулируют договора по газу и нефти и тогда ЧЁ ? Правильно ! параше жопа ! Тут просматривается вариант хуже - если у нас Майдан прошел то аналогичное в Минске не покатит . За двадцать с гаком правления плешивого таркана так науськана омона что извини - много крови прольётся . Только всеобщая забастовка и многочисленные мирные демонстрации . Вообще в мире так быстро усё меняется .... Так что будем смотреть а мирных людей жалко...
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13.08.2020 14:38 Ответить
Забастовки и мирные демонстрации действенны, в какой то мере, в странах где владельцы вставших предприятий когда то их создавали и живут с них. Им больно за крах созданного поколениями семьи и стыдно за неумение управлять. У нас же забастовка никого из владельцев не испугает потому что все это владельцами украдено, а деньги, семья и жизнь давно устроены в других странах. Так что остановив завод пострадают только рабочие от невыплат зарплаты.
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13.08.2020 14:49 Ответить
Все крупные предприятия Беларуси государственные.
Остановились ключевые предприятия страны.

Сегодня к Всебелорусской забастовке присединились главные промышленные предприятия страны.
Остановили работу коллективы БелАЗа, «Гродно Азот», «Керамина», «Белмедпрепаратов», «Гродножилстроя», «Мапида», «Интеграла», «МАЗа» и других важных для экономики производств.
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13.08.2020 19:07 Ответить
Колхозный фюрерок Лукашеску по причине своей совково-провинциальной тупости совершенно не соображает, что править аж шестой срок подряд ему всё равно уже не дадут:

попросту уже прошло Время для таких дремучих тиранозавров:

президенты соседних демократических стран и даже депутат ГД России - коммуняка с очень символической фамилией Рашкин уже открыто назвали этого совкового упыря убийцей и преступником, а он всё надеется, что ситуация "как-нибудь рассосётся" и он будет править как правил эти последние 26 лет...
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13.08.2020 22:50 Ответить
Рашкін? Серйозно? Ліл!
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14.08.2020 01:06 Ответить
РАШКИН Валерий Федорович: Член Президиума ЦК КПРФ, Первый секретарь МГК КПРФ, депутат Государственной думы.

в своём твиттере от 13 августа Рашкин с вершины Эльбруса назвал Лукашеску "антинародным диктатором, который развязал позорную подлую войну на улицах городов против своих же соотечественников".

Наверное, такое высказывание вызвано тем, что этот Рашкин - мастер спорта международного класса по альпинизму и настоящий доктор экономических наук. Навреное, просто на личном уровне презирает колхозного замполита-долбака за тупость и провинциальное невежество. Плюс к этому презрению - зависть, что колхозник Лука в течение 26 лет президент, а он, доктор наук Рашкин, всего лишь депутат.

Рашкин сейчас во главе группы альпинистов совершает последний этап восхождения на Эльбрус.Нашел всё-таки время пустить даже с вершины с Эльбруса ядовитую стрелу в Лукашеску...
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14.08.2020 05:23 Ответить
Куда он уйдёт? Он же коленьку на престол ещё не посадил.Как противно и смешно было смотреть как пуйло похерил коленьку на параде в мацкве. Лукавый коленьку в очередь поставил для "рукоположения" пуйла, а пуй прошёл мимо .
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13.08.2020 14:52 Ответить
Благодаря Луке этот завод работает до сих пор. В Украине вот например уже забыли что когда-то грузовики делали, автобусы, трактора.
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13.08.2020 15:02 Ответить
Брехло
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13.08.2020 15:06 Ответить
Богданы с японской ходовой не в счёт.
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13.08.2020 16:59 Ответить
А Крази?
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13.08.2020 17:27 Ответить
Ты ещё про ЗАЗ спроси. И там и там обьёмы мизерные. И оба почти банкроты.
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13.08.2020 20:27 Ответить
На МАЗах значки меняют и в АТО отправляют. Не будут белорусы грузовики поставлять, на фронте вообще транспорта не будет.
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14.08.2020 03:33 Ответить
Ну если завод в стране работает-то такому правители можно бить сколько хочешь своих холопов.
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13.08.2020 15:07 Ответить
Работающий завод никак не оправдывает сфальсифицированных выборов и захват власти, По аналогии путлеру ' можно Крым было захватить', потому как оно мост построил? Все это чушь небывалая. Существуют законы , международное право, конституционное право людей извивать того, кого хочешь, а потом не быть за это избитым, убитым, посаженным в тюрьму
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13.08.2020 16:03 Ответить
Существуют неписанные законы, по которым живут все страны, кто сильнее тот и прав. ОМОН имеет "право" бить людей, народ имеет право отрубить голову королю.... Но о последствиях своих действий задумывается мало кто.
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13.08.2020 17:17 Ответить
Ты из какого века? Пещерного?
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13.08.2020 19:01 Ответить
Да мы все из него...хоть вы и считаете иначе...сами оттуда же...время идет а ничего не меняется, только форма. время и место, название сверхдержав.
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13.08.2020 21:11 Ответить
ага...после акции "Украина без кучмы"уже сколько лет то прошло.
те некоторые "акционеры"уже накрали с корыта миллиарды а страна теперь покупает с Беларуси бензин,диз-топливо,авиакеросин,автогаз,автобусы,грузовики,трактора и т.д... это не говоря уже про отсутствие доступной медицины,поголовного унижения простого обывателя везде и всюду...,а в Беларуси авто не поставят на учёт если доходы(по выплоченым налогам) не позволяют физлицу приобрести авто ...-дискриминация -угнетение-и т.д..
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13.08.2020 21:31 Ответить
Ну, уж Циля, нашли вы "землю обетованную" совковую БССР:

а ведь в Третьем рейхе ещё лучше всё работало, чем у колхозен-фюрера Лукашеску:

все заводы работали и давали продукция на высшем мировом уровне качества, замечательный автомобиль Фольксвашен стоил 990 рейхсмарок: это три обычных месячных зарплаты немецкого рабочего в 1939 году;
во всех сферах был образцовый порядок, шикарные автомагистрали, чистота на улицах, бесплатный отдых всех детей на природе с прекрасным питанием.

Ну, так, что с этого ? Будем строить третий рейх, что ли?
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14.08.2020 05:36 Ответить
Ты знаешь, что такое Детройт? Там тоже уже забыли, когда делали автомобили. Не выжили в современном мире. И Америка не рухнула. И говнохранители не кричат запретите тойоту, мы опять будем делать свое говно.
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13.08.2020 16:20 Ответить
У Детройта своя особая история. И то что он в руинах не значит что амеровский автопром рухнул. Крайслеры с Фордами никуда не делись. А исчезли фирмочки мелкосерийно производившие роскошные тачилы. Шо касается Украины то тут просто никто не хочет заморачиваться производством чего либо более сложного чем чугунная болванка. Ни государство ни бизнесюки.
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13.08.2020 16:56 Ответить
Які руїни? Так був застій при чорному мері. Зараз Детройт виглядає шикарно. Недавно їздив дивитися. Не ведіться на пропоганду. Заводів у самому місті ніколи не було. А ті що розташовані в suburbs працюють. Знатоки Детройту, блін...
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13.08.2020 17:24 Ответить
Ну был когда-то в руинах. Мне если честно пофик на ваш Детройт. Просто чел речь завёл.
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13.08.2020 20:17 Ответить
Точно, завод Лаз. До сих пор ездят экземпляры. Кстати хорошие автобусы в своё время. Да таких заводов похерили за 30 лет "мама не горюй"
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13.08.2020 17:13 Ответить
Там вся забастовка продлилась час, приехал мэр и пообещал убрать ОМОН из города, рабочие пошли по цехам.
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13.08.2020 15:21 Ответить
Небуде Лукашенка - небуде Бєлаза. Буде Belaz LLC або LLP. прихватизація. Оптимізація пару десятків офшорних рахунків та пара чорних Мерседесів у контори.
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13.08.2020 15:22 Ответить
Сотня из трёх тысяч?
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13.08.2020 15:50 Ответить
остальные надеются пересидеть на горшке до лучших времен
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13.08.2020 16:52 Ответить
https://censor.net/user/347491 Игореша я конеша извиняюсь , а Вы были хоть на одном работающем заводе в Украине , или все на диване проходит производственная жизнь Езжай на экскурсию в Новомосковск , трубный завод , на сталлеплавильнй Интерпайп в Днепре , ЮМЗ тот же ,цеха которые работают , ISTA ,вот токо не надо звиздеть
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13.08.2020 16:17 Ответить
І чого ти лізеш із свого Ізраїлю?
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13.08.2020 17:02 Ответить
Судя по активности недовольных, почти все против луки. Кто же дал такой НЕРЕАЛЬНЫЙ процент "ЗА"? Наверно чёрная матерь и я...
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13.08.2020 16:17 Ответить
Ці дурні не розуміють, що як допоможуть зацікавленим скинути Лукашенка, дуже скоро стануть безробітними і будуть шукати щастя за межами Білорусі.
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13.08.2020 17:00 Ответить
они хотят так же как-и украинцы увидеть Рим!
Сотні робітників заводу "БілАЗ" вийшли на страйк проти Лукашенка: "Іди геть! Іди геть!" - Цензор.НЕТ 7517
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13.08.2020 17:37 Ответить
https://www.golos-ameriki.ru/a/russia-became-a-debtor-because-of-the-coronavirus/5541859.html?fbclid=IwAR20i7pHv2RYAb0FNyd2R8rk7iZUiUErg96jUL4HGAP0yC_Q-SWBVFtwoW0 Россия стала должником из-за коронавируса
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13.08.2020 17:15 Ответить
На БелАЗ навесить броню можно....
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13.08.2020 17:22 Ответить
они имеют свойство переворачиватся дае на малюсеньком ухабе...
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13.08.2020 17:40 Ответить
Можно ссылку ?
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13.08.2020 17:57 Ответить
Уйдет. Белаз захватят абрамовичи. Будете смоктать.
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13.08.2020 18:12 Ответить
Сегодня видел колонну военных машин. Из под брезента и окон были видны руки солдат в виде V и прохожие их радостно приветствовали.
Армия, это не прикормленные гестаповцы Диктатора, они из народа и присягали народу.
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13.08.2020 19:06 Ответить
Белорусский автомобильный завод - компания по производству карьерной техники, расположенная в Белоруссии. На предприятии выпускаются карьерные самосвалы, производственная техника для работы в карьерах, машины для подземных работ, бульдозеры, погрузчики, аэродромные тягачи. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Википедия https://www.google.com/search?client=opera&hs=gud&sxsrf=ALeKk00qI59Yuokuk5ovCpL7MXZFEfDIqw:1597334998759&q=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C&sa=X&ved=2ahUKEwi0tsDJyJjrAhUS26QKHcCvBisQ6BMoADA3egQIBBAC Операционная прибыль : : ▼ €177,9 млн (2018); €208,8 млн (2017);https://www.google.com/search?client=opera&hs=gud&sxsrf=ALeKk00qI59Yuokuk5ovCpL7MXZFEfDIqw:1597334998759&q=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&sa=X&ved=2ahUKEwi0tsDJyJjrAhUS26QKHcCvBisQ6BMoADA4egQIBhAC Число сотрудников : ▲ 11 107 (2018); 10 197 (2017)

11 000 сотрудников ))
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13.08.2020 19:11 Ответить
Телеканал БелСат прямой эфир Ютьюб.Прямо сейчас последние новости на белорруской мове
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13.08.2020 19:21 Ответить
два БелАЗа против омона и всё будет ок.
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13.08.2020 19:24 Ответить
Братки, стойте до Победы.
https://www.youtube.com/watch?v=lrpAH2S_OVI
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13.08.2020 19:31 Ответить
В неті слухи: в Луки - інсульт. Серйозний інсульт.
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13.08.2020 20:07 Ответить
Военно-транспортный самолет Ил-76МД ВВС Белоруссии слетал на военный аэродром Кубинка в Подмосковье, затем отправился в Новосибирск и вернулся в Минск. Об этом свидетельствуют https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ew-005de#25323e5f данные сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.
Согласно информации портала, самолет с бортовым номером EW-005DE около 6:30 по местному времени в среду,12 августа, вылетел из белорусской столицы и приземлился в районе подмосковной Кубинки, где расположен военный аэродром. Затем, около 10:46, предположительно, транспортник покинул авиабазу и спустя четыре часа полета приземлился в аэропорту Новосибирска. В обратную сторону самолет выдвинулся спустя три часа после посадки - в 23:00 по местному времени он совершил посадку в аэропорту Минска.12 августа стало https://lenta.ru/news/2020/08/12/vipvks/ известно о том, что в Белоруссии приземлились VIP-самолеты Воздушно-космических сил России. Авиаперелет из Москвы в Минск осуществили сразу несколько пассажирских Ту-134АК. Последние их сигналы зафиксированы в районе населенного пункта Замок Минской области. https://lenta.ru/news/2020/08/13/il76/ Походу,уже началось.Дибилы гробят собственную страну.
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13.08.2020 20:09 Ответить
канхфети в Минскь пре з кацапии.
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14.08.2020 09:19 Ответить
Да ,да ,уходи... и что то вроде нашего Клоуна-приходи!!...
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13.08.2020 20:49 Ответить
цікави ви люди. Білорусів на заробітках не менше наших. Просто більшість працює в рашці. Між іншим в Ізраїлі їх куди більше ніж наших в рази!!!! І щодо порад. Згадайте наші Майдани. Згадали? Так от перший завершився також раптово, як і розпочався. Тому що тамодні грошенята були проти інших і перемогу здобули такі наші-помаранчеві. А другий. Він розпочався з заклику Наєма, а потім побиття студентів і от у січні все пішло шкереберть, Коли вчергове запитали лідера Яйценюк сказав, "що народ, Майдан лідер". І з того моменту реально сцена втратила владу над подіями, а до того все було по плану. Навіть коли ростріляли людей, ссценарісти що зробили? Правильно домовились з яником. Так що давайте спокійно спостерігати за білорусами. Там немає сцени і вони тільки на початку до власної свободи, якої ми між іншим так і не здобули.... З чим всіх і вітаю.
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13.08.2020 21:12 Ответить
Лукашенко говорит ,что это безработные митингуют, нужно их загрузить работой.
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13.08.2020 21:19 Ответить
https://youtu.be/wjTfzYtnft4 Кто заказал и оплатил переворот в Беларуси.
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13.08.2020 22:15 Ответить
это все - алкоголики, бомжи, тунеядцы и наркоманы
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13.08.2020 22:47 Ответить
В Белоруси наконец-то отыскали специально для Таракана тех ,
кто за него голосовал !
Правда - искали долго , но ведь нашли же !!!

Сотні робітників заводу "БілАЗ" вийшли на страйк проти Лукашенка: "Іди геть! Іди геть!" - Цензор.НЕТ 9413
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14.08.2020 00:53 Ответить
білорусів вбиває рассєянський спецназ- бувший радник пуйла.

https://youtu.be/d5fOHjz8qQ8
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14.08.2020 09:14 Ответить
На забастовку надо не выходить, а выезжать на БелАЗе - полицейские автобусы
будут хрустеть как тараканы.
Таргани.
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14.08.2020 10:52 Ответить
Подстрелить водителя очень просто.
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17.08.2020 12:04 Ответить
Бастуют сотни рабочих, а на Белазе 11 тысяч. Уволить этих сотни и ничего не случится с заводом.
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17.08.2020 12:03 Ответить
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