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Более 60 журналистов задержаны в Беларуси с 9 по 12 августа, - Белорусская ассоциация журналистов

Более 60 журналистов задержаны в Беларуси с 9 по 12 августа, - Белорусская ассоциация журналистов

В Беларуси за время протестных акций с 9 по 12 августа были задержаны 64 журналиста, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

В четверг БАЖ опубликовала статистику по задержаниям представителей СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, 9 августа было 24 задержания журналистов, 10 августа - 20 задержаний, 11 августа - 12 задержаний, 12 августа - восемь задержаний.

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Кроме того, в БАЖ проинформировали, что в четверг были освобождены журналисты телеканала "Белсат" Иван Муравьев и Сергей Герасимович, которые были задержаны в минувший понедельник.

В Беларуси задерживаются как представители белорусских СМИ, так и журналисты иностранных государств, России, Украины.

Между тем в среду глава МВД Беларуси Юрий Караев поручил подчиненным "не трогать" журналистов на массовых акциях протеста.

"Моя принципиальная позиция - журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка", - приводились в официальном сообщении МВД слова Караева.

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По информации ведомства, такую установку Караев дал своим подчиненным в среду на рабочем совещании.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. 

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) журналистика (3324) задержание (6692) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Тихановская Светлана (390)


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Мочуть в сортирах як заповідало *****.
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13.08.2020 13:15 Ответить
На сегодня белорусов жаль, но к сожалению, даже на бытовом уровне, они почти все настроены пророссийски и не очень дружелюбны к Украине. Это не прибалтийцы. Приходилось с ними общаться. Даже в таких вещах как муз. фестивали или спорт. соревнования, они всегда поддерживают россиян.
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13.08.2020 13:26 Ответить
https://censor.net/user/436730не пишите хню. В каждой теме по 10 раз.
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13.08.2020 14:01 Ответить
 
 