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Новости Революция в Беларуси
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Латвия поддержит введение санкций в отношении ряда должностных лиц Беларуси, - глава МИД Ринкевич

Латвия поддержит введение санкций в отношении ряда должностных лиц Беларуси, - глава МИД Ринкевич

Латвия поддержит введение индивидуальных санкций против отдельных должностных лиц Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ соо ссылкой на Sputnik.by, об этом заявил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.

Белорусский вопрос будет обсуждаться в пятницу на заседании Совета по иностранным делам ЕС.

"С учетом того, что насилие против мирных протестующих в Беларуси продолжается, с учетом нехватки политического диалога, завтра Латвия на Совете по иностранным делам ЕС поддержит введение индивидуальных санкций против должностных лиц Беларуси, ответственных за подавление протестов и фальсификацию выборов", - написал Ринкевич у себя в Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минске за Лукашенко проголосовали 64,5% избирателей, за Тихановскую - 14,9%, за границей - 30,8% и 64,6% соответственно, - данные облкомиссии. ИНФОГРАФИКА

Накануне ситуация в Беларуси после выборов обсуждалась в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Ринкевичсом, глава белорусского МИД рассказал латвийскому коллеге о попытках внешнего вмешательства.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Евросоюзе обсуждают возможность жестких санкций в отношении Минска, - Синкявичюс

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За несколько суток белорусские силовики задержали около 6,7 тыс. человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) МИД (7030) саммит (1230) Евросоюз (17328) Ринкевичс Эдгарс (144) Тихановская Светлана (390)


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На сегодня белорусов жаль, но к сожалению, даже на бытовом уровне, они почти все настроены пророссийски и не очень дружелюбны к Украине. Это не прибалтийцы. Приходилось с ними общаться. Даже в таких вещах как муз. фестивали или спорт. соревнования, они всегда поддерживают россиян.
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13.08.2020 13:31 Ответить
чем больше кацапы будут бить бульбашей тем крепче русский мир
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13.08.2020 13:41 Ответить
 
 