Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе, - Минобороны

Один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе в четверг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня, 13 августа, в результате отклонения от маршрута подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой получил ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Все обстоятельства трагедии выясняются.

"Министерство обороны, Генеральный штаб, Командование объединенных сил, а также весь личный состав Вооруженных Сил Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины!

Вечная память Герою!", - говорится в сообщении ведомства.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, по состоянию на 12:00 сегодня, 13 августа, в районе проведения ООС вражеских провокаций пока не фиксировалось.

"По состоянию на данный момент ситуация в районе проведения ООС остается стабильной и полностью контролируемой украинским войсками. Наши защитники не теряют бдительности и следят за действиями оккупантов, они находятся в постоянной готовности к немедленному реагированию на любые его провокационные действия", - добавили в пресс-службе Минобороны.