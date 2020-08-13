Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе, - Минобороны
Один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе в четверг.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Сегодня, 13 августа, в результате отклонения от маршрута подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой получил ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Все обстоятельства трагедии выясняются.
"Министерство обороны, Генеральный штаб, Командование объединенных сил, а также весь личный состав Вооруженных Сил Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины!
Вечная память Герою!", - говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается, что с начала текущих суток, по состоянию на 12:00 сегодня, 13 августа, в районе проведения ООС вражеских провокаций пока не фиксировалось.
"По состоянию на данный момент ситуация в районе проведения ООС остается стабильной и полностью контролируемой украинским войсками. Наши защитники не теряют бдительности и следят за действиями оккупантов, они находятся в постоянной готовности к немедленному реагированию на любые его провокационные действия", - добавили в пресс-службе Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Где разработки пво на основе вильх на 200км
зеублюдки уже не знают как прикрывать паРашу
Наш главком дав завдання приховувати злочини фуйла ?
"Подрыв на мине"... минометная мина тоже мина. Теперь будуь списывать на всякую хрень - короновирус, апендицит, остановка сердца, только не ввиду обситрелов!!!
Уявляю, припускаю що почався мінометний чи гранатометний (рпг, агс, пг) обстріл, хлопці рванули вбік і їх накрило міною чи гранатою. Все правильно пишуть ЗЕкомандіри ".. подорвались на неизвестном взрывном устройствеИсточник: https://censor.net/n3213563
Ну что зеленые, радуйтесь твари. Мне все равно от сослуживцев ВКР СБУ правду узнаю.
Царство Небесне, Сину України...
НАМ ВЖЕ ВИЗНАЧИЛИ МАРШРУТИ ПО ЯКИМ НАШИМ ВОЯКАМ МОЖНА ХОДИТИ ПО СВОЇЙ ЗЕМЛІ А ПО ЯКИМ НІ???????????????????????????????
ГНИДИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спочивай з миром, Герою
А по сути в последние времена было слишком много смертельных подрывов наших воинов на "неустановленных взрывных устройствах"! Они хоть сами верят, блд в случайность и "отклонение от маршрута"?
Насыпай!
чо тут выяснять то? скоты растяжек наставили - бей орков!
мы только подсчитывать потери лучших солдат должны?
Насыпай по оркам, а когда будут скулить - в два раза добавляй, и так до послезавтра.
Бей опять, пока туда не зайдут пехотинцы и не скажут - О-вва..
Сырь нормально за такое, а если Зеля скажет "стоп", то сыпь .... "не совсем туда"(проверяет "прокси", гггг да ладно)
С оружием в руках, к "Богу" Войны. Или Любви, выбор то велик, как и "пупин".
ладно, он сам выберет - браво за службу, Мужик!
Ну не лугандоны же мины установили во время бубочконого "перемирия"!!!!!
Обстрелов 8 ( 4- стрелковое оружие, 1- снайпер, 3 - миномет до 80 мм)
Ранено - 2. Убито - 1
Ответный огонь 4 (3 стрелковое оружие, 1 -миномет)
Кому верить , нашим бойцам на передовой или большим начальникам в мундирах ?
У вас, хенерали, якісь залишки честі офіцера є чи вже фсьо ?😡
...