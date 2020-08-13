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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе, - Минобороны

Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе, - Минобороны

Один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе в четверг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня, 13 августа, в результате отклонения от маршрута подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой получил ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Все обстоятельства трагедии выясняются.

"Министерство обороны, Генеральный штаб, Командование объединенных сил, а также весь личный состав Вооруженных Сил Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины!

Вечная память Герою!", - говорится в сообщении ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь и ранений нет, - штаб ОС

Также сообщается, что с начала текущих суток, по состоянию на 12:00 сегодня, 13 августа, в районе проведения ООС вражеских провокаций пока не фиксировалось.

"По состоянию на данный момент ситуация в районе проведения ООС остается стабильной и полностью контролируемой украинским войсками. Наши защитники не теряют бдительности и следят за действиями оккупантов, они находятся в постоянной готовности к немедленному реагированию на любые его провокационные действия", - добавили в пресс-службе Минобороны.

взрыв (6820) Минобороны (9449) потери (4464) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+59
" в результате отклонения от маршрута " и резкого ухудшения здоровья ..


зеублюдки уже не знают как прикрывать паРашу
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13.08.2020 13:43 Ответить
+57
но конечно та сторона не виновата! сами полезли да???
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13.08.2020 13:42 Ответить
+44
Починається...
Наш главком дав завдання приховувати злочини фуйла ?
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13.08.2020 13:44 Ответить
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но конечно та сторона не виновата! сами полезли да???
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13.08.2020 13:42 Ответить
теперь это так будет называться ..
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13.08.2020 13:51 Ответить
Где зоопарк-3 для сохранения украинских воинов

Где разработки пво на основе вильх на 200км
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13.08.2020 21:19 Ответить
а то что они самоустанавливающиеся мины ПОМ-2 с гранатометов забрасывают это тоже не считается?
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13.08.2020 15:11 Ответить
" в результате отклонения от маршрута " и резкого ухудшения здоровья ..


зеублюдки уже не знают как прикрывать паРашу
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13.08.2020 13:43 Ответить
Починається...
Наш главком дав завдання приховувати злочини фуйла ?
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13.08.2020 13:44 Ответить
Це почалося в перший же день "зеленого перемир'я". Коли зеленський- хомчак почали називати зрив домовленостей, "провокаціоннимі обстрелами той сторони"
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13.08.2020 14:24 Ответить
СКА, коли для цього зеленого пид@раса і його шобли використають рояльні струни, щоб все було по фен шую, з чого починав (стукав хе...м по роялю) тим і закінчив (на струнах і повісили)
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13.08.2020 15:14 Ответить
Царство Небесне..
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13.08.2020 13:44 Ответить
Са святымi спачываць...
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13.08.2020 19:00 Ответить
зараз будуть заходити, встановлювати міни, а потім будемо рахувати наших войнів, що підірвалися на "невідомих вибухових пристроях"
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13.08.2020 13:44 Ответить
неизвестные подрывные устройства поставили дрг "той стороны", но ЗЕчмо скажет, что это не является нарушением "устойчивого перемирия"
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13.08.2020 13:45 Ответить
Що це ?!
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13.08.2020 13:46 Ответить
"Устойчивое перемирие". Вчера "неосторожное обращение с оружием", сегодня - "неустановленное взрывное устройство".
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13.08.2020 13:46 Ответить
Отклонение от маршрута, резкое ухудшение здоровья, неосторожное обращение с оружием. Интересно, что будет на следующий раз?
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13.08.2020 13:48 Ответить
метеорит солдату на голову упадёт, а он без каски был .. сам виноват ..
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13.08.2020 13:52 Ответить
или резкая смертность от ковид.бессимптомное течение болезни в ВСУ. выявляется только посмертно
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13.08.2020 13:57 Ответить
Да вот в таком духе и дальше будет действовать эта зелень. Погибших и раненых от обстрелов не будет, а только лишь подрыв на неустановленном предмете, неосторожное обращение с оружием, или ещё что-то другое придумает...
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13.08.2020 18:02 Ответить
это такое перемирие у зеленского?
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13.08.2020 13:49 Ответить
да просто надо перестать стрелять .... но "та сторона" ... об этом ничего не слышала .... им пох.
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13.08.2020 14:00 Ответить
Эй,"бесстрашные воины",оторвите жопы от дивана и покажите как надо заканчивать войну,умники.Да Зеленскому как раз и нужно,чтобы кацапы проявили агрессию.Но пуйлу сейчас больнее Белоруссия,чем какое то сраное ОРДЛО.Или у вас с мозгами одно направление?Срать на президента и его команду за 30 серебряников,иуды у компьютера?
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14.08.2020 07:32 Ответить
зелебоб скажи, как воины могут закончить войну, когда зеля приказал им перестать стрелять? ))
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14.08.2020 08:01 Ответить
Командиров уже наказали??? Хомчака наградили ???
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13.08.2020 13:50 Ответить
зє-срань готує нові ділянки "розведення сторін", тобто відступу українського війська з позицій: Лебединське, Сопине, Бердянське, Миколаївка, Петрівське, Бердичі та Красногорівка.. От останній населений пункт - це вже створення реальної загрози для угрупування ЗСУ, тому що контроль над цим населенним пунктом - це контроль шляху з Карлівки на Мар'їнку (рокада).. Хто в темі, той зрозуміє.
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13.08.2020 13:50 Ответить
"в результате отклонения от маршрута", это как? что за бред, ну для овец сойдет схавают.Источник: https://censor.net/n3213563
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13.08.2020 13:57 Ответить
нєізвєстноє устройство ,нєізсєстно хто установіл, і приЗедент не знає з ким ми воюєм какіє то нєізвєстниє люді з той сторони
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13.08.2020 13:57 Ответить
А чего еще вы ждали?Вон наши дураки при власти и кормят Газу и ХАМАС,и денги дают,а конца террору нет.У вас будет также.Это мин.еще на 20 лет.
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13.08.2020 13:58 Ответить
А ну, Вава, звиздани что нибудь про постреливают и не системно.
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13.08.2020 13:59 Ответить
виноват конечно воин всу, наступил на мину. зеленец проведет расследование и накажет провокаторов из всу.
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13.08.2020 14:03 Ответить
Ачётакова? Нада проста перестать стрелять...
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13.08.2020 14:06 Ответить
Как мне это знакомо по "совьетской армии".
"Подрыв на мине"... минометная мина тоже мина. Теперь будуь списывать на всякую хрень - короновирус, апендицит, остановка сердца, только не ввиду обситрелов!!!
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13.08.2020 14:06 Ответить
Точно, ".минометная мина тоже мина". И ища вапрос, що це за "отклонения от маршрута ?
Уявляю, припускаю що почався мінометний чи гранатометний (рпг, агс, пг) обстріл, хлопці рванули вбік і їх накрило міною чи гранатою. Все правильно пишуть ЗЕкомандіри ".. подорвались на неизвестном взрывном устройствеИсточник: https://censor.net/n3213563
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13.08.2020 22:03 Ответить
Классика захода ДРГ.
Ну что зеленые, радуйтесь твари. Мне все равно от сослуживцев ВКР СБУ правду узнаю.
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13.08.2020 14:12 Ответить
Один український воїн загинув, ще один дістав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2335

Царство Небесне, Сину України...
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13.08.2020 14:12 Ответить
Просто немає слів млять...
НАМ ВЖЕ ВИЗНАЧИЛИ МАРШРУТИ ПО ЯКИМ НАШИМ ВОЯКАМ МОЖНА ХОДИТИ ПО СВОЇЙ ЗЕМЛІ А ПО ЯКИМ НІ???????????????????????????????
ГНИДИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.08.2020 14:14 Ответить
Один український воїн загинув, ще один дістав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2234
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13.08.2020 22:05 Ответить
Зебільне перемир'я триває...
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13.08.2020 14:18 Ответить
зе дно
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13.08.2020 14:23 Ответить
Звідки взявся пристрій який вбив українського воїна? Невже сепарня ДРГ відправляє, зеленський? Це теж не завадить продовженню "мінскіх посиделок"?
Один український воїн загинув, ще один дістав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7697 Спочивай з миром, Герою
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13.08.2020 14:29 Ответить
Это было несистемное взрывное устройство, установленное несистемной дрг.
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13.08.2020 14:29 Ответить
Зеля перед пуйлом владимировичем Кабаевым уже извинился за взрыв?
А по сути в последние времена было слишком много смертельных подрывов наших воинов на "неустановленных взрывных устройствах"! Они хоть сами верят, блд в случайность и "отклонение от маршрута"?
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13.08.2020 14:37 Ответить
Зегниды ...
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13.08.2020 14:39 Ответить
Спочивай з миром, синку....
Один український воїн загинув, ще один дістав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3500
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13.08.2020 14:41 Ответить
На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Все обстоятельства трагедии выясняются. Источник: https://censor.net/n3213563\\\\\\\\\\

Насыпай!
чо тут выяснять то? скоты растяжек наставили - бей орков!
мы только подсчитывать потери лучших солдат должны?
Насыпай по оркам, а когда будут скулить - в два раза добавляй, и так до послезавтра.
Бей опять, пока туда не зайдут пехотинцы и не скажут - О-вва..
Сырь нормально за такое, а если Зеля скажет "стоп", то сыпь .... "не совсем туда"(проверяет "прокси", гггг да ладно)
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13.08.2020 15:00 Ответить
Герої не вмирають
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13.08.2020 15:01 Ответить
Напишут коронавирус . Зелох сказал что у нас "************ пірімірье"
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13.08.2020 15:03 Ответить
я не христоед, но Воину - Присоединиться к кому он сам захочет.
С оружием в руках, к "Богу" Войны. Или Любви, выбор то велик, как и "пупин".
ладно, он сам выберет - браво за службу, Мужик!
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13.08.2020 15:04 Ответить
Зажигалка от жары взорвалась!!!!
Ну не лугандоны же мины установили во время бубочконого "перемирия"!!!!!
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13.08.2020 15:22 Ответить
Состоянием на 14-00 13.08.2020 г.
Обстрелов 8 ( 4- стрелковое оружие, 1- снайпер, 3 - миномет до 80 мм)
Ранено - 2. Убито - 1
Ответный огонь 4 (3 стрелковое оружие, 1 -миномет)
Кому верить , нашим бойцам на передовой или большим начальникам в мундирах ?
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13.08.2020 15:52 Ответить
Паркетным генералам верить нельзя, как показал опыт Иловайска, но все же нужны доказательства: ссылки какие-нибудь, видеообращения.
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13.08.2020 18:28 Ответить
Коли мінують кацапи наші позиції, то це "вистріли неприцельні"...а коли потім на цих же мінах гинуть наші воїни, то "збився з маршруту"...
У вас, хенерали, якісь залишки честі офіцера є чи вже фсьо ?😡
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13.08.2020 16:23 Ответить
Честь проміняли на посади, звьозди і пєнсію
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13.08.2020 22:10 Ответить
какао методичка "вы фсё врётииии"
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13.08.2020 18:16 Ответить
После назначений гауляйтером Украины Ермаком (он же агент ФСБ "Козырь") верных псов руssкого мира Татарова и Кавы, ни одному слову нельзя верить этой кремлевской власти. Где свидетельства ОБСЕ?
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13.08.2020 18:23 Ответить
Зе, может уже харе лапшу вешать на уши народу, будь наконец-то мужчиной, а не пацаном, не надо скрывать, потери и ранения наших воинов от обстрелов наших врагов. Ведь твоим сказкам всё равно никто не верит, ведь мы-же не лохи и перемирия никакого нету.
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13.08.2020 18:35 Ответить
Один український воїн загинув, ще один дістав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2129

...
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13.08.2020 19:05 Ответить
Вы **** что ******??? Этой твари зеленскому и его команде - ******! Жди ****** ответки от ....!
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13.08.2020 23:27 Ответить
 
 