Во второй тур снова вышли бы Зеленский и Порошенко, - опрос Центра Разумкова и "Социса". ИНФОГРАФИКА
Петр Порошенко остается главным оппонентом президента Владимира Зеленского. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, во второй тур снова вышли бы Зеленский и Порошенко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова и Центром SOCIS с 21 по 28 июля.
Среди тех, кто определился и пойдет на выборы, за Владимира Зеленского готовы отдать голоса 33,4%, за Петра Порошенко - 17,8%. За Юрия Бойко готовы проголосовать 15,7%, за Юлию Тимошенко - 8,8%. Игорь Смешко - 7%, Анатолий Шарий и Олег Ляшко - по 2,9%, Андрей Билецкий - 1,0%, другой кандидат - 10,5%.
57,9% опрошенных поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 26,9% - против. 47,7% опрошенных готовы проголосовать за вступление Украины в НАТО, против - 32,8%.
59,5% опрошенных считают Россию страной-агрессором, 23,8% считают РФ соседской страной, с которой надо поддерживать хорошие отношения, для 9,1% опрошенных Россия является братской страной.
64,5% опрошенных считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. 17,7% допускают для русского языка статус официального в отдельных регионах, 15,2% считают, что в Украине должны быть два государственных языка.
Опрос проводился с 21 по 28 июля 2020 методом интервью "face-to-face". Всего были опрошены 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.
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Можливо кремль цього не бажає , але то не наші проблеми , а проблеми мокшів !
****Поместье Порошенко под Киевом с высоты птичьего полёта |
,,,,,,Раньше это была база отдыха коллектива фабрики Карла Маркса
( которую в последствии прихватизировало параша)
Раньше там отдыхал коллектив целого завода,
а теперь поселилась одна жирная мерзкая туша,,,,,,,
********Дорога для президента: Зеленскому построили личное шоссе под Киевом**********
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/doroha-dlia-prezydenta-zelenskomu-postroyly-lychnoe-shosse-pod-kyevom-stoprevansh-204798.html
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"После того, как Зеленский начал ездить на кортеже, используя машины, купленные
еще во времена Петра Порошенко для обслуживания иностранных делегаций, на
которых сам Петр Порошенко не ездил, я уже могу ожидать чего угодно. Чего угодно,
кроме президента на велосипеде - этого я не жду абсолютно", - говорит он. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
как оправдаешься?
https://censor.net/user/173920
Вилла семьи бывшего премьер - министра Норвегии миллиардера
Йохана Людвига Муввинскела, на берегу Бьорнофьорда ..
Почувствуйте разницу для своего н а р о д а .
17 октября 2005 г. - 14 октября 2013 г. - премьер-министр Норвегии.
Что насчет личной дороги для Зеленского и его кортежа?
Советские БО совсем не так выглдели.
очнитесь убогие и вспомните заповедь: не сотвори себе кумира
да срать хотели политики на вас , даже за какашки не держат
а вы тут жопу рвете за политиков дегенератов. ну нет сейчас достойных, нет и еще долго не будет . без избирателя лоха , жизнь политка плоха
64,5% опрошенных считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. 17,7% допускают для русского языка статус официального в отдельных регионах, 15,2% считают, что в Украине должны быть два государственных языка."
1/3 врагов и российских коллаборантов на земле украинцев. Ждут когда смогут украинцев уже добить. В 1918-1933 не получилось всех украинцев уничтожить.
полный разгром.
Люди вы чё на приколе или Гордона пересмотрели.
Вы хоть представляете сложность и объем государственных функций, которые нужно исполнять каждый день, вне зависимости от желания и настроения?
КУДИ Ж БЕЗ БРЕХНІ