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Кабмин на следующей неделе намерен рассмотреть кандидатуру на пост главы "Укрзализныци", - Криклий

Кабмин на следующей неделе намерен рассмотреть кандидатуру на пост главы

Кабинет Министров Украины на следующей неделе, в среду, намерен рассмотреть кандидатуру на должность руководителя АО "Укрзализныця" (УЗ), сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы должны получить сегодня направления от наблюдательного совета "Укразализныци" с рекомендацией победителя в результате отбора и на следующем заседании правительства в среду, надеюсь, уже сможем рассмотреть (кандидатуру нового руководителя УЗ. - Ред.). И будет новый руководитель", - сказал он во время визита на авиационный завод в Харькове в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, набсовет "Укрзализныци" дал старт конкурсу на должность главы правления компании в феврале 2020 года.

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В настоящее время и. о. главы правления "Укрзализныци" является Иван Юрик.

Автор: 

Кабмин (14041) Укрзализныця (2766) Криклий Владислав (323)


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13.08.2020 14:26 Ответить
Принцип отбора следующий- у кого больше задолженность по коммуналке! Так они назначили Шевченка в НБУ, а Тарталова в ОПУ! Оба должники!
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13.08.2020 14:29 Ответить
Пардон, Тартарова!
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13.08.2020 14:30 Ответить
розмовляв зі знайомим ...укрзалізницю "готують" до великого дерибану по крупному і продажу залишків "інвестору" за ціною одна гривня
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13.08.2020 14:45 Ответить
 
 