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Кличко открыл в парке Партизанской славы фонтан, который внесли в реестр рекордов Украины

Кличко открыл в парке Партизанской славы фонтан, который внесли в реестр рекордов Украины

Фонтан в парке Партизанской славы был внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый высокий световой пешеходный фонтан.

 Соответствующий сертификат КО "Киевзеленстрой" получило 12 августа во время открытия мэром Киева Виталием Кличко  обновленного парка.


"Когда мы обновляем парки, стараемся подчеркнуть их особенность, придать им эмоций. Считаю, что в парке Партизанской славы нам удалось это максимально. Мы не только придерживались стандартов в создании современного пространства для отдыха, но и построили уникальный для Украины объект. Фонтаны - это всегда позитив, а самый высокий пешеходный световой - это уже немалая гордость ", - рассказывает и. о. генерального директора КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

Световой пешеходный фонтан является одним из элементов входа в парк. Пять арок высотой от 6 до 7,7 метров создают водопад, а между струями воды, поднимающимися снизу, можно пройтись. Для создания водного рисунка былои установлены 464 форсунки. В вечернее время фонтан подсвечивается с помощью LED-светильников, которые воспроизводят 16,7 млн оттенков. Кроме того, есть интерактивный режим - можно самостоятельно менять сценарий фонтана.

Фонтан работает ежедневно с 10:00 до 15:00, и в вечернее время с 18:00 до 23:00, кроме вторника (технический день), когда фонтан будут чистить и проверять исправность всех систем.

Справка.

Парк Партизанской славы был создан в 1970 году. На его территории находится ландшафтный заказник местного значения "Краснохуторские озера". Парк уникален сочетанием различных типов садово-парковых ландшафтов.

В этом году завершился масштабный капитальный ремонт парка. Обустроены почти 10,4 тыс. кв. м дорожек из ФЭМ, установлено по 114 парковых скамеек и урн для мусора, отремонтирован общественный туалет и бюветный комплекс, построена детская площадка с резиновым покрытием на площади 490 кв. м. Для прогулок у водоемов создана деревянная смотровая площадка. На входной группе устроено видеонаблюдение. Было заменено 67 светильников современными светодиодными.

Чтобы добавить цвета входной группе, было высажено 97 деревьев, среди них клен Фримана "Armstrong", береза ​​полезная "Doorendos", давидия оберточная, магнолия "Blue Opal", сакура, вишня кустовая "Umbraculifera", слива растопыренная, ликвидамбар смолоносный. Кроме того, для озеленения территории высадили почти 700 кустов как хвойных, так и лиственных. Для устройства цветников использовали многолетние цветы, в том числе, злаковых сортов. Также было обустроено 5 га газона.

Автор: 

Киев (25792) парк (172) фонтан (28)


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Топ комментарии
+12
Кличко відкрив у парку Партизанської слави фонтан, який внесли до реєстру рекордів України - Цензор.НЕТ 8909
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13.08.2020 14:45 Ответить
+8
Кличко відкрив у парку Партизанської слави фонтан, який внесли до реєстру рекордів України - Цензор.НЕТ 4900
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13.08.2020 14:27 Ответить
+6
Голосовать только за Кличко!!!
Все остальные будут грабить Киев, как это делали Черновецкий, Омельченко и т.д
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13.08.2020 14:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ура!!! Мы опять и снова самые самые лучшие в мире!!!!
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13.08.2020 14:25 Ответить
Краще б нові лікарню відкрив або лабораторію для тестування на коронавірус. Ідіот, блд.
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13.08.2020 14:44 Ответить
а что опять плохо ?

стекло треснуло ?
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13.08.2020 18:52 Ответить
А кто сказал что плохо? Мы - лучшие и этим всё сказано )
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13.08.2020 19:59 Ответить
Кличко відкрив у парку Партизанської слави фонтан, який внесли до реєстру рекордів України - Цензор.НЕТ 4900
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13.08.2020 14:27 Ответить
Кличко відкрив у парку Партизанської слави фонтан, який внесли до реєстру рекордів України - Цензор.НЕТ 8909
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13.08.2020 14:45 Ответить
Скільки ще новоявленних іменників і дієслів буде до повного списку кадидатів
(чомусь перегукується зі словом кондоми)
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13.08.2020 16:17 Ответить
А это объект, что еще не успели декоммунизировать?
Или, то были партизаны 1812 года
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13.08.2020 14:31 Ответить
Ні, тролю.
Були і партизани 1950-х років.
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13.08.2020 15:15 Ответить
Ви ще згадайте визвольні змагання ОУН -УПА хрущовської відлиги
P.S. А за троля ответите по закону военного времени
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13.08.2020 16:14 Ответить
а ти ще згадай половців та печенегів, як твій сЦарь Путін.
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13.08.2020 16:28 Ответить
https://censor.net/user/457106 - совок ты репаный !


Партиза́н (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. partigiano - сторонник определённой общественной группы, партии) - лицо, добровольно ведущее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F вооружённую борьбу за свободу и независимость своей родины в составе вооружённых организованных партизанских сил на территории, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F оккупированной противником (либо находящейся под контролем противостоящих политических сил), с использованием методов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 партизанской войны , член партизанского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) отряда
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13.08.2020 19:00 Ответить
пармезани - обосраись.
из-за чего на немцев было хайло рабдувать то? шоб стать опять пролетапиям:?
у мну прадед воевал, но я х.з. за что - шоб я был совком?
"дякую" прадеду, даже не зная его кликухи и имени.
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13.08.2020 16:44 Ответить
*** за то благоустройство и бабло выброшенное на это все, подрядчиков судить нужно, они суки криворукие ******. Сам фонтан в принципе норм, но со временем посмотрим
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13.08.2020 14:31 Ответить
***, да що знову не так?!
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13.08.2020 15:16 Ответить
у нього скло на окулярах знову трісло.
а хто винуватий ? Кличко !
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13.08.2020 19:01 Ответить
Это не рациональное использование средств. Мало того, что это стоит кучу денег, так самое главное на поддержание его в исправности постоянно прийдётся вбухивать немалые деньги.
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13.08.2020 14:32 Ответить
зато в бурьянах в Нарьян-Маре дешево и сердито
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13.08.2020 19:02 Ответить
Голосовать только за Кличко!!!
Все остальные будут грабить Киев, как это делали Черновецкий, Омельченко и т.д
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13.08.2020 14:32 Ответить
Омельченко много награбував?
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13.08.2020 14:44 Ответить
он в принципе не грабил просто подряды своим людям раздавал
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13.08.2020 14:56 Ответить
То же и боксёр делает
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13.08.2020 15:00 Ответить
может быть но по поводу Омельченко знаю по тому что с одной из его строительных контор наша часто шла в субподряде
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13.08.2020 15:05 Ответить
Если посмотреть как Киев отстраивается последние 3-4 года в условиях войины, кризиса и бездолугих слугах народа которые ставят Кличку палки в колёса и то золотое время когда был Омельченко когда было баблища горы, то по идее Киев в основном должен был быть уже из золота
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13.08.2020 14:59 Ответить
Баблище горы в 90е? Омельченко немного захватил нулевые, когда деньги пошли, но затем власть потерял. Знаю, что многие тогда не любили Омельченнко, но Кличёк как мэр хоть и лучше Лёни-космонавта, но на мой взгляд уступает Омельченку
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13.08.2020 15:08 Ответить
Виталий - парень хоть куда , Попов , и Фирташ с Черновецким - не беда ! И кто - то , может статься , на велике научится кататся ..)
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13.08.2020 17:30 Ответить
да вы поэт батенька ))
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13.08.2020 17:37 Ответить
Яких партизан?

Хто там?
Партизани.
Хлопці, скілько вас?
Цванцих.
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13.08.2020 14:33 Ответить
Вуйку, відкривай.
Хто там ?
Партизани.
Кіко вас?
Цвайцішь.
Зара, тільки колєгу розбуджу, Машингвером звати.
Ой, то ми піши вже, не переймайтесь.
Ну так, забув патронів прикупити(тихенько сі засміяв)
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13.08.2020 16:48 Ответить
Этот фонтан в развпливающемся городе как пластиковые окна в старом сарае.
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13.08.2020 14:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_uT4j5wWiBU Нам бы с пивом вдоль Фонтанки, созерцая жизни бренность.
https://www.youtube.com/watch?v=_uT4j5wWiBU А мы тут с@ка строим парки. Боже мой, какая мерзость (с)
Кличко відкрив у парку Партизанської слави фонтан, який внесли до реєстру рекордів України - Цензор.НЕТ 5393
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13.08.2020 14:43 Ответить
Не надо было 25 лет выбирать тех кто не хера не ремонтировал вот оно все одновременно начало разваливаться. Или у тебя есть волшебная палочка все сразу отремонтировать?
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13.08.2020 14:43 Ответить
чмо тупое, переименуй, ибо "слава" оказывается чем-то, что обильно окроплено кровью, правда не защитников, а жертв. Выродок ты тупой, по морде то били, но разума не прибавили дебилу.
че, я неправ? я то всегда пишу правильно то.
с ув., Борис Козлов.
С честью. Слава нации.
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13.08.2020 14:36 Ответить
Війну закінчено, грошви завалісь. Можна всяку хєрню будувати...
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13.08.2020 14:42 Ответить
Парк партизанской славы..Как то резануло по уху. Я уже не молод и когда общался с людьми пережившими немецкую оккупацию, то о советских партизанах не слышал хорошего слова.
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13.08.2020 14:54 Ответить
а об УНА-УНСО партизанах теж не чув?
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13.08.2020 15:16 Ответить
Я на тупые вопросы не отвечаю, но для тебя сделаю исключение. Парк назвали в 70х, поэтому только в честь совковых партизан, поэтому речь о них.
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13.08.2020 16:06 Ответить
все це добре,а тротуари можна зробити нормальні?
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13.08.2020 16:01 Ответить
На них не попиаришся
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13.08.2020 18:11 Ответить
Киев задыхается в пробках,а педалик строит стеклянный мост(с)
и тот уже не стеклянный.
теперь уот фонтаны...
великовозрастный плебс и малолетние иждивенцы-рукоплещут!
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13.08.2020 17:07 Ответить
Пусть будет лучше Кличко, он хоть парки делает.
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13.08.2020 19:32 Ответить
Кличко - кращий мер, котрого бачило наше місто.
Звісно, інтернет кішить мемами і антирекламою про нього. Але це роблять дурники і противники розвитку столиці України.
Приставити до будь-кого з них купу журналістів з камерами, вони б за три хвилини побили його рекорд в незрозумілих висказуваннях. Постійний нагляд народу - навантаження, котре витримає не кожен. Спробуй тут порядок слів у реченні не наплутати!
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14.08.2020 10:24 Ответить
 
 