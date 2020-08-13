Кличко открыл в парке Партизанской славы фонтан, который внесли в реестр рекордов Украины
Фонтан в парке Партизанской славы был внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый высокий световой пешеходный фонтан.
Соответствующий сертификат КО "Киевзеленстрой" получило 12 августа во время открытия мэром Киева Виталием Кличко обновленного парка.
"Когда мы обновляем парки, стараемся подчеркнуть их особенность, придать им эмоций. Считаю, что в парке Партизанской славы нам удалось это максимально. Мы не только придерживались стандартов в создании современного пространства для отдыха, но и построили уникальный для Украины объект. Фонтаны - это всегда позитив, а самый высокий пешеходный световой - это уже немалая гордость ", - рассказывает и. о. генерального директора КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.
Световой пешеходный фонтан является одним из элементов входа в парк. Пять арок высотой от 6 до 7,7 метров создают водопад, а между струями воды, поднимающимися снизу, можно пройтись. Для создания водного рисунка былои установлены 464 форсунки. В вечернее время фонтан подсвечивается с помощью LED-светильников, которые воспроизводят 16,7 млн оттенков. Кроме того, есть интерактивный режим - можно самостоятельно менять сценарий фонтана.
Фонтан работает ежедневно с 10:00 до 15:00, и в вечернее время с 18:00 до 23:00, кроме вторника (технический день), когда фонтан будут чистить и проверять исправность всех систем.
Справка.
Парк Партизанской славы был создан в 1970 году. На его территории находится ландшафтный заказник местного значения "Краснохуторские озера". Парк уникален сочетанием различных типов садово-парковых ландшафтов.
В этом году завершился масштабный капитальный ремонт парка. Обустроены почти 10,4 тыс. кв. м дорожек из ФЭМ, установлено по 114 парковых скамеек и урн для мусора, отремонтирован общественный туалет и бюветный комплекс, построена детская площадка с резиновым покрытием на площади 490 кв. м. Для прогулок у водоемов создана деревянная смотровая площадка. На входной группе устроено видеонаблюдение. Было заменено 67 светильников современными светодиодными.
Чтобы добавить цвета входной группе, было высажено 97 деревьев, среди них клен Фримана "Armstrong", береза полезная "Doorendos", давидия оберточная, магнолия "Blue Opal", сакура, вишня кустовая "Umbraculifera", слива растопыренная, ликвидамбар смолоносный. Кроме того, для озеленения территории высадили почти 700 кустов как хвойных, так и лиственных. Для устройства цветников использовали многолетние цветы, в том числе, злаковых сортов. Также было обустроено 5 га газона.
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стекло треснуло ?
(чомусь перегукується зі словом кондоми)
Или, то были партизаны 1812 года
Були і партизани 1950-х років.
P.S. А за троля ответите по закону военного времени
Партиза́н (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. partigiano - сторонник определённой общественной группы, партии) - лицо, добровольно ведущее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F вооружённую борьбу за свободу и независимость своей родины в составе вооружённых организованных партизанских сил на территории, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F оккупированной противником (либо находящейся под контролем противостоящих политических сил), с использованием методов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 партизанской войны , член партизанского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) отряда
из-за чего на немцев было хайло рабдувать то? шоб стать опять пролетапиям:?
у мну прадед воевал, но я х.з. за что - шоб я был совком?
"дякую" прадеду, даже не зная его кликухи и имени.
а хто винуватий ? Кличко !
Все остальные будут грабить Киев, как это делали Черновецкий, Омельченко и т.д
Хто там?
Партизани.
Хлопці, скілько вас?
Цванцих.
Хто там ?
Партизани.
Кіко вас?
Цвайцішь.
Зара, тільки колєгу розбуджу, Машингвером звати.
Ой, то ми піши вже, не переймайтесь.
Ну так, забув патронів прикупити(тихенько сі засміяв)
https://www.youtube.com/watch?v=_uT4j5wWiBU А мы тут с@ка строим парки. Боже мой, какая мерзость (с)
че, я неправ? я то всегда пишу правильно то.
с ув., Борис Козлов.
С честью. Слава нации.
и тот уже не стеклянный.
теперь уот фонтаны...
великовозрастный плебс и малолетние иждивенцы-рукоплещут!
Звісно, інтернет кішить мемами і антирекламою про нього. Але це роблять дурники і противники розвитку столиці України.
Приставити до будь-кого з них купу журналістів з камерами, вони б за три хвилини побили його рекорд в незрозумілих висказуваннях. Постійний нагляд народу - навантаження, котре витримає не кожен. Спробуй тут порядок слів у реченні не наплутати!