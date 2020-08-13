Украина в случае обострения ситуации в Беларуси может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, - Кравчук
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы будем искать другое место. Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство. Та же Швеция. Можем их попросить. Это – возможно", - сказал он.
Топ комментарии
+15 Rhodesian
показать весь комментарий13.08.2020 14:25 Ответить Ссылка
+10 олег иванов #434516
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+6 Салаутдин
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там быстрее договоритесь,Kurwa mac..
Нам же болеть никак низзя, все таки, как-никак ответственность
https://www.facebook.com/vladimir.miron.988?sk=wall&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAbzWB0Ery-4yne0wkyiTc5DLLo-V8Y7ByYXSw4WC0o8MKpTlRvduQX8lOo0gVdGggjC-6QMbGFTWwl&hc_ref=ARQinJN4KthtftdguUfKmDeOfMyVUMpQUne8DxyrhdIfGGfWRujGaaRc2jXTHUeKPXg
- Це такий майданчик для переговорів самого Кравчука!
пора сдохатьт
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243105862472267&set=a.100233776759507&type=3 4 ч. · https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3243188729130647&id=100003186540509#
События в Белоруси хреновым отголоском происходят и у нас.
Сегодня ночью произошло очень плохое событие!😡 Применно в 3 часа ночи мне позвонил побратим Даня Данский исообщил, что менты штурмуют квартиру! Но все оказалось значительно хуже, это была не наша полиция, а КГБ Белорусии! Полиция приехала, но ничего не сделала. Пообщались с конторскими и просто дальше наблюдали.
Сам Даня белорус, вчера дал интервью каналу NEXTA и через несколько часов за ним приехали, под Киев, КГБшники!!!... Несколько раз пытались ломать дверь, но она дорогая и мощная оказалась. Затем приехали побратимы из ПС и отвезли Даню в Литовское посольство, так что, в данный момент, он относительно в безопасности.
Выводы делайте сами, но то что команда не мешать работать конторским, соседних стран - эт факт.
Друзья журналисты задают много правльных вопросов , на которые у меня нет ответов, в данный момент. Видео и фото съемку Даня не делал. Тупо растерялся. Я попросил его написать все более подробнее и скрупулёзнее. Как напишет спросите у него и детали, и почему что и как
От себя, мне эта шумиха самому не нравится, но и молчать нельзя. Дане я верю, как и многим другим побратимам. Говорю то что знаю и то что попросили сообщить. Если нужны какие-то другие доказательства, то лично я вам их не предоставлю, по крайней мере в данный момент. Срач и экспертов буду банить.
У Швейцарію воно захтіло! І державним коштом звісно? Позажиралися, курви!