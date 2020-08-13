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Украина в случае обострения ситуации в Беларуси может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, - Кравчук

Украина в случае обострения ситуации в Беларуси может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, - Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы будем искать другое место. Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство. Та же Швеция. Можем их попросить. Это – возможно", - сказал он.

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Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Кравчук Леонид (1226) Лукашенко Александр (3625) переговоры (5088) Швеция (1020) Минск (1562) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+15
А Швеция в курсе, одоробло сывочоле?
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13.08.2020 14:25 Ответить
+10
Стокгольмские договоренности.
Украина в случаев обострения ситуации в Беларуси может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7409
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13.08.2020 14:30 Ответить
+6
давайте лучше Монголию..
там быстрее договоритесь,Kurwa mac..
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13.08.2020 14:26 Ответить
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А Швеция в курсе, одоробло сывочоле?
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13.08.2020 14:25 Ответить
Стокгольмские договоренности.
Украина в случаев обострения ситуации в Беларуси может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7409
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13.08.2020 14:30 Ответить
Краще Великобританія, там будуть арештовувати росіян які прилетять на переговори за причетність до нападів на Скрипаля.
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13.08.2020 14:34 Ответить
А МОЖЕТ СРАЗУ ГАНА? там тепло............
Украина в случаев обострения ситуации в Беларуси может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3003
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13.08.2020 14:35 Ответить
Украина в случаев обострения ситуации в Беларуси может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1737
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13.08.2020 14:36 Ответить
А до чого тут Петро Олексійович?
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13.08.2020 15:06 Ответить
давайте лучше Монголию..
там быстрее договоритесь,Kurwa mac..
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13.08.2020 14:26 Ответить
Да нет-сразу в Ростов.
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13.08.2020 14:30 Ответить
О как, решил по миру попутешествовать?
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13.08.2020 14:27 Ответить
Главное, чтобы там ситуация с COVIDом была допустима.
Нам же болеть никак низзя, все таки, как-никак ответственность
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13.08.2020 14:28 Ответить
Это ТЕБЯ-то в Швецию, говорящий пердак!? Разве только в порно для престарелых инвалидов...
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13.08.2020 14:28 Ответить
а можно вообще кругосветку заказать...а шо такое????
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13.08.2020 14:28 Ответить
До речі, непагана ідея: потопити всіх домбасітоф, їх кураторів та того самого Кравчука...
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13.08.2020 14:30 Ответить
так потопити можно ж і в місцевому каналізасьйоні...нащо кудись перти)))))
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13.08.2020 14:34 Ответить
Кругосветка по канализации? Оригинально!
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13.08.2020 14:35 Ответить
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13.08.2020 14:55 Ответить
и Сивуху. Он там организует естественный отбор - будет поедать слабых и больных Ковидом. Тогда они будут заинтересованы подписать все на любых условиях, лишь бы поскорее причалить к берегу и сбежать с корабля
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13.08.2020 15:16 Ответить
На круизном лайнере Перданик.
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13.08.2020 14:32 Ответить
Да-да. Через Бермуды.
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13.08.2020 14:33 Ответить
кравчук дьопйош и его переговорный табор кочует по свету )
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13.08.2020 14:35 Ответить
.... и уходит в небо)))) (настаиваю!)))))
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13.08.2020 14:36 Ответить
точно! )) и мендель дьопйош в главной роли их пресс-секретаря. )))
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13.08.2020 14:45 Ответить
преЗЕдент не отдаст )))) а вдруг она еще кому-то... даст...иш фантастиш ))))))
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13.08.2020 15:00 Ответить
тирольский диалект, межпрочим. на "ш". "иш бин, даш ишт фантастиш" ))
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13.08.2020 15:04 Ответить
є ідєя! квартальщикам замість сватів, начать снимать сериал "семья дьопйош" )))
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13.08.2020 14:58 Ответить
и имя у него....красивое)))) ну у....дьопйошки (а вдруг преЗЕдентом станет)))) Зеленский Евгеньевич Дьопйош-Зеленский )))))
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13.08.2020 15:04 Ответить
двойная фамилия - древность рода. президент-барон )))
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13.08.2020 15:06 Ответить
а не хухры-мухры какойто)))))
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13.08.2020 15:07 Ответить
)))))))) ясный пентиум!
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13.08.2020 15:08 Ответить
Тут пишут что КГБ Таракана под Киевом свободно работает:
https://www.facebook.com/vladimir.miron.988?sk=wall&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAbzWB0Ery-4yne0wkyiTc5DLLo-V8Y7ByYXSw4WC0o8MKpTlRvduQX8lOo0gVdGggjC-6QMbGFTWwl&hc_ref=ARQinJN4KthtftdguUfKmDeOfMyVUMpQUne8DxyrhdIfGGfWRujGaaRc2jXTHUeKPXg
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13.08.2020 14:29 Ответить
Дурак, надо было Мальдивы или Богамы, толку ноль но хоть отдохнули бы нормально.
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13.08.2020 14:29 Ответить
А чего не в Швейцарии? там и хатынка своя. Ну, та, на которую откатом получил за сдачу ЯО.
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13.08.2020 14:30 Ответить
сруль бажає побувати в Швеціі за наш кошт.....Давай у Молдові
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13.08.2020 14:30 Ответить
А может лучше в Австралию или Новую Гвинею
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13.08.2020 14:30 Ответить
Папуа.
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13.08.2020 14:40 Ответить
собаці дуже кортить всунути язика в ********** сраку
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13.08.2020 14:31 Ответить
Маразматик, Швеция шо, должна пустить на свою территорию бандитов и террористов из ордлы?
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13.08.2020 14:31 Ответить
Тварь, чмо КГБист, ини ты на.... на Шредера, путинский ублюдок недостреленый
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13.08.2020 14:32 Ответить
Если в Швеции не поможет, то перенесут площадку в Исландию, потом в Гваделупу, потом Буркина-Фасо, на крайний случай - в Маааскву.
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13.08.2020 14:32 Ответить
Після всього того,що в Білорусії накоїв лука-*****,звідти треба тікати якомога швидше.І взагалі припинити всі віднносини з нелегетимним лукою,бо проведення будь-яких заходів В Мінську буде означати,що наша країна визнає цього ублюдка президентом.
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13.08.2020 14:34 Ответить
- Швеція... Швеція... Швеція - це що?
- Це такий майданчик для переговорів самого Кравчука!
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13.08.2020 14:34 Ответить
Договариваться можно , где угодно , это не имеет значения . Договориться нельзя .
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13.08.2020 14:35 Ответить
А шведи про це знають?
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13.08.2020 14:36 Ответить
О, как петики взбеленились! Луку возлюбили?
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13.08.2020 14:36 Ответить
Ти, довбень піскоструєний, де тепер будеш дамбаз слухати? Мінський майданчик схоже закрився на невизначений час.
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13.08.2020 14:37 Ответить
ніт, віслюк сьогодні прогундосив, що наступний раунд перемовин відбудеться 18 серпня у Мінську..
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13.08.2020 14:58 Ответить
Ага, може колись...
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13.08.2020 15:02 Ответить
отож, до 18 ще дожити треба))
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13.08.2020 15:09 Ответить
Может лучше Швецию пригласить в Люблинский треугольник,а потом к квадрату подтянуть и Беларусь?
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13.08.2020 14:37 Ответить
І Ізраїль, щоб вже Маген Давід був. А трикутник якось не серйозно...
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13.08.2020 15:04 Ответить
незабаром докотимося до новин, як кравчук попісяв та покакав
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13.08.2020 14:38 Ответить
Є більш зручніші та перевірені місця:
Украина в случае обострения ситуации в Беларуси может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4034
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13.08.2020 14:39 Ответить
Переносите сразу в Нюрнберг, что-бы все было в одном месте.
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13.08.2020 14:39 Ответить
совковок гребаный
пора сдохатьт
Україна в разі загострення ситуації в Білорусі може запропонувати Швеції стати майданчиком для переговорів щодо Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1913
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13.08.2020 14:42 Ответить
Кроме того, что хвост виляет собакой мы ничего не знаем. Нас кормят медиапропагандой, и узнать, что там на самом деле можно будет через пару лет. А сейчас надо критически оценивать и фильтровать, поскольку многие геополитические играки имеют свой интерес, как и бандиты, а почему б под шумок не украсть Белаз,тем более, что Запад не против, а орде нужна все Беларусь и им начхать на Белаз.
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13.08.2020 14:50 Ответить
чувак слышал о стокгольмском синдроме, но в силу своего возраста не понял о чём речь ))
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13.08.2020 14:51 Ответить
Почему именно Швеции? Может Швейцарии? Да и Шри -ланка ,там тепло.Маразмат.
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13.08.2020 14:54 Ответить
Люди порозумніші використали б ситуацію щоб з'їхати з мінських "домовленостей". Але це не про зьозіків
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13.08.2020 14:54 Ответить
Джамбул... Там тепло... Там його мама...
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13.08.2020 15:05 Ответить
зелибоба может только предложить какую-то куйню...
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13.08.2020 15:05 Ответить
До речі у нас "демократія" мене теж Цензор забанив, тобто тут теж Лукашенко, міліція.. ? Сьогодні вийшов на волю, а забанили за просте питання чому влада України радісно зустріла кандидата на президента Білорусі , який ховався у Москві. Там, що немає тоталітарного правління, чому зелені лобизають агента СВР РФ , вони в підтанцьовці Путіну. І благо коли викинули з Цензора, був час подивитсь політологів, і обана жоден не відповів чим це було зумовлено зустріч з агентом Кремля? Тому коли горить хата Порошенко, Кравчук рекомендує поцікавитись чи ба сірники не сирі, може підсушити. Це тілки в Україні владу як булку даруть олігофренам.
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13.08.2020 15:17 Ответить
а чего не в США?
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13.08.2020 15:17 Ответить
https://www.facebook.com/vladimir.miron.988?hc_ref=ARSV7JZsMgPEFNZzApwvOIe8Z66Xv5VRwkalu1MLWdvNrjAJCzZsiCIqchTUNQB17Zo&ref=nf_target Владимир Мирон с Даней Данским.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243105862472267&set=a.100233776759507&type=3 4 ч. · https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3243188729130647&id=100003186540509#

События в Белоруси хреновым отголоском происходят и у нас.
Сегодня ночью произошло очень плохое событие!😡 Применно в 3 часа ночи мне позвонил побратим Даня Данский исообщил, что менты штурмуют квартиру! Но все оказалось значительно хуже, это была не наша полиция, а КГБ Белорусии! Полиция приехала, но ничего не сделала. Пообщались с конторскими и просто дальше наблюдали.
Сам Даня белорус, вчера дал интервью каналу NEXTA и через несколько часов за ним приехали, под Киев, КГБшники!!!... Несколько раз пытались ломать дверь, но она дорогая и мощная оказалась. Затем приехали побратимы из ПС и отвезли Даню в Литовское посольство, так что, в данный момент, он относительно в безопасности.
Выводы делайте сами, но то что команда не мешать работать конторским, соседних стран - эт факт.
Друзья журналисты задают много правльных вопросов , на которые у меня нет ответов, в данный момент. Видео и фото съемку Даня не делал. Тупо растерялся. Я попросил его написать все более подробнее и скрупулёзнее. Как напишет спросите у него и детали, и почему что и как
От себя, мне эта шумиха самому не нравится, но и молчать нельзя. Дане я верю, как и многим другим побратимам. Говорю то что знаю и то что попросили сообщить. Если нужны какие-то другие доказательства, то лично я вам их не предоставлю, по крайней мере в данный момент. Срач и экспертов буду банить.
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13.08.2020 15:27 Ответить
А не злипнеться? Є Тбілісі, Кишенеу... Не подобається? Тоді Прага, Будапешт...
У Швейцарію воно захтіло! І державним коштом звісно? Позажиралися, курви!
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13.08.2020 15:35 Ответить
Наглый комуняка захотел на конец жизни, попердеть в швеции, да еще шпане из ордло швецию показать, совсем поехала крыша у перлуна.
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13.08.2020 17:24 Ответить
От тварь більшовицька На цвинтарі вже прогули ставити заморились а воно все в політику грається. Таке воно промосковське лайно
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13.08.2020 17:51 Ответить
???... а куда уже шире? Там только русский и остался. Других языков они просто не знают....
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13.08.2020 22:01 Ответить
 
 