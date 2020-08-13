Украина в случае обострения ситуации в Беларуси может предложить Швеции стать площадкой для переговоров по Донбассу, - Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы будем искать другое место. Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство. Та же Швеция. Можем их попросить. Это – возможно", - сказал он.

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