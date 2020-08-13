Во Львове задержан инспектор колонии, который сбывал наркотики заключенным, - полиция. ФОТОрепортаж

Во Львове задержан сотрудник пенитенциарной службы, распространявший наркотические средства и психотропные вещества среди заключенных учреждения исполнения наказаний. Деятельность наркодилера прекратили львовские правоохранители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, осенью 2019 г. в поле зрения работников Львовского управления Департамента внутренней безопасности НПУ попал инспектор отдела режима и охраны учреждения исполнения наказаний. Установлено, что 34-летний сотрудник пенитенциарной службы приносил на работу наркотические средства и психотропные вещества, которые впоследствии сбывал заключенным. Вместе с тем, проверялась информация о возможной причастности к противоправной деятельности разоблаченного фигуранта сотрудников полиции.

По материалам внутренней безопасности НПУ следователями Территориального управления ГБР, расположенного в городе Львове, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники внутренней безопасности НПУ, работники ГБР, оперативного отдела и сектора внутренней безопасности пенитенциарной службы, под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали драгдилера с вещественными доказательствами, которые он пытался пронести на территорию учреждения исполнения наказаний.

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Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Готовится объявления ему о подозрении. За незаконные действия злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.



Фото: сайт Нацполиции

Информация о сотрудников полиции, которые могли бы быть сообщниками задержанного, не подтвердилась.