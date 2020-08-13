Разоблачены организаторы мошеннической финансовой пирамиды, обманувшие вкладчиков на сумму более 8 млн грн, - МВД
Трое фигурантов создали ряд сайтов, где под предлогом инвестирования в международные компании, обманули более сотни граждан. За такие действия злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Установлено, что фигуранты создали более десятка собственных веб-ресурсов, на которых предлагали гражданам получать пассивный доход от инвестирования в "перспективную" компанию.
Администраторы сайта сохраняли полную анонимность и принимали деньги вкладчиков на криптовалютные и электронные кошельки. Инвесторы вкладывали не менее 300 долларов. Получив деньги, мошенники блокировали пользователей, отказываясь от любой ответственности.
Компания располагалась в Одессе: там правоохранители провели обыск. По результатам изъята компьютерная техника, банковские карты, мобильные телефоны и "черновые" записи. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.
От мошеннических действий пострадали более 100 человек. Среди обманутых - как граждане Украины, так и иностранцы. Сейчас правоохранители устанавливают пострадавших от действий злоумышленников.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Следственные действия продолжаются.
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Откуда уголовное дело? Люди добровольно инвестировали. Инвестирование не всегда приводит к сверхдоходам.
Вот например ваучеры и инвестирование в 90-х .