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Разоблачены организаторы мошеннической финансовой пирамиды, обманувшие вкладчиков на сумму более 8 млн грн, - МВД

Разоблачены организаторы мошеннической финансовой пирамиды, обманувшие вкладчиков на сумму более 8 млн грн, - МВД

Трое фигурантов создали ряд сайтов, где под предлогом инвестирования в международные компании, обманули более сотни граждан. За такие действия злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Установлено, что фигуранты создали более десятка собственных веб-ресурсов, на которых предлагали гражданам получать пассивный доход от инвестирования в "перспективную" компанию.

Администраторы сайта сохраняли полную анонимность и принимали деньги вкладчиков на криптовалютные и электронные кошельки. Инвесторы вкладывали не менее 300 долларов. Получив деньги, мошенники блокировали пользователей, отказываясь от любой ответственности.

Компания располагалась в Одессе: там правоохранители провели обыск. По результатам изъята компьютерная техника, банковские карты, мобильные телефоны и "черновые" записи. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

От мошеннических действий пострадали более 100 человек. Среди обманутых - как граждане Украины, так и иностранцы. Сейчас правоохранители устанавливают пострадавших от действий злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Следственные действия продолжаются.

Также читайте: Попытку продажи техсредства, позволяющего прослушивать телефоны и контролировать интернет-трафик, разоблачили в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

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киберпреступление (763) МВД (9331) мошенничество (1252) Одесса (7953)


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Не треба мені зарплати, дайте мені 1 квадратний метр стола в міськраді...
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13.08.2020 14:47 Ответить
Привет, зелибобы!
Разоблачены организаторы мошеннической финансовой пирамиды, обманувшие вкладчиков на сумму более 8 млн грн, - МВД - Цензор.НЕТ 8644
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13.08.2020 14:52 Ответить
Не перевелись еще Лохи, на земле Украинской ...
Откуда уголовное дело? Люди добровольно инвестировали. Инвестирование не всегда приводит к сверхдоходам.
Вот например ваучеры и инвестирование в 90-х .
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13.08.2020 15:00 Ответить
Шо опять,,како то мурло господ в карты раздеват,,?
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13.08.2020 15:07 Ответить
Неужели прокурорские денежки накрылись? Или кто то из пенсионеров пострадал?
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13.08.2020 15:09 Ответить
в стране где клоуна выбирают президентом, на лохах можно хорошо заработать.
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13.08.2020 15:21 Ответить
а що там з Бі ту бі? СБУ не встигає?
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13.08.2020 16:19 Ответить
Назовите названия компаний и какие сайты обманули людей? А то получается статья из источников сидящих на лавочках...
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13.08.2020 16:31 Ответить
 
 