Разоблачены организаторы мошеннической финансовой пирамиды, обманувшие вкладчиков на сумму более 8 млн грн, - МВД

Трое фигурантов создали ряд сайтов, где под предлогом инвестирования в международные компании, обманули более сотни граждан. За такие действия злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Установлено, что фигуранты создали более десятка собственных веб-ресурсов, на которых предлагали гражданам получать пассивный доход от инвестирования в "перспективную" компанию.

Администраторы сайта сохраняли полную анонимность и принимали деньги вкладчиков на криптовалютные и электронные кошельки. Инвесторы вкладывали не менее 300 долларов. Получив деньги, мошенники блокировали пользователей, отказываясь от любой ответственности.

Компания располагалась в Одессе: там правоохранители провели обыск. По результатам изъята компьютерная техника, банковские карты, мобильные телефоны и "черновые" записи. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

От мошеннических действий пострадали более 100 человек. Среди обманутых - как граждане Украины, так и иностранцы. Сейчас правоохранители устанавливают пострадавших от действий злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Следственные действия продолжаются.

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