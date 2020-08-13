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Новости Агрессия России против Украины
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Шмыгаль о режиме прекращения огня на Донбассе: Это огромное достижение на пути к мирному процессу

Шмыгаль о режиме прекращения огня на Донбассе: Это огромное достижение на пути к мирному процессу

Действующий режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, во время которого нет потерь среди украинских военных, является весомым достижением на пути мирного процесса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в комментарии журналистам в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформа.

"На сегодняшний день режим прекращения огня действует, слава Богу, мы не имеем жертв за весь период. Впервые столь долгий период, когда действительно нет потерь среди украинцев, и это уже огромное достижение, которое, я надеюсь, стало весомым шагом на пути достижения мирного процесса", - сказал Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Режим прекращения огня на Донбассе выполняется: единичные случаи нарушений не имеют системного характера, - СНБО

Как сообщалось, с 27 июля на Донбассе согласно договоренности Трехсторонней контактной группы установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Автор: 

Донбасс (26958) перемирие (1689) операция Объединенных сил (6766) Шмыгаль Денис (2736)


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Топ комментарии
+8
Не твои дети, братья гибнут во время "перемирия", зелено-ахметовский прихвостень, поэтому ты не видишь их гибели.
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13.08.2020 14:59 Ответить
+7
Шмигаль щодо режиму припинення вогню на Донбасі: Це величезне досягнення на шляху до мирного процесу - Цензор.НЕТ 9810
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13.08.2020 15:08 Ответить
+6
У нас обстрелы, раненые и убитые.
Чем это перемирие отличается от той обстановки, что была до него?
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13.08.2020 15:00 Ответить
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Що "запарєбрік", тобі зле коли наші хлопці не гинуть?
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13.08.2020 15:00 Ответить
конечно "зле", твои свинособаки должны дохнуть пачками! А пока только наши "получают ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве" и "резко ухудшается здоровье"
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13.08.2020 15:06 Ответить
Дай боже сил й здоровʼя нашим захисникам!!!
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13.08.2020 14:58 Ответить
Сегодня медэвак летал в прифронтовую зону в Донецкой области. Наверное опять неосторожное обращение с оружием.
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13.08.2020 14:59 Ответить
підрив на нвп.1-200, 1 -300.
Скоріш за все макаки використовують режим тиші, щоб мінувати тропи біля вопів
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13.08.2020 15:03 Ответить
посмотрим на официальную версию
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13.08.2020 15:18 Ответить
вечером еще один медэвак был.
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13.08.2020 18:24 Ответить
додатково мені нічого не відомо
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14.08.2020 11:16 Ответить
Не твои дети, братья гибнут во время "перемирия", зелено-ахметовский прихвостень, поэтому ты не видишь их гибели.
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13.08.2020 14:59 Ответить
У нас обстрелы, раненые и убитые.
Чем это перемирие отличается от той обстановки, что была до него?
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13.08.2020 15:00 Ответить
ложью
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13.08.2020 15:19 Ответить
шмыгаль под лавку шмыг, питор зеленый
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13.08.2020 15:00 Ответить
Що, дупка засвербіла, пустунчику?)))
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13.08.2020 15:02 Ответить
Хто про що, а ви, ватани, про анал.
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13.08.2020 15:08 Ответить
********, якщо там так безпечно, перенось чергове засідання КМУ десь на Мар'їнку на плацдарм (інтернат), або у Піски, на 18-ту.
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13.08.2020 15:05 Ответить
Шмигаль щодо режиму припинення вогню на Донбасі: Це величезне досягнення на шляху до мирного процесу - Цензор.НЕТ 9810
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13.08.2020 15:08 Ответить
я так понимаю шо больше похвалить некому.... когда воду в Крым наметили ???
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13.08.2020 15:11 Ответить
Страдаешь за соплеменников?
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13.08.2020 15:21 Ответить
я не еврей вобщето
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13.08.2020 15:24 Ответить
У Придністров'ї теж не стріляють та не гинуть військовики, та й в Абхазії з Південною Осетією теж... І щось там вже не перший десяток (!!!) років ніяких зсувів у бік твого примарного "мирного процесу"... Чи це і є той "мирний процес" - українське "придністров'я" на десятки років? То йдіть на путіна з таким миром!
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13.08.2020 15:12 Ответить
Почему ? Есть же "минск", его никто не отменял. Если выполнить всё по пунктам, то Донбасс вернётся в Украину и не будет никакого "приднестровья". И процесс пошёл, впервые за долгие годы. Додавили-таки пуйла !
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13.08.2020 20:23 Ответить
Куди він "пішов"? До визнання сєпарів, що взяли в руки зброю і отримують за це зарплатню з московії, "громадськими правоохоронцями"? Такі собі "кабміни" та "ради" ОРДЛО - "органами місцевого самоврядування"? До прямих переговорів з цими колаборантами? До зняття санкцій з московії? Якщо ви вважаєте, що такий рух правильний, то мені цей напрямок стає поперек душі...
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13.08.2020 20:30 Ответить
шмьіга- "довбо№б" і брехло!
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13.08.2020 15:15 Ответить
Перемир'я - це коли нема провокацій, пострілів, втрат (краще з нашої сторони), а тут ....Яке до біса перемир'я? Чого ви добилися зелені кловуни? НІЧОГО!
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13.08.2020 15:16 Ответить
ну при Пете и такого не было - украинские воины каждый день погибали ! А сейчас такого нет. Это большой прогресс после 6 лет войны !
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13.08.2020 20:29 Ответить
Ну да.А розвідник вчора самозастрелився, інші бійці-на власних мінах підірвались.
А кацапський корабель біля Бердянська зачмирив наших прикордонників згідно домовленостей !
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13.08.2020 15:17 Ответить
Замечательно!
Следующий шаг - даётся месяц определиться туда-сюда, и глухая колючка с минными полями!
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13.08.2020 15:30 Ответить
Он врет. "Під час переїзду у зоні відповідальності 57-ої бригади транспортний засіб підірвався на протитанковій мині. Один військовий 57 ОМПБр з Кіровоградщини загинув, другий отримав тяжкі поранення." Это сообщение у нас сегодня в кропивницких изданиях.
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13.08.2020 15:34 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

@tZEinform Состоянием на 14-00 13.08.2020 г. Обстрелов 8 ( 4- стрелковое оружие, 1- снайпер, 3 - миномет до 80 мм) Ранено - 2. Убито - 1

Ответный огонь 4 (3 стрелковое оружие, 1 -миномет)
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13.08.2020 15:52 Ответить
Что вы ***** пообещали за это, вот вопрос
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13.08.2020 15:53 Ответить
https://twitter.com/radiosvoboda
https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода
https://twitter.com/radiosvoboda @radiosvoboda
·
https://twitter.com/radiosvoboda/status/1293894837318619136 18 хв

Обстріли українських військових неподалік окупованої Горлівки.
На відео видно розриви від гранат.
За словами військових, їхні позиції обстріляли із гранатометів (АГС).
(відео надане солдатами ЗСУ)

https://twitter.com/i/status/1293894837318619136
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13.08.2020 16:18 Ответить
так пусть шмыга у пуйла соснет,глядишь мир во всем мире наступит))))конечно пздц,если еще амнистию обЪявят и в крым воду дадут,тогда все-дно пробито.
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13.08.2020 18:36 Ответить
Зелені зазвичай вихваляють самі себе. Бо не сподіваються, що хтось похвалить.
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13.08.2020 19:44 Ответить
ПДРс ЗЕлений не бреши!
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13.08.2020 22:37 Ответить
 
 