Шмыгаль о режиме прекращения огня на Донбассе: Это огромное достижение на пути к мирному процессу

Действующий режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, во время которого нет потерь среди украинских военных, является весомым достижением на пути мирного процесса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в комментарии журналистам в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформа.

"На сегодняшний день режим прекращения огня действует, слава Богу, мы не имеем жертв за весь период. Впервые столь долгий период, когда действительно нет потерь среди украинцев, и это уже огромное достижение, которое, я надеюсь, стало весомым шагом на пути достижения мирного процесса", - сказал Шмыгаль.

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Как сообщалось, с 27 июля на Донбассе согласно договоренности Трехсторонней контактной группы установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.