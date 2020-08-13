Шмыгаль о режиме прекращения огня на Донбассе: Это огромное достижение на пути к мирному процессу
Действующий режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, во время которого нет потерь среди украинских военных, является весомым достижением на пути мирного процесса.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в комментарии журналистам в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформа.
"На сегодняшний день режим прекращения огня действует, слава Богу, мы не имеем жертв за весь период. Впервые столь долгий период, когда действительно нет потерь среди украинцев, и это уже огромное достижение, которое, я надеюсь, стало весомым шагом на пути достижения мирного процесса", - сказал Шмыгаль.
Как сообщалось, с 27 июля на Донбассе согласно договоренности Трехсторонней контактной группы установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скоріш за все макаки використовують режим тиші, щоб мінувати тропи біля вопів
Чем это перемирие отличается от той обстановки, что была до него?
А кацапський корабель біля Бердянська зачмирив наших прикордонників згідно домовленостей !
Следующий шаг - даётся месяц определиться туда-сюда, и глухая колючка с минными полями!
@tZEinform Состоянием на 14-00 13.08.2020 г. Обстрелов 8 ( 4- стрелковое оружие, 1- снайпер, 3 - миномет до 80 мм) Ранено - 2. Убито - 1
Ответный огонь 4 (3 стрелковое оружие, 1 -миномет)
https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода
https://twitter.com/radiosvoboda @radiosvoboda
·
https://twitter.com/radiosvoboda/status/1293894837318619136 18 хв
Обстріли українських військових неподалік окупованої Горлівки.
На відео видно розриви від гранат.
За словами військових, їхні позиції обстріляли із гранатометів (АГС).
(відео надане солдатами ЗСУ)
https://twitter.com/i/status/1293894837318619136