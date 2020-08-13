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Новости Революция в Беларуси
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Еще один гражданин Украины задержан в Беларуси, он находится в СИЗО Бреста, - МИД

Еще один гражданин Украины задержан в Беларуси, он находится в СИЗО Бреста, - МИД

12 августа в консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего) и он находится сейчас в местном СИЗО.

"В ближайшее время наши консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и предоставления необходимой консульско-правовой помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на контроле консульства Украины в Бресте и МИД Украины. Подробная информация будет предоставлена ​​дополнительно. Украинские дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие граждан Украины среди задержанных или пострадавших.

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Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) задержание (6692) Лукашенко Александр (3625) МИД (7030) украинцы (3880) Тихановская Светлана (390)


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зелибоба активирует заседание суда почему гражданин виноват в событиях в беларуси...
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13.08.2020 15:08 Ответить
Активирует или активизирует?
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13.08.2020 15:38 Ответить
Коментувати все це без застосування ненормативної лексики просто неможливо...
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13.08.2020 15:12 Ответить
а посол и консул Украины в Беларуси уже проведали задержанного, или третий день выясняют информацию?
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13.08.2020 22:36 Ответить
 
 