Еще один гражданин Украины задержан в Беларуси, он находится в СИЗО Бреста, - МИД

12 августа в консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего) и он находится сейчас в местном СИЗО.

"В ближайшее время наши консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и предоставления необходимой консульско-правовой помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на контроле консульства Украины в Бресте и МИД Украины. Подробная информация будет предоставлена ​​дополнительно. Украинские дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие граждан Украины среди задержанных или пострадавших.

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