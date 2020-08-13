Волонтеры "МегаПолиграфа" собирают средства на монитор для разведбата и колеса для боевых машин
Волонтерская группа "МегаПолиграф" ищет средства на покупку необходимых для украинских воинов вещей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке группы в фейсбуке.
"В хороший боевой бат разведке нужен монитор 27" Full HD (обработка данных с камер и БПЛА). Цена вопроса - около 4000 грн.
Еще надо 2 комплекта колес на фронтовые машины: 205/65/16С (желательно именно "цешка").
Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897", - говорится в сообщении.
Также волонтеры отчитались об уже сделанных закупках.
"Кабель совместно с фондом Дианы Макаровой купили. Чуть больше 3 км уже в известном приморском поселке силами Валерия Горячека освоены и введены в эксплуатацию. Ремонт УАЗа практически завершен", - говорится в сообщении.
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Одне питання: чому на цензорі піарять окремі волонтерські організації?
Чи будь-яка волонтерська організація, яка офіційно зареєстрована у Мінюсті, має відповідні реквізити (тобто рахунок у банку) та свій сайт для звітування, може звернутися за допопогою для збору коштів на певні заявки з фронту за допомогою "Цензора"?