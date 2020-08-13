Волонтеры "МегаПолиграфа" собирают средства на монитор для разведбата и колеса для боевых машин

Волонтерская группа "МегаПолиграф" ищет средства на покупку необходимых для украинских воинов вещей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке группы в фейсбуке.

"В хороший боевой бат разведке нужен монитор 27" Full HD (обработка данных с камер и БПЛА). Цена вопроса - около 4000 грн.

Еще надо 2 комплекта колес на фронтовые машины: 205/65/16С (желательно именно "цешка").

Хочешь помочь?!

Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815

Киев, Марка Вовчка 12\14

Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:

Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович

4731 2191 0499 3989

ИПН: 2390702897", - говорится в сообщении.

Смотрите также: "Окопная война": Мина взорвалась в самой гуще бойцов, погибло четверо, - воины "Правого сектора" Коцюбайло и Шафалюк о бое под Старогнатовкой. ВИДЕО

Также волонтеры отчитались об уже сделанных закупках.

"Кабель совместно с фондом Дианы Макаровой купили. Чуть больше 3 км уже в известном приморском поселке силами Валерия Горячека освоены и введены в эксплуатацию. Ремонт УАЗа практически завершен", - говорится в сообщении.