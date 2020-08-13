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Новости Агрессия России против Украины Война
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Волонтеры "МегаПолиграфа" собирают средства на монитор для разведбата и колеса для боевых машин

Волонтеры

Волонтерская группа "МегаПолиграф" ищет средства на покупку необходимых для украинских воинов вещей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке группы в фейсбуке.

"В хороший боевой бат разведке нужен монитор 27" Full HD (обработка данных с камер и БПЛА). Цена вопроса - около 4000 грн.
Еще надо 2 комплекта колес на фронтовые машины: 205/65/16С (желательно именно "цешка").

Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897", - говорится в сообщении.

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Также волонтеры отчитались об уже сделанных закупках.

"Кабель совместно с фондом Дианы Макаровой купили. Чуть больше 3 км уже в известном приморском поселке силами Валерия Горячека освоены и введены в эксплуатацию. Ремонт УАЗа практически завершен", - говорится в сообщении.

Волонтеры МегаПолиграфа собирают средства на монитор для разведбата и колеса для боевых машин 01

армия (8506) помощь (7903) волонтеры (2646)


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Топ комментарии
+10
мусора на французких вертолетах летают, а армии волонтеры помогают, что за *****?
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13.08.2020 15:19 Ответить
+9
волонтеры копейки собирают, а зе-падла шашлычки жрёт на даче растрачивая средства
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13.08.2020 15:10 Ответить
+6
приоритеты зе-падлы
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13.08.2020 15:27 Ответить
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волонтеры копейки собирают, а зе-падла шашлычки жрёт на даче растрачивая средства
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13.08.2020 15:10 Ответить
И мендельшу тянет под столом
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13.08.2020 17:06 Ответить
Волонтери "МегаПоліграф" збирають кошти на монітор для розвідбату і колеса для бойових машин - Цензор.НЕТ 1780
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13.08.2020 17:58 Ответить
нормально. одни по народу деньги собирают, пока другие надписи в очке читают.
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13.08.2020 15:11 Ответить
Волонтери - молодці, не втомилися.
Одне питання: чому на цензорі піарять окремі волонтерські організації?
Чи будь-яка волонтерська організація, яка офіційно зареєстрована у Мінюсті, має відповідні реквізити (тобто рахунок у банку) та свій сайт для звітування, може звернутися за допопогою для збору коштів на певні заявки з фронту за допомогою "Цензора"?
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13.08.2020 15:15 Ответить
мусора на французких вертолетах летают, а армии волонтеры помогают, что за *****?
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13.08.2020 15:19 Ответить
приоритеты зе-падлы
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13.08.2020 15:27 Ответить
сегодня видел на коммунальной уборочной, городской машине не маленькой, колеса Michelin, Карл!, Мишлен!!!
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13.08.2020 15:41 Ответить
Пиар-компания "вэликэ будивництво" продолжается, за счет боеспособности армии и безопасности страны. А "чётуттаково?"
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13.08.2020 19:21 Ответить
 
 