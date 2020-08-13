Диктатор с окровавленными руками, уходи! У тебя нет будущего на белорусской земле, - Грибаускайте

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в резкой форме призвала пока еще действующего президента Александра Лукашенко уйти с поста главы государства.

Как информируе Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Диктатор с окровавленными руками Лукашенко - уходи сейчас. Твоя судьба предрешена - на белорусской земле у тебя нет будущего", - написала она.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

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В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

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Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За несколько суток белорусские силовики задержали около 6,7 тыс. человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно.