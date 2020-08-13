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Новости Революция в Беларуси
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Диктатор с окровавленными руками, уходи! У тебя нет будущего на белорусской земле, - Грибаускайте

Диктатор с окровавленными руками, уходи! У тебя нет будущего на белорусской земле, - Грибаускайте

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в резкой форме призвала пока еще действующего президента Александра Лукашенко уйти с поста главы государства.

Как информируе Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Диктатор с окровавленными руками Лукашенко - уходи сейчас. Твоя судьба предрешена - на белорусской земле у тебя нет будущего", - написала она.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская пропагандистка Скабеева похвалила белорусский ОМОН: "Тактика работает"

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Евросоюзе обсуждают возможность жестких санкций в отношении Минска, - Синкявичюс

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За несколько суток белорусские силовики задержали около 6,7 тыс. человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно.

Диктатор с окровавленными руками, уходи! У тебя нет будущего на белорусской земле, - Грибаускайте 01

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Грибаускайте Даля (204) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+19
Даля, він дійсно диктатор, але після нього прийдуть ватаноїди, і ми нажаль отримаємо 1084 км нестабільного кордону з "білоруським фєдєральним округом"
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13.08.2020 15:11 Ответить
+18
Возможно и так,но у нас уже другая армия и мы не одни,но Белорусы заслуживают на свободный выбор возможно и ошибочный-но это их выбор,и они сами решат как быть,а диктатуры они не достойны
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13.08.2020 15:21 Ответить
+16
Сама ушла после двух сроков и фарсов не устраивала хотя там все вроде были довольны её правлением
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13.08.2020 15:13 Ответить
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Даля, він дійсно диктатор, але після нього прийдуть ватаноїди, і ми нажаль отримаємо 1084 км нестабільного кордону з "білоруським фєдєральним округом"
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13.08.2020 15:11 Ответить
Ну не понимают этого в демократических странах, ну вот не понимают и все. Так же проспали и выходки ***** в Украине
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13.08.2020 15:14 Ответить
Возможно и так,но у нас уже другая армия и мы не одни,но Белорусы заслуживают на свободный выбор возможно и ошибочный-но это их выбор,и они сами решат как быть,а диктатуры они не достойны
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13.08.2020 15:21 Ответить
у нас зараз дійсно інша армія, але, ще раз підкреслюю, 1084 км додатково нестабільного кордону тою чисельністю армії не закрити. До речи, кордон з РБ зараз дууже прозорий, побратим приймав участь у "Зубр-2020", то там такі "дірки", що не тільки ДРГ, а й БТГ зайде легко та непомітно..
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13.08.2020 15:37 Ответить
Та воно так,але у нас теж не зовсім дурні сидять,розберемося.Якщо президентом залишиться вусатий то нам тоді точно буде гречка бо він позове росіян,без них він не втимається
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13.08.2020 16:08 Ответить
вже.
2 борти з масквабаду приземлилися у Мінську
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13.08.2020 16:12 Ответить
И что?Мало их в Украине приземлялось?Все в руках Белорусов-пока нескем говорить
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13.08.2020 16:24 Ответить
а якщо буде Тиханівська, яка за "мир-дружба-*********" - то що тоді нам буде?!
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13.08.2020 16:13 Ответить
Тихановская не будет,смелая девушка вписалась за мужа,умничка настоящая жена но не больше,халиф на час,а потом снова первыборы
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13.08.2020 16:22 Ответить
Вот тут тебя, в твоем стремлении сохранить у власти усатую тварь, поддержал друг всех "полезных идиотов" зюганов.
Диктаторе із закривавленими руками, йди! У тебе немає майбутнього на білоруській землі, - Грібаускайте - Цензор.НЕТ 612
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13.08.2020 15:23 Ответить
от як вам довести, що гібрідна війна саме так й робиться.
Я ще тиждень тому писав, що будь-який сценарій розвитку подій у РБ для нас не є оптимістичним. Кратко повторю: якщо лука залишиться, то тільки під санкціями та в обіймах **********; якщо піде, то його змінить щось напівзелене, як наш "бубачка", а там й до аншлюса недалеко; якщо буде патова ситуація, хаос та анархія, то ***** відкрито введе військо задля наведення ладу.
P.S. Думки комуняк мене не цікавлять, в них вже давно прогули на ліхтарях
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13.08.2020 15:28 Ответить
А є ще якийсь варіант? Ну наприклад:
Свобода політв'язням. Нові вибори. Санкції ***** в разі потреби...
Згодом "Люблинський трикутник", чи щось навіть потужніше.
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13.08.2020 16:26 Ответить
а чего ж эта старая комунстическая кляча на осудила то что задрапировали мовзолей на параде победы... или рыло с корыта некогда было поднять не обратил внимания мразь
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13.08.2020 17:09 Ответить
Короче, ничего не изменится по вашему
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13.08.2020 15:33 Ответить
ні, я тільки кажу про свою точку зору.
І вираховую ризики, які ми можемо отримати, як держава, яка сьомий рік знаходиться у стані війни.
За великим рахунком, це справа громадян РБ.
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13.08.2020 15:39 Ответить
дурнику, я свою думку виклав вище, з тобою не спілкувався й надалі немає бажання.
Ти з тих, хто не вміє думати та аналізувати, лише намагаєшся образити незнайому людину, що є вірною ознакою меньшовартості.
Тебе в школі 3,14здили, так? А в армії був позивний "чмир"?
Про Зігмунда воно згадало, перечитай вище, що я написав і що ти насрало..
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13.08.2020 16:11 Ответить
что значит не спилкувався казел, нах ті мне вообще нужен. слейся и не отсвечивай
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13.08.2020 16:13 Ответить
"казел" ти й є, точніше - цап провокатор
мекаєш, нічого не зрозуміло))
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13.08.2020 16:15 Ответить
це 100%
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13.08.2020 15:41 Ответить
Сама ушла после двух сроков и фарсов не устраивала хотя там все вроде были довольны её правлением
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13.08.2020 15:13 Ответить
Диктатор с окровавленными руками, уходи! У тебя нет будущего на белорусской земле, - Грибаускайте - Цензор.НЕТ 7189
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13.08.2020 15:14 Ответить
Може Даля до нас президентом приїде.
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13.08.2020 15:20 Ответить
Може і приїхати. Тільки спочатку перечитайте Конституцію хто та за яких умов в нас може президентом стати.
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13.08.2020 15:25 Ответить
наш народ (73% безмозглых) не готов к такому президенту.
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13.08.2020 15:55 Ответить
Ех, Ксенія, не з нашим єврейським щастям...
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13.08.2020 22:08 Ответить
Замість того щоб відкрито підтримати білорусів у боротьбі проти диктатури, смердюча і бздліва мерзота, за сумісництвом Президент України, ховає голову в дупу
- ГАНЬБА

Диктаторе із закривавленими руками, йди! У тебе немає майбутнього на білоруській землі, - Грібаускайте - Цензор.НЕТ 8180
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13.08.2020 15:21 Ответить
Зараз ЖОДНА країна на рівні президентів офіційних коментарів не дає.
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13.08.2020 15:26 Ответить
Як США велить . те влада 1 каже . Напевно це й добре .
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13.08.2020 16:35 Ответить
Вот это президент!
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13.08.2020 15:22 Ответить
Не забывайте что ЭКС. Это ее личная позиция. Не официальная Литвы.
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13.08.2020 15:27 Ответить
по заявлению луки,на протесты выходят безработные или люди с криминальным прошлым
найдите работу,сказал он
вот пример "безработных" = В Беларуси вышел на забастовку крупнейший автозавод. Фото и видео https://www.obozrevatel.com/economics/v-belarusi-vyishel-na-zabastovku-krupnejshij-avtozavod-foto-i-video.htm?utm_source=wpush&utm_medium=push&utm_campaign=webpush
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13.08.2020 15:22 Ответить
Диктаторе із закривавленими руками, йди! У тебе немає майбутнього на білоруській землі, - Грібаускайте - Цензор.НЕТ 7844
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13.08.2020 15:23 Ответить
Якщо проаналізувати ситуацію на майбутнє, то насправді вона може скластися не на користь Росії.
Зараз лукашенківська Белоруссія є такою собі ширмою, за якою Рашка обходить світові санкції. Тому що санкцій проти Луки майже не було, і ***** купувало через нього багато з того, що не отримував *****стан із-за санкцій. І Лука мав на цьому хороший зиск.
Тепер можливі такі варіанти.
1.Лука програє вуличну війну і до влади прийде особа, яка відповідатиме проєвропейським надіям бєларусів.
2.Лука втопить революцію в крові і залишиться, весь в крові.
3.Рашка купить у Луки Бєларусь і поставить маріонетку.
4.Рашка загарбає Бєларусь.

Будь-який з цих варіантів перекриває Рашці річечку, якою текли підсанкційні товари продовольчого, побутового, промислового та військового призначення.
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13.08.2020 15:24 Ответить
По першому пункту трохи корекція. У вимогах білорусів про проєвропейські надії ніяким чином не йдеться. Як не йдеться нияким чином про дистанціонування від рашки. Не видавайте бажане за дійсне.
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13.08.2020 15:30 Ответить
100%. багато хто з наших громадян вважає, що якщо виступають проти луки, то за Європу. але Тихановська - за мир та співробітництво з свинособачим лаптєстаном.
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13.08.2020 15:41 Ответить
Зараз в них щось на зразок нашого першого Майдану 2004 року. Не знаю байки це чи ні, але ходять такі балачки, що коли Кучмі кремлівський карлуша запропонував розігнати Майдан, то Кучма відповів, що хоче зустріти старість та померти в Україні тому цього робити не буде.
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13.08.2020 16:26 Ответить
Думаю, що байки. Ні в 2004-ому, ні в 2014-ому армія не пішла на розгон Майдану.
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13.08.2020 21:22 Ответить
Я не армію мав на увазі. Взагалі силовиків.
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14.08.2020 09:01 Ответить
Я написав про надії. Тому що білоруси прекрасно знають, де краще, і більшість хотіли б у Євросоюз. Так вони мені самі говорять, їх тут дуже багато.
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13.08.2020 15:45 Ответить
Ну мені важко судити чи хотять білоруси євроінтеграції, бо в мене таких контактів немає. А тут на форумі ті що є не особливо про неї говорять. В них зараз інша головна біль.
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13.08.2020 15:57 Ответить
вау! яка ж вона все таки прямолінійна, сильна, незламна... і жіночна в одночас!!!!
і друг України (тої України, в якої... ще не вмерли ні Слава ні Воля !!! )
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13.08.2020 15:24 Ответить
это мужик в юбке, в прямом смысле слова. Как руководитель она отменная - да, но в ней нет ни капли женственности. Ей 64 а она никогда не была замужен и у неё нет детей, о женственности здесь никако й речи и не идёт, как бы она мне не нравилась как руководитель но как человек она очень сложная и черствая.
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13.08.2020 15:46 Ответить
ну мужики же у нее были , были . А детей нет , так на то много причин . что не делает из нее сложную и черствую .Бабулясы должны быть разные -белые. синие. красные .
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13.08.2020 16:38 Ответить
ее личную жизнь затрагивать не станем...
а на вкус и цвет...))))
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13.08.2020 16:51 Ответить
Всем беларусам!!! Нам дадут буянить до субботы ,не дольш. Потом русские войска. Хотел тут изменить имя,но смысла нет. Поздно. С россии позвонили. Хочется ошибаться, но нет.
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13.08.2020 15:25 Ответить
от якщо ТАК станеться, то будуть потужні санкції проти ********** та верхівки РБ.
США таке не пропустять, Польща в НАТО, країни Балтії - теж, тому реакція буде 100%
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13.08.2020 15:31 Ответить
Вполне допустимый вариант по "просьбе" т.с. братского народа и ему во "благо".
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13.08.2020 15:31 Ответить
пабєжалі-пабєжалі-пабєжалі..!

Диктаторе із закривавленими руками, йди! У тебе немає майбутнього на білоруській землі, - Грібаускайте - Цензор.НЕТ 3965
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13.08.2020 15:40 Ответить
да не введет ***** никого ,ему реально все равно пока нет правого -национального поворота .а его пока нет .
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13.08.2020 16:39 Ответить
ДАЛЯ! ВАМ БОЛЬШОЕ УВАЖЕНИЕ!!!!! ВСЕ ВМЕСТЕ МОГУТ УБРАТЬ УБИЙЦУ ЛУКАШЕНКО!!
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13.08.2020 15:25 Ответить
Вайшнория будет свободной!!!
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13.08.2020 15:27 Ответить
https://www.facebook.com/vladimir.miron.988?hc_ref=ARSV7JZsMgPEFNZzApwvOIe8Z66Xv5VRwkalu1MLWdvNrjAJCzZsiCIqchTUNQB17Zo&ref=nf_target Владимир Мирон с Даней Данским.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243105862472267&set=a.100233776759507&type=3 4 ч. · https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3243188729130647&id=100003186540509#

События в Белоруси хреновым отголоском происходят и у нас.

Сегодня ночью произошло очень плохое событие!😡
Применно в 3 часа ночи мне позвонил побратим Даня Данский исообщил, что менты штурмуют квартиру! Но все оказалось значительно хуже, это была не наша полиция, а КГБ Белорусии! Полиция приехала, но ничего не сделала. Пообщались с конторскими и просто дальше наблюдали.
Сам Даня белорус, вчера дал интервью каналу NEXTA и через несколько часов за ним приехали, под Киев, КГБшники!!!... Несколько раз пытались ломать дверь, но она дорогая и мощная оказалась. Затем приехали побратимы из ПС и отвезли Даню в Литовское посольство, так что, в данный момент, он относительно в безопасности.
Выводы делайте сами, но то что команда не мешать работать конторским, соседних стран - эт факт.
Друзья журналисты задают много правльных вопросов , на которые у меня нет ответов, в данный момент. Видео и фото съемку Даня не делал. Тупо растерялся. Я попросил его написать все более подробнее и скрупулёзнее. Как напишет спросите у него и детали, и почему что и как
От себя, мне эта шумиха самому не нравится, но и молчать нельзя. Дане я верю, как и многим другим побратимам. Говорю то что знаю и то что попросили сообщить. Если нужны какие-то другие доказательства, то лично я вам их не предоставлю, по крайней мере в данный момент. Срач и экспертов буду банить.
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13.08.2020 15:29 Ответить
тобто була викликана поліція і є факт її бездіяльності?!!
Штурм приватного житла на території України кагебістами лукашенкі?!!
Тут порушень з півдесятка, треба терміново писати заяви у прокуратуру, підключати ЗМІ та надавати розголос!
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13.08.2020 15:33 Ответить
Рибкина вкрасти на Печерську чи Шеремета підірвати на Франка їм теж не становило великої складності
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13.08.2020 15:41 Ответить
Брехня.
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13.08.2020 15:48 Ответить
справа не тільки в тому, що КГБ шо хоче, те робить на нашій території
до білоруса-добровольця вони приперлися після контаку з нехта, тобто були цілеспрямовано наведені на його квартиру

Диктаторе із закривавленими руками, йди! У тебе немає майбутнього на білоруській землі, - Грібаускайте - Цензор.НЕТ 3873
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13.08.2020 15:52 Ответить
https://mobile.twitter.com/salomon_vm salomon https://mobile.twitter.com/salomon_vm @salomon_vm https://mobile.twitter.com/salomon_vm/status/1293154803623833601 20 ч

коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?

https://mobile.twitter.com/gln_gln2
https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2

Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
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13.08.2020 15:53 Ответить
На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Все обстоятельства трагедии выясняются. Источник: https://censor.net/n3213563олодца.

Молодца.
Диктатор стреляет только раз.
и он таки выстрелил.
Дал бы Аллах шоб встал у руля тот кто взял бы на себя страну. и да, я не за По, но он у нас вырулил. так шо давайте вторую Пацьку с уклоном на Европу.
Или одолжим вам Попоршенка
он то не подведет.
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13.08.2020 15:33 Ответить
Резкое заявление, как для политика, президента, но это хоть не импотентно, как у большинства.
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13.08.2020 15:38 Ответить
Выходи подлый трус.
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13.08.2020 15:41 Ответить
Западу нужно признать Тихоновскую легитимным президентом. Пусть и в изгнании. Это важно и сыграет свою роль в дискредитации Лукашенко и его вертикали в глазах военных и ментов. Одно дело выполнять преступные приказы, но надеяться, что т.к. он действующий оф.президент,значит мне всё простят если что... Другое- что он не легитимный вовсе и отвечать точно придется, т.к. президент не он, а Тихоновская.
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13.08.2020 15:42 Ответить
А із "наших" колишніх презів хтось назав Луку
диктатором зі скривавленими руками?
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13.08.2020 16:00 Ответить
Так і ***** до 2014 путіним звали.
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13.08.2020 16:32 Ответить
анаш зелений так би різко не сказав він би краще лизнув
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13.08.2020 17:29 Ответить
Проснулась.... он 26 лет у власти и уже было и прошлое и настоящее и будущее.
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13.08.2020 17:57 Ответить
шмаркля, а тепер твоє слово!



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13.08.2020 18:12 Ответить
Следующий президент у беларуского народа Вадзі́м Па́ўлавіч Галы́гін ....
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13.08.2020 19:40 Ответить
 
 