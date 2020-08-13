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Суд обязал Офис генпрокурора открыть производство против Геруса за неуплату 4,3 млн грн налогов, - Москаль

Суд обязал Офис генпрокурора открыть производство против Геруса за неуплату 4,3 млн грн налогов, - Москаль

Печерский районный суд Киева 13 августа обязал Офис генерального прокурора Украины открыть уголовное производство по неуплате председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом налогов на сумму 4,3 грн.

Об этом сообщил председатель общественной организации "Народ Украины против коррупции" Геннадий Москаль, который обратился в суд с соответствующим заявлением.


Суд обязал Офис генпрокурора открыть производство против Геруса за неуплату 4,3 млн грн налогов, - Москаль 01
Суд обязал Офис генпрокурора открыть производство против Геруса за неуплату 4,3 млн грн налогов, - Москаль 02
Суд обязал Офис генпрокурора открыть производство против Геруса за неуплату 4,3 млн грн налогов, - Москаль 03
Суд обязал Офис генпрокурора открыть производство против Геруса за неуплату 4,3 млн грн налогов, - Москаль 04
Суд обязал Офис генпрокурора открыть производство против Геруса за неуплату 4,3 млн грн налогов, - Москаль 05
Суд обязал Офис генпрокурора открыть производство против Геруса за неуплату 4,3 млн грн налогов, - Москаль 06


"Суд обязал Ирину Венедиктову зарегистрировать уголовное производство по неуплате А. Герусом налогов на сумму более 4 миллионов гривен", - сообщил Москаль на своем официальном сайте.


Согласно копии жалобы, которую также опубликовал Геннадий Москаль, Андрей Герус получил доход 22 млн гривен и не уплатил с него подоходный налог в размере 4,3 млн гривен.


Председатель ОО "Народ Украины против коррупции" обратился в Офис генпрокурора с жалобой, в которой указал на факт уклонения Герусом от уплаты налогов еще 30 июня 2020, однако Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась начать производство.

Напомним, ранее Офис генерального прокурора открыл производство против Геруса по факту хищений средств "Укрзализныци" при закупке электрической энергии через подставные фирмы, вероятно связанные с председателем парламентского комитета по вопросам энергетики.


Также продолжается расследование против Геруса относительно импорта электроэнергии из России, который стал возможен благодаря поданной им в нарушение Регламента поправки к закону. Благодаря так называемой поправке Геруса с октября 2019 по март 2020 года Украина импортировала электрической энергии более чем на 1 млрд гривен, что вызвало кризис в энергетике и привело к остановке угольных шахт.
По оценкам депутата Алексея Кучеренко, по результатам первого года работы в парламенте Андрей Герус стал одним из самых богатых депутатов фракции "Слуга народа".

Автор: 

Москаль Геннадий (1822) Герус Андрей (185)


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а сам москаль чистий як дитячі сльози ))))
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13.08.2020 15:16 Ответить
Москаль - жги. ++
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13.08.2020 15:16 Ответить
Суд обязал Офис генпрокурора открыть производство против Геруса за неуплату 4,3 млн грн налогов, - Москаль - Цензор.НЕТ 2032
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13.08.2020 15:16 Ответить
Кодлан Коломойского разрушает Украину методично, дружно, энергично./Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера"./ По мнению председателя профсоюза горняков Волынца, Герус уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс./.03.07.20 Герус предложил (передал приказ Коломойского) Раде возобновить импорт электроэнергии из России.
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13.08.2020 17:10 Ответить
95 квартал в жизнь!
только суд может заставить прокуратуру открыть дело против вора!
Толи дело Шеремета-год людей мурыжат без доказательств
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13.08.2020 18:00 Ответить
 
 