Суд обязал Офис генпрокурора открыть производство против Геруса за неуплату 4,3 млн грн налогов, - Москаль

Печерский районный суд Киева 13 августа обязал Офис генерального прокурора Украины открыть уголовное производство по неуплате председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом налогов на сумму 4,3 грн.

Об этом сообщил председатель общественной организации "Народ Украины против коррупции" Геннадий Москаль, который обратился в суд с соответствующим заявлением.























"Суд обязал Ирину Венедиктову зарегистрировать уголовное производство по неуплате А. Герусом налогов на сумму более 4 миллионов гривен", - сообщил Москаль на своем официальном сайте.



Согласно копии жалобы, которую также опубликовал Геннадий Москаль, Андрей Герус получил доход 22 млн гривен и не уплатил с него подоходный налог в размере 4,3 млн гривен.



Председатель ОО "Народ Украины против коррупции" обратился в Офис генпрокурора с жалобой, в которой указал на факт уклонения Герусом от уплаты налогов еще 30 июня 2020, однако Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась начать производство.

Напомним, ранее Офис генерального прокурора открыл производство против Геруса по факту хищений средств "Укрзализныци" при закупке электрической энергии через подставные фирмы, вероятно связанные с председателем парламентского комитета по вопросам энергетики.



Также продолжается расследование против Геруса относительно импорта электроэнергии из России, который стал возможен благодаря поданной им в нарушение Регламента поправки к закону. Благодаря так называемой поправке Геруса с октября 2019 по март 2020 года Украина импортировала электрической энергии более чем на 1 млрд гривен, что вызвало кризис в энергетике и привело к остановке угольных шахт.

По оценкам депутата Алексея Кучеренко, по результатам первого года работы в парламенте Андрей Герус стал одним из самых богатых депутатов фракции "Слуга народа".