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Новости Местные выборы-2020
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Кличко лидирует на выборах мэра, "Удар" - на выборах в Киевсовет, "Слуга народа" - вторые, - опрос Центра Разумкова

Кличко лидирует на выборах мэра,

Действующий мэр Киева Виталий Кличко и его партия "УДАР" являются безоговорочными лидерами электоральных симпатий жителей столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко - за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать", - говорится в сообщении.

На втором-третьем местах по уровню электоральной поддержки - Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9%) и Александр Попов (соответственно 7% и 8%). Далее следуют Ирина Верещук (соответственно 5,5% и 6%) и Сергей Притула (соответственно 5% и 5,5%).

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Тем временем за "УДАР Виталия Кличко" готовы проголосовать 17% всех опрошенных, или 20% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За партию "Слуга народа" готовы проголосовать соответственно 13% и 15%, за партию "Оппозиционной платформа – "За жизнь" - соответственно 10% и 11,5%, за партию "Европейская солидарность" - соответственно 9% и 11%, за партию "Победа Пальчевского" - соответственно 6% и 7%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 5% и 5,5%, за партию "Сила и честь" - соответственно 5% и 5,5%.

Рейтинг всех остальных партий не превышает 5%.

Опрос проводился 24 июля - 2 августа в Киеве, опрошено 2019 человек возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве выявлено 133 новых случая COVID-19, два человека умерли, всего 10 тыс. инфицированных, - Кличко. КАРТА

Автор: 

Киев (25792) Кличко Виталий (4660) местные выборы (2752) рейтинг (1643) УДАР (919) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+24
разницы между слугами урода и пальчевским - никакой... Тот самый друг шмаркли, у которого он подделал "анализы" задним числом от неизвестного человека.
Та и опзж - их друзья по духу и образу мыслей, более того:
Ответственный за формирование списка кандидатов на местные выборы от "Слуги народа" по Киевской области, депутат ВР Дубинский координирует подаваемые им кандидатуры со структурами ОПЗЖ.
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13.08.2020 15:28 Ответить
+23
https://twitter.com/IhorLapin Ihor Lapin @IhorLapin

Друзі, в нас у п'ятницю важлива подія.
Суд Медведчука проти Стуса.
Медведчук боїться правди.

Вул. О. Кошиця, 5-а
Дарницький районний суд м. Києва.
14 серпня о 9:30
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13.08.2020 15:21 Ответить
+23
Пальчевський 8 відсотків? Невже в Києві є хворі, які за нього проголосують?
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13.08.2020 15:22 Ответить
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Це дійсно була страшна сила цього корупціонера.
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13.08.2020 15:58 Ответить
Абсолютно вірно. І нікуди вона не поділась, хоча з часом і трохи ослабла (частина бабусь уже відійшла до інших світів). Фокус у тому, що хто з кандидатів нею скористається (принаймні, значною мірою), той найімовірніше і стане бургомістром.
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13.08.2020 20:05 Ответить
Пробежись по их никам. Все как один пустышки созданные 15мин назад.
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13.08.2020 16:00 Ответить
Саме так!
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13.08.2020 16:01 Ответить
ну, не всі 15-тихвилинні, двох вище я піймав таких, що зарегились місяць тому...
Але Пальчевський=мертвечуковий.
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13.08.2020 16:12 Ответить
Місяць тому теж нещодавні. Тобто Пальчевський готує собі ботів, але вони пишуть штампованими фразами з методичок.
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13.08.2020 16:15 Ответить
бо видно то одне чмо під багатьма ніками, а фантазії - дзуськи.
якась дуже бюджетна ботоферма...
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13.08.2020 16:59 Ответить
короче: в мене заведений кондуїт на 73/43%зебілів, які пасуться на цензорі... То в переддень місцевих виборів доведеться заводити окремий кондуїт на пальчикових... чи як їх скорочено назвати?
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13.08.2020 17:31 Ответить
Краще "продовжено" - "Пальцемроблені"... Крім того, заведи ще "кондуїт" на ОАС... "Литвина" впиши першим...
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13.08.2020 17:57 Ответить
подумаю... Може, ще варіанти будуть... Але: за поради дякую.
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13.08.2020 18:04 Ответить
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



А подскажите плз, какая зарплата у мэра Киева? . Все ж эти новые, честные лица, они ж идут на зарплату работать? Я просто хочу понять, с какой зарплаты и на какую они идут с такой конкуренцией. Кличко официальный долларовый миллионер. А остальные?
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13.08.2020 17:56 Ответить
Бачите скільки тут одноразових ботів Пальчевського? Типові стандартні коментарі без аргументів і дискусій.
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13.08.2020 16:00 Ответить
Дискутировать бессмысленно. Сходу загоняем всю свору в спам.
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13.08.2020 16:07 Ответить
правильно
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13.08.2020 16:13 Ответить
Гоните всех : Пальчевских, Рабиновичей,Медведчуков и Зелещучек.
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13.08.2020 16:33 Ответить
що цікаво... є інші результати:
"https://interfax.com.ua/news/press-conference/680890.html результаты исследований электоральных настроений в Киеве, проведенные компанией "Active Group" в августе свидетельствуют: Среди всех избирателей за партию "Удар" готовы проголосовать 16,5%, за "Слугу народа" 15,3%, за "Европейскую солидарность" - 14,7%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 7,2%, за "Победу Пальчевского" - 5,8%, за "Батькивщину" - 4,8%, партию Шария - 4,3%. Остальные политические силы, в том числе "Свобода" (3,4%) и "Голос" (2,6%), Радикальная партия Олега Ляшко (1,0%), набирают менее 4%.
В то же время среди тех граждан, кто пойдет на избирательные участки и определился со своим выбором, 20,1% поддерживают партию "Удар". За "Слугу народа" готовы отдать свои голоса 18,7%, за "Европейскую солидарность" - 17,9%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 8,8%. 7,1% избирателей поддерживают политическую силу "Победа Пальчевского", 5,8% - "Батькивщину", 5,3% - партию Шария, 4,1% - "Свободу", 3,2% - "Голос", 2,5% - "Единство".
Такие партии как "Сила и честь", "Рідна країна", Радикальная партия Ляшко набирают соответственно 1,9%, 1,6%, 1,2%.
Затруднились ответить на вопрос 15,7%, не пойдут на выборы - 2,3%."
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13.08.2020 16:39 Ответить
Нарисуют себе 73%
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13.08.2020 16:42 Ответить
и получат Майдан
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13.08.2020 16:51 Ответить
и Ростов...
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13.08.2020 17:01 Ответить
Из интервью ПАЛЬЧЕВСКОГО Бульвару Гордона
И МЕНЯ СЕЙЧАС ПОДДЕРЖАТ ВСЕ ТЕ, КТО МАЙДАН НЕ ЛЮБИЛ С САМОГО НАЧАЛА
А к еврейской национальности вы имеете отношение?
- Я все время говорю евреям и неевреям: на территории Украины все в той или иной степени евреи, потому что первый погром в Киеве был в Х веке, тысячу лет назад. Сейчас я занимаюсь, как вы знаете, клиникой, в частности, генетикой, а точнее - геномикой. И если мы посмотрим на наши смеси: Бацманы, Вальцманы, Гройсманы, Райнины, Ложкины и так далее - кем люди себя считают?
- А Пальчевский?
Но это не моя генетическая фамилия: Пальчевский Иван Иваныч усыновил меня.

- Ваша первая жена говорила, что вы бежали из России в Украину, потому что там были какие-то угрозы...
- (Молчит).
- Не было?
- У меня была угроза первой жены. Бежал (улыбается).
Даже сейчас я езжу на дорогих машинах исключительно для того, чтобы меня воспринимали серьезно. Потому что мы живем в фейковой стране! Если бы я приехал к вам не на машине за 200 тысяч долларов, вы бы задавали мне вопросы, как ваша предшественница: «А у вас правда деньги есть или вы лошара?». У нас же это любимое: «Самолет у вас есть, а вы на нем летаете?». Всех же интересует только один вопрос: деньги! «Дэнги, дэнги давай!».
В СМИ писали наоборот: мол, вы, мультимиллионер, в судах оставили вашу жену, с которой 30 лет прожили, с которой все начинали, без копейки в кармане.
- Я ничего с ней не начинал!
- Двое детей... А вы ее оставили без денег.
- А что я начинал? Уточните. Я с ней заканчивал.
https://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s672/biznesmen-i-televedushchij-andrej-palchevskij-eto-udel-milliarderov-i-millionerov-v-konflikte-mezhdu-ottsom-i-materju-deti-vsegda-na-storone-deneg.html
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13.08.2020 16:47 Ответить
Почему некоторые евреи стесняются своего своего происхождения?
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13.08.2020 16:48 Ответить
тому що це "совки" - об'єкти впливу без жодної ідентичності
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13.08.2020 16:52 Ответить
Так маніпулюють (Розу.. та Ко) тому, що ... хочуть погрожувати створити такі умови для Ко ну ЕС. УДАР. Кличко, батіг та пряник ( можемо бити, *****.. маніпулювати інфо.простором, дрючки в колеса, Радою "закон прийняти проти Мерів в Україні" а тут домовлятись ) Вибори 19 року до РАДИ по Києву про щось тай говорять з урахуванням сьогоднішніх електоральних реалій, пост 2019 рік та на 2020.08. рік Коротше (на мою думку) виглядає так СН не вивозить Київ, не Мером так хоч Київрадою інформаційно юзать.
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13.08.2020 17:23 Ответить
Я не вірю цій брехні та фейкам що намагаються написати про Пальчевського. Адже він каже правду, та намагається допомогти, шляхом створення економічної платформи та боротьби із олігархатом. На мою думку, цей раз повинні проходити нові обличчя, з позитивним досвідом. Тому я проти того, шоб обирати стандартні партії, я за Андрія Пальчевського та його Перемогу
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13.08.2020 17:23 Ответить
Кличко лідирує на виборах мера, "УДАР" - на виборах до Київради, "Слуга народу" - другі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4265
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13.08.2020 17:55 Ответить
https://twitter.com/sve83274

https://twitter.com/sve83274 Світлана Глазкова https://twitter.com/sve83274 @sve83274 https://twitter.com/sve83274/status/1293862507745075200 4 ч

Сьодні телефонувало якесь падло: "А ві знаєтє, что Клічко украл дєньгі і...." Тіпа опрос. Послала на х%й!

Кличко лідирує на виборах мера, "УДАР" - на виборах до Київради, "Слуга народу" - другі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1399
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13.08.2020 18:01 Ответить
непонятно кто во второй тур попадет с Кличко, наверное Верещук будут натягивать...
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13.08.2020 18:50 Ответить
Люди да не голосуйте за этих "Слуг народа" там же весь зброд.
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13.08.2020 19:34 Ответить
За партию "Сила и честь" - соответственно 5% и 5,5%. Это та же самая ОПЗЖ только с другим названием.Источник: https://censor.net/n3213594
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13.08.2020 19:38 Ответить
Паскудна ситуація.
Виходить, у ведмедчука, окрім більшої клоаки ОПЗЖ, ще кілька менших клоак, за які він збирається відібрати голоси незадоволених владою громадян. Погано, що таких громадян немало, і вони цілком можуть вивести у другий тур якесь гівно "нове обличчя". А там - шанси приблизно рівні і в людини, схожої на боксера, і у ведмедчукової ляльки.
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13.08.2020 20:19 Ответить
Ха, ********** Попов, круче Прислужницы урода Верещак. Симптоматично, однако.
Придётся Бубочке не на Ростов , а в Забайкалье бежать
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13.08.2020 20:10 Ответить
Почему нет информации о воспитаннике ГРУ Пальчевском?
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14.08.2020 20:03 Ответить
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