Кличко лидирует на выборах мэра, "Удар" - на выборах в Киевсовет, "Слуга народа" - вторые, - опрос Центра Разумкова
Действующий мэр Киева Виталий Кличко и его партия "УДАР" являются безоговорочными лидерами электоральных симпатий жителей столицы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова.
"Если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко - за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать", - говорится в сообщении.
На втором-третьем местах по уровню электоральной поддержки - Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9%) и Александр Попов (соответственно 7% и 8%). Далее следуют Ирина Верещук (соответственно 5,5% и 6%) и Сергей Притула (соответственно 5% и 5,5%).
Тем временем за "УДАР Виталия Кличко" готовы проголосовать 17% всех опрошенных, или 20% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.
За партию "Слуга народа" готовы проголосовать соответственно 13% и 15%, за партию "Оппозиционной платформа – "За жизнь" - соответственно 10% и 11,5%, за партию "Европейская солидарность" - соответственно 9% и 11%, за партию "Победа Пальчевского" - соответственно 6% и 7%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 5% и 5,5%, за партию "Сила и честь" - соответственно 5% и 5,5%.
Рейтинг всех остальных партий не превышает 5%.
Опрос проводился 24 июля - 2 августа в Киеве, опрошено 2019 человек возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%.
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Але Пальчевський=мертвечуковий.
якась дуже бюджетна ботоферма...
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
А подскажите плз, какая зарплата у мэра Киева? . Все ж эти новые, честные лица, они ж идут на зарплату работать? Я просто хочу понять, с какой зарплаты и на какую они идут с такой конкуренцией. Кличко официальный долларовый миллионер. А остальные?
"https://interfax.com.ua/news/press-conference/680890.html результаты исследований электоральных настроений в Киеве, проведенные компанией "Active Group" в августе свидетельствуют: Среди всех избирателей за партию "Удар" готовы проголосовать 16,5%, за "Слугу народа" 15,3%, за "Европейскую солидарность" - 14,7%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 7,2%, за "Победу Пальчевского" - 5,8%, за "Батькивщину" - 4,8%, партию Шария - 4,3%. Остальные политические силы, в том числе "Свобода" (3,4%) и "Голос" (2,6%), Радикальная партия Олега Ляшко (1,0%), набирают менее 4%.
В то же время среди тех граждан, кто пойдет на избирательные участки и определился со своим выбором, 20,1% поддерживают партию "Удар". За "Слугу народа" готовы отдать свои голоса 18,7%, за "Европейскую солидарность" - 17,9%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 8,8%. 7,1% избирателей поддерживают политическую силу "Победа Пальчевского", 5,8% - "Батькивщину", 5,3% - партию Шария, 4,1% - "Свободу", 3,2% - "Голос", 2,5% - "Единство".
Такие партии как "Сила и честь", "Рідна країна", Радикальная партия Ляшко набирают соответственно 1,9%, 1,6%, 1,2%.
Затруднились ответить на вопрос 15,7%, не пойдут на выборы - 2,3%."
И МЕНЯ СЕЙЧАС ПОДДЕРЖАТ ВСЕ ТЕ, КТО МАЙДАН НЕ ЛЮБИЛ С САМОГО НАЧАЛА
А к еврейской национальности вы имеете отношение?
- Я все время говорю евреям и неевреям: на территории Украины все в той или иной степени евреи, потому что первый погром в Киеве был в Х веке, тысячу лет назад. Сейчас я занимаюсь, как вы знаете, клиникой, в частности, генетикой, а точнее - геномикой. И если мы посмотрим на наши смеси: Бацманы, Вальцманы, Гройсманы, Райнины, Ложкины и так далее - кем люди себя считают?
- А Пальчевский?
Но это не моя генетическая фамилия: Пальчевский Иван Иваныч усыновил меня.
- Ваша первая жена говорила, что вы бежали из России в Украину, потому что там были какие-то угрозы...
- (Молчит).
- Не было?
- У меня была угроза первой жены. Бежал (улыбается).
Даже сейчас я езжу на дорогих машинах исключительно для того, чтобы меня воспринимали серьезно. Потому что мы живем в фейковой стране! Если бы я приехал к вам не на машине за 200 тысяч долларов, вы бы задавали мне вопросы, как ваша предшественница: «А у вас правда деньги есть или вы лошара?». У нас же это любимое: «Самолет у вас есть, а вы на нем летаете?». Всех же интересует только один вопрос: деньги! «Дэнги, дэнги давай!».
В СМИ писали наоборот: мол, вы, мультимиллионер, в судах оставили вашу жену, с которой 30 лет прожили, с которой все начинали, без копейки в кармане.
- Я ничего с ней не начинал!
- Двое детей... А вы ее оставили без денег.
- А что я начинал? Уточните. Я с ней заканчивал.
https://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s672/biznesmen-i-televedushchij-andrej-palchevskij-eto-udel-milliarderov-i-millionerov-v-konflikte-mezhdu-ottsom-i-materju-deti-vsegda-na-storone-deneg.html
https://twitter.com/sve83274 Світлана Глазкова https://twitter.com/sve83274 @sve83274 https://twitter.com/sve83274/status/1293862507745075200 4 ч
Сьодні телефонувало якесь падло: "А ві знаєтє, что Клічко украл дєньгі і...." Тіпа опрос. Послала на х%й!
Виходить, у ведмедчука, окрім більшої клоаки ОПЗЖ, ще кілька менших клоак, за які він збирається відібрати голоси незадоволених владою громадян. Погано, що таких громадян немало, і вони цілком можуть вивести у другий тур якесь
гівно"нове обличчя". А там - шанси приблизно рівні і в людини, схожої на боксера, і у ведмедчукової ляльки.
Придётся Бубочке не на Ростов , а в Забайкалье бежать