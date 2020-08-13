Кличко лидирует на выборах мэра, "Удар" - на выборах в Киевсовет, "Слуга народа" - вторые, - опрос Центра Разумкова

Действующий мэр Киева Виталий Кличко и его партия "УДАР" являются безоговорочными лидерами электоральных симпатий жителей столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко - за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать", - говорится в сообщении.

На втором-третьем местах по уровню электоральной поддержки - Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9%) и Александр Попов (соответственно 7% и 8%). Далее следуют Ирина Верещук (соответственно 5,5% и 6%) и Сергей Притула (соответственно 5% и 5,5%).

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Тем временем за "УДАР Виталия Кличко" готовы проголосовать 17% всех опрошенных, или 20% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За партию "Слуга народа" готовы проголосовать соответственно 13% и 15%, за партию "Оппозиционной платформа – "За жизнь" - соответственно 10% и 11,5%, за партию "Европейская солидарность" - соответственно 9% и 11%, за партию "Победа Пальчевского" - соответственно 6% и 7%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 5% и 5,5%, за партию "Сила и честь" - соответственно 5% и 5,5%.

Рейтинг всех остальных партий не превышает 5%.

Опрос проводился 24 июля - 2 августа в Киеве, опрошено 2019 человек возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%.

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