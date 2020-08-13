Реформа ОПК предусматривает изменения и в частном оборонном секторе, - Уруский
Запланированная реформа оборонно-промышленного комплекса предполагает не только изменения в Государственном концерне "Укроборонпром", но и в частном оборонном секторе.
Об этом вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сказал журналистам в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, где он находится вместе с премьер-министром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С точки зрения реформирования ОПК - оно будет состоять не только в реформировании государственного концерна "Укроборонпром", это будет касаться и частного сектора, в конце концов, мы нуждаемся в общей реформе оборонной промышленности, а не только государственного сектора. Предполагается, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит проекты законов, которые уже внесены в парламент и подготовлены как правительством, так и народными депутатами и которые позволят открыть дорогу к процессу реформы ОПК. Это закон о корпоратизации предприятий, особенностях управления в сфере оборонно-промышленного комплекса Украины, и таким образом мы предполагаем трансформации", - сказал Уруский.
По его словам, отсутствие в течение последнего десятилетия действенного центрального органа исполнительной власти, который бы отвечал за формирование промышленной политики, привело к хаотичной и бессистемной ситуации, которая образовалась с промышленным производством. "Мы стоим на пороге существенных изменений в плане реформирования нашего оборонно-промышленного комплекса", - добавил чиновник.
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минобороны крысы в 2019 году "импортировали" 45 мт-лб спольши и 16 сау 2с1 гвоздика с чехии(а должны производиться на хтз, которого блокировал диверсант ярославский), где нужно восстановить на харьковском тракторном их произвосдтво и новую версию, эти коррупционные твари вместо восстановить производство покупают воруют на откатах. И дать работу украинцам. Покупают древние мт-лб по цене бтра.
В минобороны откаты поставлены на широкую ногу, вместо закупки эффективных образцов вооружений у гос п/п, эти твари саботируют поставки нового для закупки старого с откатами и списанными запчастями по документами новых.
Где новые цифровые мт-лб и новые сау.
2100 автоматов мр-5, вместо украинкого малюк.
Один ховався від януковича з 2013 по 2019 рік в Копенгагені.
І ще 3 чувачків, у яких є власний бізнесінтерес в оборонній галузі.
То для кого і під кого зміни?
Они тоже пускают ракеты термиты в окно ап.А защиты итак обосранного зе нет с атак с моря.
Уруского задача это все уничтожить.
УРУСКИЙ это экономический фсб-диверсант как и ярославский, который ворует и уничтожает моторсич под видом "китайские инвестиции".
Уруский собирается уничтожить предприятия которые упали, но в которые производили очень мощные механизмы для оборонки. Эта тварь под видом реформы хочет все уничтожить.Понасталять в упревлении своих кацапов.
Уложите его в для отдыха в мире