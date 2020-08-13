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Реформа ОПК предусматривает изменения и в частном оборонном секторе, - Уруский

Реформа ОПК предусматривает изменения и в частном оборонном секторе, - Уруский

Запланированная реформа оборонно-промышленного комплекса предполагает не только изменения в Государственном концерне "Укроборонпром", но и в частном оборонном секторе.

Об этом вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сказал журналистам в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, где он находится вместе с премьер-министром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С точки зрения реформирования ОПК - оно будет состоять не только в реформировании государственного концерна "Укроборонпром", это будет касаться и частного сектора, в конце концов, мы нуждаемся в общей реформе оборонной промышленности, а не только государственного сектора. Предполагается, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит проекты законов, которые уже внесены в парламент и подготовлены как правительством, так и народными депутатами и которые позволят открыть дорогу к процессу реформы ОПК. Это закон о корпоратизации предприятий, особенностях управления в сфере оборонно-промышленного комплекса Украины, и таким образом мы предполагаем трансформации", - сказал Уруский.

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По его словам, отсутствие в течение последнего десятилетия действенного центрального органа исполнительной власти, который бы отвечал за формирование промышленной политики, привело к хаотичной и бессистемной ситуации, которая образовалась с промышленным производством. "Мы стоим на пороге существенных изменений в плане реформирования нашего оборонно-промышленного комплекса", - добавил чиновник.

Автор: 

промышленность (297) ОПК (157) Уруский Олег (116)


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Топ комментарии
+2
Вже почались рейдерські захоплення приватних компаній які виконують замовлення Укроборонпрому.
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13.08.2020 15:34 Ответить
+1
Реформа ОПК предусматривает изменения и в частном оборонном секторе, - Уруский - Цензор.НЕТ 9704
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13.08.2020 15:38 Ответить
+1
Или реформа -- это новые пуговки, нашивки и эмблемы? Это самое важное для отражения агрессии.

Реформа ОПК предусматривает изменения и в частном оборонном секторе, - Уруский - Цензор.НЕТ 2349
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13.08.2020 15:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вже почались рейдерські захоплення приватних компаній які виконують замовлення Укроборонпрому.
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13.08.2020 15:34 Ответить
https://www.facebook.com/povstanez?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAhNHlp-UKQsCdCfOtPp2k0rcwo8s-yIkG0iu1WSA9DCVfT7GdmrbHOKbX4r5K7jmEkuENOjVsnTBNx&hc_ref=ARQ_37vD--eyCT8yjFVxC9RCPkIvtBspPAwUXVQmxV83OyzVVQ5APjTndezzyEThP5o&ref=nf_target Богдан Осінський з https://www.facebook.com/povstanez2?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARA8x9fiCZX1_t4unOII03fqqqrWGOrJCZeVOO4TucZdYcUOWt6e_k4X1zJ_ACjEJqYJadhX0NdTG06o&hc_ref=ARQ_37vD--eyCT8yjFVxC9RCPkIvtBspPAwUXVQmxV83OyzVVQ5APjTndezzyEThP5o&ref=nf_target Osinskyj Bogdan .
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Ще одне відео з рейдерського захоплення підприємства ТОВ ВАК "Нова технологія" займається ремонтом військової техніки під Яготином
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13.08.2020 15:35 Ответить
Реформа ОПК предусматривает изменения и в частном оборонном секторе, - Уруский - Цензор.НЕТ 9704
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13.08.2020 15:38 Ответить
А похож он таки на Язова.
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13.08.2020 15:39 Ответить
ВЕРНУТЬ ХТЗ ПОД ГОСУДАРСТВО. ЭКОНОМ. ДИВЕРСАНТА ЯРОСЛАВСКОГО ИЛИ ПО 111 ИЛИ ЗА ПОРЕБРИК.
минобороны крысы в 2019 году "импортировали" 45 мт-лб спольши и 16 сау 2с1 гвоздика с чехии(а должны производиться на хтз, которого блокировал диверсант ярославский), где нужно восстановить на харьковском тракторном их произвосдтво и новую версию, эти коррупционные твари вместо восстановить производство покупают воруют на откатах. И дать работу украинцам. Покупают древние мт-лб по цене бтра.
В минобороны откаты поставлены на широкую ногу, вместо закупки эффективных образцов вооружений у гос п/п, эти твари саботируют поставки нового для закупки старого с откатами и списанными запчастями по документами новых.
Где новые цифровые мт-лб и новые сау.
2100 автоматов мр-5, вместо украинкого малюк.
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13.08.2020 21:47 Ответить
Или реформа -- это новые пуговки, нашивки и эмблемы? Это самое важное для отражения агрессии.

Реформа ОПК предусматривает изменения и в частном оборонном секторе, - Уруский - Цензор.НЕТ 2349
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13.08.2020 15:40 Ответить
Підкацапник набрав собі чотирьох ! замів.
Один ховався від януковича з 2013 по 2019 рік в Копенгагені.
І ще 3 чувачків, у яких є власний бізнесінтерес в оборонній галузі.
То для кого і під кого зміни?
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13.08.2020 16:06 Ответить
УРУСКИЙ ДИВЕРСАНТ - ЗАДАЧА КОТОРОГО УНИЧТОЖИТЬ РАКЕТОСТРОЕНИЕ и все остальное чтобы кацапы потом говорили что украина того или иного военного продукта никогда не делала(буи, подводные радары и тп). Под видом "втратили оборонну складову" их уничтожить. Но украине нужно их восстанавливать. Например для контроля и противовеса подлодок кацов в черном море.
Они тоже пускают ракеты термиты в окно ап.А защиты итак обосранного зе нет с атак с моря.
Уруского задача это все уничтожить.
УРУСКИЙ это экономический фсб-диверсант как и ярославский, который ворует и уничтожает моторсич под видом "китайские инвестиции".
Уруский собирается уничтожить предприятия которые упали, но в которые производили очень мощные механизмы для оборонки. Эта тварь под видом реформы хочет все уничтожить.Понасталять в упревлении своих кацапов.
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13.08.2020 21:48 Ответить
Нехорошее предчуствие, что в результате этих "реформ" мы вообще останемся без оборонки.
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13.08.2020 16:15 Ответить
Уруский так ударно бегает по развалу оборонпрома под видом реформ как никто не бегал. Пут дал ему короткие сроки. Агенты ***** в ап, армии и оборопроме

Уложите его в для отдыха в мире
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13.08.2020 21:51 Ответить
 
 