Реформа ОПК предусматривает изменения и в частном оборонном секторе, - Уруский

Запланированная реформа оборонно-промышленного комплекса предполагает не только изменения в Государственном концерне "Укроборонпром", но и в частном оборонном секторе.

Об этом вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сказал журналистам в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, где он находится вместе с премьер-министром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С точки зрения реформирования ОПК - оно будет состоять не только в реформировании государственного концерна "Укроборонпром", это будет касаться и частного сектора, в конце концов, мы нуждаемся в общей реформе оборонной промышленности, а не только государственного сектора. Предполагается, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит проекты законов, которые уже внесены в парламент и подготовлены как правительством, так и народными депутатами и которые позволят открыть дорогу к процессу реформы ОПК. Это закон о корпоратизации предприятий, особенностях управления в сфере оборонно-промышленного комплекса Украины, и таким образом мы предполагаем трансформации", - сказал Уруский.

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По его словам, отсутствие в течение последнего десятилетия действенного центрального органа исполнительной власти, который бы отвечал за формирование промышленной политики, привело к хаотичной и бессистемной ситуации, которая образовалась с промышленным производством. "Мы стоим на пороге существенных изменений в плане реформирования нашего оборонно-промышленного комплекса", - добавил чиновник.