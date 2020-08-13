Помпео: США готовы к действиям для обеспечения "хороших последствий для белорусского народа"

Госсекретарь США Майк Помпео совершает турне четырьмя странами Центральной Европы, уже посетив Чехию, также планируя поездки в Словению, Австрию и Польшу.

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью Радио Свобода Помпео высказался по одной из самых болезненных тем глобальной политики ныне - ситуации в Беларуси и протестов там после президентских выборов.

Госсекретарь США Майк Помпео, говоря о сомнительных результатах президентских выборов в Беларуси и продолжающееся применение силы властями против мирных демонстрантов в Беларуси, сказал, что США "хотят хороших результатов для белорусского народа" и прибегнут к действиям, чтобы способствовать этому.

Майк Помпео, ранее осудил то, как были проведены президентские выборы в Беларуси, которые дали авторитарном Александру Лукашенко шестой президентский срок подряд, в обширном интервью во время пребывания с визитом в Праге сказал, что США пристально следят за ситуацией в Беларуси и насилием против протестующих, к которому прибегает белорусские власти. И это, по его словам, "несовместимо с тем, как должны были бы относиться к протестующим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диктатор с окровавленными руками, уходи! У тебя нет будущего на белорусской земле, - Грибаускайте

Голосование, которое состоялось 9 августа, оппозиция считает "сфальсифицированным", и это вылилось в несколько ночей постоянных протестов, а также применением силы против мирных демонстрантов со стороны белорусской милиции, а также задержания нескольких тысяч человек.

Помпео сказал, что США пока не решили, к какому варианту действий в отношении Беларуси прибегнуть, но будут плотно работать со своими европейскими союзниками над общим подходом.

На вопрос корреспондента Радио Свобода о том, что США могут не отправить посла в Минск после десятилетнего перерыва как сигнал недовольства действиями белорусских властей по отношению к протестующим, Помпео ушел от прямого ответа, но сказал, что США будут координировать действия со странами Европы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кравчук о президентских выборах в Беларуси: Украина уважает белорусский народ и его волю. ВИДЕО

На вопрос о возможности приостановления поставок американской нефти в Беларусь (такие поставки начались недавно после осложнений между Беларусью и Россией в энергетический сфере) Майк Помпео ответил: "Конечно, рассматриваются все варианты. Здесь важно определить критерии. К чему же мы можем прибегнуть - и речь здесь не только о США в одностороннем порядке, а о многосторонних мероприятия в интересах народа Беларуси ".

"Будут это санкции или решения о прекращении поставок (нефти) - это еще только предстоит определить. Выборы состоялись только, посмотрим, как будет развиваться ситуация", - добавил Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео про ситуацию в Беларуси: США еще не определились с тем, какой будет наша реакция