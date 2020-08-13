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Новости Революция в Беларуси
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Помпео: США готовы к действиям для обеспечения "хороших последствий для белорусского народа"

Помпео: США готовы к действиям для обеспечения

Госсекретарь США Майк Помпео совершает турне четырьмя странами Центральной Европы, уже посетив Чехию, также планируя поездки в Словению, Австрию и Польшу.

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью  Радио Свобода Помпео высказался по одной из самых болезненных тем глобальной политики ныне - ситуации в Беларуси и протестов там после президентских выборов.

Госсекретарь США Майк Помпео, говоря о сомнительных результатах президентских выборов в Беларуси и продолжающееся применение силы властями против мирных демонстрантов в Беларуси, сказал, что США "хотят хороших результатов для белорусского народа" и прибегнут к действиям, чтобы способствовать этому.

Майк Помпео, ранее осудил то, как были проведены президентские выборы в Беларуси, которые дали авторитарном Александру Лукашенко шестой президентский срок подряд, в обширном интервью во время пребывания с визитом в Праге сказал, что США пристально следят за ситуацией в Беларуси и насилием против протестующих, к которому прибегает белорусские власти. И это, по его словам, "несовместимо с тем, как должны были бы относиться к протестующим".

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Голосование, которое состоялось 9 августа, оппозиция считает "сфальсифицированным", и это вылилось в несколько ночей постоянных протестов, а также применением силы против мирных демонстрантов со стороны белорусской милиции, а также задержания нескольких тысяч человек.

Помпео сказал, что США пока не решили, к какому варианту действий в отношении Беларуси прибегнуть, но будут плотно  работать  со своими европейскими союзниками над общим подходом.

На вопрос корреспондента Радио Свобода о том, что США могут не отправить посла в Минск после десятилетнего перерыва как сигнал недовольства действиями белорусских властей по отношению к протестующим, Помпео ушел от прямого ответа, но сказал, что США будут координировать действия со странами Европы.

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На вопрос о возможности приостановления поставок американской нефти в Беларусь (такие поставки начались недавно после осложнений между Беларусью и Россией в энергетический сфере) Майк Помпео ответил: "Конечно, рассматриваются все варианты. Здесь важно определить критерии. К чему же мы можем прибегнуть - и речь здесь не только о США в одностороннем порядке, а о многосторонних мероприятия в интересах народа Беларуси ".

"Будут это санкции или решения о прекращении поставок (нефти) - это еще только предстоит определить. Выборы состоялись только, посмотрим, как будет развиваться ситуация", - добавил Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео про ситуацию в Беларуси: США еще не определились с тем, какой будет наша реакция

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Помпео Майк (342) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+13
хорошие последствия - это удушение бензоколонки с СП-2 и поставки газа-нефти штатами в Европу....
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13.08.2020 15:37 Ответить
+8
НАТО і США найбільші вороги, для більшості ватних білорусів...
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13.08.2020 15:37 Ответить
+7
Мошкан це вже не врятує
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13.08.2020 15:38 Ответить
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Не успел Помпео пригрозить Москве, как проснулся Талибан.
Боевики рассказали, кто распустил слухи.
Представитель Талибана Сухейль Шахин сказал, что эти слухи про плату за убитых солдат не соответствуют действительности, а распустил их кабульский департамент национальной безопасности.
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13.08.2020 15:36 Ответить
Мошкан це вже не врятує
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13.08.2020 15:38 Ответить
они, получается, еще и на деньги киданули талибов, я так понял
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13.08.2020 20:37 Ответить
Да-да, Сухейлю шахину (тьфу-тьфу) мы верим, а Помпео - ни в коем случае
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13.08.2020 15:41 Ответить
Речь великого комбинатора произвела огромное впечатление. Козлевич бросал на командора преданные взгляды. Балаганов растирал ладонями свои рыжие вихры и заливался смехом. Паниковский, в предвкушении безопасной наживы, кричал «ура»... (с)
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13.08.2020 17:11 Ответить
хорошие последствия - это удушение бензоколонки с СП-2 и поставки газа-нефти штатами в Европу....
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13.08.2020 15:37 Ответить
Правильно, хорошей может быть только перспектива, а последствия - всегда ху.вые.
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13.08.2020 16:23 Ответить
НАТО і США найбільші вороги, для більшості ватних білорусів...
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13.08.2020 15:37 Ответить
После того рак рашка топила за лукашенка, за мусоров и обсирала протестующий, я надеюсь белорусы задумаются кто враг, а кто друг
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13.08.2020 15:56 Ответить
а я впевнений, що ні.. Саме тому я не можу зрозуміти, за що саме вони борються...
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13.08.2020 15:59 Ответить
нам вот всё ясно...мы хотим вернуть президентство Петру Алексеичу...а там просто туман какой-то....
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13.08.2020 16:05 Ответить
Я хочу повернути президентсво патріоту України, для мене не важливо його прізвище Мене влаштує і Кошулинський, чи ще хтось, головне, щоби прибрати ворога України із цього посту.
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13.08.2020 16:13 Ответить
шанс был у Порошенко...а он оказался лжепатриотом, я тоже за таких как Кошулинский, но вы посмотрите кто вокруг него трётся...если сейчас прибрать Зе, то президентом станет Бойко, таковы реалии .....поэтому пусть кэруе пока не появится ЛИДЕР...
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13.08.2020 17:27 Ответить
Якщо президентом стане Бойко, то я буду жити в окремій країні. Якійсь там ЗУНР, але із плядями цими прокацапськими, з Бойко на чолі, в одній країні я не збираюсь перебувати.
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13.08.2020 17:28 Ответить
Від кошулинського вже рік як нічого не чути, він хоч живий ще? Хотілося б активну людину на посаді президента, а не сурка, що просинається раз на рік, чи лише під час виборів.
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13.08.2020 23:54 Ответить
Шутки про Нуланд с печеньками уже были?
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13.08.2020 15:38 Ответить
пяченькы (не силен в беларуском)
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13.08.2020 15:40 Ответить
Так. Були.
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13.08.2020 15:49 Ответить
Про Нуланд не шутят, к сожалению.
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13.08.2020 16:12 Ответить
да, про нее n*3дят лишнехромосомные набутылочники
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25.08.2020 11:08 Ответить
а где вообще зе-падла, на дачке зачилил и тесла сгорела для роликов. наркоман
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13.08.2020 15:38 Ответить
Всім, хто цікавиться технікою, інноваціями, космосом, успіхами Ілона Маска, хто не любить кривавого ***** з зажерливим **********, раджу прочитати прекрасну книгу американського астронавта Скота Келлі. Посилання на книжку "Стойкость. Мой год в космосе." нижче.
http://flibusta.site/b/539144/fb2
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13.08.2020 15:42 Ответить
А хорошие последствия для своих негров они уже обеспечили.
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13.08.2020 15:47 Ответить
Як там на Ямайці? Як і в мацкве, чи краще?
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13.08.2020 15:51 Ответить
Он из ЮАР.
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13.08.2020 15:55 Ответить
Да_какая_разница?)
Попалили его, товарищ ему уже намекнул лайком "пора валить"...
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13.08.2020 15:59 Ответить
Та знаю, хотів перевірити на логіку і грамотність. Здається вгадав
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13.08.2020 16:03 Ответить
Южноосетинско Абхазская Рассея.
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13.08.2020 16:10 Ответить
Он из Васюков.
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13.08.2020 16:14 Ответить
Та по-моему у блэков ща там все в шоколаде. Продолжают марадерствовать.
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13.08.2020 16:49 Ответить
Да снесите вы уже того упыря усатого, со стороны прибалтики и украины с польшей только поддержка будет.
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13.08.2020 16:00 Ответить
"Будут это санкции или решения о прекращении поставок (нефти) - это еще только предстоит определить."

Напугал козла капустой. Судя по развитию событий лука сам откажется от этой нефти. За поддержку его клоунских выборов кремль с него и не это затребует. Это раньше он хорохорился, сейчас как побитая собака будет выполнять все хотелки кремля.
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13.08.2020 16:01 Ответить
Где Лукашенко?
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13.08.2020 16:15 Ответить
На таке запитання приходить лише одна рима, як і до слова "звєзда"!
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13.08.2020 16:19 Ответить
А он случайно дед-морозом не подрабатывает?
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13.08.2020 16:38 Ответить
Правильно! Украинскому народу уже обеспечили рост зарплат в 3 раза, а пенсий - в 4 по реальной покупательной способности по сравнению с 2013 годом, уже иностранные инвестиции выросли в 18,4 раза, теперь нужно помочь еще и белорусам.
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13.08.2020 16:49 Ответить
"Хорошие последствия" (с)... т.е на "хорошие перспективы" не надейтесь))
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13.08.2020 17:52 Ответить
несколько сотен крылатых ракет вполне помогут восстановлению демократии в Беларуси
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13.08.2020 20:18 Ответить
 
 