Помпео: США готовы к действиям для обеспечения "хороших последствий для белорусского народа"
Госсекретарь США Майк Помпео совершает турне четырьмя странами Центральной Европы, уже посетив Чехию, также планируя поездки в Словению, Австрию и Польшу.
Как передает Цензор.НЕТ, в интервью Радио Свобода Помпео высказался по одной из самых болезненных тем глобальной политики ныне - ситуации в Беларуси и протестов там после президентских выборов.
Госсекретарь США Майк Помпео, говоря о сомнительных результатах президентских выборов в Беларуси и продолжающееся применение силы властями против мирных демонстрантов в Беларуси, сказал, что США "хотят хороших результатов для белорусского народа" и прибегнут к действиям, чтобы способствовать этому.
Майк Помпео, ранее осудил то, как были проведены президентские выборы в Беларуси, которые дали авторитарном Александру Лукашенко шестой президентский срок подряд, в обширном интервью во время пребывания с визитом в Праге сказал, что США пристально следят за ситуацией в Беларуси и насилием против протестующих, к которому прибегает белорусские власти. И это, по его словам, "несовместимо с тем, как должны были бы относиться к протестующим".
Голосование, которое состоялось 9 августа, оппозиция считает "сфальсифицированным", и это вылилось в несколько ночей постоянных протестов, а также применением силы против мирных демонстрантов со стороны белорусской милиции, а также задержания нескольких тысяч человек.
Помпео сказал, что США пока не решили, к какому варианту действий в отношении Беларуси прибегнуть, но будут плотно работать со своими европейскими союзниками над общим подходом.
На вопрос корреспондента Радио Свобода о том, что США могут не отправить посла в Минск после десятилетнего перерыва как сигнал недовольства действиями белорусских властей по отношению к протестующим, Помпео ушел от прямого ответа, но сказал, что США будут координировать действия со странами Европы.
На вопрос о возможности приостановления поставок американской нефти в Беларусь (такие поставки начались недавно после осложнений между Беларусью и Россией в энергетический сфере) Майк Помпео ответил: "Конечно, рассматриваются все варианты. Здесь важно определить критерии. К чему же мы можем прибегнуть - и речь здесь не только о США в одностороннем порядке, а о многосторонних мероприятия в интересах народа Беларуси ".
"Будут это санкции или решения о прекращении поставок (нефти) - это еще только предстоит определить. Выборы состоялись только, посмотрим, как будет развиваться ситуация", - добавил Помпео.
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Не успел Помпео пригрозить Москве, как проснулся Талибан.
Боевики рассказали, кто распустил слухи.
Представитель Талибана Сухейль Шахин сказал, что эти слухи про плату за убитых солдат не соответствуют действительности, а распустил их кабульский департамент национальной безопасности.
http://flibusta.site/b/539144/fb2
Попалили его, товарищ ему уже намекнул лайком "пора валить"...
Напугал козла капустой. Судя по развитию событий лука сам откажется от этой нефти. За поддержку его клоунских выборов кремль с него и не это затребует. Это раньше он хорохорился, сейчас как побитая собака будет выполнять все хотелки кремля.