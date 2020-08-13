В ОРДЛО можно сделать шаги по более широкому применению русского языка, - Кравчук

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук допускает возможность более широкого применения русского языка в ОРДЛО.

Об этом он заявил в интервью " Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.

Говоря о языке и Донбассе, Кравчук высказал мнение, что в этом регионе можно сделать шаги по более широкому применению русского языка, но речь о втором государственном языке не идет.

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"Не думаю, что язык вернет Донбасс. Сегодня на Донбассе никто не запрещал украинский язык и не запрещает. Если этот вопрос возникнет на Донбассе, то согласно европейским законам, ссылаясь на общеевропейские законы, мы можем поднимать вопрос не государственности русского языка, а вопрос применения этого языка, поскольку Конституцией гарантируется развитие и применение языков национальных меньшинств. И там нигде не написано о втором государственном языке. И в этих регионах можно сделать шаги относительно более широкого применения русского языка, и это не будет нарушением украинского закона", - сказал он.