В ОРДЛО можно сделать шаги по более широкому применению русского языка, - Кравчук
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук допускает возможность более широкого применения русского языка в ОРДЛО.
Об этом он заявил в интервью " Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.
Говоря о языке и Донбассе, Кравчук высказал мнение, что в этом регионе можно сделать шаги по более широкому применению русского языка, но речь о втором государственном языке не идет.
"Не думаю, что язык вернет Донбасс. Сегодня на Донбассе никто не запрещал украинский язык и не запрещает. Если этот вопрос возникнет на Донбассе, то согласно европейским законам, ссылаясь на общеевропейские законы, мы можем поднимать вопрос не государственности русского языка, а вопрос применения этого языка, поскольку Конституцией гарантируется развитие и применение языков национальных меньшинств. И там нигде не написано о втором государственном языке. И в этих регионах можно сделать шаги относительно более широкого применения русского языка, и это не будет нарушением украинского закона", - сказал он.
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Щоб у нас з Мовним Законом не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній державі демократичній республіці Білорусь, вона була припинена анти-білоруським референдумом, який провели по рекомендації Венеціанської комісії і з ініціативи такого як у нас ...резидента ЗЕбіла капитулянта проросійського кривавого диктатора ...резидента кремля Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» влада білорусів необдумано надали їй, нарівні з своєю рідною білоруською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останнім цвяхом в труну білоруської мови яка просто зникла, як і почала зникати Білоруська держава, яка поступово перетворюється в безправну колонію у складі жахливої не слов'янської паРаші. Страшний гіркий досвід білорусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо українофоба..резидента -ЗЕбіла капітулянта і продажних депутатів антиукраїнського парламенту ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Украина поки що не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
А тепер вже нема слов'янської білоруської мови, самі знищили її білоруси і перетворилися у бульбашів -недо-кацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної держави, а може бути тільки, а в даному випадку вже як бесправна кацапська колонія.
Результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Центром SOCIS з 21 по 28 липня 2020 р. свідчать що 64,5% опитаних вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою... І тільки 17,7% допускають для окупаційної російської мови статус офіційної в деяких окремих регіонах. Мабуть в таких як поки що тимчасово окупованих кремлем суверенних українських територіях Криму та Донбасу. Ще незначна кількість опитаних вважають що в Україні мають бути дві державні мови, рідна для українського народу українська та ворожа окупаційна російська для ворогів України.
Але видно для продажної прокремлівської влади проклятих ЗЕбілів капітулянтів величезне бажання українського народа говорити своєю рідною українською мовою, їм на це глибоко наплювати. І вони почали на догоду кремлівським окупантам )(уйла і терористам - вбивцям з окупованої кремлем " лугандонії" маніакально злочинно знищувати її.
Шаг2 - максимально быстро уйти в Нато и ЕС.
Шаг3 - создать наконец современную армию, пусть не на 500тштыков. Хотя бы 150т, но с массой новой техники.
Шаг4 - Как на РФии будет нестабильность. Ввести добровольцев из ВСУ. И отжать Кубань, Крым, Лднр. При этом максимально поспособствовать полному распаду РФ. Создав на России десятки народных республик !!!
нахєр такого тупого. хто його туди вибрав? гнати й того... імбіцили