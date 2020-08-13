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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В ОРДЛО можно сделать шаги по более широкому применению русского языка, - Кравчук

В ОРДЛО можно сделать шаги по более широкому применению русского языка, - Кравчук

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук допускает возможность более широкого применения русского языка в ОРДЛО.

Об этом он заявил в интервью " Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.

Говоря о языке и Донбассе, Кравчук высказал мнение, что в этом регионе можно сделать шаги по более широкому применению русского языка, но речь о втором государственном языке не идет.

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"Не думаю, что язык вернет Донбасс. Сегодня на Донбассе никто не запрещал украинский язык и не запрещает. Если этот вопрос возникнет на Донбассе, то согласно европейским законам, ссылаясь на общеевропейские законы, мы можем поднимать вопрос не государственности русского языка, а вопрос применения этого языка, поскольку Конституцией гарантируется развитие и применение языков национальных меньшинств. И там нигде не написано о втором государственном языке. И в этих регионах можно сделать шаги относительно более широкого применения русского языка, и это не будет нарушением украинского закона", - сказал он.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) украинский язык (1196) язык (3780) русский язык (581) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+82
А я про це вже писав - що одним перших кроків буде "російська мова"...
В ОРДЛО можно сделать шаги по более широкому применению русского языка, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1289
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13.08.2020 15:46 Ответить
+54
Как это - более широкому? Там украинского нет вообще. Куда уже шире???
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13.08.2020 15:47 Ответить
+53
Дедушка, мы этим занимались 30 лет, язык вытаскивается на передний план перед выборами. Он и привел к Тому что забрали Крым и сейчас воюем в Донецкой и Луганской области.
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13.08.2020 15:45 Ответить
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В ОРДЛО можно сделать шаги по более широкому применению русского языка..............а они шо там по украински разговаривают?...старый пердун видать уже отростил себе лишнюю хромосому!
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13.08.2020 17:14 Ответить
Я вже бачу як вони розчуляться та попросяться до Україні...
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13.08.2020 17:18 Ответить
А ху ху не хо хо старий пеньок...?
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13.08.2020 17:28 Ответить
Пропагандист ДНР призвали заливать свинец в глотки за сказанное слово на украинском языке
https://www.youtube.com/watch?v=QeCg58OuZYo
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13.08.2020 17:29 Ответить
стену вокруг ордло,прекратить транспортное сообщение,снабжение элетроэнергией,короче полная блокада,нех людей терять из за маргиналов.сами приползут на коленях.
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13.08.2020 17:34 Ответить
Если уточки (уточкинцы) *****, типа "вагнер"(кац.), коленки оставит целыми =), а так ползти придётся...
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13.08.2020 17:49 Ответить
как бы сам почти в ордло,мариуполь,но *****,как ******* они носиться с этой торбой и губить солдат.сделали свой выбор,досвидания,они того не стоят,за поступки отвечать надо.
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13.08.2020 17:54 Ответить
До свидание будет, когда поля наши в лугандоне, сохой перепашут и минные поля обезвредят! Нечего технику гробить! Война то ведь "гражданская", значит лугандонцы и заминировали...
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13.08.2020 18:11 Ответить
От тварь більшовицька На цвинтарі вже прогули ставити заморились а воно все в політику грається. Таке воно промосковське лайно
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13.08.2020 17:53 Ответить
Очень широкое употребление русского языка в Украине уже было. Закончилось тем что такие щырые украинцы как Дужик и иные перестали разговаривать на украинском. Хорошо, что некоторым затронуло только челюсть, а не мозг. Но ведь многим, с не менее щырымы фамилиями попало языком и в голову. Поэтому и защищают разные донецкие Захарченки рускій міръ. Может дедушко Кравчук включит остатки мозга и поразмыслит о роли русского языка в нынешнем беспределе на Донбасе.
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13.08.2020 18:01 Ответить
старый маразматик, что с него взять.
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13.08.2020 19:05 Ответить
Це вже мабуть, дати можливість щоб срака говорила раїським нарєчієм.
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13.08.2020 18:10 Ответить
Феню зековскую хочет узаконить? Совсем полоумный.
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13.08.2020 18:16 Ответить
Всё верно. Пусть говорят, как им удобно.
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13.08.2020 18:25 Ответить
-
Щоб у нас з Мовним Законом не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній державі демократичній республіці Білорусь, вона була припинена анти-білоруським референдумом, який провели по рекомендації Венеціанської комісії і з ініціативи такого як у нас ...резидента ЗЕбіла капитулянта проросійського кривавого диктатора ...резидента кремля Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» влада білорусів необдумано надали їй, нарівні з своєю рідною білоруською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останнім цвяхом в труну білоруської мови яка просто зникла, як і почала зникати Білоруська держава, яка поступово перетворюється в безправну колонію у складі жахливої не слов'янської паРаші. Страшний гіркий досвід білорусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо українофоба..резидента -ЗЕбіла капітулянта і продажних депутатів антиукраїнського парламенту ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Украина поки що не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
А тепер вже нема слов'янської білоруської мови, самі знищили її білоруси і перетворилися у бульбашів -недо-кацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної держави, а може бути тільки, а в даному випадку вже як бесправна кацапська колонія.
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13.08.2020 18:27 Ответить
Не хотят говорить ХМАРОЧЕС....пусть говорят НЕБОСКРЁБ....лапти ...
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13.08.2020 18:33 Ответить
Та там української і не було ніколи,навіть конверта поштового хрен було знайти на мові
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13.08.2020 18:59 Ответить
Кравчук работает ртом Мертветчука, заткните его наконец.
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13.08.2020 19:03 Ответить
А почему не китайского?
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13.08.2020 19:06 Ответить
и это говорит президент(хоть и бывший) Украины...
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13.08.2020 19:06 Ответить
Та пригадайте ким це одоробало було до 91 року.
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13.08.2020 20:41 Ответить
Именно из-за того, что такие подонки, как это Кравчуки и его сподвижник Янукович,( которого он активно всегда поддерживал), раскачали тему языка, разработанную в АП РФ, мы и имеем сейчас роssийско-украинскую войну.
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13.08.2020 19:11 Ответить
Надо показать Кравчуку высказывание Дмитриевского ( есть такой кацапский "историк") о том, что он хочет дождаться того времени, когда за украинский язык будут заливать свинец в глотки! https://www.youtube.com/watch?v=QeCg58OuZYo
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13.08.2020 19:15 Ответить
-
Результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Центром SOCIS з 21 по 28 липня 2020 р. свідчать що 64,5% опитаних вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою... І тільки 17,7% допускають для окупаційної російської мови статус офіційної в деяких окремих регіонах. Мабуть в таких як поки що тимчасово окупованих кремлем суверенних українських територіях Криму та Донбасу. Ще незначна кількість опитаних вважають що в Україні мають бути дві державні мови, рідна для українського народу українська та ворожа окупаційна російська для ворогів України.
Але видно для продажної прокремлівської влади проклятих ЗЕбілів капітулянтів величезне бажання українського народа говорити своєю рідною українською мовою, їм на це глибоко наплювати. І вони почали на догоду кремлівським окупантам )(уйла і терористам - вбивцям з окупованої кремлем " лугандонії" маніакально злочинно знищувати її.
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13.08.2020 19:48 Ответить
Старый маразматик, орки за украинский скоро убивать будут - https://www.youtube.com/watch?v=QeCg58OuZYo
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13.08.2020 19:58 Ответить
Шаг1 - отпустить Ордло на РФию.
Шаг2 - максимально быстро уйти в Нато и ЕС.
Шаг3 - создать наконец современную армию, пусть не на 500тштыков. Хотя бы 150т, но с массой новой техники.
Шаг4 - Как на РФии будет нестабильность. Ввести добровольцев из ВСУ. И отжать Кубань, Крым, Лднр. При этом максимально поспособствовать полному распаду РФ. Создав на России десятки народных республик !!!
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13.08.2020 20:24 Ответить
Та ніхто тих лугандонів не тримає: чемодан, вокзал, москальщина. Вслід за вирізаними заводами.
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13.08.2020 20:46 Ответить
Для начала на кол посадить янелоха... и весь этот "квартал". Тогда и "отпускать" никого не потребуется. За Кубань согласен... там по мелочи ещё Курск, Белгород, Воронеж... Сальск...
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13.08.2020 20:49 Ответить
яка ***** мова? старий ушльопок у криму була мова й документи російською. до чого це призвело?
нахєр такого тупого. хто його туди вибрав? гнати й того... імбіцили
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13.08.2020 22:49 Ответить
П.лять, е.нутый маразматик, вали подумай о месте на кладбище, козлина недолеланная. Миротворец хренов захотел русский узаконить в Украине. Повесить его мало.
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14.08.2020 00:21 Ответить
Ти старий хрич почитай конституцію і Закон. тебе точно на старість треба посадити,бо на тобі багато вже гріхів.
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14.08.2020 01:52 Ответить
Можна дозволити застосовувати російську мову в туалеті.
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14.08.2020 08:37 Ответить
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