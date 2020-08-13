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Прокуратура завершила следствие по делу банды регистраторов и судей, завладевших имуществом на сумму свыше 200 млн

Прокуратура завершила следствие по делу банды регистраторов и судей, завладевших имуществом на сумму свыше 200 млн

Киевская городская прокуратура №7 завершила досудебное расследование по делу о присвоении преступной организацией объектов недвижимости государственной, коммунальной и частной собственности на сумму более 200 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший руководитель райотдела Государственной исполнительной службы Украины в Донецкой области и частный предприниматель из г. Донецк создали филиал коммунального предприятия, который был аккредитован Минюстом как субъект государственной регистрации. Государственные регистраторы филиала передали подозреваемым ключи доступа к Государственному реестру имущественных прав, а один из них использовал поддельный паспорт гражданина Украины", - отмечают в ОГП.

В течение 2017 – 2019 годов таким образом участники организации завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями на территории Киева. В результате их действий территориальной громаде столицы был причинен ущерб на сумму 111 млн грн, государству - на сумму 41 млн грн, физическим и юридическим лицам - на сумму 50 млн грн.

Легализация полученного преступным путем имущества проводилась при содействии судей судебных органов Донецкой и Херсонской областей, которые обеспечивали положительные решения в гражданских делах, на основании которых совершались регистрационные действия в отношении недвижимого имущества.

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Пострадавшим и стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. Материалы в отношении одного из участников преступной организации выделены в отдельное производство, которое приостановлено в связи с его розыском.

По искам прокуратуры незаконно отчужденные объекты на сумму более 111 млн грн уже возвращены территориальной общине Киева. На остальное имущество наложен арест и принимаются меры по его возвращению владельцам.

Также в рамках выделенного уголовного производства расследуется еще около 50 фактов незаконного выбытия объектов недвижимости из собственности на основании поддельных документов.

захват (787) недвижимость (821) прокуратура (5039) рейдерство (918)


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Топ комментарии
+3
дело закрыли или признали их всех невиновными
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13.08.2020 15:54 Ответить
+2
Казино настолько невыгодный бизнес, что Зеленский освободил его от налогов на 4 года. Зато налоги на IT он повысит. Таковы приоритеты.
Безмозглый и коррумпированный ублюдок.

Прокуратура завершила следствие по делу банды регистраторов и судей, завладевших имуществом на сумму свыше 200 млн - Цензор.НЕТ 2686
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13.08.2020 15:56 Ответить
+2
Прокуратура завершила следствие по делу банды регистраторов и судей, завладевших имуществом на сумму свыше 200 млн - Цензор.НЕТ 5368
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13.08.2020 15:59 Ответить
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дело закрыли или признали их всех невиновными
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13.08.2020 15:54 Ответить
Ты просто Ванга
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13.08.2020 16:16 Ответить
молодці! так тримати!
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13.08.2020 15:56 Ответить
Казино настолько невыгодный бизнес, что Зеленский освободил его от налогов на 4 года. Зато налоги на IT он повысит. Таковы приоритеты.
Безмозглый и коррумпированный ублюдок.

Прокуратура завершила следствие по делу банды регистраторов и судей, завладевших имуществом на сумму свыше 200 млн - Цензор.НЕТ 2686
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13.08.2020 15:56 Ответить
В течение 2017 - 2019 годов таким образом участники организации завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями на территории Киева. Источник: https://censor.net/n3213606

Палай далі, вбоге!))))))))))
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13.08.2020 16:18 Ответить
Прокуратура завершила следствие по делу банды регистраторов и судей, завладевших имуществом на сумму свыше 200 млн - Цензор.НЕТ 5368
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13.08.2020 15:59 Ответить
Подозреваю что ВСЕ судейские в Украине это одна БОЛЬШАЯ БАНДА !!!
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13.08.2020 16:02 Ответить
А оці конкретно, певно, не поділилися із бандою прокурворських.
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13.08.2020 16:14 Ответить
Ну практически да. Исключения есть, но они единичны.
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13.08.2020 17:07 Ответить
Случайно, не Дмитрий Ворона?
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13.08.2020 16:10 Ответить
Теперь этих так называемых служителей Фемиды пусть покарают честные служители Фемиды. Прокуратура не должна допустить, чтобы этой банде удалось избежать максимального наказания!
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13.08.2020 16:24 Ответить
Откуда взяться "честным служителям Фемиды"? система их отторгает как чужеродные тела, вспомните судьбу Ларисы Гольник, да и не только её
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13.08.2020 17:13 Ответить
Нынешние суды Украины должны быть разогнаны, судьи арестованы и осуждены, как участники преступной группировки, все их награбленное имущество конфисковано в бюджет государства.
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13.08.2020 19:00 Ответить
 
 