В Беларуси задержаны уже четыре гражданина Украины. Требуем их возвращения на Родину, - Денисова
В Беларуси всего задержали четырех украинцев - Константина Реуцкого, Евгения Васильева, Оксану Алешину и парня, имя которого не разглашается. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от белорусской стороны как можно быстрее вернуть их домой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Денисовой, опубликованном в Фейсбуке.
В заявлении отмечается: "В срочном порядке обращаюсь к Председателю Комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрею Наумовичу с просьбой обеспечить надлежащую правовую защиту двум задержанным во время акций массового протеста в Беларуси украинским волонтерам Евгению Васильеву и Константин Реуцкому, а также двум другим гражданам Украины - Оксане Алешиной и парню, чье имя пока не разглашается.
Также призываю Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, президента Международного комитета Красного креста Петера Маурера, Председателя ОБСЕ Эдди Раму и другие международные правозащитные организации содействовать обеспечению правовой защиты задержанным гражданам Украины".
Денисова продолжила: "Кроме того, сразу после задержания обратилась к Чрезвычайному и Полномочноу послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиме с просьбой установить их местонахождение и проверить, применялась к гражданам Украины физическая сила или психологическое давление со стороны правоохранительных органов Беларуси.
Подчеркиваю, согласно Венской конвенции о консульских сношениях власти Беларуси должны немедленно после задержания сообщить дипломатических представителей Украины о местонахождении наших сограждан и предоставить доступ для непосредственного общения с ними"
"Требую от белорусской стороны как можно быстрее вернуть украинцев домой! В то же время присоединяюсь к призывам Министерства иностранных дел Украины и прошу граждан Украины пока воздержаться от поездок в Беларусь", - резюмировала Денисова.
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События в Белоруси хреновым отголоском происходят и у нас.
Сегодня ночью произошло очень плохое событие! Применно в 3 часа ночи мне позвонил побратим Даня Данский исообщил, что менты штурмуют квартиру! Но все оказалось значительно хуже, это была не наша полиция, а КГБ Белорусии! Полиция приехала, но ничего не сделала. Пообщались с конторскими и просто дальше наблюдали.
Сам Даня белорус, вчера дал интервью каналу NEXTA и через несколько часов за ним приехали, под Киев, КГБшники!!!... Несколько раз пытались ломать дверь, но она дорогая и мощная оказалась. Затем приехали побратимы из ПС и отвезли Даню в Литовское посольство, так что, в данный момент, он относительно в безопасности.
Выводы делайте сами, но то что команда не мешать работать конторским, соседних стран - эт факт.
Друзья журналисты задают много правльных вопросов , на которые у меня нет ответов, в данный момент. Видео и фото съемку Даня не делал. Тупо растерялся. Я попросил его написать все более подробнее и скрупулёзнее. Как напишет спросите у него и детали, и почему что и как
От себя, мне эта шумиха самому не нравится, но и молчать нельзя. Дане я верю, как и многим другим побратимам. Говорю то что знаю и то что попросили сообщить. Если нужны какие-то другие доказательства, то лично я вам их не предоставлю, по крайней мере в данный момент. Срач и экспертов буду банить.
Иначе толку не будет!
Берут просто всех подряд на улице.
Прохожие и машины едут, как будто их это не касается. Вот такая революция.
Журналисты ездят. Все таки выборы. Освещать нужно. Обычные граждане.
Не 33 вагнеровца и это только 1 из 5 групп! Странно, что надо объяснять такие вещи.