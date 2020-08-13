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Новости Революция в Беларуси
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В Беларуси задержаны уже четыре гражданина Украины. Требуем их возвращения на Родину, - Денисова

В Беларуси задержаны уже четыре гражданина Украины. Требуем их возвращения на Родину, - Денисова

В Беларуси всего задержали четырех украинцев - Константина Реуцкого, Евгения Васильева, Оксану Алешину и парня, имя которого не разглашается. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от белорусской стороны как можно быстрее вернуть их домой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  говорится в заявлении Денисовой, опубликованном в Фейсбуке.

В заявлении отмечается: "В срочном порядке обращаюсь к Председателю Комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрею Наумовичу с просьбой обеспечить надлежащую правовую защиту двум задержанным во время акций массового протеста в Беларуси украинским волонтерам Евгению Васильеву и Константин Реуцкому, а также двум другим гражданам Украины - Оксане Алешиной и парню, чье имя пока не разглашается.

Также призываю Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, президента Международного комитета Красного креста Петера Маурера, Председателя ОБСЕ Эдди Раму и другие международные правозащитные организации содействовать обеспечению правовой защиты задержанным гражданам Украины".

Денисова продолжила: "Кроме того, сразу после задержания обратилась к Чрезвычайному и Полномочноу послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиме с просьбой установить их местонахождение и проверить, применялась к гражданам Украины физическая сила или психологическое давление со стороны правоохранительных органов Беларуси.

Подчеркиваю, согласно Венской конвенции о консульских сношениях власти Беларуси должны немедленно после задержания сообщить дипломатических представителей Украины о местонахождении наших сограждан и предоставить доступ для непосредственного общения с ними"

"Требую от белорусской стороны как можно быстрее вернуть украинцев домой! В то же время присоединяюсь к призывам Министерства иностранных дел Украины и прошу граждан Украины пока воздержаться от поездок в Беларусь", - резюмировала Денисова. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще один гражданин Украины задержан в Беларуси, он находится в СИЗО Бреста, - МИД

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Денисова Людмила (996) Лукашенко Александр (3625) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+5
Госпожа Денисова,а сидящие в тюрьмах добровольцы и волонтеры вас не интересуют?
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13.08.2020 16:16 Ответить
+3
Да там намного больше чем 4 наверняка, про остальных просто неизвестно.
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13.08.2020 16:07 Ответить
+3
Якого х#я ви там забули? У нас що війна скінчилася, чи так хотілося в рашателік потрапити, для "правильної" картинки про український слід?...
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13.08.2020 16:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Да там намного больше чем 4 наверняка, про остальных просто неизвестно.
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13.08.2020 16:07 Ответить
с переговорами в минске по донбассу пора завязывать, а для этого нужно проводить работу на месте, в минске..так, что люди там есть
кравчук уже озвучил новую площадку - швеция
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13.08.2020 19:02 Ответить
а иначе даю 24 часа, дальше ещё одно дело против порошенко
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13.08.2020 16:11 Ответить
https://www.facebook.com/vladimir.miron.988?__cft__[0]=AZXSEH7QpVit9gWU-LeOGgylbLBzxl9Bux9QRp1uFZdkjLyoQ5lzEqOgWV9eWbnULW6aQaRqCCEA0XCh4gMG1Vqt9WCJpvXZ2o7tVqx4GrWvo2F2taGrOQHO9ul_DCgwWJxVg7z6Hdq3TL6tXq8imOho&__tn__=-]C%2CP-y-R
https://www.facebook.com/vladimir.miron.988?__cft__[0]=AZXSEH7QpVit9gWU-LeOGgylbLBzxl9Bux9QRp1uFZdkjLyoQ5lzEqOgWV9eWbnULW6aQaRqCCEA0XCh4gMG1Vqt9WCJpvXZ2o7tVqx4GrWvo2F2taGrOQHO9ul_DCgwWJxVg7z6Hdq3TL6tXq8imOho&__tn__=-]C%2CP-y-R Vladimir Miron

https://www.facebook.com/vladimir.miron.988/posts/3243188729130647

События в Белоруси хреновым отголоском происходят и у нас.

Сегодня ночью произошло очень плохое событие!У Білорусі затримано вже четверо громадян України. Вимагаємо їхнього повернення на батьківщину, - Денісова - Цензор.НЕТ 1067 Применно в 3 часа ночи мне позвонил побратим Даня Данский исообщил, что менты штурмуют квартиру! Но все оказалось значительно хуже, это была не наша полиция, а КГБ Белорусии! Полиция приехала, но ничего не сделала. Пообщались с конторскими и просто дальше наблюдали.
Сам Даня белорус, вчера дал интервью каналу NEXTA и через несколько часов за ним приехали, под Киев, КГБшники!!!... Несколько раз пытались ломать дверь, но она дорогая и мощная оказалась. Затем приехали побратимы из ПС и отвезли Даню в Литовское посольство, так что, в данный момент, он относительно в безопасности.
Выводы делайте сами, но то что команда не мешать работать конторским, соседних стран - эт факт.

Друзья журналисты задают много правльных вопросов , на которые у меня нет ответов, в данный момент. Видео и фото съемку Даня не делал. Тупо растерялся. Я попросил его написать все более подробнее и скрупулёзнее. Как напишет спросите у него и детали, и почему что и как

От себя, мне эта шумиха самому не нравится, но и молчать нельзя. Дане я верю, как и многим другим побратимам. Говорю то что знаю и то что попросили сообщить. Если нужны какие-то другие доказательства, то лично я вам их не предоставлю, по крайней мере в данный момент. Срач и экспертов буду банить.
У Білорусі затримано вже четверо громадян України. Вимагаємо їхнього повернення на батьківщину, - Денісова - Цензор.НЕТ 7911
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13.08.2020 16:12 Ответить
Сейм Литвы признал выборы в БССР сфальсифицированными,и призвал их не признавать. Зеленскай собралось на инаугурацию
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13.08.2020 16:29 Ответить
БССР?
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13.08.2020 16:37 Ответить
Ищите людей близких к Лукашенко в Украине и задерживайте их по таким же обвинениям!
Иначе толку не будет!
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13.08.2020 16:14 Ответить
Так пока обвинений нет никаких.
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13.08.2020 16:29 Ответить
Есть - обвиняют в организации массовых беспорядков. От 3 до 8 лет.
Берут просто всех подряд на улице.
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13.08.2020 17:00 Ответить
Госпожа Денисова,а сидящие в тюрьмах добровольцы и волонтеры вас не интересуют?
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13.08.2020 16:16 Ответить
Только что https://t.me/nexta_live/7537 по твиту @nexta_tv показали, как стоит космонавт, проезжает поток машин мимо него, этот мудак дубинкой просто разбивает зеркало одной машине. Та останавливается, выходит дедок какой то. Сразу 5 космонавтов его встречат, принимают, дубинками и в автобус. Потом этот каратель садится в авто деда и что то там делает.
Прохожие и машины едут, как будто их это не касается. Вот такая революция.
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13.08.2020 16:18 Ответить
Рыболовы берега попутали.
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13.08.2020 16:22 Ответить
Якого х#я ви там забули? У нас що війна скінчилася, чи так хотілося в рашателік потрапити, для "правильної" картинки про український слід?...
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13.08.2020 16:27 Ответить
Зеленский о задержаниях в Беларуси: настойчиво хотим, чтобы нам вернули граждан! ТОПНУЛ НОЖКОЙ И ПРОСЛЕЗИЛСЯ..:
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13.08.2020 16:32 Ответить
я не понял. а что они там делали "наши" граждане?
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13.08.2020 16:51 Ответить
Муж моей сестры беларус. Часто ездят в Минск к его родственникам всей семьей.
Журналисты ездят. Все таки выборы. Освещать нужно. Обычные граждане.
Не 33 вагнеровца и это только 1 из 5 групп! Странно, что надо объяснять такие вещи.
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13.08.2020 17:11 Ответить
денисова это шлюха дешовая, все для судьи вовка делала
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13.08.2020 16:54 Ответить
 
 