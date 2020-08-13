В Беларуси задержаны уже четыре гражданина Украины. Требуем их возвращения на Родину, - Денисова

В Беларуси всего задержали четырех украинцев - Константина Реуцкого, Евгения Васильева, Оксану Алешину и парня, имя которого не разглашается. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от белорусской стороны как можно быстрее вернуть их домой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Денисовой, опубликованном в Фейсбуке.

В заявлении отмечается: "В срочном порядке обращаюсь к Председателю Комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрею Наумовичу с просьбой обеспечить надлежащую правовую защиту двум задержанным во время акций массового протеста в Беларуси украинским волонтерам Евгению Васильеву и Константин Реуцкому, а также двум другим гражданам Украины - Оксане Алешиной и парню, чье имя пока не разглашается.

Также призываю Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, президента Международного комитета Красного креста Петера Маурера, Председателя ОБСЕ Эдди Раму и другие международные правозащитные организации содействовать обеспечению правовой защиты задержанным гражданам Украины".

Денисова продолжила: "Кроме того, сразу после задержания обратилась к Чрезвычайному и Полномочноу послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиме с просьбой установить их местонахождение и проверить, применялась к гражданам Украины физическая сила или психологическое давление со стороны правоохранительных органов Беларуси.

Подчеркиваю, согласно Венской конвенции о консульских сношениях власти Беларуси должны немедленно после задержания сообщить дипломатических представителей Украины о местонахождении наших сограждан и предоставить доступ для непосредственного общения с ними"

"Требую от белорусской стороны как можно быстрее вернуть украинцев домой! В то же время присоединяюсь к призывам Министерства иностранных дел Украины и прошу граждан Украины пока воздержаться от поездок в Беларусь", - резюмировала Денисова.

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