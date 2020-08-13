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Трамп: ЕС использует нас. Они платят миллиарды России, а мы их от нее защищаем

Трамп: ЕС использует нас. Они платят миллиарды России, а мы их от нее защищаем

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Евросоюз, заявив, что там используют США.

О этом он сказал в четверг в интервью ведущей телеканала Fox Business Марии Бартиромо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"ЕС почти также плох, как и Китай. Никому не нравится, когда я говорю так, люди говорят - они же наши союзники, но они жестко используют нас, они не платят (в бюджет) НАТО", - заявил Трамп.

"Германия растрачивает миллиарды и миллиарды долларов. Мы полагаем, что защищаем их, а они платят огромные деньги России за нефть и газ, они платят России за газопровод миллиарды и миллиарды долларов, а мы думаем, что защищаем их от России", - добавил он.

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россия (96420) Евросоюз (17337) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+61
Все верно сказал!!
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13.08.2020 16:15 Ответить
+37
Так пусть ЕС не отсасывают у ***** под защитой Трампа.
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13.08.2020 16:20 Ответить
+26
Вельмишановний Трампушка, а чи не ти хочеш запросити підаРосію на саміт Г-7?
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13.08.2020 16:16 Ответить
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вот здесь я полностью согласен с этим рыжим идиотом))
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13.08.2020 19:25 Ответить
Трампушка из последних сил разваливает нато.
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13.08.2020 20:47 Ответить
Демагогия для лохов.
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13.08.2020 20:48 Ответить
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