Яблоки, морковь и гречка подорожали больше всего с начала года, - Госстат
Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в июле 2020 года.
Об этом сообщается на сайте Госстата, передает Цензор.НЕТ.
По данным статистического ведомства, за январь-июль яблоки подорожали на 133,5% до 38,1 грн за кг, морковь - на 126,3% до 14,5 грн за кг, цены на крупу гречневую - на 33,7% до 37,2 грн за кг.
Лук подешевел на 24,7% до 6,8 грн за кг, яйца - на 23,1% до 16,2 грн за десяток, куриное филе - на 16% - до 84,8 грн за кг.
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал с 23,91 грн до 24,94 грн, батон - с 13,86 до 14,03 грн. Молоко подешевело на 2% - до 24,9 грн за литр. Картошка подешевела на 6% - до 12,6 грн за кило.
За январь-июль сигареты премиум-класса подорожали на 10,6% до 52,5 грн за пачку, цены на водку выросли на 0,1% до 92,4 грн за 0,5 литра.
Бензин марки А-92 подешевел с 26,98 грн до 21,49 грн, дизельное топливо - с 27,45 до 21,85 грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Абрикоси цього року також вродили.
Но гречка, вообще нонсенс!!!
Моей семье нужно максимум пару тройку кило на год.
Як тільки то бубочко стало до влади, то в нас навіть земля родити перестала. О то зебіли вибрали...
По данным статистического ведомства, за январь-июль яблоки подорожали на 133,5% до 38,1 грн за кг, морковь - на 126,3% до 14,5 грн за кг, цены на крупу гречневую - на 33,7% до 37,2 грн за кг.Источник: https://censor.net.ua/n3213613.
Среднестатистический показатель загугли, бо ты не знаешь что это.
Далі, дебіле, в січні продавали ТОРІШНІ яблука, неврожайні. Мало того, і моркву, і яблука до січня потрібно було зберігати, а це затрати. А в липні прямо з поля і саду, а ціна вища. Якого хера, придурку? А от з гречкою зрозуміло, нового врожаю ще нема. Але сподіватись, що у вересні подешевшає? Не з тою зебільною владою
Ло речі, убоге, ціни індикують реальну вартість гривні. Ну то таке, то для тебе занадто складно.
Чудова новина для всіх зелених олбодобів !
Прощай епоха бідності!
Якою ж ситою була!
скока можно курить свои айкосы, наркоман
взимку по 100 будуть.
Знов ціни піднімає.
...
Те ж саме можна сказати і про все інше. За часи оффшорно-шоколадної влади проїзд у транспорті подорожчав у 4-5 разів, коммунальні тарифи - у 5-6 разів. Зараз проїзд не дорожчає, комунальні платежі майже незмінні.
Що стосується яблук. Врожай яблук у цьому році буде гарний. Ціни будуть нижче, ніж у минулому році. Ціни на яблука треба порівнювати у вересні.