РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4636 посетителей онлайн
Новости Силовики
6 789 13

Компании экспресс-доставки уклонились от уплаты 27 млн грн таможенных платежей, ввозя товары под видом почтовых отправлений, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины выявила факты многомиллионного уклонения от уплаты таможенных сборов и платежей рядом отечественных компаний экспресс-доставки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Компании экспресс-доставки уклонились от уплаты 27 млн грн таможенных платежей, ввозя товары под видом почтовых отправлений, - СБУ 01

По данным предварительного следствия, несколько ключевых операторов рынка в течение 2017-2020 годов нелегально ввозили в Украину высоколиквидные товары под видом экспресс-отправлений. Речь идет об импорте электронной техники, брендовой одежды и аксессуаров, стоимостных автозапчастей. Чтобы избежать растаможивания груза, перевозчики вносили в товарно-сопроводительные документы недостоверные сведения о его наименовании и ценах, а также ввозили товар мелкими партиями. По предварительным подсчетам, в результате таких действий только в 2019-2020 годах государственный бюджет недополучил 27 млн гривен обязательных платежей.

Очередной незаконный трансфер из-за границы оперативники спецслужбы обнаружили накануне в аэропорту "Борисполь". В таможенной зоне аэропорта задержана партия незадекларированных товаров из Азии более чем 300 тыс. долларов США.

Компании экспресс-доставки уклонились от уплаты 27 млн грн таможенных платежей, ввозя товары под видом почтовых отправлений, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине застройщик при продаже недвижимости уклонился от уплаты налогов на 50 млн грн, - СБУ. ФОТО

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски по месту жительства и в офисах фигурантов дела в Киеве. Во время следственных действий изъята документация и электронные носители, содержащие информацию о финансово-хозяйственных операциях, печати юридических структур и физических лиц, вероятно задействованных в сделках, и более 1,3 миллиона гривен.

Компании экспресс-доставки уклонились от уплаты 27 млн грн таможенных платежей, ввозя товары под видом почтовых отправлений, - СБУ 03

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также: Блокирована налоговая схема, наносившая ущерб государству на 2 млрд гривен ежемесячно, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

контрабанда (2410) налоги (3243) правоохранительные органы (2971) СБУ (20124) силовики (2799) таможня (1962)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
А какое отношение имеет служба экспресс-доставки к частным отправлениям, которые она доставляет? Или упыри уже решили и "Новую почту" добить?
показать весь комментарий
13.08.2020 16:41 Ответить
+6
Я тоже не понял юмора. Груз всегда декларирует отправитель. Он же и заявляет его стоимость. Он же и отправляет несколько посылок вместо одной, чтобы снизить стоимость.Проверять соответствие заявленной стоимости и реальной - в компетенцию перевозчика не входит. Какие претензии к курьерской службе ?
показать весь комментарий
13.08.2020 16:58 Ответить
+5
щас зебилы ******** - а у вас зарплата за час шото слишком высокая. вы перерасходуете средства печатного станка
показать весь комментарий
13.08.2020 16:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ввесті налох в100% стоімості товара! Еслі уж дєлать іх вмєстє, то красіво!
показать весь комментарий
13.08.2020 16:37 Ответить
странные фото с валютой... если ввозили товары - зачем фоткают валюту
показать весь комментарий
13.08.2020 16:49 Ответить
Деньги - это тоже товар. Их продают и покупают.
показать весь комментарий
13.08.2020 17:05 Ответить
щас зебилы ******** - а у вас зарплата за час шото слишком высокая. вы перерасходуете средства печатного станка
показать весь комментарий
13.08.2020 16:38 Ответить
Не знаю хто й як, але ти вже прискіпався, то хто ти є?
показать весь комментарий
13.08.2020 16:42 Ответить
Первый зебил - пошел!
показать весь комментарий
13.08.2020 16:46 Ответить
То йди- нехай щастить!
показать весь комментарий
13.08.2020 17:09 Ответить
А какое отношение имеет служба экспресс-доставки к частным отправлениям, которые она доставляет? Или упыри уже решили и "Новую почту" добить?
показать весь комментарий
13.08.2020 16:41 Ответить
Я тоже не понял юмора. Груз всегда декларирует отправитель. Он же и заявляет его стоимость. Он же и отправляет несколько посылок вместо одной, чтобы снизить стоимость.Проверять соответствие заявленной стоимости и реальной - в компетенцию перевозчика не входит. Какие претензии к курьерской службе ?
показать весь комментарий
13.08.2020 16:58 Ответить
БєніКомпанії експресдоставки ухилилися від сплати 27 млн грн митних платежів, ввозячи товари під виглядом поштових відправлень, - СБУ - Цензор.НЕТ 149 ЗЕбанда подарувала газові родовища, а Медведчуку скасувала спецтарифи на імпорт дизпалива з ерефії.
показать весь комментарий
13.08.2020 16:46 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!! ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ!!
ВВЕДУТ НАЛОГ НА ВОЗДУХ И ЛОХИ ПОБЕГУТ ПЛАТИТЬ!! ТАКАЯ ПРИРОДА ЛОХОВ!!
показать весь комментарий
13.08.2020 16:59 Ответить
"государственный бюджет недополучил 27 млн гривен обязательных платежей" -- простите, но нет, кормить паразитов - совсем даже необязательно. По-хорошему паразитов нужно вообще перестать кормить, чтобы их вывести из организма, иначе они жиреют, толстеют, плодятся и в конце концов убивают организм, на котором паразитируют.

Эти "обязательные платежи" - это надбавка к цене, за которую украинцы покупают товары. Фактически, к нам в карман залезают эти гниды. В Польше цены ниже, чем в Украине с её скрытыми налогами.
показать весь комментарий
13.08.2020 19:29 Ответить
прекращайте кошмарить бизнес, денег зеленым дибилам всё-равно никто не даст
показать весь комментарий
13.08.2020 22:32 Ответить
 
 