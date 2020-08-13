Компании экспресс-доставки уклонились от уплаты 27 млн грн таможенных платежей, ввозя товары под видом почтовых отправлений, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины выявила факты многомиллионного уклонения от уплаты таможенных сборов и платежей рядом отечественных компаний экспресс-доставки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия, несколько ключевых операторов рынка в течение 2017-2020 годов нелегально ввозили в Украину высоколиквидные товары под видом экспресс-отправлений. Речь идет об импорте электронной техники, брендовой одежды и аксессуаров, стоимостных автозапчастей. Чтобы избежать растаможивания груза, перевозчики вносили в товарно-сопроводительные документы недостоверные сведения о его наименовании и ценах, а также ввозили товар мелкими партиями. По предварительным подсчетам, в результате таких действий только в 2019-2020 годах государственный бюджет недополучил 27 млн гривен обязательных платежей.
Очередной незаконный трансфер из-за границы оперативники спецслужбы обнаружили накануне в аэропорту "Борисполь". В таможенной зоне аэропорта задержана партия незадекларированных товаров из Азии более чем 300 тыс. долларов США.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски по месту жительства и в офисах фигурантов дела в Киеве. Во время следственных действий изъята документация и электронные носители, содержащие информацию о финансово-хозяйственных операциях, печати юридических структур и физических лиц, вероятно задействованных в сделках, и более 1,3 миллиона гривен.
Досудебное расследование продолжается.
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ВВЕДУТ НАЛОГ НА ВОЗДУХ И ЛОХИ ПОБЕГУТ ПЛАТИТЬ!! ТАКАЯ ПРИРОДА ЛОХОВ!!
Эти "обязательные платежи" - это надбавка к цене, за которую украинцы покупают товары. Фактически, к нам в карман залезают эти гниды. В Польше цены ниже, чем в Украине с её скрытыми налогами.