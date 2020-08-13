Красный Крест и ООН передали на оккупированные территории 100 тонн гуманитарного груза, - Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста (МККК) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в четверг направили жителям временно оккупированной части Донбасса 8 грузовиков с гуманитарной помощью

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" военнослужащие Луганского пограничного отряда оформили и пропустили на временно оккупированную территорию Украины четыре грузовых автомобиля от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - сказано в сообщении.

Так, для жителей Луганской области направлено насосное и электрооборудование, трубы и кабели общим весом 21,5 тонны.

Кроме того, через контрольный пункт "Новотроицкое" по маршруту "Киев-Донецк" последовало четыре грузовых автомобиля от МККК.

"На этот раз содержание груза более чем 80 тонн составили продуктовые наборы", - добавили в ведомстве.

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