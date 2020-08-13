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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Красный Крест и ООН передали на оккупированные территории 100 тонн гуманитарного груза, - Госпогранслужба

Красный Крест и ООН передали на оккупированные территории 100 тонн гуманитарного груза, - Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста (МККК) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в четверг направили жителям временно оккупированной части Донбасса 8 грузовиков с гуманитарной помощью

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" военнослужащие Луганского пограничного отряда оформили и пропустили на временно оккупированную территорию Украины четыре грузовых автомобиля от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - сказано в сообщении.

Так, для жителей Луганской области направлено насосное и электрооборудование, трубы и кабели общим весом 21,5 тонны.

Кроме того, через контрольный пункт "Новотроицкое" по маршруту "Киев-Донецк" последовало четыре грузовых автомобиля от МККК.

"На этот раз содержание груза более чем 80 тонн составили продуктовые наборы", - добавили в ведомстве.

Также читайте: Красный Крест направил в оккупированный Донецк 5 грузовиков с гуманитарной помощью

Автор: 

ООН (4208) Красный Крест (443) гуманитарная помощь (1269)


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Топ комментарии
+5
Керівники сепарів вдячні Червоному хресту за допомогу.
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13.08.2020 16:49 Ответить
+2
...не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас
Мф. 7:6...
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13.08.2020 16:56 Ответить
+1
Что вообще такое пенсии этим ордло нужно платить детвора их в наши вузы по льготам поступает еще теперь и подкармоивают так пора и трудоустраивать уже
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13.08.2020 16:53 Ответить
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Керівники сепарів вдячні Червоному хресту за допомогу.
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13.08.2020 16:49 Ответить
Что вообще такое пенсии этим ордло нужно платить детвора их в наши вузы по льготам поступает еще теперь и подкармоивают так пора и трудоустраивать уже
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13.08.2020 16:53 Ответить
лучше бы в Бейрут передали (ну если там не патроны)))
на фига кормильцам насосы и трубы? овно откачивать?
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13.08.2020 16:55 Ответить
это хорошо...дамбас халяву любит...))
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13.08.2020 16:56 Ответить
...не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас
Мф. 7:6...
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13.08.2020 16:56 Ответить
Не судите и не судимы будете.
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13.08.2020 21:07 Ответить
Бовдури....
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13.08.2020 17:01 Ответить
Тупі примитивні бовдури !!!
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13.08.2020 17:02 Ответить
Зачем? Если дамбац сам кормит нахлебников из Европы
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13.08.2020 17:08 Ответить
Тобто, чомусь ті ООН і червоний хрест допомагають окупантам, і їм допомогають закріпитись. Абсурд. Краще б збудували квартири для біженців. А тупорила влада України пропускає такі гумконвої до олкупантів, нехай і їздять через Москву. Чомусь Фінляндія не пропускала гумконвої до блокадного Леніграда. як і радянські війська не пускали конвої до Кенінгсберга. Якась політична шизофренія.
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13.08.2020 17:43 Ответить
ПіСі: жд вагон 60т)))
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13.08.2020 20:22 Ответить
а хыбіа там не руський рай????? хіба там не молочні річки з кисільними берегами????
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13.08.2020 18:27 Ответить
 
 