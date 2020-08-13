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Грантовые организации, проплаченные активисты и всякие там "соросята" пытаются ликвидировать Окружной админсуд Киева, - Вовк

Грантовые организации, проплаченные активисты и всякие там

Глава окружного административного суда Киева Павел Вовк обвинил "грантовые организации, проплаченных активистов и всяких там "соросят" в попытках ликвидации этого суда".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Вовк отметил: "ОАСК это не только громкие иски и решения по резонансным делам, которые часто не нравятся как представителям власти, так и некоторым "незаангажированным" активистам. Окружной административный суд города Киева - это каждый день более 100 дел и материалов. Кстати, на сегодня в ОАСК уже поступило более 19 тыс. дел и материалов. Так вот, пока судей ОАСК обвиняют  неизвестно в чем, мы - работаем.

Например, в течение этого года судьями Окружного административного суда города Киева рассмотрено более 2000 дел по общеобязательному государственному пенсионному страхованию, где одно из требований - обязать Пенсионный фонд или органы его управления осуществить перерасчет пенсий. 85% исков судом - удовлетворены.

В то время, когда грантовые организации, проплаченные активисты и всякие там "соросята" требуют ликвидировать Окружной административный суд города Киева, ОАСК удовлетворяет иски тысяч граждан о перерасчете пенсий. То есть, десятки тех, кто хочет ликвидировать суд и работают за "валюту" - против тысяч рядовых украинцев, которые получают гривневую пенсию, на которую работали десятки лет".

Грантовые организации, проплаченные активисты и всякие там соросята пытаются ликвидировать Окружной админсуд Киева, - Вовк 01

Автор: 

Сорос Джордж (136) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+20
Вроде передовицу газеты Труд прочитал:
"Не выйдет у капиталистических наймитов сбить нас с пути."
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13.08.2020 17:11 Ответить
+19
И не пристрелит никто бешенного вовка, его шкура давно должна лежать перед камином.
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13.08.2020 17:11 Ответить
+15
Вот тварь! Волчара позорный, вешать таких надо!!
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13.08.2020 17:14 Ответить
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адміністративні суди це дурна вигадка Ющенка. Вони взагалі нах.р не потрібні!
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13.08.2020 17:09 Ответить
Исходно админсуды были задуманы как способ упрощения доступа к правосудию со стороны физлиц в спорах с государством. И они хорошо с этим справлялись, пока заинтересованные лица не стали обвешивать их разного рода регулятивными нормами.
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13.08.2020 17:34 Ответить
В доле также фсб, цру и моссад. Вовк, такой вовк
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13.08.2020 17:09 Ответить
госдеп забули
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13.08.2020 19:11 Ответить
Когда Беркут расстреливал украинцев белорусы поддерживали Беркут, как и россиян на Донбассе и в Крыму. Может теперь хоть дошло.
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13.08.2020 17:09 Ответить
ні, не дійшло і скоро ви це побачите.
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13.08.2020 17:10 Ответить
Куда смотреть то, скажи
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13.08.2020 17:18 Ответить
на їх реакцію коли втручання РФ стане очевидним. Ви усе зрозумієте.
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13.08.2020 17:27 Ответить
В свій паспорт.
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13.08.2020 17:27 Ответить
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13.08.2020 17:29 Ответить
посмотрел в паспорт, и? Написано Украина
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13.08.2020 17:36 Ответить
дешева ти продажна хвойда, закрий пащеку пдр
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13.08.2020 17:10 Ответить
И не пристрелит никто бешенного вовка, его шкура давно должна лежать перед камином.
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13.08.2020 17:11 Ответить
Вроде передовицу газеты Труд прочитал:
"Не выйдет у капиталистических наймитов сбить нас с пути."
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13.08.2020 17:11 Ответить
Россосята кругом видят соросят.
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13.08.2020 17:12 Ответить
Вот тварь! Волчара позорный, вешать таких надо!!
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13.08.2020 17:14 Ответить
Це порох винуватий!
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13.08.2020 17:18 Ответить
коли б хоч одного повісили, корупція в десятки раз зменшилася, а коли б лінчували то в сотні раз як мінімум.
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13.08.2020 18:24 Ответить
Вовк дурницю написав
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13.08.2020 17:14 Ответить
Чому? Він гарна, бідна людина і справжній зеприхильник.🥴
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13.08.2020 17:17 Ответить
А знаєте як нам Вовкам важко жити на маленьку суддівську зарплату?
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13.08.2020 17:16 Ответить
нах!.. в тюрьму!.. на нары!.. от туда будешь кукарекать..
Грантовые организации, проплаченные активисты и всякие там "соросята" пытаются ликвидировать Окружной админсуд Киева, - Вовк - Цензор.НЕТ 2187
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13.08.2020 17:16 Ответить
я бы хотел конкретно узнать об "громких исках", которые не нравятся, иначе это пустая болтовня в защиту себя любимого и правильного
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13.08.2020 17:16 Ответить
крысиная возня !!!
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13.08.2020 17:17 Ответить
А вовків можна годувати собачим кормом?
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13.08.2020 17:20 Ответить
Взяли за сраку вовка? А як він глумився з попередньої ліберальної влади, тупо забивав болт на все, на жодну кваліфкомісію не з'явився і т.д. Але врешті решт нагорода знайде свого героя. І коли з цього вовка здеруть шкіру, жодна жива істота може крім його родичів горбвати не буде.
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13.08.2020 17:20 Ответить
если сдерут
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13.08.2020 18:13 Ответить
Когда про чипирование от Б.Гейтса будет рассказывать - разбудите пожалуйста кто-нибудь.
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13.08.2020 17:21 Ответить
Грантовые.... "соросята"/ Соросята при Зеленском грантоедами быть перестали и стали уважаемыми людьми. Самые влиятельные из них Гончарук,Маркарова, Рябошапка, Нефедов, Шуляк, Милованов, Бородянский, Пидласа, Сытник, Абромавичус, Бардина, Лещенко, Малюська, Михайлюк, Найем, Новосад, Оржель, Рашкован.
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13.08.2020 17:23 Ответить
пі..араси у(у біологічному значенні цього слова)серед них(не буду уточняти призвіща) ніколи не стали і не стануть поважними людьми...
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13.08.2020 17:33 Ответить
Считающие Сороса светочем мира и добра на с этим не согласных сильно гневаются и ярятся.
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13.08.2020 17:52 Ответить
виходячи зі злобного шипіння "соросята" каналів Медведчука по пять раз на годину, чи не підкажете де записують в цю могутню проукраїнську організацію?
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13.08.2020 21:41 Ответить
Иван Петрович Сидоров не понял вопрос и поэтому не знает какой именно из двух имеющихся у него диаметрально противоположных возможных ответов от него требуется.
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13.08.2020 22:02 Ответить
чим тільки не пробують відбрехатись ЧМОШНІ ,СКРУМПОВАНІ НА АМІНЬ СТВОРІННЯ...
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13.08.2020 17:29 Ответить
ОАСК це гниле болото, судді безграмотні барани і дебіли!
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13.08.2020 17:30 Ответить
У той час, коли грантові організації, проплачені активісти і всякі там "соросята" вимагають ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва, ОАСК задовольняє позови тисяч громадян про перерахунок пенсій

Грантові організації, проплачені активісти і всякі там "соросята" намагаються ліквідувати Окружний адмінсуд Києва, - Вовк - Цензор.НЕТ 8296
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13.08.2020 17:31 Ответить
при нынешней власти это сейчас модно, когда им кто то мешает воровать называть их соросятами..
ну как в кремле 5я колонна или НАТО тот же аналог
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13.08.2020 17:36 Ответить
Я думав, що з Вовка вже давно шкіру стягнули.
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13.08.2020 17:48 Ответить
О как завернул....
Щас, плеать, все пенсионеры как выйдут Вовка защищать и амба всем "соросятам"!
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13.08.2020 17:48 Ответить
подлец
однозначно
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13.08.2020 17:53 Ответить
Волчара забыл огласить, кроме количества рассматриваемых дел в сутки, сумму взяток за нужные решения. Где же теперь будет столоваться этот мафиоза и его банда?
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13.08.2020 18:02 Ответить
Судья - вор и бандит. Это аксиома. Так что пусть не воняет.
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13.08.2020 18:14 Ответить
Та нахер ты кому всрался, придурок ты конченый
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13.08.2020 18:14 Ответить
Записки барина с котеджа, селянам в мазанки.
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13.08.2020 18:16 Ответить
Венедикта из кожи вон лезет, как отмазать предателя и афериста, хочется верить, скоро эту совковую тупицу, возьмут под белы ручки.
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13.08.2020 18:17 Ответить
заради Бога, та хто цей звіринець при нинішній владі хоч пальцем троне, будуть і надалі тероризувати всю країну допоки народ не почне їх виловлювати і вішати на фонарних стовбах.
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13.08.2020 18:31 Ответить
Волчара ти позорна
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13.08.2020 19:28 Ответить
Вовчику, де ти бачиш ті грантові організації? Нічого було по телефону балаболити. Ще б заявив як Лукашенко, що це безробітні тобі "воду каламутять".
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13.08.2020 19:29 Ответить
Эти "всякие там" содержат тебя, кормят, одевают от трусов до носков. Нельзя в таком пренебрежительном тоне отзываться о гражданах страны, от имени которой тебе доверено право вершить правосудие.
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13.08.2020 19:38 Ответить
Волчий суд - столп укродемократии ?
На волка он не тянет, так на подлого шакала в резервации Каломойского
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13.08.2020 20:02 Ответить
снять заживо шкуру и оббить ею судейское кресло.
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13.08.2020 20:12 Ответить
Тоб то досі ця мразота навіть не відсторонена!!, " у розшуку"!!?, ходить у мантії, вершить" правосуддя" іменем України разом з своїми подільниками -суддями. Дає інтервью... Отримує приблизно 200 000 (двісті тисяч) грн. зарплатні щомісяця!, не кажучі вже про інші доходи, наворовані непосильною працею...Ще років пьять будуть розслідувати та держава буде платити зарплату всім цім упирям....потім вони спокійно поїдуть усі скопом перед судом за кордон, відпочивати від трудів неправедних...Потім повернуться та продовжать судити?? Щось Аваков з рюкзаками грошей мовчить...Портнов свій коментар не тулить...Про Гаранта вже й нічого казати - утерлося та обтікає, бо нагадають, як на корпоративах перед Вовками плясав без штанів та їв з рук...та й досі....А Прокурорша нова, геніальна юристка - мабуть новий КПК пише, як підозри оголошувати та розшуки суддям -хабарникам.... Жах. Український цирк з блазнями...Тіки, щось не смішно зовсім....
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13.08.2020 21:22 Ответить
Поддержки ищете, в тюрьме будет у Вас поддержка.
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13.08.2020 21:59 Ответить
 
 