Грантовые организации, проплаченные активисты и всякие там "соросята" пытаются ликвидировать Окружной админсуд Киева, - Вовк

Глава окружного административного суда Киева Павел Вовк обвинил "грантовые организации, проплаченных активистов и всяких там "соросят" в попытках ликвидации этого суда".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Вовк отметил: "ОАСК это не только громкие иски и решения по резонансным делам, которые часто не нравятся как представителям власти, так и некоторым "незаангажированным" активистам. Окружной административный суд города Киева - это каждый день более 100 дел и материалов. Кстати, на сегодня в ОАСК уже поступило более 19 тыс. дел и материалов. Так вот, пока судей ОАСК обвиняют неизвестно в чем, мы - работаем.

Например, в течение этого года судьями Окружного административного суда города Киева рассмотрено более 2000 дел по общеобязательному государственному пенсионному страхованию, где одно из требований - обязать Пенсионный фонд или органы его управления осуществить перерасчет пенсий. 85% исков судом - удовлетворены.

В то время, когда грантовые организации, проплаченные активисты и всякие там "соросята" требуют ликвидировать Окружной административный суд города Киева, ОАСК удовлетворяет иски тысяч граждан о перерасчете пенсий. То есть, десятки тех, кто хочет ликвидировать суд и работают за "валюту" - против тысяч рядовых украинцев, которые получают гривневую пенсию, на которую работали десятки лет".