Для граждан Индии, Южной Африки и Филиппин украинская электронная виза начнет действовать с 14 августа, - МИД

Министерство иностранных дел Украины с 14 августа начинает централизованное оформление украинских электронных виз (е-Виза) гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Украинская е-Виза выдается для поездок в нашу страну с деловой, частной, туристической целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ", - говорится в сообщении.

Так, для оформления электронной визы необходимо:

- зарегистрироваться на веб-платформе МИД https://evisa.mfa.gov.ua/ (доступ с 14 августа);

- режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов (паспорт, приглашение и т.п.), оплатить банковской карточкой консульский сбор;

- получить готовую е-Визу на электронную почту (направляется в формате pdf).

Отмечается, что для въезда в Украину нужно распечатать полученную е-Визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины в пунктах пропуска через государственную границу.

"В то же время, для граждан указанных государств также остается в силе стандартный порядок оформления украинских виз в заграничных дипломатических учреждениях Украины", - добавили в ведомстве.

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