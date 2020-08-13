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Для граждан Индии, Южной Африки и Филиппин украинская электронная виза начнет действовать с 14 августа, - МИД

Для граждан Индии, Южной Африки и Филиппин украинская электронная виза начнет действовать с 14 августа, - МИД

Министерство иностранных дел Украины с 14 августа начинает централизованное оформление украинских электронных виз (е-Виза) гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Украинская е-Виза выдается для поездок в нашу страну с деловой, частной, туристической целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ", - говорится в сообщении.

Так, для оформления электронной визы необходимо:

- зарегистрироваться на веб-платформе МИД https://evisa.mfa.gov.ua/ (доступ с 14 августа);

- режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов (паспорт, приглашение и т.п.), оплатить банковской карточкой консульский сбор;

- получить готовую е-Визу на электронную почту (направляется в формате pdf).

Отмечается, что для въезда в Украину нужно распечатать полученную е-Визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины в пунктах пропуска через государственную границу.

"В то же время, для граждан указанных государств также остается в силе стандартный порядок оформления украинских виз в заграничных дипломатических учреждениях Украины", - добавили в ведомстве.

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Автор: 

виза (1240) МИД (7030) электронные документы (123)


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Ну слав боху ! А то все думав гадав - коли !???!
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13.08.2020 17:42 Ответить
Нахіба?
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13.08.2020 17:50 Ответить
ну вот, например, мне 2 рабов не дали, а обещали 2-х метисов руско-кацапских, и шо теперь? А так я - раз, и выписал себе филиппинскую домработницу... пускай себе домработает...
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13.08.2020 18:04 Ответить
Нашій Епідемії терміново потрібна міжнародна підтримка?
За минулу добу нових випадків корононавірусу виявлено:
- у Південній Африці + 2810
- на Філіпінах + 4219
- в Індії + 67066
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13.08.2020 20:26 Ответить
 
 