Журналисты Лучонок и Горбач заявили об увольнении из государственных СМИ Беларуси

Корреспондент Белтелерадиокомпании Александр Лучонок и журналист информагентства БЕЛТА Павел Горбач на фоне протестов в Беларуси сообщили об увольнении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Лучонка, он принял решение об увольнении несколько недель назад.

"Тем, кто по ту сторону экрана, больше молчать не хочу! Думаю, ни для кого не секрет, что вся информация, которая транслируется по ТВ, четко выверена, не один раз прочитана редакторами и идеологами", - написал он.

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В свою очередь Павел Горбач заявил, что ему надоело заниматься своей работой.

"Вот, еду домой - впереди стоят машины, сигналят. Надоело этим заниматься. Я занимался силовиками. И мне стало это надоедать, уже давно. А когда начали стрелять, пусть и резиновыми пулями. Когда начались гранаты светошумовые… То я пошел на такой шаг. Потому что так нельзя", - сказал он.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.



